Мехлис – храбрец, названный трусом?

Слишком многие офицеры, полководцы, допустившие в годы Великой Отечественной войны серьезные просчеты, впавшие в панику, а порой и трусость в итоге остались в нашей истории героями «имевшими право на ошибку». Слишком многие офицеры, полководцы, допустившие в годы Великой Отечественной войны серьезные просчеты, впавшие в панику, а порой и трусость в итоге остались в нашей истории героями «имевшими право на ошибку».

Имя Мехлиса у дурнопахнущих либералов сегодня стоит рядом в одном ряду со Сталиным, Берией, Абакумовым. Патриоты не любят Мехлиса из-за лжи запущенной о Льве Захаровиче перестроечными СМИ, писавшими, что этот «сталинский карательный фронтовой меч» был способен устраивать только массовый террор.

Мехлис родился 13 января 1889 года в одесской еврейской семье. В своем любимом городе он закончил «Коммерческое училище Николая I» и с головой окунулся в революционную борьбу, вступив в еврейскую социал-демократическую партию «Рабочих Сиона» («Поалей Цион»). Льва арестовывали за участие в еврейской самообороне и хранение огнестрельного оружия.

В 1911 году революционера Мехлиса забрили в солдаты, а спустя год за усердие в службе произвели в чин бомбардира, а затем и фейерверкера. С началом I Мировой войны он оказался на фронте, где продолжал проводить революционную борьбу, создавая тайные кружки солдат-социалистов.

Со слов Мехлиса на фронте он вступил в партию, хотя по официальным данным стал большевиком только в 1918 году.

Во время Гражданской войны один из комдивов отмечал храбрость комиссара Мехлиса, его умение внушить солдатам веру в победу, правда он же указывал на незнание Львом Захаровичем политического такта, и неоправданное превышение данных ему полномочий.

Помимо всего прочего молодой комиссар был неистовым фанатиком дисциплины, порядка и соблюдения субординации.

Во время войны с белофиннами (1939-1940гг.) армейский комиссар 1-го ранга Мехлис оказавшись на фронте, попал с одной из дивизий в окружение. Запрыгнув в танк Лев Захарович повел за собой людей в атаку пробив проход сквозь финские позиции. В 1926 году Мехлис помощник Сталина по приказу Иосифа Виссарионовича поступил в «Институт красной профессуры», и закончил его в 1930 году.

С 1930 по 1937 год Мехлис занимал должность главного редактора газеты «Правды», а 30 декабря 1937 года его назначили заместителем народного комиссара обороны. Главный редактор газеты «Правда».

По слухам Сталин, зная Мехлиса как честного, фанатично преданного партии человека поручил ему неофициальное расследование самоубийства своей супруги Надежды Аллилуевой. Лев Захарович опросил всех очевидцев драмы разыгравшейся в ночь с 7 на 8 ноября 1932 года. В числе допрошенных был и Сталин, с которым «красный инквизитор» три раза обсуждал причины, толкнувшие его жену на самоубийство. За 9 месяцев до нападения гитлеровской Германии на СССР Льва Захаровича назначили наркомом Госконтроля. Мехлис безжалостно карал виновных в загрязнении рек, чинуш пытавшихся скрыть гибель рабочих на производстве, и разгильдяев допустивших поставку в советские торговые сети некачественных продуктов питания.

Штрафные санкции, инициированные Мехлисом, били по карману то одного, то другого наркома. Сотнями проведенных ревизий и посадкой всех виновных, он за считанные месяцы избавил нашу торговлю от зажравшегося ворья. Понятно что требовательного, может быть излишне резкого правдоруба ой как не любили руководители разного ранга, начиная от главных редакторов советских СМИ до директоров крупных предприятий, не стала исключением и армия.

21 июня 1941 года Льва Захаровича назначили начальником «Главного политуправления» и заместителем наркома обороны. Узнав о том, что командующий Западным фронтом Дмитрий Павлов несмотря на то что он получил «Дерективу №1» в которой говорилось о возможном нападении гитлеровцев 22-23 июня поехал смотреть оперетту, Мехлис согласовал вопрос его ареста со Сталиным. На допросе у опытных чекистов ходили желваки, когда они слышали как театрал Павлов, в час ночи 22 июня, во время антракта разговаривал по доставленному ему в ложу телефону с наркомом обороны Тимошенко. Со слов Павлова выходило, что Тимошенко чуть ли не со смехом прокричал ему в трубку: «Дмитрий Григорьевич не переживай, не паникуй, может сегодня что-то и случится из ряда вон выходящее, а может и нет».

