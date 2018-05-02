100 лет первому перевороту на независимой Украине. Немецкий сценарий, майдан, «выборы»

Новейшая украинская история пишется, как под диктовку, с истории Украины столетней давности. Причем, сегодняшние правители совершают те же ошибки, что и их предшественники сто лет назад.

Наверное, и финал будет такой же – распад Украины и полная потеря остатков государственности. Чтобы предугадать, как будет развиваться сегодня Украина, достаточно просто оглянуться и посмотреть, что творилось здесь сто лет назад…



Немцы придут – порядок наведут!

Чтобы удержать захваченную как бы от имени народа власть, кучка политиканов, управляющая Украиной под видом националистической Центральной Рады, провела сепаратные переговоры с Германией, в результате чего территория Украины, точнее, Украинской Народной Республики (УНР) была оккупирована. И уже до апреля 1918 года все украинские земли были заняты немецкими и австро-венгерскими войсками, а Центральная Рада еще в начале марта вернулась в Киев в их обозе, как какая-то походно-полевая проститутка…

На территорию советской Украины со столицей в Харькове немцы стали продвигаться уже позднее, заняв сначала территорию, подконтрольную Центральной Раде. Тем более, что только 19 марта 1918 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) состоялся II Всеукраинский съезд Советов, который постановил объединить всю советскую территорию Украины в единую Украинскую Советскую Республику, куда была включена и созданная ранее Донецко-Криворожская республика.



Именно Вооружённые силы ДКР организовали сопротивление наступающим германским и австро-венгерским войскам. Но после взятия Харькова правительство Донецко-Криворожской республики переехало в Луганск, ставший временно новой столицей республики. 21 марта новоизбранный ЦИК советов Украины переехал в Таганрог. И только осенью 1918 года поражение Центральных держав в Первой мировой войне и революция в Германии позволили Советской России возобновить наступление на украинском направлении. А пока что Правобережная Украина вернулась под контроль УНР практически без боя – воевать было некому, фронтовые части были полностью разложены мирной пропагандой как большевиков, так и Центральной рады. Немецкое командование готовило торжественное вступление в Киев, уже были проведены репетиции…

Но тут украинские «союзники» преподнесли своим хозяевам сюрприз, как всегда, в украинском стиле. То есть, нагадив в тарелку тех, кто их кормил и защищал. И, как всегда, в этом «отличился» тот, кто жаждал управлять Украиной. Этого «правителя» звали Симон Петлюра.

Вчера – петлюровцы, сегодня – бандеровцы…

По большому счету, в 1917 году бывшего журналиста Петлюру, как говориться, звали никак и был он никем. Нет, конечно, он успел заработать себе политический капитал и даже стал генеральным секретарем по военным делам. Но 18 декабря 1917 года был отправлен в отставку с поста военного министра и выведен из состава Генерального секретариата. Кстати, в начале своей политической карьеры Симон Петлюра был весьма прагматичен и призывал «не отделять судьбы России от судьбы Украины. Если Россия потерпит поражение, следствие этой катастрофы отразится и на Украине». Правда, всего через полгода он стал ярым националистом.

Ничего не напоминает?

Петлюра не смирился со своей отставкой. На деньги французской миссии в Украине он самостоятельно сформировал в Киеве особую боевую добровольческую часть – Гайдамацкий кош Слободской Украины. Его гайдамаки участвовали в подавлении большевистского восстания в Киеве на заводе «Арсенал», а также сражались с войсками наступавшей на Киев частей Красной Армии. Петлюра отказался подчинить свои части военному ведомству УНР, так как, по его словам, гайдамаки – это «партизанско-добровольческие» части со своими задачами и целями, поэтому будут выступать союзниками УНР.

Ничего не напоминает?

Вот что писали об этом современники.

«На лошадях сидели люди точно из малороссийской оперетки: какие-то пестрые шаровары, закрученные усы и длинные болтающиеся оселедцы. Эти Назары Стодолы только-только не были подкрашены… Было что-то нездоровое во всем этом гайдамачестве, и оно было бы смешно и безвкусно, как всегда смешна и безвкусна бывает провинциальная оперетка, играющая для сбора <Короля Лира>, если бы у персонажей этой оперетки не было настоящих винтовок, настоящей – не театральной – ненависти и злобы, продукта того разложения и опустошения, которые приносят с собой война и гражданская война».

