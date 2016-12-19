ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ОТ РАСЦВЕТА ДО ЗАКАТА. К 110-летию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева

Леонид Ильич БРЕЖНЕВ (19.12. 1906 - 10.11.1982)

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ОТ РАСЦВЕТА ДО ЗАКАТА[1]

К 110-летию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева

Степень отношения к вождям, кажется, лучше всего наблюдается по количеству шуток и анекдотов. Так, по предварительной оценке, большее количество анекдотов советский народ сочинял всё же о Л.И. Брежневе, нежели о Н.С. Хрущёве. Об И.В. Сталине если и сочиняли, то распространяли лишь шёпотом. Если о Н.С. Хрущёве слагались байки, то в основном на кукурузную тему и его головотяпство, о Л.И. Брежневе же их набор превышал все ожидания. Народу поднадоела бесконечная официальная пропаганда, и он уже не боялся получить за это реальный срок. О «дорогом» Леониде Ильиче буквально на ходу из текущей жизни рождались всё новые и новые анекдоты, часто перерастающие в легенды. Как не вспомнить: армянское радио задало вопрос генсеку: «Когда вам будет присвоено воинское звание генералиссимуса? — «А когда я его выговорю». Или хотя бы избитый повсеместный трёп об «операции по расширению груди», чтобы была возможность побольше уместить орденов. Но ведь того люди не понимали, что престарелый, больной и едва передвигающийся руководитель государства, увлекшийся с возрастом цацками, вместо того, чтобы коренным образом омолодить Политбюро ЦК КПСС и произвести чистку в рядах партии, всё же, осознавая это, неоднократно просился в отставку. Тогда как его товарищи из партийного окружения, сохраняя свои привилегии, категорически не отпускали его. А вот анекдот из детского садика от Вовочки, который на новогодней ёлке рассказал новый стишок про нового деда: «Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые. Нет ни мяса, ни конфет, нам не нужен такой дед». И это шло от недопонимания проводимой Л.И. Брежневым внешней и внутренней политики, когда, к примеру, какао-бобы закупались Советским Союзом на золото, а мясо и сахар из регионов в первую очередь шли на удовлетворение потребностей столицы страны и на поддержание отношений с отстающими и колониальными странами, странами СЭВ.

Давайте попытаемся беспристрастно и объективно взвесить все за и против, чтобы осмыслить деятельность человека, практически нашего современника, который управлял страной по продолжительности, пожалуй, больше всех.

Безусловно, Леонид Ильич Брежнев был одним из выдающихся деятелей КПСС и СССР и одним из видных политиков на международной арене в те годы, когда он руководил советской страной. Но, с другой стороны, великим его не назовёшь, так как деяния великого политика — это тот прорыв в определении судьбы своей страны, который отражается на судьбе всего мира. Таковыми, если говорить о России, были деяния Петра I, Ленина, Сталина.

«Брежнев сыграл свою, но не ведущую роль в пресечении опасной для государства волюнтаристской политики Хрущёва, в восстановлении разрушенного им народного хозяйства. Первым лицом в партии он стал не как признанный её лидер, а как один из многих зрелых и опытных партийных руководителей, прошедших сталинскую школу управления крупномасштабным производством. К чести Брежнева следует сказать, что исполнение роли первого лица он начал с чрезвычайной ответственностью и скромностью, которая, увы, оставит его в семидесятые годы»[2] (о том ещё скажем далее).

Он встал у руля государственного управления в трудное время. В разбалансированном состоянии находилась экономика страны в результате хрущёвских «новаций» — перехода от отраслевых управлений производством к территориальным и др. В тяжёлом положении оказалось сельское хозяйство: «кукурузная» и «мясная» программы неуёмного Никиты, дополненные «революционной» ликвидацией МТС, преобразованием колхозов в совхозы, ликвидацией приусадебных участков — всё это тяжким молотом ударило по деревне.

Леониду Брежневу пришлось выступить в роли наладчика испытанной государственной системы управления социалистическим хозяйством. Брежнев говорил: «Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, овладели энергией атома, но хлеб остаётся хлебом… есть хлеб — будет и песня»[3]. Он хорошо справился с данной ролью благодаря своему организаторскому таланту, опыту крупного производственника и, не забудем, благодаря управленческому гению Алексея Косыгина.

Не обойдём стороной и то обстоятельство, что волюнтаризм Хрущёва, кроме всего прочего, выразил себя в троцкистской мстительности Сталину. Точнее, в мести народной памяти о нём. ХХ съезд КПСС вызвал кризис в международном коммунистическом движении, привёл к снижению авторитета СССР в мировой политике и мировом общественном мнении. Чтобы поднять престиж КПСС и Советского государства, потребовались выдержка, терпение, кропотливая напряжённая работа без крикливых и пафосных заявлений. Взвешенность подхода к анализу и решению кардинальных международных проблем, умение терпеть и ждать, не уступая противнику в принципиальном, — эти качества Леонида Брежнева позволили ему получить признание как профессионального политика в правящих кругах Запада. Но и здесь заметим: без дипломатического таланта и мастерства Андрея Громыко, умеющего держаться в тени первого лица, Брежнев самостоятельно вряд ли добился бы той международной известности, которую он обрёл. Что у него всегда получалось, так это не портить работы, проделанной его маститыми соратниками, — свидетельство здравого смысла, присущего Леониду Ильичу. Отметим и другое его несомненное достоинство: он знал меру своих возможностей и не грешил стремлением превысить её в решении тех вопросов, в которых был малокомпетентен. Он компенсировал отсутствие всесторонней политической культуры умелым подбором высокопрофессиональных кадров. И главное — он сформировал из них свою надёжную команду. В неё входили как крупные и талантливые представители сталинской школы управления (А.Косыгин, А.Громыко, Д.Устинов), так и одарённые представители поздней генерации этой школы, которых Брежнев заметил и выдвинул (П.Машеров, Ю.Андропов, В.Воротников, Г.Романов и др.). Он не мешал команде, в чём также проявлялось его здравомыслие, разумная умеренность в руководстве людьми. Брежнев умел ценить кадры.