28 июля 1941 года народный комиссар обороны Сталин не дрогнувшей рукой подписал приказ №0250:

«По постановлению Государственного Комитета Обороны были арестованы и преданы суду военного трибунала за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти бывший командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г., бывший начальник штаба того же фронта генерал-майор Климовских В. Е., бывший начальник связи того же фронта генерал-майор Григорьев А. Т., бывший командующий 4-й армией генерал-майор Коробков А. А.

Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвинению Павлова Д. Г., Климовских В. Е., Григорьева А. Т. и Коробкова А. А.

Судебным следствием установлено, что:

а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший начальник штаба того же фронта Климовских В. Е. с начала военых действий немецко-фашистских войск против СССР проявили трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустили развал управления войсками, сдачу оружия и складов противнику, самовольное оставление боевых позиций частями Западного фронта и этим дали врагу возможность прорвать фронт;

б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., имея возможность к установлению бесперебойной связи штаба фронта с действующими частями и соединениями, проявил паникерство и преступное бездействие, не использовал радиосвязь в результате чего с первых дней военных действий было нарушено управление войсками;

в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Коробков А. А. проявил трусость, малодушие и преступное бездействие, позорно бросил вверенные ему части, в результате чего армия была дезорганизована и понесла тяжелые потери.

Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью и паникерством, преступным бездействием, развалом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли серьёзный ущерб войскам Западного фронта.

Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. лишены военных званий и приговорены к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, забывающие долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина Красной Армии, все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, невзирая на лица.

Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше.

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин».

12 сентября 1941 года по приказу Мехлиса перед строем расстреляли генерал-майора Гончарова.

Василию Сафроновичу вменяли в вину, проявленную перед подчиненными трусость, бегство с поля боя в тыл, и двухдневное беспробудное пьянство.

15 октября 2002 года «Главная военная прокуратура» посмертно реабилитировала генерала.

20 января 1942 года личный представитель Ставки Мехлис прибыл на Крымский фронт. На следующий день Сталин получил донесение, что комфронта генерал-лейтенант Козлов не владеет общей ситуацией, не имеет разведданных о действиях и планах группировки Манштейна.

У Козлова нет точных данных о численности его войск, артиллерии, минометов, пулеметов и боезапаса к ним. Как командующий фронтом Козлов производит впечатление непрофессионального, растерянного человека взявшегося не за свое дело.

Лев Захарович был поражен тем фактом, что штаб фронта располагался в 300 километрах от передовой (Тбилиси), при этом Козлов на «передке» ни разу не был. Все изложенное Мехлисом в 1975 году в своих воспоминаниях «Дело всей жизни» подтвердил Маршал Александр Михайлович Василевский:

«Я писал, что командующий Южным фронтом Д. Т. Козлов во многом виноват, что операция по освобождению Крыма в 1942 году провалилась, за что он был отстранен от работы. Но Д. Т. Козлов - честный и преданный Родине генерал. Он не справился с возложенными на него обязанностями командующего фронта лишь потому, что эта должность оказалась ему не под силу. Когда же Д. Т. Козлов был назначен заместителем командующего фронтом, он работал успешно».

С 7 по15 мая 1942 года в рамках операции «Охота на дроф» Манштейн нанес «Крымскому фронту» сокрушительное поражение. Наши потери составили 160 000 бойцов, 200 танков, 4,5 тысячи орудий/минометов, 417 самолетов.

Во время боев Козлов игнорировал толковые предложения Мехлиса, а Москва на все сигналы представителя Ставки реагировала слишком вяло.

