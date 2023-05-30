Территория Героев...(91)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/26755 https://t.me/mod_russia/26759 https://t.me/mod_russia/26783 https://t.me/mod_russia/26795

Прапорщик Черепанов Дмитрий Дмитрий Черепанов, техник расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» общевойсковой армии ЦВО.

Прапорщик Дмитрий Черепанов – техник расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» общевойсковой армии Центрального военного округа.

В ходе специальной военной операции в составе расчета БпЛА «Орлан-10» выполняет боевые задачи по вскрытию координат мест дислокации, огневых позиции и складов с боеприпасами противника. Обеспечивает техническое обслуживание беспилотного летательного аппарата, осуществляет запуск и посадку БпЛА. За время участия в СВО расчет прапорщика Черепанова вскрыл координаты более 20 объектов противника: районы дислокации личного состава, огневые позиции пушек Д-30, блок посты, взводные и ротные опорные пункты, склады с вооружением и боеприпасами.

В ходе одного из дежурств расчет подвергся минометному обстрелу, но продолжил выполнять поставленную задачу.

Награжден медалью Жукова.

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12448426@SD_Employee

Гвардии старший прапорщик Череда Виктор Гвардии старший прапорщик Череда Виктор Александрович, катерист буксирно-моторного катера 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисепской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады ЮВО.

Подвиг: с июня 2022 года ежедневно осуществлял переправу личного состава, вооружения и военной техники с одного берега Днепра на другой, принимал участие в эвакуации мирных жителей, многократно выполнял задачи под интенсивным артиллерийским обстрелом в районе Антоновского моста. Умелые действия Виктора Череды и личного состава его подразделения позволили на протяжении долгого времени обеспечивать снарядами и боеприпасами другие подразделения, принимающие участие в СВО, а также обеспечить их боеготовность.

Награжден медалью "За отвагу".

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12448425@SD_Employee

Лейтенант Царегородцев Степан Лейтенант Царегородцев Степан Андреевич, начальник комплексной аппаратной связи Западного военного округа.

Выполнял боевые задачи с начала проведения СВО в звании «прапорщик». 20 октября 2022 года, в День военного связиста, получил офицерское звание «лейтенант». На переднем крае – с первых дней специальной военной операции. Обеспечил тысячи часов устойчивой связи.

Короткими перебежками. Вдоль зарослей кустарника у поселковой дороги. Это единственное здесь сносное укрытие. Вокруг – до горизонта с обеих сторон – открытое, ровное пространство – неубранные поля. А в небе – стаи вражеских дронов-наводчиков. Но два подразделения – рота мотострелков и батарея реактивных «Ураганов» чуть больше часа назад поменяли дислокацию. Отдалились друг от друга и сейчас остро нуждаются в связи друг с другом.

«Звезда» слышит и разбирает «Копье». Боевая, совместная работа артиллерии и пехоты на этом участке продолжается. Благодаря вылазке связистов. Фактически их оборудование выступило в качестве цифрового коммутатора, и соединила сигналы радиостанций шестого поколения «Азарт» двух подразделений.

Но, такие действия – мера скорее вынужденная, говорят связисты. Как правило, охвата «Азарта» с лихвой хватает, чтобы подразделения на переднем крае имели устойчивую связь. И что особенно важно – зашифрованную. Принцип действия системы таков, продолжают связисты, что она просто не может даже в теории дать возможность вклиниться в переговоры любым видам пеленгаторов. Кроме того, «Азарт» не восприимчив и к работе средств радиоэлектронной борьбы.

Комплексная аппаратная на базе бронеавтомобиля «Тигр» – меняет пеший дозор-коммутатор. Это уже передвижной, мобильный усилитель закрытой связи. Благодаря оборудованию в этой машине устойчиво работают все «Азарты», а это десятки абонентов в радиусе нескольких десятков километров. Неудивительно, что за этими центрами нервной системы нашего фронта многие месяцы в круглосуточном режиме идет охота подразделений ВСУ.

Разведчики сообщили на комплексную аппаратную связи, что в районе их работы, в районе их позиции обнаружена диверсионная группа. Поэтому приходится срочно позицию менять. При этом комплекс продолжает работать. И связь есть у всех ближайших подразделений.

По дороге, больше напоминающей местами грязевое озеро, связисты ЗВО мчатся в район, который разведка указала как безопасный. Там приходит команда – сворачиваться. Сослуживцы оборудовали стационарный усилитель связи. Начальник комплексной аппаратной Степан на передке – с первых дней спецоперации. Обеспечил уже не сотни, тысячи часов устойчивой связи. Награжден медалью Жукова.

«…Попали под минометный обстрел. Но, связь была непрерывная. То есть командующий был постоянно на связи с подразделениями и с высшим командованием…», - рассказал начальник комплексной аппаратной связи Степан.

«Азарт» - не только переговорная радиостанция. Это военный аналог современных бытовых смартфонов.

А еще с помощью «Азарта» можно пересылать точные координаты целей. Не в текстовом варианте, а как в гражданском навигаторе. По закрытым, шифрованным, и при этом скоростным каналам.

Без надежной связи невозможно успешное управление войсками. Военные связисты с самого начала специальной военной операции круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

Награжден медалью Жукова

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12443056@SD_Employee

Старший лейтенант Ушаков Владислав За отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Владислав Ушаков награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.

