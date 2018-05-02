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100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Новейшая украинская история пишется, как под диктовку, с истории Украины столетней давности. Причем, сегодняшние правители совершают те же ошибки, что и их предшественники сто лет назад.

Наверное, и финал будет такой же – распад Украины и полная потеря остатков государственности. Чтобы предугадать, как будет развиваться сегодня Украина, достаточно просто оглянуться и посмотреть, что творилось здесь сто лет назад…

Немцы придут – порядок наведут!

Чтобы удержать захваченную как бы от имени народа власть, кучка политиканов, управляющая Украиной под видом националистической Центральной Рады, провела сепаратные переговоры с Германией, в результате чего территория Украины, точнее, Украинской Народной Республики (УНР) была оккупирована. И уже до апреля 1918 года все украинские земли были заняты немецкими и австро-венгерскими войсками, а Центральная Рада еще в начале марта вернулась в Киев в их обозе, как какая-то походно-полевая проститутка…

На территорию советской Украины со столицей в Харькове немцы стали продвигаться уже позднее, заняв сначала территорию, подконтрольную Центральной Раде. Тем более, что только 19 марта 1918 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) состоялся II Всеукраинский съезд Советов, который постановил объединить всю советскую территорию Украины в единую Украинскую Советскую Республику, куда была включена и созданная ранее Донецко-Криворожская республика.


Именно Вооружённые силы ДКР организовали сопротивление наступающим германским и австро-венгерским войскам. Но после взятия Харькова правительство Донецко-Криворожской республики переехало в Луганск, ставший временно новой столицей республики. 21 марта новоизбранный ЦИК советов Украины переехал в Таганрог. И только осенью 1918 года поражение Центральных держав в Первой мировой войне и революция в Германии позволили Советской России возобновить наступление на украинском направлении.100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»А пока что Правобережная Украина вернулась под контроль УНР практически без боя – воевать было некому, фронтовые части были полностью разложены мирной пропагандой как большевиков, так и Центральной рады. Немецкое командование готовило торжественное вступление в Киев, уже были проведены репетиции…

Но тут украинские «союзники» преподнесли своим хозяевам сюрприз, как всегда, в украинском стиле. То есть, нагадив в тарелку тех, кто их кормил и защищал. И, как всегда, в этом «отличился» тот, кто жаждал управлять Украиной. Этого «правителя» звали Симон Петлюра.

Вчера – петлюровцы, сегодня – бандеровцы…

По большому счету, в 1917 году бывшего журналиста Петлюру, как говориться, звали никак и был он никем. Нет, конечно, он успел заработать себе политический капитал и даже стал генеральным секретарем по военным делам. Но 18 декабря 1917 года был отправлен в отставку с поста военного министра и выведен из состава Генерального секретариата. Кстати, в начале своей политической карьеры Симон Петлюра был весьма прагматичен и призывал «не отделять судьбы России от судьбы Украины. Если Россия потерпит поражение, следствие этой катастрофы отразится и на Украине». Правда, всего через полгода он стал ярым националистом.

Ничего не напоминает?

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Петлюра не смирился со своей отставкой. На деньги французской миссии в Украине он самостоятельно сформировал в Киеве особую боевую добровольческую часть – Гайдамацкий кош Слободской Украины. Его гайдамаки участвовали в подавлении большевистского восстания в Киеве на заводе «Арсенал», а также сражались с войсками наступавшей на Киев частей Красной Армии. Петлюра отказался подчинить свои части военному ведомству УНР, так как, по его словам, гайдамаки – это «партизанско-добровольческие» части со своими задачами и целями, поэтому будут выступать союзниками УНР.

Ничего не напоминает?

Вот что писали об этом современники.

«На лошадях сидели люди точно из малороссийской оперетки: какие-то пестрые шаровары, закрученные усы и длинные болтающиеся оселедцы. Эти Назары Стодолы только-только не были подкрашены… Было что-то нездоровое во всем этом гайдамачестве, и оно было бы смешно и безвкусно, как всегда смешна и безвкусна бывает провинциальная оперетка, играющая для сбора <Короля Лира>, если бы у персонажей этой оперетки не было настоящих винтовок, настоящей – не театральной – ненависти и злобы, продукта того разложения и опустошения, которые приносят с собой война и гражданская война».

