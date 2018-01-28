ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ СЛУШАЕТ СОВЕТНИКОВ

В медийном пространстве России вырос целый класс экспертов - от диванных аналитиков до академиков, чьим любимым делом стало давать советы Владимиру Путину о том, как нам обустроить Россию. Этим занимаются всезнающие блогеры и активисты партий, писатели и журналисты, экономисты и технари, адвокаты и телеведущие, богословы и шаманы, теперь ещё и председатель колхоза появился.

Все учат Путина тому, как вреден человечеству существующий строй, что надо немедленно начать делать это и то, поменять одно на другое, запретить третье и ограничить четвёртое. Пророчат, что если этого не сделать, то страна от Владимира Путина отвернётся, погибнет, и лично они, а с ними и весь честной народ, за Путина не проголосует и не поддержит все те безобразия, которые при нём имеют место быть, мешая двигаться в светлое будущее. Они уверены – раз при нём, значит, по его согласию. То, что бывает в жизни ситуация, когда можно что-то терпеть и при этом не соглашаться, прикидываясь согласным – это им не понятно. Он бы не терпели. Кстати – а может потому они и не президенты?

А поскольку Владимир Путин президент, и он медлит в немедленном исполнении всех их советов, то вердикт советников суров: или власть их услышит, или… Впрочем, это «или» России обещают уже много лет. Максим Калашников за 15 лет вовсе язык стёр, обещая со дня на день коллапс регионов, экономики и России, пока его страшилки всем не надоели, и он не перестал восприниматься всерьёз. Его практически уже никто не цитирует. Но кроме вышедших в тираж экспертов появились настоящие мозговые центры. Изборский клуб превратился в штаб по поиску современных концепций. Катасонов, Жуковский и Глазьев очень грамотно описывают ситуацию, а Делягин и Хазин глубоко анализируют причины проблем. Пякин мудро находит корни конфликта глобальных и местных элит, Фурсов подводит блестящие обобщения, Фёдоров и Стариков нашли внешнюю причину внутренних трудностей, а Кудрин, Титов и Греф, наоборот, нашли причину внешних проблем во внутренних ошибках.

Все рисуют варианты требуемых стратегий. Политически возбуждённое сообщество стёрло ладони от аплодисментов и устало ждать, когда же Владимир Путин, наконец, начнёт слушать умных людей и приступит к воплощению их советов. Сколько можно терпеть тех, кого терпеть нельзя? Неужели он не видит, что творится? Неужели он живёт в другой реальности? Неужели окружение так заморочило ему голову, что он уже оторвался от жизни народа и кроме сладких отчётов Минфина и Центробанка ничего другое не воспринимает? Россия же гибнет! А у них там, в Кремле, никто и ухом не ведёт!

Ситуация напоминает советский мультфильм «Ограбление по-итальянски» где за главным героем многодетным отцом бедной семьи гоняется толпа сочувствующих соседей с криком: «Джузеппе, когда же ты, наконец, будешь грабить банк?» В результате нерешительного Джузеппе родня, знакомые, полиция и мафиози сами на руках заносят в банк, где кассиры ему торжественно вручают мешки с деньгами, и вся ликующая толпа вываливается на улицу, где славит наконец-то решившегося на правильный поступок робкого героя.

Все уже охрипли и устали, стараясь перекричать друг друга в советах Путину, что ему нужно делать буквально с понедельника с восьми часов утра. Или гипс снимут, и клиент уедет. И конец России неизбежен со вторника сразу после полуночи. А Путин всё медлит и тем доводит своих темпераментных сторонников буквально до полуобморочного состояния. Почему? Неужели они в чём-то не правы? Неужели они ошибаются?

Можно сказать точно – они все в чём-то правы. Все без исключения – включая (о, ужас!) Кудрина и Грефа. А уж Катасонов с Глазьевым и подавно. Все они видят реальные проблемы и говорят о них в меру своего понимания и убеждений. И Владимир Путин прекрасно это понимает. Тогда почему не спешит выполнять их советы?

Причина проста - они советуют не то, что нужно Владимиру Путину.