В рамках проведения специальной военной операции с марта 2022 года возглавляет колонны по доставке материальных средств на передовые позиции российских войск.

Не допустил гибели личного состава, потерь материальных средств. Развернул несколько пунктов продовольственного питания военнослужащих и продовольственных складов. Организовывает бесперебойную работу объектов продовольственного обеспечения и подвоз материальных средств на позиции военнослужащих.

Неоднократно попадал под артиллерийские обстрелы ВСУ.

В апреле с.г. в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области сопровождал колонну, которая попала под минометный обстрел ВСУ. Умелыми действиями старший лейтенант Владислав Ушаков вывел автомобильную колонну от обстрела, тем самым не допустил гибель личного состава, потери материальных средств, боеприпасов и техники.

Старший лейтенант Владислав Ушаков личным примером поддерживает боевой и моральный дух личного состава подразделения обеспечения.

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12432933@SD_Employee

Гвардии старший лейтенант Сирота Марк Гвардии старший лейтенант СИРОТА Марк Вадимович, командир взвода 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисепской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады ЮВО. Подвиг: ежедневно осуществлял десантную переправу на плавающем транспортере личного состава, военной техники и вооружения, гражданского населения под непрекращающимся огнем реактивной и ствольной артиллерии противника.

Умелые действия Марка Сироты и личного состава его подразделения позволили на протяжении долгого времени обеспечивать эвакуацию гражданских людей, а также боеготовность других подразделений, принимающих участие в СВО. Награжден медалью "За отвагу".

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12449100@SD_Employee

Майор Сафронов Евгений Майор Евгений Сафронов вместе со своими подчиненными выполняли боевую задачу по сопровождению и охранению колонны российских войск, которая осуществляла переброску подразделений на одно из тактических направлений.

На пути следования в назначенный район колонна подверглась массированному артиллерийском обстрелу со стороны украинских националистов.

Быстро сориентировавшись в ситуации и оценив местность, майор Сафронов нашёл наиболее безопасный маршрут для движения колонны. Отдав указания своим подчинённым, Евгений оперативно перенаправил колонну на другой маршрут.

Благодаря грамотным и слаженным действиям майора Сафронова и подчиненного ему личного состава, удалось вывести воинскую колонну из-под обстрела, а также сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить потерь в технике. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12451004@SD_Employee Гвардии старший сержант Родин Артем Гвардии старший сержант Родин Артем Юрьевич, заместитель командира взвода управления начальника артиллерии воздушно-десантной дивизии В ходе боевого выхода гвардии старший сержант Артем Родин обнаружил две единицы бронетехники противника. В сложной обстановке, под непрекращающимся минометным огнем ВСУ Артем определил координаты целей, передал их на пункт управления огнем и корректировал артиллерийский огонь по технике противника. В результате огневого поражения вражеская бронетехника была уничтожена, живая сила противника подавлена и разбежалась. Планы украинских боевиков были сорваны. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12446962@SD_Employee Гвардии сержант Овсяников Александр Гвардии сержант Овсяников Александр Сергеевич, водитель-экскаваторщик 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисепской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады ЮВО. Подвиг: подразделение сержанта Овсяникова выехало на подготовленную им позицию, противник вскоре вычислил расположение подразделения и начал массированную минометную и артиллерийскую атаку по району сосредоточения личного состава. В целях сохранения жизни личного состава подразделение вынуждено было отсупить. Благодаря своим умелым навыкам гвардии сержант Овсяников в течение 20 минут под непрекращающимся минометным обстрелом подготовил резервную позицию для всего подразделения, где личный состав смог укрыться от вражеского огня, затем водитель-экскаваторщик Овсяников принялся так же в кратчайшие сроки готовить следующую и следующую позиции, пока в итоге не вывел личный состав к основным силам подразделения. Благодаря смелости и отваге Александра Овсяникова жизни личного состава подразделения были сохранены. Награжден медалью "За отвагу". https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12448428@SD_Employee

Гвардии майор Вишняков Алексей Реактивный дивизион гвардии майора Андрея Вишнякова оказывал огневую поддержку обороняющим населенный пункт подразделениям ВС РФ. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, бросил в массированную атаку большое количество техники. Андрей Вишняков, сориентировавшись в обстановке, немедленно открыл огонь на поражение. Несмотря на контрбатарейную борьбу, его дивизион нанес противнику огромный урон. В результате действий российских артиллеристов был сорван выход боевиков на рубеж атаки и разгромлены их резервы. Противник вынужден был отступить. Благодаря грамотным и своевременным решениям гвардии майора Вишнякова удалось защитить населенный пункт от вооруженных украинских националистов. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12444969@SD_Employee Ефрейтор Бекетов Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Бекетов, действуя в составе разведывательной группы, выполнял задачу по сопровождению и доставке боеприпасов и материальных средств в зоне проведения специальной военной операции. Прибыв на позиции российских войск, находящихся на линии соприкосновения, под плотным артиллерийским обстрелом ефрейтор Бекетов стал разгружать и передавать необходимые боеприпасы для ведения огня по противнику. В результате решительных и смелых действий Дмитрия Бекетова российским подразделениям были своевременно доставлены боеприпасы для отражения контрнаступления украинских националистов. Награжден орденом Мужества. https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12449688@SD_Employee

Гвардии старший прапорщик Сейтваапов Мустафа Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова выполнял боевую задачу по бесперебойному тыловому обеспечению подразделений бригады, ведущих бой вблизи одного из населенных пунктов.

Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Мустафа, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Сохраняя хладнокровие и спокойствие, Сейтваапов, несмотря на непрекращающееся огневое воздействие противника, организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники.

https://zpobeda.ru/mustafa-sejtvaapov/

Рядовой Шептунов Денис Расчет под командованием рядового Дениса Шептунова выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

Противник ожесточенно сопротивлялся, пытаясь сдержать российские войска. Расчет под командованием Шептунова в ходе боя наносил прицельные удары по позициям боевиков, в результате которого были уничтожены 1 боевая машина пехоты с экипажем, 2 внедорожника и большое количество живой силы противника.

Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование боевиков, которые, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и бежали с поля боя.

https://zpobeda.ru/denis-sheptunov/

Гвардии рядовой Черкасов Артем Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы националистов.

Противник, стремясь изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, приступил к обстрелу позиций боевой машины Артема. В условиях непрерывного ответного обстрела, Черкасов грамотно и четко управлял боевой машиной.

В ходе выполнения противоогневых маневров спас расчет от попадания вражеского снаряда и обеспечил своевременное ведения огня с новых огневых позиций. В результате профессиональных действий гвардии рядового Артем Черкасова противник понес существенные потери. Лишившись вооружения и военной техники подразделения ВСУ были вынуждены оставить удерживаемые рубежи и спешно отступить.

https://zpobeda.ru/artem-cherkasov/

Рядовой Динчит Ценд-Аюр Рядовой Ценд-Аюр Динчит действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

Противник, стремясь удержать занимаемые позиции, открыл по нашим военнослужащим артиллерийский огонь. Оценив обстановку, командир подразделения принял решение продолжить выполнение задачи по взятию опорного пункта противника, оборудованного на подступах к поселку.

В ходе штурма Ценд-Аюр Динчит лично уничтожил из штатного стрелкового оружия 7 боевиков ВСУ и подавил 2 минометные позиции. Также в ходе боя, рискуя жизнью, Ценд-Аюр Динчит вытащил из-под огня противника трех боевых товарищей, получивших ранения, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

https://zpobeda.ru/cend-ajur-dinchit/

Младший сержант Шипулин Роман Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Шипулина выполняла боевую задачу по вытеснению украинских вооруженных формирований из лесного массива на важном направлении наступления российских войск.

В ходе стремительного боя, действуя в составе штурмовой группы, Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты иностранного производства и двух украинских боевиков. Внезапность действий штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника.

В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировке огня артиллерии, противник был вытеснен с закрепленных позиций и обращен в бегство. Своевременные и грамотные действия группы под командованием младшего сержанта Романа Шипулина обеспечили успех наступательных действий.

https://zpobeda.ru/roman-shipulin/

Младший сержант Синюшкин Егор Командир отделения — командир боевой машины Егор Синюшкин выполнял задачу по блокированию одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. При поддержке артиллерии националисты предприняли попытку выйти с поселка через участок обороны роты, в состав которой входило отделение Егора.

В ходе отражения атаки прицельным огнем из вооружения БМП Егор сковал действия основных сил наступающих боевиков. Умело маневрируя на поле боя младший сержант Синюшкин, уничтожил до десяти националистов.

Грамотно руководя вверенным ему отделением Егор, не допустил прорыва врага на данном участке обороны, а также потерь среди личного состава отделения. Понеся потери, националисты были вынуждены отступить на исходные рубежи.

https://zpobeda.ru/egor-sinjushkin/

Доброволец Колесов Александр Якутянину Александру Колесову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда"

Александр Колесов, командир якутского добровольческого отряда "Боотур-1", входящего в состав добровольческого батальона "Барс-2".

Командир "Боотур-1" проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга, не только выполнив боевую задачу, но и выведя боевых товарищей из-под огня противника. Александр Колесов спас жизни 50 товарищей, бойцов Вооруженных Сил Российской Федерации и лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.

Он организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечив четкое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Противник обладал шестикратным численным перевесом, стремился к окружению находящихся в селе подразделений Вооруженных Сил РФ. Благодаря своевременно полученной от Александра Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны, было своевременно проведена эвакуация.

Также награжден орденом Мужества, и медалью «За отвагу».

https://yakutiamedia.ru/news/1494914/

Капитан Распутиков Дмитрий За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден Распутиков Дмитрий Александрович – капитан, заместитель командира группы отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В своем выступлении офицер выразил слова искренней благодарности подчиненному личному составу, ведь награда для командира - в первую очередь заслуга его личного состава.

- Победить и выжить, чтобы победить вновь. Несмотря на все трудности — мы победим, - сказал росгвардеец.

Капитан Распутиков также награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

https://vk.com/wall-23007185_88504 Лётчик-штурман Артём Жульков, награжденный медалью «За отвагу», рассказал, что в составе экипажа вертолета Ми-8 выполняет в первую очередь поисково-спасательные задачи, отличающиеся особой сложностью, которые приходится выполнять под воздействием огня противника.

