Суды начали массово отменять незаконную приватизацию и возвращают стране предприятия

После развала СССР, через российских подставных лиц, Запад смог выкупить контрольные пакеты акций важнейших предприятий (в том числе оборонных), сообщает проект Dogma.

Президент России дождался пока «западные партнёры» сами разорвут договоры с РФ, после чего дал поручение планомерно национализировать бывшее государственное имущество. И всё, как положено – через суды и прокурорские проверки.

Сотрудниками прокуратуры, массово подаются иски о пересмотре результатов незаконной приватизации некоторых государственных предприятий, которая массово проходила в 90-е.

При ближайшем рассмотрении практически всегда оказывается, что предприятия либо разворовывались из-за неумения управлять, либо начинали приносить доход невидимым властителям за рубежом.

Пробежимся по самым громким судебным разбирательствам последнего времени:

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО Коммерческий центр «Транспорт и лес» КЦТЛ, которая принадлежала петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову.

Прокуратура указывала что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха северной верфи, которые он на тот момент возглавлял.

Савёловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38 процентов акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг Т плюс.

Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру «Коми» Константину Ромоданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию.

Суд арестовал цементные заводы Людвига Меркле в России

Арбитражный суд истребовал в пользу государства акции ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», «Сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон».

Надзорное ведомство объяснила это тем, что материнская компания немецкого миллиардера Людвига Меркли зарегистрирована на территории Голландии и может совершить действия, направлены на вывод имущественного комплекса и их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукцией на рынке.

28 июня Генпрокуратура Подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО «ТГК-2». 14 июля он был удовлетворен. Ответчиками являлись: бывший сенатор от Чуваши — Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в «ТГК-2», а также ряд компаний, в том числе «Raltaka Enterprises», «Litim Trading Limited» и ООО «КОРИН-ИНВЕСТ».

12 июля Центральны районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокротуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт».

Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и тёща Надежда Лысенко, незаконно приобрели и скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению.

24 июля Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которая генерально прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009 2013 годах.

2 августа Генеральная прокуратура подала иск компании ООО «Финивест» в Арбитражный суд Приморского края, касательно возвращения в госсобственность дальнегорского ГОК, единственного в России производителя борной кислоты.

5 августа Генпрокуратура подала иск компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входит в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребования государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежит 48 процентов акций Ростовского оптико-механического завода «РЭО МЗ», которые занимаются производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для системы управления огнём бронетанковый военной техники, в том числе для танков Армата.

7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у митохолдинга и двух других структур, акции одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Chemicals».

8 августа стало известно, что Генеральная прокуратура приняла решение о возвращении в государственную казну активов Андрея Каравайко, руководителя агрохолдинга «Покровский» и более 90 предприятий меньшего размера.

Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК Покровский и предприятия, входящие в группу компаний — всего около 90 организаций, в том числе винзавод, мясокомбинаты и так далее, а также принадлежащие ей земельные участки, общей площадью 240 тысяч гектаров и стоимостью 67 млрд руб. Генпрокуратура считает, что будучи сотрудником аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, Каравайка использовал служебное положение для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края.

14 августа 2023 года районный суд города Екатеринбурга удовлетворил иск генерального прокурора к Малику Гайсину о возвращении акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич».

Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 90-х будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство.

17 августа Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценки Форбс и касается компании «Сибэко» крупнейшего предприятия в Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии.

24 августа Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России которая требовала возвратить в казну ранее принадлежавшего государству имущества в виде 100 процентов акций АО Волжский оргсинтез.

«Основание: допущенные грубые нарушения во время приватизации завода. Российская Федерация, собственник государственного предприятия, его приватизацию не проводила, правомочия по владению пользования и расположению данных имуществом Волгоградской области не передавало, несмотря на вышеуказанное фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 года по 1996 год незаконно распределил принадлежащий Российской Федерации имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств», сказано в исковом заявлении.

Всё это говорит о том, что национализация идёт полным ходом и при этом законно.

В результате отсутствия стресса для экономики сохраняются рабочие места, ставятся опытные управляющие, работа идёт без остановок. Но самое главное: доходы с национализированных предприятий остаются внутри государства и идут на развитие гражданской инфраструктуры.

https://inforuss.info/sudy-nachali-massovo-otmenyat-nezakonn...