И вот этот атаман Гайдамацкого коша Симон Петлюра, желая показать себя «воином-освободителем», внезапно потребовал от украинского командования дать гайдамакам возможность первыми войти в Киев. Тем самым подложить свинью тем, кто на самом деле «освобождал» Украину от большевиков – своим хозяевам-немцам. На совещании командиров украинских частей по этому поводу между Петлюрой, премьером Голубовичем и новым военным министром УНР Жуковским вспыхнула ссора, потому что премьер и военный министр были категорически против предложения Петлюры, считая, что в Киев первыми должны войти основные силы – германская армия. Они прекрасно понимали, кто подарил им власть, так сказать, на блюдечке.

Но Петлюра давно строил свои планы по захвату власти в Украине, поэтому по его приказу один из его командиров – атаман Волох – развернул пулемёты гайдамаков прямой наводкой на окна министерского вагона и потребовал согласия на вступление гайдамаков в Киев, угрожая военным переворотом. Такие аргументы быстро убедили премьера и военного министра, так что отряд Петлюры направился в Киев вдоль железной дороги, опережая на примерно на 8-10 часов движение германских частей.

1 марта передовые отряды армии УНР – гайдамаков, сечевых стрельцов и запорожцев – вступили на западные окраины Киева. И на следующий день Симон Петлюра устроил парад на Софийской площади Киева. Перед киевлянами маршем прошли войска, якобы первыми вошедшие в город. Мало того – после парада войск УНР по площади провели колонны пленных красноармейцев. Нужная картинка «украинцев-освободителей» была создана.

Как видите, фейки украинцы клепали еще 100 лет назад.

На следующий день в Киев прибыли немецкие войска, правительство УНР, Центральная рада. Скандал получился знатный. Вступление гайдамаков Петлюры в столицу и их несанкционированный парад вывели немцев из себя. Руководство УНР тоже не обрадовалось. Премьер-министр Всеволод Голубович добился полного удаления от войска Петлюры, этого «…авантюриста, пользующегося большой популярностью». Петлюра был освобождён от командования гайдамаками и какое-то время оставался частным лицом, вне армии и большой политики.

Как оказалось, ненадолго.

Как Украина гетмана «выбирала»

28 апреля 1918 года Центральная Рада приняла Конституцию Украины. Но это было ее последнее заседание. Центральная Рада была разогнана немецким патрулем и не предприняла каких-либо попыток защититься. Впрочем, в этом не было никакого смысла – так называемая украинская власть, называя себя властью народной, на самом деле держалась только на германских штыках и не могла, а точнее, не умела управлять страной.

29 апреля 1918 года на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого настоящая украинская власть – германская оккупационная армия – посадила в кресло гетмана «всея Украины» бывшего генерал-лейтенанта Русской императорской армии, флигель-адъютанта Николая II Павла Скоропадского. Насчет гетмана – это не шутка: сразу же после переворота бывший царский генерал принял официальный титул: «Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины».

Технически вопрос был решен просто: проходивший под контролем немецкого командования так называемый Всеукраинский съезд хлеборобов, который собрал около 6,5 тысяч делегатов, кстати, на Софиевской площади, так сказать, тогдашнем Майдане, провозгласил Павла Скоропадского гетманом Украины и вручил ему высшую власть в государстве.

И тот сразу же начал править.

Все законы, действовавшие в УНР, отменялись. Название «Украинская Народная Республика» было изменено на «Украинская Держава». УНР превращалась в некое государство с полумонархическим диктаторским правлением гетмана – верховного руководителя государства, армии и судебной власти в стране. Был принят «Закон о временном государственном устройстве Украины», согласно которому гетман, получавший широкие полномочия во всех сферах, назначал «отамана» (председателя Совета министров) и утверждал состав его кабинета.



Хотя все это было эдаким кукольным театром, ведь реальная власть в Украине на самом деле была у германского командования.

Всю программу «реформ» гетманского правительства практически продиктовал руководитель немецкой военной администрации в Украине генерал В. Гренер. Она, в частности, предусматривала регулирование военной повинности в Украине законодательством Германии. Эта программа предусматривала и оплату военной помощи немецко-австрийских войск.

Центральная банда Украины

Но это, так сказать, общая история. Но мало кто знает, что привело к такому позорному финалу ту самую Центральную Раду и то самое первое украинское правительство, которое ныне так любят прославлять лидеры нынешней Украины. А если изучить подробности, то любому станет ясно, что у власти в Украине оказались мошенники, бандиты и авантюристы. Которые не могли и не умели управлять страной. И даже у германского командования не выдержали нервы.



Пришедшая в немецко-австрийском обозе в Киев Центральная Рада управлять страной не могла, да и не хотела. Политиканы вещали на своих заседаниях «о судьбах Отчизны», а те, кто был более прагматичным, сразу стали строить свое личное светлое будущее. Одним из таких прагматиков был министр внутренних дел Центральной рады Михаил Ткаченко. Современники характеризовали этого «министра» более жестко: «мелкий авантюрист и интриган».