«Мы всегда готовы выполнить любую поисково-спасательную задачу, прийти на помощь нашим боевым товарищам, вытащить их из-под огня, доставить их в безопасное место», - сказал он.

Артём также выразил слова благодарности своим командирам, которые вкладываю в них душу, знания, умения и навыки. См. видео по ССЫЛКЕ

https://vvesti.com/army/nagrazdennyj-ministrom-oborony-rf-letcik-mi-8-rasskazal-ob-evakuacii-ranenyh-pod-ognem-boevikov Водитель-крановщик Дмитрий Киблицкий был награжден медалью Жукова за выполнение задач по организации доставки и эвакуации раненных.

«При расквартировании в населённом пункте бывают периодические обстрелы. Но, не смотря ни на что, мы продолжаем свои действия. Спасибо нашему ПВО, срабатывает на отлично», - сказал Дмитрий. См. видео по ССЫЛКЕ

https://vvesti.com/army/nagrazdennyj-ministrom-oborony-rf-letcik-mi-8-rasskazal-ob-evakuacii-ranenyh-pod-ognem-boevikov Прапорщик Иван Жидков уже 21 год служит в армейской авиации. Он обслуживает боевые вертолёты. Иван имеет награды за участие в боевых действиях в Абхазии, Осетии, Сирии. И несмотря на то, что инженерно-технический состав не участвует непосредственно в боях, лётчики обязательно по возвращении на аэродром рассказывают им о своих успехах в небе и благодарят. «Однажды моя машина за вылет уничтожила два БТРа и один танк. Было попадание, и ушли от противника без потерь», — рассказал Иван. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26762

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Клещевников Александр Александр Клещевников, 30-летний житель Нижневартовска, погиб в Донбассе в ходе специальной военной операции.

Родившись и выросши в Нижневартовске, он окончил МБОУ СШ № 12, где отличался хорошей учебой, спортивными успехами и активным участием в различных соревнованиях. После школы Клещевников поступил в Нижневартовский профессиональный колледж и получил специальность слесаря по ремонту автомобилей.

Отслужив срочную службу в 34-й отдельной (Шумиловской) бригаде оперативного назначения, Александр работал стропальщиком в АО «Самотлорнефтепромхим».

В сентябре 2022 года он был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации.

В Нижневартовске у погибшего солдата остались родители и брат.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kleshhevnikov/

Военнослужащий Егординов Владимир 28.03.2023г. в ходе проведения специальной военной операции геройски погиб житель сельского поселения Новый Буян

Егординов Владимир Константинович.

https://zpobeda.ru/vladimir-egordinov/

Гвардии капитан Павлов Александр "Черепаха" В Балтийске прошла церемония прощания с гвардии капитаном Александром Викторовичем Павловым, погибшим во время специальной военной операции на Донбассе. Многие помнят его с детства под фамилией Черепаха.

Колонна, в составе которой двигался Александр, попала под обстрел еще 28 октября под Кременной. Но лишь 15 марта Краснопоповка вновь перешла под контроль российской армии, и тогда остов бронетранспортера удалось эвакуировать.

Когда Саша родился, семья жила в поселке Долгоруково Багратионовского района. В наш город они перебрались в 1988 году. Мальчишка учился сначала в гимназии № 7, а в старших классах перешел в шестую, в военно-морской класс.

После школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

После учебы, окончив училище практически с красным дипломом, Александр попал на службу в Екатеринбург. Кем-то другим, кроме как военным, он с тех пор себя не представлял. И в 2014 году с самых первых дней был командирован на Украину.

Когда Александр был в звании старшего лейтенанта, вместе с семьей его направили в командировку в Таджикистан. Она затянулась на долгих три года. После Таджикистана был переведен в Оренбургскую область.

Опытный разведчик, прошедший Сирию и Донбасс. Гвардии капитан Павлов был назначен командиром разведгруппы, участников которой отбирал лично.

Роковая командировка, ставшая для героя последней, случилась на несколько дней раньше назначенного срока. Александр сопровождал группу мобилизованных военнослужащих, двигались они по дороге, к тому времени уже считавшейся небезопасной.

Посмертно Александр Павлов был награжден орденом Мужества, его вручили семье героя во время похорон, а еще при жизни он был представлен к награждению медалью «За отвагу».

https://vk.com/wall-99974158_48208

Гвардии ефрейтор Демидов Иван Гвардии ефрейтор контрактной службы.

Уроженец Костромской области.

В 2009 году окончил 9 классов Александровской средней школы. Поступил в Автодорожный колледж города Кострома, который окончил в 2012 году.

По окончании колледжа прошел службу в рядах Российской армии, в ракетных войсках.

26 февраля 2019 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил водителем в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г.Кострома).

В составе 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Отмечен наградами Родины.

https://vk.com/wall-176976634_99135

Ефрейтор Баулин Владислав При исполнении воинского долга в ходе СВО 28 марта 2023 года погиб Баулин Владислав.

