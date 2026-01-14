Маршал пропаганды

Как начальник Совинформбюро переиграл Геббельса "ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, есть такой расхожий штамп, что Россия не способна выиграть информационную войну, поэтому давайте поговорим о человеке, который эту войну выиграл. Я имею в виду Александра Сергеевича Щербакова — руководителя Совинформбюро в годы Великой Отечественной войны, нашего "маршала пропаганды".

Евгений СПИЦЫН. Название станции "Щербаковская" появилось не где-нибудь, а на северо-востоке Москвы, возле Останкино, чем подчёркивалась связь с советским телевидением, у истоков которого и стоял Александр Сергеевич Щербаков. Он, к сожалению, прожил до обидного мало. Родился 10 октября 1901 года — скончался 10 мая 1945 года, на следующий день после подписания акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Ему не исполнилось и сорока четырёх — совсем молодой человек.

Родился он в Рузе, в Подмосковье. Закончил обычную школу, а затем училище. В двадцать лет поступил в Институт красной профессуры, окончил его и по распределению уехал работать в Нижегородскую область.

Первым секретарём Нижегородского крайкома партии тогда был Андрей Жданов. Щербаков несколько лет работал под руководством Андрея Александровича и, надо сказать, Жданов на протяжении всех последующих лет внимательно следил за своим учеником и последовательно его продвигал. Фактически, он был его "крёстным отцом" в большой политике. Когда Жданов уехал в Ленинград и сменил Кирова на посту первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии, Щербакова перевели в Москву, где он сразу же стал заместителем заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б).

Проработав на этом посту около полутора лет, он перешёл на агитационно-пропагандистскую работу и стал заместителем руководителя соответствующего отдела ЦК. Тогда он попал в поле зрения самого Иосифа Виссарионовича Сталина и именно по его поручению стал курировать, а де-факто возглавлять Союз советских писателей, который был создан в том же 1934 году.

Многие знают, что первым председателем Союза был Максим Горький, но на тот момент он уже тяжело болел, и работу по организации и консолидации писательской общественности проводил именно Александр Сергеевич Щербаков. Писатели довоенной поры очень высоко оценивали его деловые, административные и, что самое главное, человеческие качества. Нужно понимать, что́ тогда из себя представляла литературная братия: с начала 1920-х до начала 1930-х годов существовало огромное количество враждующих литературных групп и объединений, между которыми шли постоянные склоки.

"ЗАВТРА". Беспрерывна была эта война.

Евгений СПИЦЫН. И надо было не только остановить это, но и консолидировать писательское сообщество. Нужен был очень умный, проницательный человек, который сможет проделать эту работу ювелирно. И Щербаков оказался в нужном месте и в нужное время. Сталин знал, что такое литературная среда и что собой представляют "инженеры человеческих душ". Он прекрасно понимал силу слова в мире, где телевидения ещё не было, а радио только зарождалось. Поэтому литературные журналы, художественные произведения, печатная продукция в целом оказывали колоссальное влияние на формирование умонастроений советских граждан. Уже в 1936 году Щербаков снова переходит на партийную работу: по приглашению Жданова он уезжает в Ленинград и становится его правой рукой в Ленинградской парторганизации. Поднабравшись там управленческого опыта и проработав меньше года, он получает самостоятельный участок. Сначала его направляют в Восточную Сибирь, где он около года работает первым секретарём Восточно-Сибирского крайкома партии (1937). А уже в октябре 1937 года его назначают первым секретарём Сталинского обкома партии в Донбассе. Город Сталино — это современный Донецк, бывшая Юзовка, получившая имя Сталина в 1924 году и носившая его вплоть до 1961 года, до XXII партийного съезда.

Наконец, на XVIII партийном съезде он избирается в состав ЦК, а затем на Пленуме ЦК входит в Оргбюро. А через полтора года, в феврале 1941-го, на ключевом, предвоенном Пленуме ЦК, — решения которого сыграли важнейшую роль и в организации обороны страны, и в перестройке всего партийного аппарата — Щербаков становится кандидатом в члены Политбюро, то есть входит в высшие эшелоны партийно-государственной власти. Понятно, что без личного участия Сталина этого просто не могло произойти. Вскоре он становится и первым секретарём Московского городского и областного комитетов партии и одновременно секретарём ЦК ВКП(б). А когда началась война, ко всем этим многочисленным обязанностям добавились новые. И я, честно говоря, поражаюсь, как он в принципе мог выполнять такой объём работы.

"ЗАВТРА". Да, перечень должностей у него колоссальный, это невероятная нагрузка.

Евгений СПИЦЫН. Тем более что человеком он был не самым здоровым: у него были проблемы с сердцем и сахарный диабет. Если вы посмотрите на его фотографии, то увидите, что он довольно полный и одутловатый — но это связано не с тем, что он был чревоугодником; нет, он просто страдал сахарным диабетом. Несмотря на свои болячки, он работал очень интенсивно, спал по несколько часов, от чего и надорвался и умер в совсем молодом возрасте. Так вот, 24 июня, на второй день войны, когда было создано Совинформбюро, Сталин, не задумываясь, принял решение, что именно Щербаков возглавит эту чрезвычайно важную структуру.

