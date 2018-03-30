Самое восточное метро России

Новосибирский метрополитен за тридцать с небольшим лет своей работы перевез около 2,5 миллиарда человек. В день пассажиропоток новосибирского метро составляет около 240 тысяч человек — это около 20% общегородских пассажироперевозок. На сегодня метро состоит из двух линий, 13 станций и метромоста, у которого нет аналогов в мире по протяженности. Хотя развитие регионального метро в последние годы практически прекратилось, новосибирцы всё равно рассчитывают на поддержку федерального правительства в этом вопросе.

1. Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная станция новосибирского метрополитена. На неё приходится примерно пятая часть всего пассажиропотока. 2. По состоянию на начало 2018 года разовый проезд в новосибирской подземке стоит 20 рублей. Для сравнения: в московском метро — 55 рублей (без использования различных скидочных схем), в Лондоне — от 1,5 фунтов стерлингов (120 рублей), в Нью-Йорке 3 доллара (170 рублей). 3. Новосибирское метро было запущено в 1986 году. Все вагоны, которые начинали работу более 30 лет назад, до сих пор в строю. 4. Новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его общая длина 2145 метров, из них 896 метров над водной поверхностью реки Обь. 5. Станция «Речной вокзал» — единственная в стране крытая наземно-подземная станция метро с центральным расположением путей. 6. Стены станции украшают 10 круглых витражей из цветного стекла, стилизованные под круглые «иллюминаторы станции-корабля».

На каждом витраже обобщённые символические виды сибирских городов — Новосибирска, Омска, Томска, Тобольска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Бийска, Новокузнецка и города-легенды Мангазеи. Мангазея был первым русским городом за Полярным кругом, ныне покинут.

7. Подсветка витражей. 8. Интервалы движения поездов — от 3 до 12 минут в зависимости от времени суток и линии. 9. Станция «Октябрьская». С неё берет начало история новосибирского метро — здесь в мае 1979 года была забита первая свая. Кстати, в ходе строительства «Октябрьской» нашли останки мамонта. 10. В новосибирском метро сегодня действует 13 станций, между ними в часы пик курсируют 19 составов по 4 вагона в каждом. 11. Станция «Площадь Ленина» — «центральная» станция новосибирской подземки. 12. За год сибирское метро перевозит около 80 миллионов человек. 13. Станция «Красный проспект» — перекрёсток двух имеющихся линий новосибирского метро. С «Красного проспекта» (Ленинская линия) пассажиры спускаются на «Сибирскую» (Дзержинская линия). Кстати, в изначальном плане эти станции в вертикальной проекции должны были размещаться наоборот — «Сибирская» выше, но пересмотр проекта позволил снизить стоимость строительства узла. 14. Между станциями «Сибирская» и «Красный проспект» действует пешеходный переход длиной 136 метров. При этом конструкторы заложили в его схему аж четыре изгиба, из-за чего в народе переход прозвали «пьяным». 15. Машинисты составов в новосибирском метро работают в три смены, продолжительность каждой не более 8,5 часов. Перерыв для отдыха машинисту даётся через 2 — 2,5 часа. 16. 17. Максимальная теоретически возможная скорость состава — около 90 км/ч. Однако, в новосибирском метро так не «гоняют». Средняя скорость на перегонах — 44 км/ч. 18. Одна из обязанностей машиниста состава — соблюдать график движения поездов. Отставание или опережение допускается в пределах 30 секунд. 19. Станция «Гагаринская». 20. Обновлённое оформление станция получила в 2011 году, когда в стране отмечали 50-летие космического полёта Ю.Гагарина. 21. В ходе редизайна на станции в стилизованных иллюминаторах разместили портреты первого космонавта планеты. 22. Станция «Заельцовская» — конечная станция Ленинской линии. 23. Длина пассажирской платформы каждой станции новосибирского метро составляет 102 метра, что позволяет обслуживать составы из пяти вагонов. 24. Новосибирское метро обслуживает пассажиров с 5:45 часов утра до полуночи. 25. Оборот составов на Ленинской линии новосибирского метро — 39 минут. Более короткую Дзержинскую линию поезд «пробегает» туда-обратно за 24 минуты. 26. Самыми первыми пассажирами новосибирского метро стали делегаты городской конференции КПСС, в декабре 1985-го они проехали два перегона от «Октябрьской» до «Красного проспекта». Для «народа» же первые пять станций подземки на Ленинской линии одновременно открыли в январе 1986-го. 27. Станция «Площадь Гарина-Михайловского» расположена в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Первоначально станцию предполагалось назвать «Вокзальной». Однако, это название так и осталось на бумаге. Станция была названа по площади, носящей, в свою очередь, имя писателя и железнодорожного инженера — Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, считающегося одним из основателей Новосибирска. 28. На торцевой стене кассового вестибюля над лестничными маршами имеется барельеф. В его центре прежний герб Новосибирска (1970-1993 годов). 29. «Сибирская» — самая глубокая станция новосибирского метро — глубина залегания 16 метров. Для сравнения, в московском метро глубочайшая станция «Парк Победы» построена в 84 метрах под землёй. 30. Панно на стенах станции в стиле флорентийской мозаики выполняли из алтайских камней ленинградские художники. Сквозная тема композиции — богатство сибирской природы.