Иосиф Виссарионович послал Мехлису очень сильный ответ, в котором Верховный озвучил, что того послали на фронт не сигнализировать о выявленных недостатках, а исправлять их прямо на месте:

«Вашу шифровку № 254 получил. Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте Вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался из рук вон слабым. Если «вся обстановка показывала, что с утра противник будет наступать», а Вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже для Вас. Значит, Вы все еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в качестве Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки. Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у Вас в Крыму не сложные, и Вы могли бы сами справиться с ними. Если бы Вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы противника, противник не прорвал бы фронт и танки не прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя 2 месяца на Крымфронте».

Сегодня только имя Мехлиса связывают с «Крымской катастрофой». Непредвзято «разбор полетов» проведенный Сталиным с Козловым в своих воспоминаниях описывает Константин Симонов:

«Бывший командующий фронтом Рокоссовский рассказал мне, как он случайно оказался свидетелем последнего разговора Сталина с Козловым, уже смещенным с должности командующего Крымским фронтом после Керченской катастрофы.

… Козлов вошел, и хотя это было очень скоро после Керченской катастрофы, все это было ещё очень свежо в памяти, Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал:

- Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы?

Козлов, который сам просился на прием к Сталину после того, как был издан приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему. Что он делал все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил он все это в очень взвинченном, истерическом тоне.

Сталин спокойно выслушал его, не перебивая. Слушал долго. Потом спросил:

- У вас все?

- Да.

- Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что были должны сделать.

В ответ на эти слова, сказанные очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым. Сталин спокойно остановил его и спросил:

- Подождите, товарищ Козлов! Скажите, кто был у вас командующим фронтом, вы или Мехлис?

- Я.

- Значит, вы командовали фронтом?

- Да.

- Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте?

- Да, но…

- Вы как командующий отвечали за ход операции?

- Да, но…

- Подождите. Мехлис не был командующим фронтом?

- Не был…

- Значит, вы командующий фронтом, а Мехлис не командующий фронтом? Значит, вы должны были командовать, а не Мехлис, да?

- Да, но…

- Подождите. Вы командующий фронтом?

- Я, но он мне не давал командовать.

- Почему же вы не позвонили и не сообщили?

- Я хотел позвонить, но не имел возможности.

- Почему?

- Со мною все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне пришлось бы звонить в его присутствии.

- Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии?

Молчит.

- Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в его присутствии? Очевидно вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев?

- Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин, — воскликнул Козлов.

- Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А теперь хочу вас спросить: почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали за действия фронта, с вас за это спрашивается, вы за это смещены. Я считаю, что все правильно сделано с вами, товарищ Козлов.

Потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, сказал:

- Вот такой интересный разговор, товарищ Рокоссовский…»

Вот так ПРОФЕССИОНАЛ Козлов, жаловался на НЕПРОФЕССИОНАЛА Мехлиса, за то что тот не дал в полной мере развиться его полководческому дару.

Испив до дна горечь «Крымского разгрома» Сталин понизил Мехлиса сразу на две ступени до корпусного комиссара, и снял с поста своего заместителя.

Лев Захарович – личный ревизор Сталина, которого всю жизнь бросали туда, где нужен хозяйский глаз. Сначала СМИ, потом армия, потом Финская война, в 1940 – госконтроль, накануне войны – снова Политуправление РККА, 1942 – Крымский фронт и разжалование в корпусные комиссары, потом ЧВС фронтов, а после войны – министр Госконтроля до 1949 года, когда его настигли инсульт и инфаркт одновременно. Умер Лев Захарович 11 февраля 1953 года, менее чем за месяц до смерти своего начальника, которого он уважал просто беспредельно:

«Все знают товарища Сталина как ближайшего соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Но мало кто способен осознать в полной мере размер сталинского вклада в строительство Советского государства и мирового социализма.» 13 февраля 1953 года прах Льва Захаровича Мехлиса кремировали и захоронили в Кремлевской стене.

Личная жизнь

Сведения о семье Льва Захаровича такие же скудные, как и о его детстве и юности. Известно только, что женат он был на Елизавете Абрамовне Млынарчик, которая пережила мужа на 20 лет. В семье Мехлиса один единственный сын Леонид, который родился в 1922 году. Будучи курсантом, участвовал в великой Отечественной войне, награжден медалью «За отвагу». О дальнейшей судьбе сведений нет.

С женой Елизаветой и сыном Леонидом С женой Елизаветой и сыном Леонидом