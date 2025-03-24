Дитя без глазу и Европа без газа

На что нарываются Зеленский и ЕС

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как киевский режим мечтает остаться без помощи, импотенты из ЕС делят трон и кто нанёс по Трампу удар яйцами. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO

Главной новостью уходящей недели можно признать промежуточные результаты переговоров между Россией и США. Пока ничего прорывного (чего, собственно, и не ожидалось), но в целом ситуация развивается предсказуемо. Новости СМИ2 Американцы получили две малозначительные уступки с нашей стороны: — «энергетическое перемирие», мораторий на 30 дней на удары по энергетической инфраструктуре (мы и так наносим их раз в пару месяцев и как раз недавно наносили);

— снятие морской блокады (которой вообще не было).

Ну и договорились об обмене пленными, в результате которого почти две сотни наших бойцов вернулись из плена домой.

При этом энергетическое перемирие практически сразу же было нарушено украинской стороной, что в очередной раз продемонстрировало всем (в том числе самим американцам) недоговороспособность режима Зеленского. Ермак и Зеленский делают всё, чтобы американцы плюнули и решили их больше не спасать. Наши слоны.

Тем временем европейская «коалиция желающих» (непонятно, чего именно, видимо, желающих отхватить от России) очевидно разваливается. Во-первых, в ней слишком много лидеров — Макрон и Стармер никак не могут решить, кто из них главный Наполеон, а сбоку ещё стоит Урсула с криками: «Я тут новый Гитлер, унтерменши!» Как говорится, у семи нянек дитя без глазу, а у трёх лидеров Европа без газа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Во-вторых, у могучих европейских вармонгеров всё очень плохо в плане реальности — у них проблемы с деньгами, у них проблемы с производством (в том числе с ВПК) и у них проблемы с населением, которое не хочет воевать. Не хочет воевать вообще — и за каких-то украинцев в частности.

В результате саммит импотентов в Лондоне завершился безрезультатно, а на следующей неделе будет саммит импотентов в Париже (спойлер: он тоже завершится безрезультатно).

В Турции на фоне обрушения фондового рынка более чем на 15% Эрдоган расправляется с политическими оппонентами, устроив арест мэра Стамбула (по обвинениям в коррупции и связям с курдскими группировками) и более сотни членов его партии. После Румынии всё больше стран перестают поддерживать даже внешнюю видимость демократии (не то чтобы я переживал по этому поводу — просто констатирую). Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Filiz Haksal

В США продолжается эпопея с дефицитом яиц, в результате которой яйцо стоит доллар (кто там истерил, что у нас яйца дорогие?). Я специально проконсультировался с двумя разными специалистами в этой отрасли (один может напутать или ошибиться, а если мнения двух совпадают, то это наверняка правда), они говорят, что цикл выращивания кур-несушек — около двух месяцев, а кризис в США продолжается с осени. Поэтому никаким птичьим гриппом его объяснить невозможно.

Есть два рациональных объяснения, почему до сих пор ситуация не улучшилась, — или в наличии сговор производителей, которым выгодно продавать сверхдорогие яйца, создавая искусственный дефицит, или владельцы птицеферм поддерживают Демократическую партию и так гадят Трампу. Хотя возможен и вариант «два в одном».

Ну и новость, которая у нас прошла достаточно незамеченной, — американцы наконец-то забрали с орбиты застрявшую там «робинзоншу Крузо». Не прошло и три года. После почти десяти месяцев слабоумия и бессилия они таки сумели это сделать.

В результате, кстати, госпожа космонавтка получила огромную компенсацию в 1430 долларов. По пять долларов за 286 суток просроченного пребывания на орбите. Приз «Самая низкооплачиваемая сверхурочная работа в мире» уходит в НАСА. Суни Уильямс, смотри не потрать все эти сумасшедшие бабки сразу.

Особенно смешно и нелепо выглядело, как они этот позорный недуг в подвиг пытались определить. Пафосные выступления «Смотрите, администрация Трампа и Илон Маск героически спасли наших космонавтов!». А о том, почему понадобилось их спасать и почему так долго, — тотальный молчок. Испанский стыд.

В общем, Америка снова эгейн и с каждым днём всё более эгегейн. А нам остаётся только завидовать (пытаясь не хихикать слишком громко). Интересно, что бы на это сказал Остап Ибрагимович Бендер?