Владислав с честью выполнил свой воинский долг, долг каждого мужчины — защищать свою Родину, свой дом, свою семью.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, ефрейтор Баулин Владислав Александрович награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vladislav-baulin/

Гвардии старший лейтенант Аржанов Никита Аржанов Никита Сергеевич, командир разведвзвода 31-й гв. отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Старший лейтенант Аржанов погиб 14 мая под Бахмутом, в ходе артобстрела. Никита получил осколочные ранения, которые оказались смертельными.

Участник СВО с первых часов. В составе своего подразделения участвовал в высадке на аэродром Гостомель 24-го февраля. После выхода с Киевского направления принимал участие в боях за Попасную, потом было Херсонское направление, район Сватово-Кременная.

Ему было 26 лет.

Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

https://t.me/ok_spn/24771

Младший сержант Константинов Владислав В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Республики Алтай, младший сержант Владислав Копергенович Константинов.

За время учебы и службы показал себя как старательный, целеустремленный, добросовестный, ответственный человек, отличался храбростью, смелостью и искренностью.

Служил по контракту на Сахалине, затем отправился на спецоперацию.

Погиб 6 мая, мужественно и самоотверженно выполняя воинский долг.

https://t.me/strana_geroev/4464

Гвардии подполковник Иванов Владимир 29.01.23 года, выполняя боевые задачи на СВО, погиб

гвардии подполковник Иванов Владимир Ильич

29.05.1971 года рождения.

https://zpobeda.ru/vladimir-ivanov/

Старший сержант Орлов Алексей В Нижневартовске простились с 51-летним Алексеем Орловым, который погиб в ходе СВО, освобождая Донбасс от неонацистов.

В ноябре 2022 года заключил срочный контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО.

Алексей Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-orlov/

Доброволец Денисенко Николай Николай Денисенко, в начале октября 22г. ушел добровольцем на Донбасс.

25.01.23 получил серьезное ранение в голову и 30.01.23 ушел из жизни.

г.Архангельск

https://vk.com/wall-210977916_86563

Военнослужащий Кокорин Алексей Погиб при выполнении служебной боевой задачи в населённом пункте Артемовск (Бахмут)

Кокорин Алексей Валерьевич

Награждён Медалью за Отвагу посмертно.

https://zpobeda.ru/11749-2/

Рядовой Шумаков Владислав В поселке Тимирязевский Челябинской области простились с 25-летним Владиславом Шумаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Владислав окончил ЧелГУ по специальности «Таможенное дело» и затем, вместо срочной службы, выбрал два года контракта. Контракт у него заканчивался в сентябре.

Он служил в артиллерии, погиб в ночь на 2 мая.

У Владислава остались жена и дочь, которой 2 апреля исполнился год.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/11/71320907/

Военнослужащий Бурков Василий В Котельниче проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции

Василия Геннадьевича Буркова.

https://zpobeda.ru/vasilij-burkov/

Сержант Костин Василий В ходе проведения СВО 18 марта 2023 года погиб житель Коряжмы, командир стрелкового отделения, сержант Костин Василий Александрович. Для участия в специальной военной операции он был призван в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации осенью 2022 года.

Ему было 30 лет.

Василий родился 7 сентября 1992 года. Детство и юность прошли в Коряжме и селе Шалимово Вилегодского района. В 2010 году окончил школу № 3. Сразу после получения аттестата о среднем образовании ушел по призыву в армию. Служил в войсках радиоэлектронной борьбы.

Профессию электросварщика получил в Коряжемском индустриальном техникуме. До призыва по частичной мобилизации работал в ООО «Гарант-ОПС» слесарем-ремонтником.

Прощание с командиром стрелкового отделения Костиным Василием состоялось с воинскими почестями.

https://vk.com/wall-67055297_1535359

Старший сержант Дивеев Василий 9 июня погиб Василий Викторович Дивеев.

40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

Василий призывался на срочную службу во Владимировскую область. После первого года службы заключил контракт и был переведен по месту жительства в воинскую часть города Рубцовска. Три года назад уехал служить в Петропавловск-Камчатский, а с февраля 2022 года находился в командировке в Сирии.

С мая 1922 года и до последнего дня своей жизни находился в Украине.

Василию было 33 года.

https://хлеборобалтая.рф/2022/07/29/простились-с-героем/

Военнослужащий Жунусов Марат Во время выполнения специальной военной операции на Украине погиб танкист Марат Жунусов.

Марат Жунусов 2001 года рождения, учился в 45 школе, любил играть на гитаре и в баскетбол.

Проходил военную службу по контракту.

https://m.ok.ru/group/50897800134868/topic/154750022270420?__dp=y

Военнослужащий Минакин Анатолий 14.04.2023г простились с

Минакиным Анатолием.

https://zpobeda.ru/anatolij-minakin/

Доброволец Маскаев Александр 25.03.2023… На фронте погиб

Александр Геннадьевич Маскаев

ЧВК Вагнер

https://zpobeda.ru/aleksandr-maskaev/

Доброволец Ротов Вячеслав В ходе военной специальной военной операции погиб Ротов Вячеслав Валерьевич.

Родился 12.09.1989 года в селе Кома Прибайкальского района.

Проживал в с. Турка местность Половинка.

В декабре 2022 года подписал контракт с ЧВК Вагнер и был отправлен в зону СВО.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-rotov/

Доброволец Батурин Константин Под Артемовском погиб боец ЧВК «Вагнер» из ХМАО Константин Батурин.