Именно благодаря сильной команде Брежневу удалось связать со своим именем решение задач стратегического характера: добиться военного паритета с США, что привело к стабилизации двухполярного мира (СССР—США), а также узаконить итоги Второй мировой войны на Международном форуме в Хельсинки. Хельсинский акт будто экраном высвечивает всю лживость и агрессивность европейской политики стран НАТО. Уже этого достаточно, чтобы вспоминать о Брежневе с благодарностью.

Леонид Брежнев не отличался стратегическим мышлением, но имел хорошее чутьё на людей, которые способны были мыслить масштабно, инициативно, творчески. Он поддерживал таких людей, не тормозил начинаний, имеющих государственный смысл и значение. Не было во времена Брежнева застоя ни в экономике, ни в социальной жизни. Миф о застое запущен Горбачёвым для самоутверждения. Западу этот миф был на руку. Брежнев был русским националистом и не скрывал этого. За это-то иудейские СМИ и либералы и делают из него посмешище.

Леонид Ильич Брежнев искренне, всей своей доброй душой желал счастья советским людям. В данном утверждении нет ни йоты преувеличения: он любил советскую Родину и делал всё, что было в его силах, для её процветания. Он был честным государственным деятелем и во все годы своего руководства ревниво охранял великие достижения социализма, прежде всего в социальной жизни. По своей нравственной природе Брежнев не мог не содействовать её развитию. Примечателен его афоризм по этому поводу: «Советским людям есть чем гордиться. За годы Советской власти совершён поистине гигантский скачок от отсталой царской России к могучей, процветающей социалистической державе, какой стала наша страна. Это – результат трудового и ратного подвига нашего народа, руководимого партией Ленина»[4].

Один пример из многих. Уже в 1965 году, чтобы оздоровить сельское хозяйство, решением Пленума ЦК КПСС с колхозов списывается вся задолженность по ссудам Госбанка, устанавливается твёрдый план закупок с одновременным повышением закупочных цен на сельхозпродукцию и введением 50-процентной надбавки за сдачу сверхплановой продукции. Отменяются хрущёвские ограничения на личные подсобные хозяйства. Увеличиваются размеры приусадебных участков и разрешается иметь скот в неограниченном количестве. Брежнев знал заботы и чаяния честного труженика.

Экономические исследования (нынешние — у нас и за рубежом) доказывают: при Брежневе высокой была динамика развития советской экономики. Если бы было иначе, американские философы, политологи (Гэлбрейт, Ростоу) не заговорили бы о возможной конвергенции (сращивании) экономик СССР и США! Трудности и просчёты в управлении экономикой имелись, но шёл и поиск их преодоления — прежде всего реформы Косыгина, что были свёрнуты под влиянием на Брежнева его окружения. Экономика подготавливалась к её переводу на рельсы научно-индустриального производства. Весьма значима была поддержка Брежневым смелого и перспективного начинания ленинградских производственников и учёных: формирование крупных научно-производственных объединений. Аналога им не было и нет на Западе. А строительство наукоградов и городов-спутников при высокотехнологичных промышленных предприятиях? Оно в брежневские времена стало фактом научно-технического прогресса в единстве с прогрессом социальным. Социальная инфраструктура при предприятиях (крупные подсобные хозяйства по производству сельхозпродукции, больницы, поликлиники, дома отдыха и санатории, детсады и не в последнюю очередь постоянно растущий жилой фонд) поражала видавших виды иностранцев.

Колоссальные средства вкладывались в системы жизнеобеспечения: обновлялись и прокладывались новые теплотрассы, высокими темпами шло жилищное строительство и строительство путей сообщения (БАМ). Росло материальное благосостояние народа при высокой котировке национальной валюты — рубля.

Сегодня всё, что гарантированно имел советский человек (мизерную по сравнению с нынешней плату за ЖКХ, по-настоящему всем доступные цены на продукты питания (хлеб, мясо, молоко, масло), бесплатное лечение и образование), воспринимается как утраченное социальное счастье.

Специалисты по вопросам социально-экономического развития и те, кто эти вопросы решал практически (рабочие, управляющие, учёные), более убедительно докажут: народное хозяйство громадной страны в брежневский период набирало силу, и лучший показатель тому — уверенность человека в завтрашнем дне, в благополучном будущем его детей. Сегодня в сознании большинства советских по духу людей отнятое у них социальное счастье связывается с именем Брежнева, и не без оснований.

Леонид Ильич не был народным вождем, как, скажем, Ленин и Сталин, но он был честным, заботливым и мудрым руководителем партии и государства. Он не был автором гениальных трудов и таких крупных социальных проектов, как ленинский план ГОЭЛРО, сталинская индустриализация, стратегия победы над фашизмом, но он содействовал воплощению в жизнь того нового, что обеспечивало оборонную мощь нашей державы, повышение благосостояния народа, выход советской науки и техники на передовые позиции.

Как фронтовик, прошедший всю дорогу Великой Отечественной, Л.Брежнев знал цену жизни. Как производственник, наживший опыт созидательной деятельности в трудные предвоенные и послевоенные годы, он знал цену труда. Как коммунист, познавший, что такое ответственность за судьбы миллионов людей, он не позволял себе стоять на месте, когда дело требовало идти вперед. Брежнев знал: противник не простит остановки, сомнет.

Большую роль Л.И. Брежнев сыграл во внешней политике Советского государства. И это, пожалуй, основная его заслуга. Это не была ни политика застоя, ни политика немощи и приспособленчества, ни политика показухи. Это была политика мировой державы, уверенной в себе и своих возможностях, уважаемой нашими друзьями и нашими противниками. Наше положение сверхдержавы мы ни у кого не выпрашивали, ни к кому не подлаживались, не просились быть принятыми на правах бедных родственников в чужие клубы и салоны, не позволяли никому покровительственных похлопываний по плечу и высокомерных поучений. Советский Союз шёл своим путём, нашей дружбы и благосклонности домогались многие, нас боялись и не смели тронуть даже пальцем наши враги. Это были реалии периода правления Л.И. Брежнева.