И вот этот атаман Гайдамацкого коша Симон Петлюра, желая показать себя «воином-освободителем», внезапно потребовал от украинского командования дать гайдамакам возможность первыми войти в Киев. Тем самым подложить свинью тем, кто на самом деле «освобождал» Украину от большевиков – своим хозяевам-немцам. На совещании командиров украинских частей по этому поводу между Петлюрой, премьером Голубовичем и новым военным министром УНР Жуковским вспыхнула ссора, потому что премьер и военный министр были категорически против предложения Петлюры, считая, что в Киев первыми должны войти основные силы – германская армия. Они прекрасно понимали, кто подарил им власть, так сказать, на блюдечке.

Но Петлюра давно строил свои планы по захвату власти в Украине, поэтому по его приказу один из его командиров – атаман Волох – развернул пулемёты гайдамаков прямой наводкой на окна министерского вагона и потребовал согласия на вступление гайдамаков в Киев, угрожая военным переворотом. Такие аргументы быстро убедили премьера и военного министра, так что отряд Петлюры направился в Киев вдоль железной дороги, опережая на примерно на 8-10 часов движение германских частей.

1 марта передовые отряды армии УНР – гайдамаков, сечевых стрельцов и запорожцев – вступили на западные окраины Киева. И на следующий день Симон Петлюра устроил парад на Софийской площади Киева. Перед киевлянами маршем прошли войска, якобы первыми вошедшие в город. Мало того – после парада войск УНР по площади провели колонны пленных красноармейцев. Нужная картинка «украинцев-освободителей» была создана.

Как видите, фейки украинцы клепали еще 100 лет назад.

На следующий день в Киев прибыли немецкие войска, правительство УНР, Центральная рада. Скандал получился знатный. Вступление гайдамаков Петлюры в столицу и их несанкционированный парад вывели немцев из себя. Руководство УНР тоже не обрадовалось. Премьер-министр Всеволод Голубович добился полного удаления от войска Петлюры, этого «…авантюриста, пользующегося большой популярностью». Петлюра был освобождён от командования гайдамаками и какое-то время оставался частным лицом, вне армии и большой политики.

Как оказалось, ненадолго.

Как Украина гетмана «выбирала»

28 апреля 1918 года Центральная Рада приняла Конституцию Украины. Но это было ее последнее заседание. Центральная Рада была разогнана немецким патрулем и не предприняла каких-либо попыток защититься. Впрочем, в этом не было никакого смысла – так называемая украинская власть, называя себя властью народной, на самом деле держалась только на германских штыках и не могла, а точнее, не умела управлять страной.

29 апреля 1918 года на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого настоящая украинская власть – германская оккупационная армия – посадила в кресло гетмана «всея Украины» бывшего генерал-лейтенанта Русской императорской армии, флигель-адъютанта Николая II Павла Скоропадского. Насчет гетмана – это не шутка: сразу же после переворота бывший царский генерал принял официальный титул: «Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины».

Технически вопрос был решен просто: проходивший под контролем немецкого командования так называемый Всеукраинский съезд хлеборобов, который собрал около 6,5 тысяч делегатов, кстати, на Софиевской площади, так сказать, тогдашнем Майдане, провозгласил Павла Скоропадского гетманом Украины и вручил ему высшую власть в государстве.

И тот сразу же начал править.

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Все законы, действовавшие в УНР, отменялись. Название «Украинская Народная Республика» было изменено на «Украинская Держава». УНР превращалась в некое государство с полумонархическим диктаторским правлением гетмана – верховного руководителя государства, армии и судебной власти в стране. Был принят «Закон о временном государственном устройстве Украины», согласно которому гетман, получавший широкие полномочия во всех сферах, назначал «отамана» (председателя Совета министров) и утверждал состав его кабинета.

Хотя все это было эдаким кукольным театром, ведь реальная власть в Украине на самом деле была у германского командования.

Всю программу «реформ» гетманского правительства практически продиктовал руководитель немецкой военной администрации в Украине генерал В. Гренер. Она, в частности, предусматривала регулирование военной повинности в Украине законодательством Германии. Эта программа предусматривала и оплату военной помощи немецко-австрийских войск.

Центральная банда Украины

Но это, так сказать, общая история. Но мало кто знает, что привело к такому позорному финалу ту самую Центральную Раду и то самое первое украинское правительство, которое ныне так любят прославлять лидеры нынешней Украины. А если изучить подробности, то любому станет ясно, что у власти в Украине оказались мошенники, бандиты и авантюристы. Которые не могли и не умели управлять страной. И даже у германского командования не выдержали нервы.

Пришедшая в немецко-австрийском обозе в Киев Центральная Рада управлять страной не могла, да и не хотела. Политиканы вещали на своих заседаниях «о судьбах Отчизны», а те, кто был более прагматичным, сразу стали строить свое личное светлое будущее. Одним из таких прагматиков был министр внутренних дел Центральной рады Михаил Ткаченко. Современники характеризовали этого «министра» более жестко: «мелкий авантюрист и интриган».