Ему было 30 лет.

Родился в поселке Карымкары, закончил школу. После школы поступил на слесаря, потом сходил в армию. Служил в войсках биохимической защиты. Был командиром роты.

На СВО Константин Батурин отправился в составе ЧВК «Вагнер», куда вступил в ноябре 2022 года.

Константин Батурин не смог остаться в стороне. Как отметила сестра Дина, брат отправился на СВО сознательно, из чувств патриотизма.

Погиб герой 10 января 2023 года в бою под Артемовском.

У Константина остался маленький сын.

https://dzen.ru/a/Y_RnICCGcVQw95Ez

Военнослужащий Волков Данил Геройски погиб на СВО Волков Данил Андреевич.

https://zpobeda.ru/danil-volkov/

Рядовой Надарян Грача В Миассе простились с 21-летним рядовым Грачей Надаряном, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Ему был 21 год. Не женат, детей нет, только родители и две сестры

https://74.ru/text/incidents/2022/04/25/71283983/

Военнослужащий Шагапов Дамир 11.04.2023г. , выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, погиб Шагапов Дамир.

Шагапов Дамир 1992 года рождения.

После окончания Краснополянской средней школы поступил в СПТУ №33, ныне КОГПОАУ Сосновский судостроительный техникум.

Дамир всегда был спокойным, уравновешанным, избегал любых конфликтов. Был трудолюбив и обязателен, переживая за результаты выполняемого поручения. Был скромным, воспитанным, тактичным и доброжелательным молодым человеком.

https://vk.com/wall-248468_55915

Военнослужащий Каменец Александр В Черняховске Калининградской области состоялась церемония прощания с погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине военнослужащим.

Проводить в последний путь 29-летнего Александра Каменца пришли родные, близкие, друзья и знакомые, а также его товарищи по футбольной команде. Александр Каменец играл за ведущий черняховский футбольный клуб «Прогресс» в основном составе.

https://m.ok.ru/group/66607582085183/topic/154906996129855?_aid=topicMore

Военнослужащий Иванов Алексей При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции под Артёмовском погиб Алексей Леонидович Иванов 1984 г.р.

А. Иванов служил несколько месяцев, но за это время был представлен к наградам.

https://zpobeda.ru/aleksej-ivanov/

Военнослужащий Курзяков Рамиль В селе Уртма Яранского района простились с

Рамилем Курзяковым,

погибшим в ходе специальной военной операции

https://zpobeda.ru/ramil-kurzyakov/

Военнослужащий Копанев Александр В Вятских Полянах в последний путь проводят погибшего в Донецкой Народной Республике Александра Копанева.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kopanev/

Военнослужащий Чеченев Олег В поселке Павловка простились с Олегом Чеченевым, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине

Олег Чеченев родился и вырос в поселке Павловка, учился в Кирицкой школе.

Олег Евгеньевич участвовал в специальной военной операции в рядах частной военной компании.

20 марта 2023 года он погиб в боях за город Артемовск Донецкой народной республики.

Олегу Чеченеву был 31 год.

Похоронили Олега с воинскими почестями.

https://vk.com/wall-166302380_20416

Военнослужащий Беляев Николай При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Беляев Николай Юрьевич.

Николай Юрьевич родился 08.09.1988г, в р.п. Коченёво. В 2003 г закончил 9 классов МКОУ Коченёвской СОШ №2, поступил в Новосибирский электромеханический колледж, закончив его в 2007 г, получил профессию электромонтажник электрических цепей.

Срочную службу в рядах Российской армии проходил в городе Чита, отслужив в 2008, вернулся в родной посёлок, работал, женился, воспитывал двоих детей: 6 и 9 лет.

В октябре 2022 года был призван для участия в СВО.

https://zpobeda.ru/nikolaj-belyaev/

Младший сержант Ушаков Владимир При выполнении специальных военных задач на территории Украины погиб младший сержант Владимир Ушаков

Ушаков Владимир Николаевич родился 2 октября 1977 года в п. Селендума, Бурятия. Проживал в Забайкальске с 1997 года. Работал в сфере строительства, в последнее время работал в НГЧ.

Принимал участие в СВО добровольцем с ноября 2022 года. Он был наводчиком отряда штурмовой войсковой части.

Проявив стойкость и мужество, был тяжело ранен и погиб 4 апреля в нп. Никольское (ДНР).

У погибшего остались жена и несовершеннолетний сын.

https://zpobeda.ru/vladimir-ushakov/

Военнослужащий Журавлев Михаил При исполнении воинского долга в зоне СВО на Украине погиб житель г. Владикавказ Журавлев Михаил Евгеньевич.

Михаилу было 44 года, у него осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/mihail-zhuravlev/

Военнослужащий Агеев Иван В СВО погиб дзюдоист из Тольятти Иван Агеев

Ему было 28 лет.

Иван был чудесным и светлым человеком, очень ответственным студентом. С ним было легко общаться и работать. Его улыбка навсегда останется в памяти наших преподавателей. Тольяттинский машиностроительный колледж будет чтить память об Иване и передавать ее из поколения в поколение.