31. В конце 1987 года открытие «Сибирской» оказалось на грани срыва из-за задержки поставки эскалаторов с ленинградского завода. Помог экстренный личный визит на берега Невы зампреда новосибирского исполкома Лапкова: директор ленинградского завода оказался его однокашником по вузу, в итоге в Новосибирск «по блату» отправили уже приготовленные для бакинского метро эскалаторы, в Сибирь их доставили спецбортом Ил-76. 32. Всего в Новосибирском метро 29 эскалаторов. Самый длинный из них 150 ступеней, а самый короткий 75 ступеней. 33. Механик производит осмотр машинного отделения эскалатора. 34. 35. Станция «Маршала Покрышкина». Под потолком смонтирована модель истребителя «Аэрокобра» с бортовым номером «100» — на такой машине воевал знаменитый ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. 36. Открыть станцию планировали к вековому юбилею Новосибирска в 1993 году, но резкие перемены в стране и кризис финансирования отложил пуск до конца 2000 года. 37. Станция «Берёзовая роща» начала работу в июне 2005 года. В центре станции проектом предусмотрен переход на перспективную Первомайскую линию метро. 38. 39. В 2012 году в новосибирском метро появился новый тип составов (81-540.2Н/541.2Н) изготовленный на санкт-Петербургском ЗАО «Вагонмаш». 40. Станция «Золотая Нива» — конечная станция Дзержинской линии и самая молодая в новосибирском метро — открыта в 2011 году. 41. Поскольку новосибирское метро единственное в стране за Уралом, тупик на станции «Золотая Нива» — это самый восточный участок системы российского метрополитена. 42. Сегодня станция работает с одним действующим путём. 43. Дежурный по станции. Среди его задач: соблюдение графика движения, обеспечение культуры обслуживания и безопасности пассажиров. 44. Специальный жезл дежурной по станции называется ручным диском. Он двусторонний. Черный круг на белом фоне — сигнал к отправлению поезда. Обратная красная сторона диска служит для подачи машинисту поезда запрещающих сигналов, а также в экстренных ситуациях. 45. Каждую ночь из турникетов станций — автоматических контрольных пунктов — выгружают жетоны. 46. В обороте новосибирского метро находится около 230 тысяч металлических жетонов. Жетонами поездки сегодня оплачивают 48% пассажиров, различными пластиковыми картами остальные 52%. Причём около 12 тысяч человек в день оплачивают проезд банковскими картами. 47. Диспетчерская — главный «нервный узел» метрополитена. На компьютерных мониторах, а также при помощи камер, диспетчер видит всё, что происходит под землёй. У него есть связь с каждой станцией и с каждым поездом. Диспетчер следит за безопасностью и графиком движения и в любой момент должен быть готов к возможным экстренным ситуациям. 48. Передвижение поездов по линиям контролируется при помощи автоматизированных компьютерных систем. Жёлтые полоски — поезда метро. 49. Один из ключевых узлов работы электротранспорта — пост энергетика. Длина кабельных линий внешнего электроснабжения метро превышает 50 километров. 50. Для подачи тока на электропоезда используется контактный рельс, на нём напряжение 825 В постоянного тока. Снятие напряжения с контактной сети происходит в 0:40 ночи, возобновляется подача в 5:10 утра. 51. Обеспечением эксплуатации и ремонта подвижного состава занимается единственное депо новосибирского метрополитена — ТЧ-1 «Ельцовское». 52. Эксплуатируемый парк – 104 вагона, из которых сформировано 26 четырех-вагонных составов. 53. Основной корпус электродепо имеет 24 пути. Из них один путь покрасочный, три относятся к цеху капитального и среднего ремонта. Для спецтехники имеется отдельно расположенный цех мотодепо. 54. Последний состав заходит в депо около 00:40.