«Первым приоритетом нашей внешней политики в тот период были, разумеется, отношения с братскими социалистическими государствами, которые мы при Горбачёве бросили на произвол судьбы и предали и которые затем при Ельцине вошли в НАТО и ЕС. Предавали под лозунгом, что надо освободиться от ненужного балласта, который якобы мешал нам совершенствовать социализм и проводить реформы в своей стране. В результате потеряли и союзников, и социализм, а заодно загубили и сам СССР, значительная часть которого теперь на наших глазах превращается в недружественный России санитарный кордон наших геополитических противников и конкурентов»[5].

Что делал Л.И. Брежнев на этом направлении? Он всемерно форсировал экономическую, политическую и оборонную интеграцию стран соцсодружества. При нём государства СЭВ стали наиболее быстро развивающимся индустриальным регионом мира. В 1969 году по сравнению с 1950 годом объём их промышленного производства увеличился в 6,3 раза, в то время как в развитых капиталистических государствах мира — в 2,7 раза. В практику входила координация народно-хозяйственных планов, шёл процесс всестороннего сближения, специализации и кооперирования производства, создания единого экономического комплекса, над которым создавалась шаг за шагом соответствующая политическая надстройка. Её важнейшим элементом была организация стран Варшавского договора.

Как говорил Л.И. Брежнев 7 июля 1969 года на Международном совещании коммунистических и рабочих партий, положение на международной арене в те дни во многом определялось ходом экономического соревнования социализма с капитализмом. И здесь соцстраны добились немалых успехов. Национальный доход стран СЭВ за 10 лет увеличился на 93%. Занимая 18% территории и располагая всего 10% населения земного шара, страны СЭВ стали производить больше 30% мировой промышленной продукции. Рос жизненный уровень населения, увеличивались возможности дальнейшего развития экономики, науки и культуры.

Все мы хорошо помним, сколь трепетно относился Л.И. Брежнев к великому подвигу советского народа, победившего фашизм и освободившего пол-Европы. Годы его руководства — это годы настойчивой и последовательной борьбы за закрепление итогов войны и консолидацию наших позиций в Европе, против попыток США и их союзников отнять у СССР плоды победы, пересмотреть территориально-политические реалии в Европе в свою пользу. Тогда Западу сделать это не удалось, пришлось дожидаться прихода к власти в Советском Союзе новых власовцев и поднимавших головы бандеровцев, которые сдали без единого выстрела всё то, что когда-то было добыто кровью миллионов советских людей, нынешним преемникам Наполеона, кайзера, Гитлера и прочих извечных врагов России.

Заслуга Брежнева в том, что он организовал и долгие годы удерживал единый фронт соцстран в борьбе против реваншистских устремлений в ФРГ, добившись в конце концов её отказа от претензий на восстановление Германии в границах 1937 года. Сколько ни крутился Бонн, ему пришлось заключить с нами Московский договор, в котором была прописана нерушимость европейских границ, согласиться на признание суверенитета ГДР и её приём в ООН, гарантировать незыблемость западной границы Польши, объявить недействительным Мюнхенское соглашение, открывшее путь к расчленению и ликвидации Чехословакии. Такой серии крупных политических и дипломатических побед после Сталина, пожалуй, не добивался ни один из советских руководителей. Атака империалистических сил на наши позиции в Европе при Л.И. Брежневе была надежно остановлена.

Была остановлена и атака США на социалистический Вьетнам. Несмотря на труднейшие условия оказания помощи Ханою, что было связано с ухудшением наших отношений с Китаем, Вьетнам в той войне победил, а США впервые за годы своей истории понесли бесспорное политическое и военное поражение. Заслуги Л.И. Брежнева забываются, но он тогда жёстко обошелся с США во Вьетнаме, не потеряв при этом ни одного советского солдата.

Сказать можно и о роли Советского Союза на Ближнем Востоке, и об утверждении в качестве неприступного бастиона социализма в Латинской Америке Кубы, и об успехах нашей политики в Гвинее, Гане, Анголе и Мозамбике, о решающей роли нашей страны в ликвидации режима апартеида на юге Африки. Но на что надо обратить внимание здесь сегодня, так это на то, что все наши успехи в Европе, Азии, Африке и на латиноамериканском континенте были бы невозможны без радикальных сдвигов в наших отношениях с США. Вашингтон, понятно, не хотел таких сдвигов, всячески им противился, но вынужден был в конце концов подчиниться необходимости и сделать выводы из реального соотношения сил.

С появлением у СССР межконтинентальных ракет относительная стратегическая неуязвимость США безвозвратно ушла в прошлое. Уже в начале 1960 года министр обороны в правительстве Эйзенхауэра Гейтс, выступая перед комиссией конгресса, был вынужден признать, что США не имеют защиты от советских межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, а командующий стратегической авиацией США генерал Пауэр заявил, что СССР «может фактически стереть с лица земли всю нашу ударную силу в течение 30 минут». Тем самым становились беспредметными замыслы США безнаказанно превратить территорию СССР в «лунный ландшафт» — планы, которыми Вашингтон «забавлялся» полтора десятка лет. Наша обширная территория и многонаселённость до сих пор не дают покоя не только Америке. Недаром перед своей смертью в разговоре с наследником Николаем II Александр III назвал это главной причиной ненависти к России: «У нас никогда не было и не будет истинных друзей, потому что они ненавидят или боятся нас из-за нашей огромной территории». История доказывает, что это заставляло и заставляет американцев проявлять осторожность, ни в коем случае не доводить дело до конфликта, искать политические пути и прибегать к обману и хитростям, чтобы попытаться изменить соотношение сил опять в пользу США. Но наша внешняя политика, которой руководил Л.И. Брежнев, умело использовала эту ситуацию для защиты интересов страны и продвижения её интересов в региональном и глобальном масштабах. Слава Богу, традиции внешней политики Л.И. Брежнева преемственны, и сегодняшняя внешняя политика В.Путина — тому яркое подтверждение.

Ведя настойчивую линию на всеобщее и полное разоружение, Л.И. Брежнев сумел заставить американцев подписать сначала Московский договор 1963 года «О запрещении ядерных испытаний в трёх средах», затем договор 1968 года «О нераспространении ядерного оружия», который действует и по сей день. В 1971 году удалось добиться заключения договора «О запрещении размещения ядерного оружия и других ОМУ на дне морей и океанов и в их недрах». Но США упорно противились принятию каких-либо обязательств по реальному сокращению и ограничению своих ядерных вооружений, не хотели признавать ядерного паритета между нашими странами. Его пришлось создавать де-факто. И то, что это было сделано, — безусловная заслуга Л.И. Брежнева, который обеспечил Советскому Союзу и нынешней России безопасное существование на многие годы вперёд.