Путину не надо рассказывать, какая плохая система у нас на дворе, и какие опасности представляет её сохранение. Он это лучше их всех знает, потому что сильнее всех нагружен её рисками и последствиями. Путину надо рассказать, как избежать подводных камней, если начать их советы реализовывать. Вот где начнётся самое интересное. Вот где все собаки зарыты.

А вот об этом не говорит ни один эксперт. Они ни словом не обмолвились о том, какие социальные перегрузки обрушатся на страну, если завтра с восьми утра начать воплощать всё то, что они насоветовали. Это их не интересует.

Они смотрят вдаль. За горизонт. Ничтожные и презренные трудности воплощения их предначертаний не входят в сферу их профессиональных интересов. Их задача – нарисовать картину сущего и желаемого. Растолковать, как отвратительно первое и как прекрасно второе. Проблемы совмещения одного с другим – не их профессия. Их дело – проект. За кривые стены – к строителям.

Естественно, все неудачи отнесут не на их счёт. А на счёт Путина. Который не справился. Не так понял. Не тех поставил у руля. Не на тех опёрся. Не тем поверил. Не тех набрал. Не так набирал. Не сумел организовать, предвидеть и воплотить. Допустил выход из-под контроля. Не потребовал с кого нужно, не заменил, кого надо. Не тех слушал и не так, как советовали. Не смог, не потянул, не вышел высотой лба и широтой кругозора. При этом все по-прежнему остаются в белом фраке, и только один Путин в неприятной ситуации.

Путин, конечно, понимает, что гладко бывает лишь на бумаге. Он помнит, как в его молодости прекрасное и всесильное учение, абсолютно верное в критике сущего, совершенно облажалось в реализации выводов этой критики. Петляли, виляли, колебались с линией партии, объявляли правильным то одно, то другое, корректировали задним числом итоги пятилеток, давили заговоры и врагов народа, сажали, расстреливали, прорывались в космос, поднимали целину, потом критиковали за перегибы и культы, за разложение нравов, дефицит и застой. За перестройку, перешедшую в перестрелку. И даже ракеты и балеты не помогли. Ничего не воплотилось из напророченного, а по ходу подгонки реальности под проект такого наломали, что через 70 лет всё сделанное всем стало неинтересно. Да так, что вместе с ошибками выплеснули и государство.

Какие политические последствия повлекут за собой абсолютно справедливые призывы Глазьева вернуться к усовершенствованному социализму? Отменить результаты чубайсовской позорной приватизации? Разогнать олигархов как политическую силу? Национализировать банковскую систему? Ввести валютный контроль? Какие силы смогут стать опорой? Чем и как подавлять сопротивление свергнутого класса? Какова цена вопроса? Что будет, если всё пойдёт не так, выйдет из повиновения и пойдёт вразнос? Чем и как давить саботаж? Кто станет сажать и расстреливать? И что это даст? Кто поддержит? Кто предаст? А как не пойдёт, что тогда? Что делать, если не получится? И в каких местах слабые звенья? Какие резервные планы? Где резервные ресурсы?

Молчат об этом советники. Хоть половина из них доктора и академики. Не видят таких проблем. Рисуют картины одна другой краше, не заботясь о цене очередного Великого перелома. И народ, затаив дыхание от восторга, сомлел под речи умных и честных, но не допущенных злой судьбой к рычагам… «Хороша я, хороша, да плохо я одета. Никто замуж не берёт девушку за это».

Думаете, Путин не хочет подконтрольной банковской системы? Такой, чтобы он сказал – и никаких утечек капитала, низкие проценты да долгие деньги в эпохальные стройки?

Чтобы не клевали каждый день за растущие цены?

Чтобы деньги из страны не утекали?

Чтобы воровать не смели и боялись?

Чтобы враги сидели не в правительстве да в телевизоре, а на Колыме?

Чтобы элиты все шёлковые как по ниточке ходили и изо рта пар боялись выпустить?

Чтобы молодёжь не наркотой и пивом травили, а поили молоком да квасом?

Чтобы школы умные, да книжки интересные?

Чтобы спорт был для всех, а герои спорта не были бы национальным позором?

Чтобы эстрада сердечная, а нравы добрые?

Чтобы ракеты и корабли бороздили то, что они должны бороздить, а народ на демонстрациях кричал не «Долой партию жирных котов!», а «Слава партии родной!»?