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы» 100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Кстати, остальные члены украинского правительства были не лучше. Вот как пишет о них журналист Сумский в своей книге «Одиннадцать переворотов»:

«Во главе правительства стоял студент третьего курса Голубович, худой высокий юноша, лет 26-27. Почему он попал в премьеры даже при действительной бедности украинцев в людях – это один из секретов украинской политики… Примерно на таком же уровне находился весь кабинет».

И вот это «правительство», которое узнавало о том, что творится в стране, из киевских газет, решило организовать похищение миллионера, главы Русского для внешней торговли банка, члена финансовой комиссии Центральной рады Абрама Доброго.

Похищением руководил Александр Осипов – чиновник особых поручений украинского Министерства внутренних дел. Хотя тот же киевский журналист Сумский утверждает, что в похищении участвовал и сам «военный министр» Жуковский:

«В квартиру Доброго вошли четыре вооруженных человека, из которых один был – сам военный министр, в масках, с револьверами в руках, заставили Доброго выйти, усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Это похищение банкира среди бела дня вызвало в Киеве большое волнение. Украинское правительство, т. е. те же Ткаченко, Жуковский и Голубович, опубликовало правительственное сообщение, в котором говорилось, что правительство взволновано подобного рода фактом, и что им приняты все меры к отысканию Доброго и наказанию виновных».

На самом деле банкира в ночь с 24 на 25 апреля 1918 года увезли в автомобиле на вокзал Киева и доставили к вагону, стоявшему на запасных путях под охраной сечевых стрельцов, который был прицеплен к обычному пассажирскому поезду на Харьков. Как впоследствии рассказывал сам Добрый, Осипов предложил ему улучшение условий содержания, не исключая освобождение, в обмен на 100 тысяч рублей. Банкира отвезли в харьковский «Гранд-Отель» и заперли в номере. Там он по требованию вымогателей подписал чек на 100 тысяч рублей.100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»История эта довольно мутная, украинское «правительство» объясняло это похищение якобы попыткой борьбы против помещичьих и реакционно-промышленных кругов на Украине. Однако, судя по всему, предвидя бесславный финал своей «власти», самые деятельные члены «правительства», видимо, решили обеспечить свое будущее.

Реакция немецкого командования была весьма яркой – Центральная Рада была распущена, а некоторые ее члены – арестованы. Ведь похищение министрами Рады человека, через банк которого шли финансовые операции оккупационных войск с Рейхсбанком, было событием экстраординарным. А немецкий командующий на Украине Герман фон Эйхгорн 26 апреля издал указ, согласно которому все уголовные преступления на территории Украины выборочно могли подлежать германскому военно-полевому суду.

Но показательно другое – реакция так называемого украинского премьер-министра Голубовича.

«Что такое, собственно, господин Добрый? Он, может быть, подданный Германии? Нет, он ни сват, ни кум – он совсем посторонний человек. И вот из-за того, что был похищен этот посторонний человек, который юридически ничем не связан с Германией, который не даёт никаких поводов к тому, чтобы сделать такого колоссального значения приказ, приказ был издан», – вещал он 28 апреля с трибуны тогда еще не распущенной Центральной Рады.

Вот такое в Украине сто лет назад было «правительство». И вот такие методы управления – похищения, вымогательства, шантаж, не говоря уже об откровенном казнокрадстве и банальном воровстве. И все остальные украинские «правители» – Скоропадский, Винниченко, Петлюра – были откровенными марионетками в геополитических играх Центральных держав, прежде всего Германии, а потом Англии, Франции и даже Польши.

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

/Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский/

Украинская власть националистов, провозглашая любовь к Родине, на самом деле продала страну сначала Германии, а потом Польше. И, наверное, очень уместна характеристика украинской власти, данная Сумским в его книге «Одиннадцать переворотов»:

«В одном украинское правительство было право: оно совершенно верно учитывало, что командование подпало под влияние помещичьих и реакционно-промышленных кругов на Украине. Эти круги были, во-первых, ярые анти-самостийники и дискредитировали в глазах немцев всю украинскую государственность, доказывая, что никакого украинского народа нет, во-вторых, с ненавистью относились к полу-интеллигенции из рады, невежественной, самоуверенной, относились с ненавистью и презрением, как потому, что все эти сельские учителя, фельдшера и маленькие журналисты были все-таки демократия, так и потому, что они совершенно неспособны были к какой-нибудь государственной и хозяйственной деятельности».

100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Александр Воронцов

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