"ЗАВТРА". Почему спустя годы имя Щербакова было замарано?

Евгений СПИЦЫН. Ларчик открывается просто — и прямо на страницах мемуаров Хрущёва. Никита Сергеевич его люто, просто люто ненавидел, иначе не скажешь. Причём он опустился в своих мемуарах до прямых оскорблений и клеветы, в том числе в отношении причины смерти Щербакова.

А ведь вскоре после смерти Александра Сергеевича было принято решение увековечить его память, в частности предполагалось открыть ему памятник в Москве и назвать его именем улицу. Но при Сталине задуманное не успели реализовать, а при Хрущёве по его личному указанию всё это отменили — имя Щербакова было фактически изъято со страниц учебной и научной литературы.

"ЗАВТРА". Поэтому все ассоциируют Совинформбюро только с именем Левитана.

Евгений СПИЦЫН. Хрущёв вообще отличался таким отношением к людям и особенно к своим "оппонентам". Я даже не могу до конца понять природу его ненависти к Щербакову. Их карьерные траектории почти не пересекались: когда Хрущёв делал карьеру в Москве, Щербаков работал в Нижегородской области и затем в аппарате ЦК; а когда в январе 1938 года Хрущёв стал первым секретарём ЦК КП(б) Украины, Щербаков в конце того же года возглавил Сталинский обком. И нужно понимать, что тогда промышленным центром всей Украины был именно Донбасс, плюс Харьков. Первый секретарь Сталинского обкома имел прямой выход не только на главу Госплана и союзных наркомов, но и на самого Сталина. Возможно, именно вот это обстоятельство и привело к довольно натянутым отношениям, а потом и к ненависти Хрущёва к Щербакову.

"ЗАВТРА". Могло сыграть роль и "дело врачей".

Евгений СПИЦЫН. Вполне возможно, но оно закрутилось уже после смерти Щербакова. Давайте теперь поговорим о самом Совинформбюро. Это была важнейшая структура, сыгравшая колоссальную роль в информационном обеспечении всей войны в тылу и на фронте. В Совинформбюро существовала чётко выстроенная система, подчинённая напрямую ЦК ВКП(б), а через ЦК — лично генеральному секретарю.

Почему бы сегодня не создать подобную структуру, объединить все информационные службы и подчинить их не обязательно самому президенту, но хотя бы специально уполномоченному человеку, отвечающему за пропаганду и контрпропаганду?

А что происходит сейчас на телевидении, радио, государственных интернет-площадках? Какой-нибудь деятель на Западе, например Мерц, Туск или Макрон, выскажется о нашей стране или её истории, и это мгновенно становится темой обсуждения на всех политических ток-шоу. То есть мы априори принимаем навязанные извне правила игры.

"ЗАВТРА". Каждый их чих у нас раздувается до невероятных масштабов.

Евгений СПИЦЫН. Почему героем нашей информационной повестки является Зеленский? Зачем его показывают с утра до вечера: что сказал, куда поехал, с кем встретился? Обсуждать нужно иное, устанавливать свои правила игры.

И в процессе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне следовало бы заранее продумать, как подавать её историю, вспомнить о Щербакове, например, и не реагировать на заявления западных политиков. Трамп, например, объявил, что в войне победили США, и обсуждение пошло по этому следу. Он закрепил удобный ему тезис: нацистов разгромили американцы, русские "помогали".

Когда создавалось Совинформбюро, Щербаков — опытный управленец, хорошо знавший партийный аппарат, фактически воспроизвёл внутри него структуру ЦК. Были созданы отдельные подразделения: военный отдел, отделы переводов, пропаганды, контрпропаганды и другие. Особенно важно, что Совинформбюро руководило работой всех военных корреспондентов.

А есть ли единый центр сейчас? Журналисты работают отлично, среди них есть по-настоящему сильные профессионалы, но часть военкоров относится к Минобороны, часть — к Первому каналу, часть — к "России-1", часть — к "Звезде" и так далее.

"ЗАВТРА". А ещё целая куча самозваных военкоров.

Евгений СПИЦЫН. А ведь должен быть единый кулак. Масштаб боевых действий в годы Великой Отечественной войны был куда как больше нынешнего, и на фронтах тогда работали тысячи военных корреспондентов, которые подчинялись единому командованию и носили воинские звания. Недаром Александр Сергеевич Щербаков уже в 1942 году стал начальником ИНО и ГлавПУРа и даже заместителем наркома обороны, хотя в этой должности и пробыл недолго.

Именно Совинформбюро занималось информационным обеспечением всех наших зарубежных представительств и посольств, которые затем информировали правительства тех стран, где они работали. Руководство этих стран получало сведения из первых рук: о положении на фронте и о ситуации в тылу. Более того, была установлена прямая связь с иностранными радиовещательными корпорациями и телеграфными агентствами. Они тоже получали информацию из первых рук, а не из каких-то сомнительных публикаций и непонятных пересказов.