После захода поездов в депо, проводится их техническое обслуживание. Выполняют его слесари по ремонту подвижного состава, входящие в бригаду пункта технического обслуживания (ПТО). 55. Ночью, когда вагоны метро заканчивают смену, их осматривают техники. Обязательный осмотр проходит и каждое утро, перед подачей состава на линию. Принимающая локомотивная бригада максимальное внимание уделяет поверхности колёс вагонов, тормозной системе, механизмам сцепки вагонов, болтовым соединениям и т.д. 56. Также ежедневно вагоны метро принимают «душ» по окончании работы. 57. Выпуск состава на линию. 58. Контактный рельс в электродепо из соображений безопасности должен быть расположен на высоте не менее 4 метров, поэтому ток высокого напряжения к поездам подводится при помощи так называемых «удочек» — кабеля с особыми разъёмами. 59. Ремонтный цех электродепо «Ельцовское».

Удалённость от завода-производителя заставляет новосибирцев активно развивать собственную ремонтную базу. Новый вагон метро стоит 45-50 миллионов рублей. Примерно в половину этой суммы обходится капитальный ремонт, если отправлять вагон в Мытищи. Восстановление вагона в Новосибирске оценивается в пределах 15 миллионов рублей. 60. За год в электродепо «Ельцовское» восстанавливают до двух составов, это восемь вагонов. Лишь кузов остаётся «родным», а практически всю начинку меняют. При этом используют новые материалы, к примеру, более безопасную пожаростойкую обшивку салона. 61. Учитывая планы развития метро, в Новосибирске планируют наладить собственную сборку новых вагонов по лицензии Мытищинского завода. 62. Капитальный ремонт продлевает службу вагона метро на полтора десятка лет. 63. Во время строительства депо было снесено около 1200 частных домов, засыпан овраг, а мелкая речка 1-я Ельцовка заключена в коллектор. 64. Портал – место выхода составов на дневную поверхность. 65. Зима в Новосибирске продолжительная с устойчивым снежным покровом. В связи с этим на территории электродепо регулярно проводятся работы по уборке снега с путей, в том числе с применением снегоуборочного поезда. 66. Снегоочиститель СММ-2М собирает с путей снег внутрь себя, а затем сбрасывает возле тупика. 67. Примерно один раз в месяц моют все тоннели метро. Для этого используется поливомоечный поезд. 68. Поливомоечный поезд везёт на борту в ёмкостях около 6 кубометров воды. 69. Соединительная ветка. 70. После закрытия метрополитена, когда последний электропоезд заходит в депо, снимается напряжение с контактного рельса. Далее на линии выезжают мотовозы (дрезины), к работе приступают обслуживающие и ремонтные службы. В новосибирском метро работает 8 дрезин. 71. Машинист дрезины. 72. Ремонтные работы в тоннеле. 73. Не все электропоезда на ночь ставят в депо. Для оперативной выдачи составов на линию некоторые составы ставят на ночной отстой в тупиках. 74. 81-540.2Н/541.2Н («Луноход»). 75. 81-717/714 («Номерной»). 76. Оборотный тупик за станцией «Студенческая». Оборотные тупики в метро располагаются на конечных или узловых станциях, их устраивают между основными путями для оборота, отстоя и оперативного осмотра поездов. 77. В оборотном тупике за станцией «Заельцовская» недавно обновили часы. Старые аналоговые не умели отсчитывать секунды, а в работе метрополитена эта единица времени часто играет существенную роль. 78. 79. Инструментальный контроль состояния путей. 80. При помощи специального ультразвукового оборудования металл рельсов проверяют на наличие скрытых дефектов. 81. 82. По установленному графику путейцы визуально оценивают состояние стрелочных переводов во время прохождения поезда. 83. Всего в эксплуатации новосибирского метрополитена занято более 1500 человек. 84. Участок свода тоннеля на перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина» нуждается в особом укреплении: ветка метро в этом месте пересекается с руслом реки Каменка. 85. С дежурными по станции и машинистами электропоездов регулярно проводятся практические занятия по ручному переводу стрелок путей. 86. Для прохода работников в тоннеле имеются специальные банкетки. 87. Сигнальные приборы метро нередко по старинке называют семафорами, что неправильно. Семафор это механическое устройство, а в метро, как и на обычной автомобильной, работают светофоры. 88. Вентсбойка. Камера пересечения двух линий метро. 89. 90. Для будущего развития подземки метростроители оставляют заделы. Здесь это «теоретический тоннель», заготовка под перспективную соединительную ветку за станцией «Березовая роща». 91. 92. Новосибирцы сегодня рассчитывают на поддержку федерального правительства и светлое будущее своего метро. Правда, чтобы сдвинуть развитие подземки с «мёртвой точки», требуется пара десятков миллиардов рублей. Большое спасибо сотрудникам МУП «Новосибирский метрополитен» за организацию фотосъемки!