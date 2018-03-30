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Самое восточное метро России

Самое восточное метро РоссииНовосибирский метрополитен за тридцать с небольшим лет своей работы перевез около 2,5 миллиарда человек. В день пассажиропоток новосибирского метро составляет около 240 тысяч человек — это около 20% общегородских пассажироперевозок. На сегодня метро состоит из двух линий, 13 станций и метромоста, у которого нет аналогов в мире по протяженности. Хотя развитие регионального метро в последние годы практически прекратилось, новосибирцы всё равно рассчитывают на поддержку федерального правительства в этом вопросе.

1. Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная станция новосибирского метрополитена. На неё приходится примерно пятая часть всего пассажиропотока.Самое восточное метро России2. По состоянию на начало 2018 года разовый проезд в новосибирской подземке стоит 20 рублей. Для сравнения: в московском метро — 55 рублей (без использования различных скидочных схем), в Лондоне — от 1,5 фунтов стерлингов (120 рублей), в Нью-Йорке 3 доллара (170 рублей).Самое восточное метро России3. Новосибирское метро было запущено в 1986 году. Все вагоны, которые начинали работу более 30 лет назад, до сих пор в строю.Самое восточное метро России4. Новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его общая длина 2145 метров, из них 896 метров над водной поверхностью реки Обь.Самое восточное метро России5.

Станция «Речной вокзал» — единственная в стране крытая наземно-подземная станция метро с центральным расположением путей.Самое восточное метро России6. Стены станции украшают 10 круглых витражей из цветного стекла, стилизованные под круглые «иллюминаторы станции-корабля».