В годы войны Совинформбюро размещалось в Куйбышеве, нынешней Самаре. Это была так называемая резервная столица, куда в октябре 1941 года была переведена значительная часть союзного Совнаркома и многие члены высшего руководства — Ворошилов, Микоян, Каганович, Вознесенский и другие.

Вещание знаменитого "Говорит Москва" Левитана формально велось "из Москвы", но вести радиопередачи из Москвы было невозможно: радиовышки в городе и на прилегающей территории были уничтожены — для того, чтобы затруднить работу немецкой авиации. Так что студия, в которой работали Левитан, Высоцкая и другие дикторы Совинформбюро, находилась в Свердловске, куда не долетали немецкие самолёты. Видите, как ценилась информация! Потом, уже в 1943 году, когда мы погнали оккупантов с нашей территории, студия Совинформбюро перебралась в Куйбышев, а в Москву она вернулась за месяц-полтора до окончания войны.

При Совинформбюро была создана особая литературная группа. Поскольку Щербаков имел опыт работы с писателями, он быстро собрал группу выдающихся литераторов, которые не только ездили по фронтам в качестве военных корреспондентов, но и писали очень важные и проникновенные военные очерки. Достаточно вспомнить Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Леонида Леонова — это был цвет советской литературы. Миллионы советских граждан знали этих авторов, с нетерпением ждали их публикаций и верили им.

Сталин прекрасно понимал, что огромную роль в Победе играет не только мужество наших солдат, талант полководцев и героический труд работников тыла, но и внутренний настрой людей, их вера. Чтобы они не впали в уныние — особенно когда сводки Совинформбюро сообщали об оставлении наших городов и сёл, нужно было, чтобы люди получали информацию из уст тех, кого они знают, любят и кому доверяют, а в Советском Союзе авторитет писателей был колоссальным.

"ЗАВТРА". Лучших фотографов и художников привлекали, чтобы были не только фотографии, но и фронтовые зарисовки бойцов. Всё это составляло единую систему.

Евгений СПИЦЫН. Возьмём, к примеру, наших знаменитых Кукрыниксов и Бориса Ефимова. Эти плакаты были блестящей формой советской пропаганды и контрпропаганды, возникшей ещё в годы Гражданской войны. Надо сказать, что большевики в ту пору просто в пух и прах разбили белогвардейскую пропаганду. Опыт наглядной пропаганды — через рисунок, карикатуру, плакат — активно распространялся и в годы Великой Отечественной, в том числе через Совинформбюро. Помимо литературной секции была создана, вы совершенно правы, актёрская и художественная секции, где трудились Кукрыниксы и другие великие мастера карикатуры.

"ЗАВТРА". В Третьяковской галерее проходит выставка "Великая Отечественная война в живописи". Там огромное количество работ художников того времени, в том числе графиков. На их основе делались литографии, которые распространялись огромными тиражами.

Евгений СПИЦЫН. Почему этот опыт сегодня почти не используется? Талантливых художников и писателей предостаточно.

Возвращаясь к деятельности Совинформбюро: существует представление, что с окончанием войны Совинформбюро было ликвидировано, но это не так. Этот орган просуществовал ровно двадцать лет и был упразднён только в 1961 году — и то не ликвидирован, а преобразован в знаменитое Агентство печати "Новости". Хорошо известно, что это агентство было укомплектовано в основном работниками спецслужб, сотрудниками МИД, журналистами-международниками. Оно играло свою роль, но уже не ту, какую играло Совинформбюро в годы войны.

Во время Второй мировой мы вчистую переиграли геббельсовскую пропаганду — и заслуга эта принадлежит Щербакову. Колоссальную роль играл и Сталин, который был не просто мудрым и опытным государственным деятелем, но и тонким знатоком печати и прессы. Он работал редактором "Правды" и других партийных газет, отточил своё мастерство, прекрасно понимал силу слова. Поэтому Сталин уделял пропаганде исключительное внимание — и как руководитель государства, и как глава партии. То же можно сказать и о Жданове. А Щербаков, будучи их учеником, унаследовал лучшие качества руководителя в сфере массово-информационной работы, агитации и пропаганды.

Сегодня, к сожалению, от всех этих наработок почти ничего не осталось. Почему сейчас мы не применяем тот опыт, который, казалось бы, сам просится в работу?

"ЗАВТРА". Возможно, потому, что до сих пор так и не был изучен опыт маршала пропаганды Советского Союза. Формально он был генерал-полковником, но его по праву относят к когорте маршалов Победы в Великой Отечественной войне.

Евгений СПИЦЫН. Заметьте, что в годы войны он был удостоен не только орденов Ленина, но и двух высших полководческих орденов: Суворова I степени и Кутузова I степени. Их вручали за проведение блестящих военных операций стратегического масштаба — в данном случае на информационном поле.

"ЗАВТРА". Спасибо, Евгений Юрьевич, за рассказ об Александре Сергеевиче Щербакове. Будем надеяться, что его наследие будет востребовано и память о нём будет восстановлена.

Беседовал Игорь Шишкин