Дню советской молодёжи 65 лет

День советской молодежи в СССР стали отмечать с 1958 года. 7 февраля Верховный Президиум издал указ, который назывался «Об установлении Дня советской молодежи». По этому документу праздник решено было отмечать в последнее воскресенье первого летнего месяца, когда молодые люди отдыхают от учебы и экзаменов.
При этом основной целью нового праздника было патриотическое воспитание молодого поколения. В этот день традиционно проводили съезды и собрания различных организаций и сообществ. Молодежные бригады проводили соревнования, конкурсы талантов, организовывали разного рода фестивали, чтобы придать празднованию более глубокий смысл и показать важность молодого поколения для государства.
После окончания официальной части участники отправляться в парки или дома культуры на танцы, которые обязательно проводили в этот день.
А первым праздником, который считается прародителем рассматриваемой даты, является Международный юношеский день или, как его было принято называть в то время – МЮД. Его отмечали в конце августа или начале сентября в период с 1917 по 1945 гг. Именно этому празднику А. Стаханов приурочил свой знаменитый рекорд, остановленный в 1935 году. А Маяковский посвятил МЮДу несколько своих произведений. В некоторых городах до сих пор остались названия улиц с данной аббревиатурой.24 июня 1993-го года была изменина дата празднования, День молодежи следовало отмечать только 27 июня. Однако по привычке и из-за того, что число могло выпасть на любой рабочий день, некоторые продолжали отмечать праздник в последнее воскресенье июня.
2 мая 2023-го года подписано распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня.
https://prazdnikov.net/den-molodezhi.html
https://www.rbc.ru/life/news/648033769a79471c5868dd2eПроводы в Apмию. Гуляли всю ночь, провожали своих братьев, друзей в армию, а потом на призывном пункте плакали, писали письма и ждали.Вот, где нас научили чистить картошкуЦелина. Тракторист. Фотограф Сигизмунд Кропивницкий. Конец 1950-х — начало 1960-х годовМетко стреляет по зверю комсомолец Илья Монахов. 1930-1965(колор)Ленинград в блокаде. Какие крепкие девушкиНа страже морских рубежейCтyдeнты 1960-x.После экзамена, 1966Фигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947ФизкультурницаСоветская красавицаНастоящие красавицы того времени
Раньше фуфайки в деревне носили,
На ферму ходили, пилили дрова.
И в лес надевали, и в люди ходили,
Ну, словом фуфаечка в моде была.
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