Кстати, остальные члены украинского правительства были не лучше. Вот как пишет о них журналист Сумский в своей книге «Одиннадцать переворотов»:

«Во главе правительства стоял студент третьего курса Голубович, худой высокий юноша, лет 26-27. Почему он попал в премьеры даже при действительной бедности украинцев в людях – это один из секретов украинской политики… Примерно на таком же уровне находился весь кабинет».

И вот это «правительство», которое узнавало о том, что творится в стране, из киевских газет, решило организовать похищение миллионера, главы Русского для внешней торговли банка, члена финансовой комиссии Центральной рады Абрама Доброго.

Похищением руководил Александр Осипов – чиновник особых поручений украинского Министерства внутренних дел. Хотя тот же киевский журналист Сумский утверждает, что в похищении участвовал и сам «военный министр» Жуковский:

«В квартиру Доброго вошли четыре вооруженных человека, из которых один был – сам военный министр, в масках, с револьверами в руках, заставили Доброго выйти, усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Это похищение банкира среди бела дня вызвало в Киеве большое волнение. Украинское правительство, т. е. те же Ткаченко, Жуковский и Голубович, опубликовало правительственное сообщение, в котором говорилось, что правительство взволновано подобного рода фактом, и что им приняты все меры к отысканию Доброго и наказанию виновных».

На самом деле банкира в ночь с 24 на 25 апреля 1918 года увезли в автомобиле на вокзал Киева и доставили к вагону, стоявшему на запасных путях под охраной сечевых стрельцов, который был прицеплен к обычному пассажирскому поезду на Харьков. Как впоследствии рассказывал сам Добрый, Осипов предложил ему улучшение условий содержания, не исключая освобождение, в обмен на 100 тысяч рублей. Банкира отвезли в харьковский «Гранд-Отель» и заперли в номере. Там он по требованию вымогателей подписал чек на 100 тысяч рублей. История эта довольно мутная, украинское «правительство» объясняло это похищение якобы попыткой борьбы против помещичьих и реакционно-промышленных кругов на Украине. Однако, судя по всему, предвидя бесславный финал своей «власти», самые деятельные члены «правительства», видимо, решили обеспечить свое будущее.

Реакция немецкого командования была весьма яркой – Центральная Рада была распущена, а некоторые ее члены – арестованы. Ведь похищение министрами Рады человека, через банк которого шли финансовые операции оккупационных войск с Рейхсбанком, было событием экстраординарным. А немецкий командующий на Украине Герман фон Эйхгорн 26 апреля издал указ, согласно которому все уголовные преступления на территории Украины выборочно могли подлежать германскому военно-полевому суду.

Но показательно другое – реакция так называемого украинского премьер-министра Голубовича.

«Что такое, собственно, господин Добрый? Он, может быть, подданный Германии? Нет, он ни сват, ни кум – он совсем посторонний человек. И вот из-за того, что был похищен этот посторонний человек, который юридически ничем не связан с Германией, который не даёт никаких поводов к тому, чтобы сделать такого колоссального значения приказ, приказ был издан», – вещал он 28 апреля с трибуны тогда еще не распущенной Центральной Рады.

Вот такое в Украине сто лет назад было «правительство». И вот такие методы управления – похищения, вымогательства, шантаж, не говоря уже об откровенном казнокрадстве и банальном воровстве. И все остальные украинские «правители» – Скоропадский, Винниченко, Петлюра – были откровенными марионетками в геополитических играх Центральных держав, прежде всего Германии, а потом Англии, Франции и даже Польши.

/Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский/

Украинская власть националистов, провозглашая любовь к Родине, на самом деле продала страну сначала Германии, а потом Польше. И, наверное, очень уместна характеристика украинской власти, данная Сумским в его книге «Одиннадцать переворотов»:



«В одном украинское правительство было право: оно совершенно верно учитывало, что командование подпало под влияние помещичьих и реакционно-промышленных кругов на Украине. Эти круги были, во-первых, ярые анти-самостийники и дискредитировали в глазах немцев всю украинскую государственность, доказывая, что никакого украинского народа нет, во-вторых, с ненавистью относились к полу-интеллигенции из рады, невежественной, самоуверенной, относились с ненавистью и презрением, как потому, что все эти сельские учителя, фельдшера и маленькие журналисты были все-таки демократия, так и потому, что они совершенно неспособны были к какой-нибудь государственной и хозяйственной деятельности».

Александр Воронцов