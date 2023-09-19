10 фактов о Великой Отечественной войне, которые надо помнить!

Великая Отечественная война, была самым масштабным и кровопролитным конфликтом в истории человечества.

Советский Союз смог выстоять против нацистской Европы и победить, однако цена этой победы была невероятно высока. Эта статья представляет 10 фактов о Великой Отечественной войне, которые вызывают мурашки и напоминают о героизме и стойкости советских людей.

Мертвый город. Великий Новгород

Великий Новгород был освобожден 20 января 1944 года. Пустынный и полностью разрушенный город, где из 2500 жилых домов осталось только 40. Все архитектурные памятники были уничтожены. К 20 января 1944 году в городе осталось только 30 жителей. Остальные горожане были либо отправлены в Германию, либо убиты нацистами из Европы. Колонна немецких военных в Новгороде.

Пропавшие без вести

Судьба более чем двух миллионов людей, погибших в Великой Отечественной войне, до сих пор остается неизвестной. По разным данным, число пропавших без вести может достигать от 1,8 до 2,4 миллиона человек. Летчик 6-го гвардейского штурмового авиаполка Василий Иванович Луканин, выполнял боевые задачи на ИЛ-2

Стертые города

Великая Отечественная война принесла Советскому Союзу колоссальные потери. Было уничтожено 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций. Непосредственный экономический ущерб для Советской экономики оценивается в 679 млрд. рублей, что сравнимо с общими капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки. Полный ущерб, включая расходы на восстановление заводов и ведение войны, экономистами оценивается в 2 трлн. 596 млрд. рублей. Женщина с детьми возле горящих построек деревни на оккупированной территории СССР.

Освобождение концлагерей

Советские войска освободили множество гитлеровских концлагерей, в которых находились тысячи заключенных. Фотографии от туда показывают, через какой ад проходили узники. 1944 год, фото Виктора Темина, колоризация от канала "Жизнь покажет". Нна этой фотографии изображена куча обуви, оставшейся после казни заключенных. Страшно представить, что тогда там творилось и в каких масштабах убивали людей. А на этой фотографии печи для кремации заключенных концлагеря «Майданек».

На этом снимке запечатлены личные фотографии убитых пленников концлагеря «Майданек». 1944 год, фото Виктора Темина, колоризация от канала "Жизнь покажет".

Это лишь один из 14 тысяч лагерей массового уничтожения людей. Первыми в лагерь «Майданек» попали советские военнопленные — около 2000 солдат и офицеров. Это было в октябре 1941 года. Почти все погибли мучительной смертью от голода и холода, выживших расстреляли в 1942 году. Точных данных о том, сколько прошло людей через этот концлагерь, нет. Сперва озвучивали цифры в 1.5 млн. людей, из них 300 тысяч — убитых. Затем польские историки приводили цифры в минимум 150 тысяч заключенных, из которых 80 тысяч были убиты. Американский Мемориальный музей Холокоста приводит цифры в 250 тысяч заключенных, из которых 80–120 тысяч были убиты.

Одесса октября 1941

В октябре 1941 года в Одессе произошло массовое убийство советских граждан. Только за период с 17 по 25 октября румынские и немецкие военные расстреляли или сожгли заживо примерно от 25 до 34 тысяч одесситов.

Голод в Ленинграде

За 872 дня осады Ленинграда было убито около 1 500 000 людей. За период всей блокады, гитлеровские войска выпустили по городу более 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Жители города пережили тяжелейшие испытания голода и холода.

Женщины-танкисты

Во время Великой Отечественной войны, большинство женщин, защищавших страну, служили в военно-медицинских учреждениях, подразделениях связи и дорожных войсках. Следует отметить, что женщины-танкисты были особенно заметны, их количество в танковых войсках не превышало 20 человек, в то время как женщин-летчиков было гораздо больше.

Село Героев

Село Чанлибель (Чардахлу), что в Армении. Известно тем, что подарило Советскому Союзу двух маршалов. Из этого села на фронт ушли 1250 жителей. Более половины из них получили ордена и медали, семерым было присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо этого, 12 жителей за время войны стали генералами.

Верблюды в битве за Сталинград

Битва за Сталинград стала поворотным моментом Великой Отечественной войны. Советские войска сражались до последней капли крови, чтобы защитить город и в итоге победили. Участие в этой битве приняли и бойцы 28-й резервной армии, в составе которой часто можно было увидеть верблюдов. Они использовались для перевозки боеприпасов и орудий. Памятник «Мы победили! От Баскунчака до Берлина»

Цена победы

Почти 80% советских мужчин, родившихся в 1923 году, погибли в Великую Отечественную войну.

Более 13 миллионов граждан СССР погибли во время оккупации. Из них более 7 миллионов были преднамеренно уничтожены, включая более 200 тысяч детей. Более 2 млн. человек умерли на принудительных работах в нацисткой Германии. Еще 4 миллиона человек погибли из-за жестоких условий оккупации, включая голод, инфекционные болезни и отсутствие медицинской помощи. Более 5 миллионов граждан СССР были отправлены на каторжные работы в Европу.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и в сердцах людей. Эта маленькая статья призвана напомнить о героическом прошлом и почтить память погибших и выживших. Советские люди того времени напоминая о стойкости, силе духа и несгибаемой воле людей в борьбе за свободу и победу над нацисткой Европой.

