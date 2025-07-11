Бессмертный подвиг Юрия Смирнова...

Есть имена, которые навсегда вошли в героическую летопись Великой Отечественной войны. Когда мы говорим о подвигах Зои Космодемьянской или Олега Кошевого, Александра Матросова или Николая Гастелло, всегда вспоминаем и бессмертный подвиг нашего земляка Героя Советского Союза Юрия Смирнова.

Советский поэт В.

Лебедев-Кумач написал о Юрии следующие строки:

В тяжких, смертных

муках

Родины не предал.

Он погиб геройски,

так же как и жил.

С мужеством

железным, с

верою в победу

Он за наше счастье

голову

сложил.

Да, тогда, в июне 1944 года, неизвестный макарьевский паренек, совсем недавно надевший серую шинель солдата, совершил подвиг, который вошел в историю минувшей войны, как высокий пример героизма, стойкости, верности военной присяге.

Случилось это 80 лет назад, 24 июня 1944 года возле деревни Шалашино Витебской области, где шли ожесточенные бои, немцами был захвачен тяжело раненный советский воин, костромич Юрий Смирнов. Его, израненного, обливающегося кровью, немцы втащили в блиндаж для допроса. Перед ними был юноша, которому не исполнилось даже 19 лет. Прорыв советского танкового десанта для фашистского командования был полной неожиданностью. Раненый советский боец казался им находкой.

Немцы хотели узнать – сколько было танков, кто ими командовал и куда был направлен танковый десант. Немцы, конечно, понимали, что другими важными сведениями простой солдат не располагал, но они не учли и не могли понять, что перед ними был раненный в бою русский солдат, воин, комсомолец, выросший в древнем костромском Макарьеве, второй год как ушедший на фронт защищать свою Родину вместо отца, погибшего в 1942 году под Сталинградом.

Верность Родине, воинской присяге и долгу, ненависть к заклятому врагу были для него превыше всего.

Лестью и угрозами пытались гитлеровцы выведать у воина-комсомольца нужные сведения. Когда это не помогло, враг подверг юношу нечеловеческим пыткам. Смирнов молчал. В протоколе допроса, который наступающие советские воины нашли впоследствии в блиндаже, против каждого вопроса было написано: «Он молчит…».

На следующий день, 25 июня 1944г. ничего не добившись от советского солдата, фашисты распяли его, приколов гвоздями к стене блиндажа. Ю. В. Смирнов родился 2 сентября 1925 г. в деревне Дедушково Макарьевского района Костромской области в семье рабочего. Юра был третьим ребёнком в семье. Старше его были две сестры Антонина и Людмила.

В 1933 году семья Смирновых переехала в город Макарьев и поселилась на Кладбищинской улице. В этом же году Юрий поступил учиться в 1 класс Макарьевской средней школы.

Юра рос озорным, отчаянным мальчишкой. Он мог во весь опор промчаться на неоседланной лошади, сидя, для смеху, задом на перёд. Мог прокатиться на льдине во время бурного ледохода на реке Унжа. Но больше всего Юра любил лошадей. Он мечтал попасть в армию и обязательно стать кавалеристом.

После окончания 6 классов Юрий поступил учиться в Макарьевское ремесленное училище №11 (энергетиков). Здесь он обучался по специальности электросварщика. Получив аттестат по специальности электросварщика 3 разряда, в феврале 1942 года Юрий вместе со всей группой был направлен в г. Горький для работы на заводе "Красное Сормово".

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погиб его отец Василий Аверьянович. Юра твёрдо решил пойти на фронт добровольцем.

В феврале 1943 г. Макарьевский военкомат призвал Смирнова Юрия в армию. В марте-апреле 1943 года он проходил подготовку в воинской части, расположенной в деревне Клещевка Шуйского района Ивановской области.

1 мая 1943 года Юрий Смирнов был зачислен курсантом 15-го учебного стрелкового полка, находившегося в Павловском Посаде Московской области. Здесь он получил звание гвардии младшего сержанта и 13 ноября 1943 года направлен в действующую армию.

Вскоре после прибытия на фронт в бою под Витебском Юрий был ранен и попал в госпиталь. В письме домой Юра сообщал:

"Пишу из госпиталя. Я был ранен в челюсть. Ранение лёгкое. Скоро вылечусь и снова на фронт. Скорее хочется попасть в свою часть. Она теперь мой второй дом. Мама, ты за меня не тревожься, я служу хорошо, выполняю все приказы. Юрий".

Через месяц Юрий снова был в роте.

Ю. Смирнов воевал в составе 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии К. Н. Голицкого 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника И. Д. Черняховского.

