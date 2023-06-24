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Дню советской молодёжи 65 лет

Дню советской молодёжи 65 летДень советской молодежи в СССР стали отмечать с 1958 года. 7 февраля Верховный Президиум издал указ, который назывался «Об установлении Дня советской молодежи». По этому документу праздник решено было отмечать в последнее воскресенье первого летнего месяца, когда молодые люди отдыхают от учебы и экзаменов.

При этом основной целью нового праздника было патриотическое воспитание молодого поколения. В этот день традиционно проводили съезды и собрания различных организаций и сообществ. Молодежные бригады проводили соревнования, конкурсы талантов, организовывали разного рода фестивали, чтобы придать празднованию более глубокий смысл и показать важность молодого поколения для государства.

После окончания официальной части участники отправляться в парки или дома культуры на танцы, которые обязательно проводили в этот день.

А первым праздником, который считается прародителем рассматриваемой даты, является Международный юношеский день или, как его было принято называть в то время – МЮД. Его отмечали в конце августа или начале сентября в период с 1917 по 1945 гг. Именно этому празднику А. Стаханов приурочил свой знаменитый рекорд, остановленный в 1935 году. А Маяковский посвятил МЮДу несколько своих произведений. В некоторых городах до сих пор остались названия улиц с данной аббревиатурой.Дню советской молодёжи 65 лет24 июня 1993-го года была изменина дата празднования, День молодежи следовало отмечать только 27 июня. Однако по привычке и из-за того, что число могло выпасть на любой рабочий день, некоторые продолжали отмечать праздник в последнее воскресенье июня.

2 мая 2023-го года подписано распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня.

https://prazdnikov.net/den-molodezhi.html
https://www.rbc.ru/life/news/648033769a79471c5868dd2eДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летДню советской молодёжи 65 летПроводы в Apмию. Гуляли всю ночь, провожали своих братьев, друзей в армию, а потом на призывном пункте плакали, писали письма и ждали.Дню советской молодёжи 65 летВот, где нас научили чистить картошкуДню советской молодёжи 65 летЦелина. Тракторист. Фотограф Сигизмунд Кропивницкий. Конец 1950-х — начало 1960-х годовДню советской молодёжи 65 летМетко стреляет по зверю комсомолец Илья Монахов. 1930-1965(колор)Дню советской молодёжи 65 летЛенинград в блокаде. Какие крепкие девушкиДню советской молодёжи 65 летНа страже морских рубежейДню советской молодёжи 65 летCтyдeнты 1960-x.Дню советской молодёжи 65 летПосле экзамена, 1966Дню советской молодёжи 65 летФигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947Дню советской молодёжи 65 летФизкультурницаДню советской молодёжи 65 летСоветская красавицаДню советской молодёжи 65 летНастоящие красавицы того времениДню советской молодёжи 65 лет

Раньше фуфайки в деревне носили,
На ферму ходили, пилили дрова.
И в лес надевали, и в люди ходили,
Ну, словом фуфаечка в моде была.

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