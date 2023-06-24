Дню советской молодёжи 65 лет

День советской молодежи в СССР стали отмечать с 1958 года. 7 февраля Верховный Президиум издал указ, который назывался «Об установлении Дня советской молодежи». По этому документу праздник решено было отмечать в последнее воскресенье первого летнего месяца, когда молодые люди отдыхают от учебы и экзаменов.

При этом основной целью нового праздника было патриотическое воспитание молодого поколения. В этот день традиционно проводили съезды и собрания различных организаций и сообществ. Молодежные бригады проводили соревнования, конкурсы талантов, организовывали разного рода фестивали, чтобы придать празднованию более глубокий смысл и показать важность молодого поколения для государства.

После окончания официальной части участники отправляться в парки или дома культуры на танцы, которые обязательно проводили в этот день.

А первым праздником, который считается прародителем рассматриваемой даты, является Международный юношеский день или, как его было принято называть в то время – МЮД. Его отмечали в конце августа или начале сентября в период с 1917 по 1945 гг. Именно этому празднику А. Стаханов приурочил свой знаменитый рекорд, остановленный в 1935 году. А Маяковский посвятил МЮДу несколько своих произведений. В некоторых городах до сих пор остались названия улиц с данной аббревиатурой. 24 июня 1993-го года была изменина дата празднования, День молодежи следовало отмечать только 27 июня. Однако по привычке и из-за того, что число могло выпасть на любой рабочий день, некоторые продолжали отмечать праздник в последнее воскресенье июня.

2 мая 2023-го года подписано распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня.

https://prazdnikov.net/den-molodezhi.html

https://www.rbc.ru/life/news/648033769a79471c5868dd2e Проводы в Apмию. Гуляли всю ночь, провожали своих братьев, друзей в армию, а потом на призывном пункте плакали, писали письма и ждали. Вот, где нас научили чистить картошку Целина. Тракторист. Фотограф Сигизмунд Кропивницкий. Конец 1950-х — начало 1960-х годов Метко стреляет по зверю комсомолец Илья Монахов. 1930-1965(колор) Ленинград в блокаде. Какие крепкие девушки На страже морских рубежей Cтyдeнты 1960-x. После экзамена, 1966 Фигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947 Физкультурница Советская красавица Настоящие красавицы того времени

Раньше фуфайки в деревне носили,

На ферму ходили, пилили дрова.

И в лес надевали, и в люди ходили,

Ну, словом фуфаечка в моде была.

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