«Увидев, что Советский Союз начал вводить в строй десятки и сотни новых пусковых установок для своих стратегических ракет, американцы были вынуждены предложить нам переговоры о комплексном ограничении и сокращении как систем доставки наступательного стратегического оружия, так и систем обороны против баллистических ракет. Такие переговоры начались в ноябре 1969 года в Хельсинки, а договор, подписанный в их результате, стал договором ОСВ-1. Но заключали его американцы в расчёте обыграть Советский Союз за счёт развертывания на американских ракетах разделяющихся боеголовок. Не вышло. В рекордные сроки мы создали свои собственные мирвированные боеголовки. Последовали новые попытки обдурить нас. И они тоже не увенчались успехом. Во всех переговорах по ядерным вопросам с США решающую роль играли встречи Брежнева с американскими президентами», — пишет Юрий Квацинский в статье «У руля могучей державы». Л.И. Брежнев отстаивал советскую позицию уверенно и твердо, не допуская вихляний и односторонней сдачи позиции. В результате в 1979 году в Вене был подписан новый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), основанный на принципах равенства и одинаковой безопасности, который открыл дорогу существенным сокращениям стратегических вооружений и ставил заслон на пути их дальнейшей гонки. Л.И. Брежнев, подписывая этот договор, добился существенного успеха. Лучшее тому доказательство — отказ следующего за Картером президента Рейгана ратифицировать и осуществлять его.

Но и при Р.Рейгане, пока был жив Л.И. Брежнев, американцы так и не сумели продвинуться ни на шаг вперёд в осуществлении своих планов слома стратегического паритета. Позволили им реализовать эти планы позже сначала М.Горбачев, а потом Б.Ельцин. За соглашения, которые они подписывали с Вашингтоном, во времена Л.И. Брежнева их точно отправили бы на Лубянку. Это, как говорилось в тогдашней поговорке, в ЦК — «цыкали», а в ЧК — «чикали».

По наличию различных доверительных каналов с руководителями западного мира и активности их использования Л.И. Брежнев ничуть не уступал нынешним российским руководителям, добиваясь при этом существенных успехов.

Конечно, было бы неправильным чрезмерно идеализировать Л.И. Брежнева как политика и дипломата. При нём допускались просчёты и ошибки. Их число возрастало по мере того, как генсек старел и слабел, не мог уже во всех подробностях вникать в то, что делалось вокруг него и за его спиной. Это сказывалось и на внешней политике, которая всё больше сосредотачивалась в руках создавшегося триумвирата «Громыко – Устинов – Андропов». Им Брежнев в последние годы полностью доверял и передоверял ведение дел. Триумвират же пользовался этим во всё возрастающей степени.

Результатом явилось подписание Хельсинского акта, расшатывавшего результаты Московского договора и открывавшего простор для деятельности в СССР враждебных сил, контролируемых, финансируемых и направляемых западными службами. Были упущены возможности заключения сбалансированного соглашения с США по ракетам средней и промежуточной дальности. Операция в Афганистане также была связана с рядом серьёзных ошибок и просчётов. Ведь известно, что вместе с идеей о размещении там своих военных баз были и мысли о возможном вхождении Афганистана в состав СССР.

И, тем не менее, брежневский период, несомненно, был временем серьёзных успехов советской внешней политики, временем, когда СССР и её внешнеполитические позиции были прочны, когда его влияние в мире последовательно нарастало, а советский народ и его друзья и союзники могли с уверенностью смотреть в будущее. За это всё мы должны сказать Л.И. Брежневу спасибо и помянуть его добрым словом.

Так можем ли мы по результатам такой плодотворной деятельности Леонида Ильича Брежнева во внутренней и внешней политике заявлять сегодня, что это был период застоя? Нет, конечно. Это был «золотой период» нашего развития и движения вперед.

«Надо иметь в виду, что искажённый образ Л.И. Брежнева, «эпоха застоя» нужны реформаторам, правителям России для того, чтобы оклеветать Коммунистическую партию, отравить сознание людей антисоветизмом, не допустить возврата Советской власти — подлинно народной власти, увековечить власть крупной буржуазии, её верхушки — олигархии, основанную на захвате крупной народной собственности, эксплуатации, бедности и бесправии миллионов людей. Такова истинная цель дискредитации В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.И. Брежнева и других руководителей партии и Советского государства, говоря пушкинскими словами, каждый из которых «вечным был работником, — пишет в своей статье «Брежнев» в газете «Советская Россия» (№ 36, 2004) Е.К. Лигачёв. — Целые горы напластования клеветы, когда ложь становится выше исторической правды вплоть до заведомо ложных обвинений в якобы умышленном умерщвлении Машерова, Кулакова и других, входивших в политическое руководство страны, о якобы имеющихся непримиримых распрях между Брежневым и Косыгиным и тому подобное. Одни это делают из-за ненависти ко всему советскому, пытаясь сохранить в «подлости осанку благородства», другие ради интриги, дабы завлечь читателя, зрителя».

А что же говорит социология? После 90-х годов, когда люди ощутили на себе всю мерзость дикого капитализма, опросы граждан разных национальностей, бывших жителей СССР, демонстрировали удивительное явление. Из всех исторических эпох, как их представляли себе жители бывшей Страны Советов, больше всего положительных оценок получила эпоха Л.И. Брежнева, а наихудшее время — «перестройка». Брежневский СССР остаётся для современной России недостижимой высотой. Что же мы тогда удивляемся популярности Леонида Ильича у населения?