На каждом витраже обобщённые символические виды сибирских городов — Новосибирска, Омска, Томска, Тобольска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Бийска, Новокузнецка и города-легенды Мангазеи. Мангазея был первым русским городом за Полярным кругом, ныне покинут. Самое восточное метро России
Самое восточное метро России7. Подсветка витражей.Самое восточное метро России8. Интервалы движения поездов — от 3 до 12 минут в зависимости от времени суток и линии. Самое восточное метро России9. Станция «Октябрьская». С неё берет начало история новосибирского метро — здесь в мае 1979 года была забита первая свая. Кстати, в ходе строительства «Октябрьской» нашли останки мамонта.Самое восточное метро России10. В новосибирском метро сегодня действует 13 станций, между ними в часы пик курсируют 19 составов по 4 вагона в каждом.Самое восточное метро России11. Станция «Площадь Ленина» — «центральная» станция новосибирской подземки.Самое восточное метро России12. За год сибирское метро перевозит около 80 миллионов человек.Самое восточное метро России13. Станция «Красный проспект» — перекрёсток двух имеющихся линий новосибирского метро. С «Красного проспекта» (Ленинская линия) пассажиры спускаются на «Сибирскую» (Дзержинская линия). Кстати, в изначальном плане эти станции в вертикальной проекции должны были размещаться наоборот — «Сибирская» выше, но пересмотр проекта позволил снизить стоимость строительства узла.Самое восточное метро России14. Между станциями «Сибирская» и «Красный проспект» действует пешеходный переход длиной 136 метров. При этом конструкторы заложили в его схему аж четыре изгиба, из-за чего в народе переход прозвали «пьяным».Самое восточное метро России15. Машинисты составов в новосибирском метро работают в три смены, продолжительность каждой не более 8,5 часов. Перерыв для отдыха машинисту даётся через 2 — 2,5 часа.Самое восточное метро России16.Самое восточное метро России17. Максимальная теоретически возможная скорость состава — около 90 км/ч. Однако, в новосибирском метро так не «гоняют». Средняя скорость на перегонах — 44 км/ч.Самое восточное метро России18. Одна из обязанностей машиниста состава — соблюдать график движения поездов. Отставание или опережение допускается в пределах 30 секунд.Самое восточное метро России19. Станция «Гагаринская».Самое восточное метро России20. Обновлённое оформление станция получила в 2011 году, когда в стране отмечали 50-летие космического полёта Ю.Гагарина.Самое восточное метро России21. В ходе редизайна на станции в стилизованных иллюминаторах разместили портреты первого космонавта планеты.Самое восточное метро России22. Станция «Заельцовская» — конечная станция Ленинской линии.Самое восточное метро России23. Длина пассажирской платформы каждой станции новосибирского метро составляет 102 метра, что позволяет обслуживать составы из пяти вагонов.Самое восточное метро России24. Новосибирское метро обслуживает пассажиров с 5:45 часов утра до полуночи.Самое восточное метро России25. Оборот составов на Ленинской линии новосибирского метро — 39 минут. Более короткую Дзержинскую линию поезд «пробегает» туда-обратно за 24 минуты.Самое восточное метро России26. Самыми первыми пассажирами новосибирского метро стали делегаты городской конференции КПСС, в декабре 1985-го они проехали два перегона от «Октябрьской» до «Красного проспекта». Для «народа» же первые пять станций подземки на Ленинской линии одновременно открыли в январе 1986-го.Самое восточное метро России27. Станция «Площадь Гарина-Михайловского» расположена в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Первоначально станцию предполагалось назвать «Вокзальной». Однако, это название так и осталось на бумаге. Станция была названа по площади, носящей, в свою очередь, имя писателя и железнодорожного инженера — Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, считающегося одним из основателей Новосибирска.Самое восточное метро России28. На торцевой стене кассового вестибюля над лестничными маршами имеется барельеф. В его центре прежний герб Новосибирска (1970-1993 годов).Самое восточное метро России29. «Сибирская» — самая глубокая станция новосибирского метро — глубина залегания 16 метров. Для сравнения, в московском метро глубочайшая станция «Парк Победы» построена в 84 метрах под землёй.Самое восточное метро России30. Панно на стенах станции в стиле флорентийской мозаики выполняли из алтайских камней ленинградские художники. Сквозная тема композиции — богатство сибирской природы.Самое восточное метро России