Летом 1944 года по всему Оршанскому направлению советские войска начали боевые наступательные действия (план операции "Багратион"). Войска 3-го Белорусского фронта 23 июня перешли в наступление, нанося одновременно два мощных удара: один — в направлении на Богушевск, другой — на Оршу. Город Орша был важнейшим узлом обороны противника, прикрывавшим пути от «Смоленских ворот» на Минск. Восточнее Орши противник создал несколько оборонительных полос общей глубиной 25–30 км. Орша была опоясана оборонительными сооружениями внешнего обвода, имевшего две и три линии траншей.

Задачей Советского командования было прорвать "неприступный бастион" как называл сам Гитлер непроходимые болота, минные поля и 17 линий траншей с проволочными заграждениями, за которыми укрывалась 78 штурмовая дивизия SS под командованием генерала Фон Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва — Минск.

Первый же день боев ознаменовался значительным успехом советских войск в направлении Богушевска. В стремительном темпе войска прорвали главную полосу обороны противника. Южнее, в направлении на Оршу, наши войска встретили сильное сопротивление. За 2 дня кровопролитных боёв 22-23 июня 1944 года наши войска не имели успеха. Встал вопрос об организации танкового десанта на 24 июня, перед которым стояла задача атаковать оборону противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино и перерезать шоссе Минск — Москва.

Пехоту для десанта подбирали только из добровольцев 77 гвардейского стрелкового полка. Занимался отбором гвардии старший лейтенант Вячеслав Зеленюк, он командовал штурмовой группой пехоты. И Юрий Смирнов встал добровольцем в строй десантников. Обвешанный патронными сумками и гранатами, Юрий занял место на бронированной машине №119. Под отвлекающий грохот советской артиллерии, под прикрытием темноты, наши танки двинулись вперёд. Они прорвались через траншеи, миновали рвы и атаковали артиллерийские позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый вражеской пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино, недалеко от штабных блиндажей 78 немецкой штурмовой дивизии.

Немцы затащили его в блиндаж и начали допрашивать. Гитлеровцев интересовало направление движения прорвавшихся в тыл советских танков, их количество и задача. Юрий на вопросы не отвечал, тем самым остался верен воинской присяге. Тогда немцы применили страшную изуверскую средневековую пытку: его живого распяли на стене блиндажа. Но он собрал последние силы и плюнул в лицо немецкому офицеру, выразив этим все свое презрение к врагам.

А вот как вспоминает старший лейтенант Кустов Пётр Алексеевич:

"Я, находясь в боевом наряде своего полка, после прорыва обороны немцев вблизи деревни Шалашино Дубровинского района Витебской области, проходя через немецкие позиции, зашёл в один из немецких блиндажей. Блиндаж представлял собой просторное помещение, стены его были обиты струганными досками, посередине стоял большой стол, стены были увешаны плакатами, среди них два портрета Гитлера. Взглянув на правую стену, я увидел прислонённого, как мне показалось, человека, обнажённого, с раскинутыми в сторону руками. Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот прибит гвоздями к доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из досок, одна доска проходила вдоль спины, а вторая поперёк, на высоте плеч. Так что получился крест. Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были большие и загнаны по самые шляпки.

Два гвоздя торчали во лбу, представляя собой костыли без шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз. Ноги распятого были пробиты гвоздями со шляпками в подъёме. Ноги были в носках, а весь труп раздет и почернел видимо от ударов. На груди виднелись разрезы и ножевые раны. Лицо распухло. Оно было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев помещение внимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет. Я прочитал эти документы и установил, что они принадлежат гвардии рядовому Ю. В. Смирнову 1 батальона 77 гвардейского стрелкового полка…".

А вот выписка из протокола допроса пленного генерал — лейтенанта Фон Траута, бывшего командира 78 штурмовой дивизии:

"Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. Перед полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я немедленно выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. Через некоторое время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был ранен.

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов?

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов.

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос?

Ответ: До утра. До того времени, когда мне доложили, что танковый десант перерезал шоссе Минск — Москва.

Вопрос: Что вы узнали из допроса?

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос большие надежды, если бы узнали куда идут танки и сколько их, мы бы организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую магистраль Орша — Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская операция, во всяком случае, я не был бы военнопленным.

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым?

Ответ: Во время допроса он умер.

Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе?

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.

Юрий Смирнов с воинскими почестями был похоронен у деревни Шалашино. В 1947 году его прах был перенесён в посёлок Ореховск Витебской области Белоруссии, где и по настоящее время находится его могила.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами: Ленина и Отечественной войны 1-й степени.