Лидерство рейтинга Л.Брежнева в опросе Левада-центра было воспринято как сенсация[6]. На самом деле все опросы подобного рода (например, по теме «В какую эпоху в России вы хотели бы жить?»), проводившиеся вплоть до начала 2000-х годов, постоянно показывали, что большинство граждан хотело бы жить именно при нём. Позднее большая часть респондентов стала отвечать, что они хотели бы жить при В.В. Путине, однако Л.И. Брежнев постоянно шёл на втором месте: показатели первого превышали 50%, показатели второго — 30%. В поразившем всех последнем левадовском опросе (2014 г.) речь шла о руководителях ХХ века, и В.В. Путин там, безусловно, не фигурировал, так что вполне естественно, что Л.И. Брежнев вернулся на первое место. Поэтому его лидерство в данном случае и предсказуемо, и неудивительно. Абсолютно понятно, почему это лидерство имеет место быть: репрессий уже не было, а социальные гарантии ещё сохранялись. Время Л.Брежнева — самое спокойное и самое зажиточное для основной массы населения за весь ХХ век. Дефицит, который наблюдался в тот период, был искусственным, спекулятивным, поскольку, к примеру, в холодильниках советских граждан всегда были все необходимые продукты питания. Кстати, и сегодня, несмотря на поток нефтедолларов, Россия почти ни по одному существенному показателю не поднялась до уровня развития СССР (РСФСР) той поры. Национальное богатство страны в 1970-1980 гг. прирастало в среднем на 7,5% в год (а в «первую брежневскую пятилетку» 1965-1970 гг., судя по упомянутым социологическим исследованиям, было ещё выше — 10,5% ежегодного прироста). В целом брежневский, андроповский и черненковский периоды правления (1964-1985) характеризуются ежегодным приумножением национального богатства на 6,5%.

Комментаторы, удивляясь результатам опроса, напоминают, что при жизни генсека (с чего неслучайно мы начали эту главу), самая большая часть упоминаний о нём в неофициальной жизни была связана с шутками и анекдотами. Отчасти это верно. Но, во-первых, Л.И. Брежнев никогда не вызывал активного неприятия, подобно многим иным правителям. Во-вторых, среди этого множества анекдотов встречались, в частности, и такие: «Что такое брови Брежнева? Это усы Сталина, поднятые на должную высоту». Вряд ли такие шутки сочиняют про правителя, над которым, по уверению иных «экспертов», вся страна только и делала, что потешалась.

«Но не надо забывать, что главной задачей СССР с середины 50-х годов был выход из чрезвычайной программы «мобилизационного социализма» и переключение энергии военного и восстановительного периодов на развитие и модернизацию всех сфер общественной жизни. За десятилетие хрущёвской «оттепели» ряд задач был выполнен, но до завершения стоящих перед обществом задач было ещё далеко. Развитие общества и государства требовало осуществления нового цикла модернизации, в том числе и в сфере общественных отношений, что и смогла успешно осуществить команда Брежнева», — пишет в своей статье «Горела Малая Земля» Владимир Зуев (Советская Россия, № 145, 2006).

В 60-е годы граждане вряд ли понимали природу накатывающего на нас кризиса. Даже малейшие признаки его трактовали неверно. Более того, прозорливое предсказание И.В. Сталина о том, что именно на этапе развитого социализма усилится классовая борьба, воспринималось как некое чудачество. Когда сейчас говорят, что Л.И. Брежневу следовало бы провести демократизацию партии и начать творческий диалог по проблемам социализма, это выглядит наивным детским лепетом. Леонид Ильич не поддался на уговоры «либералов-демократов», которые и тогда своими псевдонаучными рассуждениями пытались навязать руководству СССР порочный курс, и тем самым спас от разрушения Страну Советов. Чего не смог или не захотел сделать М.С. Горбачёв.

Л.И. Брежнев рассудил настолько разумно, что спустя полвека после начала построения сверхдержавы, в которую при его жизни превратился Советский Союз, это кажется фантастикой. Все наличные средства были брошены на то, что было тому поколению по силам, — отстроить и укрепить страну. Сегодня создаётся впечатление, что Л.И. Брежнев чувствовал приход разрушителя социализма М.С. Горбачёва и стремился в минимально короткий срок создать могучее государство с максимальным запасом прочности.

Команда Брежнева – Косыгина использовала эффективную плановую систему на сто процентов. Всего за пятнадцать лет они успели создать тот запас прочности, который позволил новым государствам СНГ уже целых двадцать лет после развала Советского Союза жить, не создавая ничего нового.

Вот поэтому многие наши граждане так по-доброму и оценивают эпоху Л.И. Брежнева. Да, тогда работалось легко, потому что делали заведомо нужные стране вещи. Милиция ходила без оружия. По вечерам в парках веселилась молодёжь и отдыхали на танцплощадках те, «кому за тридцать». И не страшно было поздно вечером возвращаться домой. Сегодня трудно даже представить, что в то время региональные руководители партии ходили по городу без охраны. А на Кавказ и в Прибалтику можно было спокойно ездить на отдых с детьми.

За три брежневских пятилетки (1966-1980 годы) был кардинально обновлен жилищный фонд страны. Построено 1,6 млрд. кв. метров жилья, то есть 44% всего жилья, что имелось в СССР к 1980 году. Новое жильё получили 161 млн. человек. За эти три пятилетки было построено 2/3 инфраструктуры городов и поселков — водопровода, теплоснабжения и канализации. Стоимость этих систем такова, что сейчас экономика т.н. независимых государств не может даже содержать их, не то чтобы строить.

В эпоху Л.И. Брежнева быт подавляющего большинства граждан был поднят до стандартов самых развитых стран — при отсутствии в СССР массовой бездомности, присущей этим самым странам.

При Л.И. Брежневе народное хозяйство и все другие сферы человеческой деятельности насытились кадрами высокой квалификации и энергетическими мощностями. Пашня страны стала получать достаточно удобрений. Улучшилась почва. Урожаи были такими, что негде было их хранить. Сегодня мы всё сдали и откатились назад, село осталось без удобрений, без тракторов и без электрической энергии. Во времена Л.И. Брежнева в стране было создано стадо породистого скота местной селекции, адаптированное к местным условиям — сейчас оно вырезано более чем наполовину.