Самое восточное метро России31. В конце 1987 года открытие «Сибирской» оказалось на грани срыва из-за задержки поставки эскалаторов с ленинградского завода. Помог экстренный личный визит на берега Невы зампреда новосибирского исполкома Лапкова: директор ленинградского завода оказался его однокашником по вузу, в итоге в Новосибирск «по блату» отправили уже приготовленные для бакинского метро эскалаторы, в Сибирь их доставили спецбортом Ил-76.Самое восточное метро России32. Всего в Новосибирском метро 29 эскалаторов. Самый длинный из них 150 ступеней, а самый короткий 75 ступеней.Самое восточное метро России33. Механик производит осмотр машинного отделения эскалатора. Самое восточное метро России34.Самое восточное метро России35. Станция «Маршала Покрышкина». Под потолком смонтирована модель истребителя «Аэрокобра» с бортовым номером «100» — на такой машине воевал знаменитый ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.Самое восточное метро России36. Открыть станцию планировали к вековому юбилею Новосибирска в 1993 году, но резкие перемены в стране и кризис финансирования отложил пуск до конца 2000 года. Самое восточное метро России37. Станция «Берёзовая роща» начала работу в июне 2005 года. В центре станции проектом предусмотрен переход на перспективную Первомайскую линию метро.Самое восточное метро России38.Самое восточное метро России39. В 2012 году в новосибирском метро появился новый тип составов (81-540.2Н/541.2Н) изготовленный на санкт-Петербургском ЗАО «Вагонмаш».Самое восточное метро России40. Станция «Золотая Нива» — конечная станция Дзержинской линии и самая молодая в новосибирском метро — открыта в 2011 году.Самое восточное метро России41. Поскольку новосибирское метро единственное в стране за Уралом, тупик на станции «Золотая Нива» — это самый восточный участок системы российского метрополитена.Самое восточное метро России42. Сегодня станция работает с одним действующим путём. Самое восточное метро России43. Дежурный по станции. Среди его задач: соблюдение графика движения, обеспечение культуры обслуживания и безопасности пассажиров.Самое восточное метро России44. Специальный жезл дежурной по станции называется ручным диском. Он двусторонний. Черный круг на белом фоне — сигнал к отправлению поезда. Обратная красная сторона диска служит для подачи машинисту поезда запрещающих сигналов, а также в экстренных ситуациях.Самое восточное метро России45. Каждую ночь из турникетов станций — автоматических контрольных пунктов — выгружают жетоны.Самое восточное метро России46. В обороте новосибирского метро находится около 230 тысяч металлических жетонов. Жетонами поездки сегодня оплачивают 48% пассажиров, различными пластиковыми картами остальные 52%. Причём около 12 тысяч человек в день оплачивают проезд банковскими картами.Самое восточное метро России47. Диспетчерская — главный «нервный узел» метрополитена. На компьютерных мониторах, а также при помощи камер, диспетчер видит всё, что происходит под землёй. У него есть связь с каждой станцией и с каждым поездом. Диспетчер следит за безопасностью и графиком движения и в любой момент должен быть готов к возможным экстренным ситуациям.Самое восточное метро России48. Передвижение поездов по линиям контролируется при помощи автоматизированных компьютерных систем. Жёлтые полоски — поезда метро.Самое восточное метро России49. Один из ключевых узлов работы электротранспорта — пост энергетика. Длина кабельных линий внешнего электроснабжения метро превышает 50 километров.Самое восточное метро России50. Для подачи тока на электропоезда используется контактный рельс, на нём напряжение 825 В постоянного тока. Снятие напряжения с контактной сети происходит в 0:40 ночи, возобновляется подача в 5:10 утра. Самое восточное метро России51. Обеспечением эксплуатации и ремонта подвижного состава занимается единственное депо новосибирского метрополитена — ТЧ-1 «Ельцовское».Самое восточное метро России52. Эксплуатируемый парк – 104 вагона, из которых сформировано 26 четырех-вагонных составов.Самое восточное метро России53. Основной корпус электродепо имеет 24 пути. Из них один путь покрасочный, три относятся к цеху капитального и среднего ремонта. Для спецтехники имеется отдельно расположенный цех мотодепо.Самое восточное метро России54. Последний состав заходит в депо около 00:40.