Сегодня исполняется 80 лет со дня героической смерти воина-гвардейца, но память о нем жива. Имя его зачислено навечно в списки полка, его именем названа 1 стрелковая рота 1 стрелкового батальона 77-го гвардейского стрелкового полка, в которой он служил. На месте его гибели близ деревни Шалашино установлен обелиск, а на могиле в поселке Белгрэс — памятник. На территории дома отдыха «Клещевка», где в воинской части молодой паренек из Костромы проходил курс молодого бойца, фронтовые друзья еще во время войны возвели в честь героя строгий обелиск со звездой и портретом. В Дубровенском районе, Витебской области воздвигнут в 1973 году мемориальный комплекс «Рыленки» — на Рыленском братском кладбище месте захоронения 10 тысяч советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в этом районе в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944 года. У входа на территории мемориала — ворота с рельефными изображениями лиц воинов. Основную композицию мемориала составляют 164 плиты с именами похороненных здесь воинов. Вдоль дороги от ворот к плитам установлены четыре стелы, посвященные совершенным в этом районе подвигам. Одна из них — Герою Советского Союза Юрию Васильевичу Смирнову.

Гордятся своим земляком макарьевцы! Улица, на которой жила семья Ю. Смирнова переименована в улицу Ю. Смирнова.

В 1958 году на здании Макарьевского училища была установлена мемориальная доска "Здесь в 1941-1942 годах учился Герой Советского Союза Ю. В. Смирнов". В этом же 1958 году 29 октября в парке училища был установлен бюст Герою. В 1965 г. училищу было присвоено имя Героя Советского Союза Ю. В. Смирнова, о чем гласит мемориальная доска на здании: В честь 60 — летия со дня рождения Ю. В. Смирнова в 1985 году на здании Макарьевской средней школы установлена мемориальная доска "В этой школе с 1933 по 1941 годы учился Герой Советского Союза Ю. В. Смирнов. На улице Юрия Смирнова в Костроме установлены сразу две мемориальные доски. Листая страницы Интернета, я узнал, что Юрий Смирнов, его подвиг, известен не только у себя на родине и на месте его гибели, но и по всей России.

В г. Кинешма Ивановской области бюст установлен у здания школы №10, носящей некогда имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова. У берегов Камчатки плавает грузовой лайнер «Юрий Смирнов», построенный на Ленинградском судостроительном заводе имени А. А. Жданова в 1976 году. В Нижнем Новгороде тоже есть место, связанное с его именем: одна из улиц в центре Автозаводского района носит имя Ю. В. Смирнова. А на доме №13 по этой улице установлена мемориальная доска.

А еще мне рассказали, что в школе №137 по ул. Смирнова в Автозаводском районе, был музей боевой славы. Музей создал и руководил им учитель истории и начальной военной подготовки, бывший фронтовик, танкист Владимир Михайлович Зотов. В этом музее большая экспозиция была посвящена подвигу Ю. В. Смирнова. В музее имелись фронтовые фотографии, воспоминания однополчан, письма, документы, осколки гранат, гильзы, каски и другие свидетельства войны, собранные поисковыми группами школы на местах боёв. Был даже макет блиндажа, в котором пытали Ю. Смирнова. Потом музей «переехал» в школу №125 на Северный поселок. Теперь ученики и этой школы, и ближайших школ приходят туда, чтобы посмотреть и послушать о подвиге Ю. Смирнова и других героях войны.

Но, к сожалению, не везде так с уважением относятся к памяти героя. Так на территории дома отдыха «Клещевка», в 1984 году обелиск, возведенный в честь Юрия Смирнова, видимо, посчитав устаревшим, решили заменить вертикальной плитой с барельефом советского воина и выбитыми на плите словами «Памяти Героя Советского Союза Ю. Смирнова посвящается». Сегодня на этом месте стоит изуродованная плита, но без барельефа воина. Осталось только посвящение.

А обелиска с портретом героя, поставленного однополчанами нет. И очень обидно за такое неуважение к воинам, отдавшим свои жизни за нас.

https://ganiko.org/index.htm?/publikacii/kalendar/20190625/g...

https://lib-avt.ru/kraevedenie/texts/podvig-geroya-sovetskog...

https://tunnel.ru/post-plennyjj-molchit-podvig-yuriya-smirno...

https://makariev.smi44.ru/2018/09/%D0%BA-100-%D0%BB%D0%B5%D1...

https://fishki.net/1753749-podvig-molodogo-krasnoarmejca-jur...