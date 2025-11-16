Мы из Советског...
Покров на Нерли

Несколько дней назад одному из красивейших храмов России исполнилось 860 лет!Этот архитектурный памятник воспринимается как поэма русской природы, тихой грусти и созерцания. Водная гладь, заливные луга и, словно башня, словно свеча, сверкающий ослепительной белизной этот легкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всем своем бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности, лаконической красоте.

О нем много написано, а мы просто насладимся этим чудом.