Попрощаться со своим воспитанником пришел и тренер Ивана по дзюдо, тольяттинский депутат

Похоронили Ивана со всеми воинскими почестями.

https://tolyatty.ru/text/world/2023/04/24/72248003/

Военнослужащий Зимин Сергей Уроженец города Сретенска Забайкальского края Сергей Зимин погиб в ходе спецоперации на Украине.

Погибший учился в школе № 27 в Чите.

https://m.ok.ru/group/60858903625873/topic/156265872280465

Военнослужащий Бердецкий Виталий Бердецкий Виталий Викторович

06.01.2003 г.р.

г.Луганск

https://zpobeda.ru/vitalij-berdeckij/

Военнослужащий Самсонов Дмитрий В ходе проведения специальной военной операции, выполняя воинский долг,

героически погиб Самсонов Дмитрий.

https://zpobeda.ru/dmitrij-samsonov/

Военнослужащий Архипов Сергей В ходе проведения специальной военной операции, выполняя воинский долг,

героически погиб Архипов Сергей.

https://vk.com/wall-200646547_376

Военнослужащий Калашников Пётр Калашников Пётр Анатольевич

погиб в СВО 07.04.23

09.05.1975 г.р.

Забайкальский край пгт Курорт-Дарасун

https://zpobeda.ru/pjotr-kalashnikov/

Военнослужащий Попов Константин Погиб, сражаясь за родину, за Россию, за Отечество, за нас с вами.

Добрый и молодой парень Константин Попов.

https://t.me/bashirovr/196

Доброволец Сергеев Вячеслав В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Сергеев Вячеслав Викторович.

Вячеслав Сергеев родился 26 января 1972 года в посёлке Усть-Баргузин, Баргузинского района.

С 1994 по 2000 годы проходил службу по контракту в автомобильных войсках Забайкальского края посёлка Безречная.

Отец двоих детей.

Погиб в Луганской области.

https://www.baikal-daily.ru/news/16/436643/

Военнослужащий Кузнецов Александр В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб Кузнецов Александр Анатольевич

03.03.1989 — 24.03.2023

https://zpobeda.ru/aleksandr-kuznecov-2/

Военнослужащий Петров Эдуард Петров Эдуард Сергеевич

погиб в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/eduard-petrov/

Доброволец Кизилов Максим 21 марта 2023г. при исполнении воинского долга в СВО на Украине героически погиб Кизилов Максим Александрович 09.01.1990 г.р.

Он защищал Родину в составе ЧВК Вагнер.

Учился в школах номер 40 и 14. Закончил Братский Профессиональный техникум.

Ветеран боевых действий, проходил служебную командировку в Дагестане.

Награждён медалью За отвагу посмертно.

https://zpobeda.ru/maksim-kizilov/

Военнослужащий Кожевников Сергей В Тольятти простились с участником специальной военной операции Сергеем Александровичем Кожевниковым, погибшим при исполнении воинского долга.

В последний путь сержанта Сергея Кожевникова проводили со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-210977916_81372

Военнослужащий Кащенко Юрий Кащенко Юрий Николаевич

15.06.1979-12.04.2022

https://vk.com/wall-120027872_441835

Старший сержант Берсенев Никита В Челябинской области простились с Никитой Берсеневым.

В ходе спецоперации на Украине, выполняя боевое задание, верный военной присяге погиб командир разведывательного отделения, старший сержант Берсенев Никита Константинович, 1997 года рождения.

https://74.ru/text/incidents/2022/04/22/71276780/

Военнослужащий Лисицын Евгений "Лис" Позывной Лис, имя Женя, с Екатеринбурга, погиб. Сын Афганца.

Лисицын Евгений Алексеевич. Дата рождения: 16 июля 1992г. Ушёл добровольцем 3 августа.

Женя служил в самом элитном подразделении на СВО, подразделение «ШТОРМ», которое состоит только из добровольцев. Штурмовики-разведчики. В данное подразделение берут только проверенных! Ответственных! Надёжных и боевых товарищей! Начинал службу в «ШТОРМе» простым солдатом, на момент гибели был уже заместителем командира подразделения, командир своего отделения, в подчинение у него было ,примерно, около 10 бойцов.

13 марта, в 10 утра, выдвинулись на задачу в сторону «Кременной горки» - национальный природный парк, где и погиб.

У Женя за спиной много боевых выходов, в которых он со своими парнями одерживали успех. После их штурмов, на позиции приходили уже «закрепленцы».

Также они занимались выявлением позиций противника и передавали точные координаты артиллерии.

Не один раз Лис выводил своих парней из очень сложных ситуаций без потерь и раненых, что соответствует его тактической грамотности и умению ведения боя

Награждён орденом Мужества.

Укреп-район, где погиб Женя, парни взяли и сумели продвинуться на 500 метров вперёд.

https://vk.com/wall-201190697_595390

Военнослужащий Дворядкин Никита В Пскове простились с 21-летним Дворядкиным Никитой

Погиб 15 марта 2023 года.

https://zpobeda.ru/nikita-dvoryadkin/

Военнослужащий Шемякин Александр Не стало Александра Шемякина. Врачи сделали всё, что смогли.

В недавнем прошлом - старший офицер Сил специальных операций. Верный друг, патриот, настоящий мужчина.

Фото сделано в тот самый день - 21 декабря, на КНП и в нескольких км от фронта. Александр занимался со снайперами одного из добровольческих подразделений. Вечером по месту расположения был нанесен артиллерийский удар ВСУ.