После захода поездов в депо, проводится их техническое обслуживание. Выполняют его слесари по ремонту подвижного состава, входящие в бригаду пункта технического обслуживания (ПТО).Самое восточное метро России55. Ночью, когда вагоны метро заканчивают смену, их осматривают техники. Обязательный осмотр проходит и каждое утро, перед подачей состава на линию. Принимающая локомотивная бригада максимальное внимание уделяет поверхности колёс вагонов, тормозной системе, механизмам сцепки вагонов, болтовым соединениям и т.д. Самое восточное метро России56. Также ежедневно вагоны метро принимают «душ» по окончании работы.Самое восточное метро России57. Выпуск состава на линию.Самое восточное метро России58. Контактный рельс в электродепо из соображений безопасности должен быть расположен на высоте не менее 4 метров, поэтому ток высокого напряжения к поездам подводится при помощи так называемых «удочек» — кабеля с особыми разъёмами.Самое восточное метро России59. Ремонтный цех электродепо «Ельцовское».

Удалённость от завода-производителя заставляет новосибирцев активно развивать собственную ремонтную базу. Новый вагон метро стоит 45-50 миллионов рублей. Примерно в половину этой суммы обходится капитальный ремонт, если отправлять вагон в Мытищи. Восстановление вагона в Новосибирске оценивается в пределах 15 миллионов рублей.Самое восточное метро России60. За год в электродепо «Ельцовское» восстанавливают до двух составов, это восемь вагонов. Лишь кузов остаётся «родным», а практически всю начинку меняют. При этом используют новые материалы, к примеру, более безопасную пожаростойкую обшивку салона.Самое восточное метро России61. Учитывая планы развития метро, в Новосибирске планируют наладить собственную сборку новых вагонов по лицензии Мытищинского завода.Самое восточное метро России62. Капитальный ремонт продлевает службу вагона метро на полтора десятка лет.Самое восточное метро России63. Во время строительства депо было снесено около 1200 частных домов, засыпан овраг, а мелкая речка 1-я Ельцовка заключена в коллектор.Самое восточное метро России64. Портал – место выхода составов на дневную поверхность. Самое восточное метро России65. Зима в Новосибирске продолжительная с устойчивым снежным покровом. В связи с этим на территории электродепо регулярно проводятся работы по уборке снега с путей, в том числе с применением снегоуборочного поезда. Самое восточное метро России66. Снегоочиститель СММ-2М собирает с путей снег внутрь себя, а затем сбрасывает возле тупика.Самое восточное метро России67. Примерно один раз в месяц моют все тоннели метро. Для этого используется поливомоечный поезд.Самое восточное метро России68. Поливомоечный поезд везёт на борту в ёмкостях около 6 кубометров воды.Самое восточное метро России69. Соединительная ветка.Самое восточное метро России70. После закрытия метрополитена, когда последний электропоезд заходит в депо, снимается напряжение с контактного рельса. Далее на линии выезжают мотовозы (дрезины), к работе приступают обслуживающие и ремонтные службы. В новосибирском метро работает 8 дрезин.Самое восточное метро России71. Машинист дрезины.Самое восточное метро России72. Ремонтные работы в тоннеле.Самое восточное метро России73. Не все электропоезда на ночь ставят в депо. Для оперативной выдачи составов на линию некоторые составы ставят на ночной отстой в тупиках.Самое восточное метро России74. 81-540.2Н/541.2Н («Луноход»).Самое восточное метро России75. 81-717/714 («Номерной»).Самое восточное метро России76. Оборотный тупик за станцией «Студенческая». Оборотные тупики в метро располагаются на конечных или узловых станциях, их устраивают между основными путями для оборота, отстоя и оперативного осмотра поездов.Самое восточное метро России77. В оборотном тупике за станцией «Заельцовская» недавно обновили часы. Старые аналоговые не умели отсчитывать секунды, а в работе метрополитена эта единица времени часто играет существенную роль.Самое восточное метро России78.Самое восточное метро России79. Инструментальный контроль состояния путей.Самое восточное метро России80. При помощи специального ультразвукового оборудования металл рельсов проверяют на наличие скрытых дефектов.Самое восточное метро России81.Самое восточное метро России82. По установленному графику путейцы визуально оценивают состояние стрелочных переводов во время прохождения поезда.Самое восточное метро России83. Всего в эксплуатации новосибирского метрополитена занято более 1500 человек.Самое восточное метро России84. Участок свода тоннеля на перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина» нуждается в особом укреплении: ветка метро в этом месте пересекается с руслом реки Каменка.Самое восточное метро России85. С дежурными по станции и машинистами электропоездов регулярно проводятся практические занятия по ручному переводу стрелок путей.Самое восточное метро России86. Для прохода работников в тоннеле имеются специальные банкетки.Самое восточное метро России87. Сигнальные приборы метро нередко по старинке называют семафорами, что неправильно. Семафор это механическое устройство, а в метро, как и на обычной автомобильной, работают светофоры.Самое восточное метро России88. Вентсбойка. Камера пересечения двух линий метро.Самое восточное метро России89.Самое восточное метро России90. Для будущего развития подземки метростроители оставляют заделы. Здесь это «теоретический тоннель», заготовка под перспективную соединительную ветку за станцией «Березовая роща».Самое восточное метро России91.Самое восточное метро России92. Новосибирцы сегодня рассчитывают на поддержку федерального правительства и светлое будущее своего метро. Правда, чтобы сдвинуть развитие подземки с «мёртвой точки», требуется пара десятков миллиардов рублей.Самое восточное метро РоссииБольшое спасибо сотрудникам МУП «Новосибирский метрополитен» за организацию фотосъемки!

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