За время руководства страной Л.И. Брежневым люди обустроили свой быт, стали хорошо питаться, одеваться, расширились социальные возможности: в 3 раза выросло число выпускников полной средней школы, в 2 раза — число студентов вузов. Население стабильно прирастало — в СССР за те 18 лет оно выросло более чем на 30 млн. человек. Сравним с сегодняшней демографической ситуацией…

Я подсчитал, например: на один рубль в брежневский период можно было купить столько, сколько невозможно сегодня приобрести за 1 тысячу рублей (официально доллар стоил 67 коп.):

1 коп. коробок спичек стакан газированной воды без сиропа газета «Пионерская правда» карандаш кусочек хлеба в столовой 2 целлулоидных медиатора для игры на гитаре таблетки от кашля «Термопсис» марганцовка зелёнка 2 коп. разговор по телефону-автомату набор крючков и петель (10 пар) ежемесячные комсомольские членские взносы пулька в тире презерватив газета чай с сахаром в столовой и кафе школьная тетрадь (12 листов) 3 коп. стакан газированной воды с сиропом стакан кваса из бочки проезд в трамвае газеты стакан чая в кафе карандаш с ластиком баночка из-под майонеза булочка кунцевская 4 коп. электроэнергия за 1 кВт/час проезд в троллейбусе, автобусе пуговица для пионерской рубашки пирожок с ливером газета «Правда» газета «Труд» зубной порошок «Детский» 5 коп. проезд в метро прокатиться на колесе обозрения соль, 1 кг стакан семечек подсолнуха детский билет в кинотеатр

Именно в ту эпоху были созданы мощные технологические системы, благодаря которым мы пока ещё держимся на плаву. Были разведаны, обустроены и введены в строй основные объекты топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтегазовые трубопроводы, построена основа Единой энергетической системы. Все эти системы, включая армию, были обеспечены научным сопровождением высшего класса. Сегодня большинство стран СНГ влачит жалкое существование, находясь на уровне развивающихся стран. Отдельно, на более высокой ступени развития, стоит Россия, но и она этот статус проедает, хотя будущее её выглядит не таким мрачным, как у других государств СНГ.

Следовательно, брежневский застой, которым манипулировали Горбачёв, Ельцин и нынешние либералы, мы назовём скорее аппаратным «засидом» окружения, что объясняется рядом субъективных причин.

Итак, мы выяснили: никакого застоя не было в социально-экономической жизни советского общества, но он был в КПСС. И прежде всего в её идеологической деятельности, направленность на отсутствие реформ которой в конце концов разрушила всю систему управления и народного хозяйства. Когда говоришь об этом, перед глазами встает фигура серого кардинала при Брежневе — Михаила Суслова. Метко сказал о нём М.А. Шолохов: «Он смотрел на жизнь через затемнённое окно автомобиля».

М.А. Суслов играл зловещую роль инквизитора в идеологии. При нём марксизм-ленинизм из живого учения, наполненного диалектической мыслью, превратился в религиозную догму. Вопрос о противоречиях советского общества не допускался к обсуждению. Сама таковая постановка считалась кощунством. А противоречия накапливались в социальной практике реального социализма и властно требовали своего объяснения и разрешения. Завершился мобилизационный период в развитии советской экономики, когда личная материальная заинтересованность работника социалистического производства не могла быть на первом плане: подготовка к войне, война и послевоенное возрождение страны вынуждали к самоограничению, побуждали к самопожертвованию. Государственный интерес тогда не просто был на первом месте — он безраздельно господствовал. Будь иначе, не случилось бы Великой Победы. С восстановлением экономики и её динамичным развитием с середины шестидесятых годов положение не могло оставаться прежним: вызревало противоречие между старой, сложившейся в мобилизационный период системой управления общественным производством и обострившейся потребностью в её изменении в сторону удовлетворения личной материальной заинтересованности трудящихся (жить стало лучше). Сусловская пропаганда всякое выражение названной заинтересованности определяла однозначно: рецидив частнособственнической психологии и морали. На ХХIV съезде КПСС Л.И.Брежнев озвучил данный безапелляционный вывод. Давно известно: когда назревшее противоречие не разрешается государством, оно ищет своего разрешения за пределами закона. Придёт время, и М.Горбачев спекулятивно использует сложившуюся ситуацию: утвердит принцип, который откроет простор для частнособственнической психологии и морали — разрешено всё, что не запрещено.

Ещё одно чрезвычайно значимое противоречие советского общества заключалось между объективно существующей ведущей ролью русского народа в многонациональном государстве и забвением этой роли в партийной пропаганде, в идеологии КПСС. При Л.И. Брежневе о ней не было и речи. Упоминание о русском народе как государствообразующем, о русском патриотизме как основе советского патриотизма, по М.А. Суслову, считалось противоречащим идеям пролетарского и социалистического интернационализма. Расценивалось не иначе, как проявление русского национализма. Эти установки подхватывали и использовали в качестве лома всякие ловкачи вроде Яковлева. Верный вывод о формировании новой исторической общности — «советский народ» никак и никогда не связывался с вопросом о её ядре, едином центре. Да этот вопрос и не ставился. Ведущая роль русского народа в социалистическом преобразовании России упорно замалчивалась. И в то же время РСФСР являлась главным донором при распределении госбюджетных средств. Замалчивалась и роль русской культуры как корневой в культуре советского (изначально русского) социализма. Об этом с тревогой и болью писал М.А. Шолохов Л.И. Брежневу в марте 1978 года и не нашёл понимания ни у него, ни в Политбюро. Так подготавливалась почва для семян космополитизма, прикрываемого абстрактным интернационализмом. И семена дали всходы в горбачевскую «перестройку»: мы увидели массу партийных функционеров, лишённых чувства великоросской гордости, чувства родины, готовых отдать Союз в руки безответственных конфедератов, превратить полстраны в «ближнее зарубежье».