Чтобы не ворованные деньги олигархов, а руки рабочих создавали все богатства на свете, землю родную прославляя трудом?

Чтобы в суровый час можно было выйти и сказать: «Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» И братья и сёстры не разбегались бы кто куда, а переносили бы блокаду, гнали врага от Москвы, вставали бы в атаку под ливнем пуль и шли на смерть с криками «За Родину! За Путина!»

И всё это было бы искренне, ибо перед лицом смерти не лгут. Не потому, что культ личности, а потому что сердце не обманывает.

Как думаете, с таким порядком и с таким народом Путину не легче было бы Америке рога-то обламывать?

Только полный и клинический идиот может думать, что Путин всего этого не понимает да не хочет. Хочет и ещё как. Да только вот как к этому перейти от того, что имеется сейчас? Как по дороге не потерять окончательно и навсегда государственность слабой, разложенной и дезориентированной России? Но молчат об этом советники. Нечего им сказать. Дорогу указывают, а карту не имеют. И как её написать – не знают.

И думает Путин: «Прежде чем войти, подумай, как выйти». Думает «Лучше шаг вперёд и два шага назад, чем прыжок вперёд – а там пропасть». Думает Путин: «Поспешишь – не только людей насмешишь, но и страну угробишь». И ещё думает: «Тише едешь – дальше будешь».

И молчит Путин о том, о чём думает. А говорит и вовсе не то, что сказать хочет. А лишь то, что надо. Либералов хвалит. Патриотов жалует. Всем жить дружно предлагает. Тем улыбнётся – и с этими обнимется. Солженицыну цветочки возложит – и в Бессмертном полку пройдётся. Алексееву наградит – и героям Сирии награды раздаст.

И все думают, что Путин с ними. Что это с ними он настоящий, а c их врагами – по долгу службы прикидывается. Тем и утешаются. А Путин не с ними.

Ни с теми и не с другими. И не с либералами, и не с консерваторами. Не с красными и не с белыми. Не с монархистами и не с республиканцами. Он за Россию в целом. Со всеми вместе. Они все − Россия и есть. Любой его выбор – это раскол страны и гражданская война. Кровавая и жестокая. Именно её Путин с таким трудом загасил, придя к власти после Ельцина. Что же, ему опять её разжечь?

Путин не выбирает окопы. Он на нейтральной полосе стоит. И через его голову в обе стороны не только гнилые помидоры с тухлыми яйцами летят, а снаряды да пули летают. Естественно, и на него что-то падает. Но терпит он. Не может Путин выбирать. Мы можем, а он нет. Со всей Россией он. С той, где и рабочие, и олигархи. И крестьяне, и агрохолдинги. И жулики, и честные. И купцы с коммерсами, и военные с ракетами и танками. И учёные, и чиновники. И православные. И атеисты. И язычники. И вовсе психи ненормальные с не разбери чего в набитой опилками голове. И умные. И дураки. И красные. И былые. И зелёные. И даже голубые. И приятные, и противные. Все свои, все родные. Всех мирить надо, а не лбами сталкивать. Работа такая. Терпеть даже тогда, когда больше никто терпеть не может. Сцепить зубы и терпеть. Россия на кону. Её судьба и жизнь.

И потому не слушает Путин советников. Не потому, что злой или глупый. Просто не говорят они того, что ему нужно. Не помогают страну сохранить. Разрушить – сто вариантов. А сохранить – ни одного. Вот если бы они не только совет дали, но и как его лучше всего в жизнь воплотить – дело другое. Тогда, может, и поняли бы они, что знаний нужных им не хватает. Что мало сказать, куда идти, ещё надо знать, как дойти.

А кто же это знает? Только психи да жулики. Нормальные не знают. И потому только и остаётся, что ползком да на ощупь. Медленно и осторожно. Как сапёр. Тому ведь тоже никто советов не даёт. Сам всё. Потому и ошибается один раз в жизни. Первый – и он же последний. А те пусть советуют. Польза от них есть – они, в конце концов, убедят всех сомневающихся в том, что старое пора менять на новое.

Только президент всё равно сделает по-своему. И это хорошо.

© Александр Халдей