В Ростовском военном госпитале он был еще в сознании, но врачи уже тогда сообщили, что ранение тяжелейшее, надо быть готовыми ко всему.

https://t.me/rogozin_do/3698

Лейтенант Федотов Михаил Лейтенант контрактной службы из Балейского района Михаил Федотов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Военнослужащий родился в селе Нижний Кокуй Балейского района Забайкалья.

https://m.ok.ru/group/52538902315080/topic/155782283808840

Военнослужащий Копанев Александр 20.02.2023г при исполнении воинского долга в Луганской народной республике погиб

Копанев Александр Валерьевич,

житель г.Курган.

https://vk.com/wall-121161913_24095

Подполковник полиции Мубаракшин Марсель,

Капитан полиции Галиев Айсаф Два полицейских из Татарстана погибли в Запорожской области.

1 мая 2023 года в зоне проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей трагически погибли подполковник полиции Мубаракшин Марсель Наилевич и капитан полиции Галиев Айсаф Айдарович.

Подполковник Марсель Мубаракшин, начальник отделения по организации работы дежурных частей УМВД Казани, отправился в командировку по собственному желанию. Причем не по профилю: на СВО 41-летний офицер поехал в составе группы УФМС, в которую также вошел начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России Айсаф Галиев. Место дислокации — Токмак Запорожской области, где они выполняли свою работу.

Вечером 1 мая город подвергся трем ракетным ударам. Сначала в 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты, две из которых сбила система ПВО, а третья угодила в местное кафе. Через пять минут в город снова прилетело три ракеты, одна из которых попала в железнодорожный вокзал.

Третья атака произошла в 20:04. Одна из двух ракет попала в жилой частный сектор, где находились Мубаракшин, Галиев и еще один сотрудник центрального аппарата УФМС МВД по РТ. Мубаракшин и Галиев погибли на месте. Третий сотрудник получил ранения. Предварительно, удары наносились из американской системы HIMARS.

https://t.me/boris_rozhin/85093

Военнослужащий Лихачев Роман Лихачев Роман Александрович

15.05.1985 - 26.04.2023

Погиб под Авдеевкой

В новооскольской городской СОШ №3 установили памятную доску. Он учился здесь 9 лет. Роман Александрович с самого начала СВО занимался гуманитарной помощью солдатам и офицерам, защищавшим Донецкую и Луганскую народные республики.

Осенью 2022 года он ушёл добровольцем для участия в военной операции на территории Украины.

Роман Александрович был назначен командиром разведовательной роты беспилотных летательных аппаратов. Он был награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. Роман Александрович погиб 26 апреля 2023 во время спецоперации на территории Украины. Сегодня ему исполнилось бы 38 лет.

https://no-vpered.ru/news/obshestvo/2023-05-15/pamyatnaya-doska-pogibshemu-v-hode-svo-novooskoltsu-romanu-lihachevu-poyavilas-v-gorodskoy-sosh-3-329386

Гвардии рядовой Суровидских Павел,

Военнослужащий Ковалев Глеб,

Военнослужащий Кашников Виктор В новооскольской СОШ №3 появились три «Парты Героев». Они посвящены выпускникам школы Павлу Суровидских, Глебу Ковалёву и Виктору Кашникову.

Суровидских Павел Сергеевич родился 3августа 1999 года. Поступил в нашу школу 1 сентября 2013 года. Посещал клуб МЧС военно – патриотического центра г.Нового Оскола, увлекался футболом. После окончания в 2015 году 9- го класса учился в Новооскольском колледже. В 2020 году призван на службу в Вооруженные силы России. Службу проходил в воинской части Краснознаменной бригады им. Латышских стрелков в г.Луга Ленинградской области. Гвардии рядовой Суровидских Павел Сергеевич был разведчиком – пулеметчиком. Погиб 27 марта 2022 года при исполнении служебного долга во время спецоперации на территории Украины. Ему было всего 22 года.

Ковалев Глеб Сергеевич родился 23 февраля 2000 года в г.Новый Оскол. В 2007 году пришел в 1 класс средней школы №3. Посещал клуб МЧС военно-патриотического центра Нового Оскола, увлекался туризмом. После окончания в 2016 году 9-го класса учился в Новооскольском колледже. В 2021 году призван на срочную службу в Вооруженные силы России. Службу проходил в войсковой части Северного флота Мурманской области в реактивном артиллерийском дивизионе 200-й бригады Северного флота. Погиб 28 апреля 2022 года при исполнении служебного долга во время спецоперации на территории Украины. Ему было всего 22 года.

Кашников Виктор Васильевич родился 16 декабря 1987 года. С 2002 по 2004 год обучался в нашей средней школе №3 г. Новый Оскол. После окончания 11-го класса в 2004 году поступил в медицинский колледж при Белгородском государственном университете. В 2006 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы России в военно-десантные войска. С 2010 года служил по контракту, проходил воинскую службу на территории Крыма и Донецкой Народной Республики. Погиб 21 мая 2022 года при исполнении служебного долга во время спецоперации на территории Украины под Луганском. Ему было 35 лет.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Григорий Лепс – Родина-Мать

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