Проблем, ждущих нового идеологического освещения, накопилось немало в развивающемся советском обществе. Важнейшая в ряду первоочередных — проблема формирования нового рабочего класса в условиях научно-технической революции, когда наука превращалась в производительную силу общества. Понятие «рабочий», сложившееся в индустриальную эпоху, уже не отражало объективной реальности: в рабочий класс вливались инженерно-технические работники, люди умственного труда, так или иначе связанные с производством. Но их по старинке относили к социальной прослойке — к интеллигенции. И всячески препятствовали приему в КПСС новых представителей рабочего класса. В связи с этим вспоминаю случай: работая в то время в Мордовии на телевидении, для роста сотрудник должен был состоять в партии. Но должность редактора относилась к интеллигенции. И тогда партком предложил фиктивно уволиться с работы и поработать месяца три начальником одного из цехов Электролампового завода города Саранска. Там предполагался скорейший (путем лоббирования) приём в партию и потом возвращение на любимую работу на телевидение. Партия, искусственно сдерживая приток свежих интеллектуальных сил, переставала быть умом эпохи. Вызревало нигилистическое отношение к ней интеллигенции (в значительной части той, что уже находилась в рядах рабочих, но осталась невостребованной). Запад не преминул максимально воспользоваться интеллигентским нигилизмом. Это случилось во времена безответственного и бестолкового Горбачёва.

Вызревавшие проблемы и противоречия могли быть решены, если бы руководство КПСС обладало способностью и волей рассматривать их диалектически, если бы оно следовало золотому правилу ленинской диалектической логики: всякая истина конкретна и требует конкретного анализа конкретной ситуации. Но партийная мысль была отдана Л.И. Брежневым на откуп М.А. Суслову, установившему диктатуру догматизма в КПСС и советском обществе. А Л.И. Брежневу была отведена роль ретранслятора идей, утверждённых в кабинете серого кардинала с подачи циничных «спичрайтеров». Вспомним такие перлы «теоретической» новизны, как «развитой социализм» и «экономика должна быть экономной». А чего стоит сусловский интеллектуальный пафос, что выразился в определении очередного года текущей пятилетки: год определяющий, год решающий, год завершающий... И это всерьёз выдавалось за идеологическое обеспечение производственных планов?! В народе горько шутили: и год ошеломляющий…

На М.А. Суслова могли молиться философы-идеалисты, не признающие гегелевской диалектики, не говоря уже о марксистско-ленинской. А такие были в советском учёном мире, и не где-нибудь, а на кафедрах марксистско-ленинской философии (!). В «перестройку» они заявили о себе, да ещё как! Это с ними вступил в непримиримую полемику великий советский философ Эвальд Ильенков в своей книге «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» (издана после смерти автора). Имён противников Ильенков не называл — не напечатали бы. Догматизированный марксизм уживался в пору идеологической диктатуры М.А. Суслова с воинствующим идеализмом, направленным против В.И. Ленина как философа. Парадоксально, но факт. Ни имеющего мировую известность Ильенкова, ни его учеников не приглашали в ЦК КПСС для разработки теоретических проблем социализма — себе дороже. Хуже того, выдающегося философа, так же как и Зиновьева, травили его же собратья по кафедре марксистско-ленинской философии. В ЦК знали о том, но молчали: не могло у нас быть противоречий в социальных науках, не могло быть и всё! Но именно социальные науки стали поприщем скрытой антисоциалистической деятельности будущих идейных трубадуров «перестройки» и ельцинско-гайдаровских реформ (Г.Попов, Ю.Афанасьев, Д.Волкогонов, А.Аганбегян и др.).

А что же Л.И. Брежнев? Разве он этого не видел? И почему он не видел? Леонид Ильич и не мог видеть. Стареющий и больной, перенесший ещё в начале 70-х инсульт и клиническую смерть, он был человеком сугубо практического мышления и ничуть — теоретического. Надеясь на команду, Л.И. Брежнев искренне верил, что учение Маркса всесильно, потому что верно, и что оно работает и развивается в автоматическом режиме. В вопросы маркистско-ленинской теории он глубоко не вникал и, видимо, не знал её всесторонне. Избегал всяческого приближения к теории. К тому же его общая культура оставляла желать лучшего.

В этом состояла не вина, а беда Л.И. Брежнева. Увы, в итоге после его смерти она обернулась бедой для партии и советского общества.

В чем состояла вина Леонида Ильича, так это в его слабости перед лестью. Лесть по адресу вышестоящих и славословие как непременный её спутник — печальная примечательность брежневского времени. Как уже сказано, Леонид Брежнев в первые годы своего руководства партией отличался скромностью и простотой. Простота, душевность сохранились у него до конца его дней. Скромность исчезла. Так, по воспоминаниям Первого секретаря Томского Обкома КПСС Е.К. Лигачева, в перерывах во время союзных форумов Л.И. Брежнев любил встречаться у себя в кабинете с первыми лицами в неформальной обстановке. Е.К. Лигачев вспоминает, что он всегда это игнорировал, поскольку считал, что деловые вопросы надо было решать в другой обстановке, а там Леонид Ильич буквально засыпался общей похвалой товарищей. Л.И. Брежнев не выдержал испытания лестью. Льстили ему все в его окружении, кто меньше, кто больше, а кто и безгранично. Уже больной и стареющий Л.И. Брежнев с нескрываемым удовлетворением принимал знаки признания его величия.

Он озвучивал «теоретические» открытия правоверных идеологов сусловского типа как свои собственные и не возражал, чтобы во всех партийных аудиториях, по радио и телевидению постоянно говорилось: «как сказал Леонид Ильич», «как подчеркнул Леонид Ильич». Его не смущало, что его пространные доклады называли путеводной звездой и даже новым марксистско-ленинским манифестом (было и такое). При жёсткой иерархии в КПСС (снизу доверху) при Л.И. Брежневе господствовало правило: первый (начиная с райкома партии) всегда прав, потому что он первый. Так было потому, что Генеральный секретарь не мог быть неправ — это не подлежало обсуждению. Но так было и при И.В. Сталине, скажут мне. Это верно, как и то, что И.В. Сталин и Л.И. Брежнев — величины несопоставимые. Несопоставимо и время каждого из них. Демократизация внутрипартийной жизни в брежневский период была велением времени — её не произошло. Случился застой в КПСС, за который партия жестоко поплатилась.

У меня сохранилась вырезка из журнала «Огонёк» за 1978 год (приводится по её напечатанному оригиналу):

«Выписка из рабочей записи

Заседания политбюро ЦК КПСС

16 февраля 1978 года

Сов. секретно

Экз. единственный

Председательствовал тов. БРЕЖНЕВ Л.И.

Присутствовали т.т. Андропов Ю.В., Кириленко А.П., Косыгин А.Н., Кулаков Ф.Д., Мазуров К.Т., Пельше А.Я., Суслов М.А., Устинов Д.Ф., Демичев П.Н., Кузнецов В.В., Пономарев Б.Н., Черненко К.У., Долгих В.И., Зимянин М.В., Рябов Я.П., Русаков К.В.

После решения вопросов Политбюро.

БРЕЖНЕВ. Я хотел бы посоветоваться по некоторым вопросам: о вручении ордена «Победа». Все вы проголосовали решение о награждении меня орденом «Победа». Я благодарю товарищей за эту высокую награду. Поскольку решение такое есть, и товарищи предлагают вручить его мне 22 февраля.

ВСЕ. Правильно. 22 февраля будет заседание.

БРЕЖНЕВ. Видимо, для вручения ордена «Победа», может быть, целесообразно было бы одеть военную форму.

ВСЕ. Правильно, это было бы целесообразно.

БРЕЖНЕВ. Но вместе с тем, насколько мне известно, по статуту орден «Победа» носят также и на гражданской одежде.

СУСЛОВ. В статуте нигде не сказано, что он носится на военной форме.

ЧЕРНЕНКО. Этот орден можно также носить и на гражданской одежде».

Лесть и славословие вкупе с бюрократизмом в правящей партии вели её к отрыву от народа, к девальвации в его сознании коммунистической идеологии. Вели к тому, что в итоге погубило КПСС, — к массовому карьеризму. Именно в пору брежневского правления начали свой путь к партийному олимпу Горбачёв, Ельцин, Шеварднадзе, Кравчук, многие-многие другие. Массовый карьеризм, заквашенный в «перестройку», породил затем массовое предательство перевёртышей.

Однако вера народа в КПСС при Л.И. Брежневе оставалась ещё достаточно высокой: люди видели слабости Генсека к наградам, к лести, но видели и другое, главное — его неустанную борьбу за мир, его твёрдость в отстаивании интересов социализма (не дрогнул перед угрозой реставрации капитализма в Чехословакии в 1968 году, перед попытками разрушить Варшавский договор), его заботу о человеке труда, его открытый и искренний советский патриотизм. Но из-за нерешённых противоречий и проблем вырастал в брежневский период и жёсткий критический счёт к КПСС. Это видели на Западе, это отлично знали и использовали Горбачёв, Яковлев, Ельцин.

Было бы в высшей степени глупо и безнравственно представлять Л.И. Брежнева виновным за предательство Горбачёва и К°. Между коммунистом и патриотом СССР и отъявленными мерзавцами — пропасть. Но надо видеть связь между непростительными просчётами и упущениями времени Л.И. Брежнева и подлостью времен «перестройки». Связь эта не во всём прямая, но она явная. Надо видеть её и признать горькую для нас правду.

*****

…Время беспристрастной и объективной оценки роли Леонида Ильича Брежнева в советской истории ещё не пришло. Мы, люди старшего и среднего поколений, жили при нём и с ним, и потому не свободны от субъективности и субъективизма в оценке деятельности нашего современника. Однако отказаться от попытки оценить личность, с которой связана судьба не только каждого из нас, но и судьба великой страны, — значит отказаться от приближения к истине в познании прошлого, чтобы понять настоящее. Брежневский период был очень важным созидательным этапом в истории эволюции нашей страны. И Л.И. Брежнев в этот длительный период своего правления сделал всё, что мог. Поэтому мы рассматриваем его успехи и недостатки во временном срезе. Английский историк и философ Р.Дж. Коллингвуд говорил, что «личность любого значимого исторического деятеля следует рассматривать непременно с учётом времени, в котором он жил и работал, а также конкретных исторических условий…». А время и условия при Л.И. Брежневе были вполне приемлемыми.

Сколь близки мы были к истине — судить грядущим поколениям. Но именно мы и именно в сравнении завтра и сегодня имеем моральное право утверждать: Леонид Ильич Брежнев, не жалея сил (дважды просил об отставке — тяжело болел), до конца своих дней верно служил социалистическому отечеству, советскому народу. Сделанное им для их блага перевешивает его личные ошибки и слабости. Советским людям есть что помнить о нём с уважением к его имени и благодарностью.

ФАКТЫ

Основные события в правление Л.И. Брежнева:

1966 — Л.И. Брежнев становится Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1967 — вышло Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.

1967 — Советское телевидение начало трансляцию регулярных цветных телепередач.

1968 — ввод войск ОВД в Прагу (Чехословакия) в связи с заявлением радикальных реформ А.Дубчеком.

1968 — на сессии Генеральной Ассамблеи ООН СССР, США, Великобритания и другие страны подписали договор о нераспространении ядерного оружия.

1969 — пограничный конфликт между СССР и Китаем на реке Уссури. 2 марта в результате столкновения сторон на острове Даманский, принадлежавшем СССР, погибло 30 советских пограничников. После этого советские войска произвели массированный авиационный и артиллерийский налёт, практически стёрший остров с лица земли.

1970 — Советский Союз впервые запустил межпланетарную научную космическую станцию «Луна-17», которая через неделю прилунилась в район Моря Дождей. На поверхность Луны выехало самоходное устройство «ЛУНОХОД-2», которое управлялось с Земли и путешествовало по лунной поверхности 11 месяцев.

1972 — в ходе визита президента США Ричарда Никсона в СССР в Москве подписан первый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

С 1974 — строительство БАМа.

1975 — СССР подписывает Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе («Хельсинские соглашения»).

1977 — принятие новой Конституции СССР

1977 — Л.И. Брежнев становится также Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

1978 — выпуск первой в стране партии самоходных кукурузоуборочных комбайнов на Херсонском комбайновом заводе.

1979 — ввод ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан.

1980 — обострение советско-американских отношений. США вводят эмбарго на поставку в СССР зерна и современных технологий.

1980 — Олимпиада в Москве. США инициировали бойкот Олимпиады-80 в связи с вводом войск в Афганистан, который поддержали 64 страны.

1982 (10.11) — смерть Л.И. Брежнева. Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов.