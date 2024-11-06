Боролись с недругами и получаем счет от друзей

Мигранты, попытка построить новое общество в России, или прямое предательство?
Виктор Анисимов
Многие наши парламентарии и чиновники совершенно искренне полагают что те же таджики или азербайджанцы это братские нам народы, жили ведь когда то в одном государстве, вели общее хозяйство, и так далее, и даже теперь можем жить вместе, в обновлённой России обогащая своей культурой друг друга.
Они все исходят из постулата "братских народов", а их никогда и не было.
Некоторые из них сами в это верят, верят в то что в России можно построить некий аналог Советского Союза в котором все будут жить в мире и согласии. Они не понимают простого, даже той эфемерной "дружбы народов" что была в Союзе построить не возможно, республики Средней Азии и Закавказья впали в своё средневековье, живут по Шариату, продают своих дочерей, и так далее.
Все эти среднеазиатские и закавказские республики жили за счёт РСФСР, и безбедно жили. Такая уж проводилась "генеральная линия партии" сперва большевиками, а позже при Сталине, и ВКП(б).И во времена "развитого социализма" было тоже самое - национальные республики богато жили за счёт нищей и полуголодной России.
И надежды этих депутатов на то что "братские народы" Закавказья и Средней Азии могут органично вписаться в российское общество и легко ассимилироваться в него беспочвенны.
Мигранты не настроены вписываться в наше общество, образуют свои этнические анклавы - национальные диаспоры построенные на принципах ОПГ, то есть обычной мафии и пользуются теми же методами, подкупом должностных лиц, ликвидацией неугодных, и просто мешающих им жить по своим правилам.
Более того, мигранты всерьёз настроены создать на территории России свои области компактного поселения, своеобразные таджикистаны, азербайджаны, и т.д, а со временем по мере роста своей численности превратить Россию в свой мусульманский халифат.
Уже сейчас подавляющее большинство мигрантов предпочитают жить в нашей стране не по российским законам, а по шариату и своим средневековым правилам.
О какой интеграции и ассимиляции мигрантов в наше общество тогда ведут разговоры наши депутаты, если уже сейчас национальные диаспоры пытаются подмять под себя силовые структуры России требуя разрешение от властей на создание своих патрулей для контроля полиции, ФСБ, и СК России?
СССР кстати, просуществовал всего лишь чуть более 70 лет. Если я не ошибаюсь, это своеобразный рекорд краткости существования Империи, которой так гордятся наши неокоммунисты и прочие почитатели Советского Союза, и ставить его в пример как "общий дом братских народов" несколько опрометчиво.
И кликушеские завывания о том что "воевали плечом к плечу", тут вовсе неуместны, тех кто воевал давно уже нет, а те кто есть ненавидят Россию и наш народ, и желают жить за счёт ограбления нас, превращения нашего многонационального народа в своих рабов, как это они пытались сделать в начале 90х, после распада СССР.
Неужели эти товарищи всерьёз считают что привыкшие жить за счёт России народы национальных республик станут охотно работать для общего блага?
Или здесь нечто другое? А именно прямое предательство интересов России и российского народа?
https://diletant-ik.mirtesen.ru/blog/43047778790/Migrantyi-p...
Россия боролась с недругами и получила счет от друзейУполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль ситуацию с соблюдением прав таджиков в России. По его словам, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов (а это плохо?- прим. ред.), при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы.
Интересно, что за несколько дней до этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании таджикско-российской межправительственной комиссии, также заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой «обеспечение безопасности», то есть телодвижение г-на Бобозоды было очевидно не спонтанным, а вполне запланированным и целенаправленным.
При этом защитник прав и свобод ущемляемых таджикских трудовых мигрантов не начал, а только продолжил правозащитную эстафету, которая стартовала сразу после объявленного российскими властями курса на наведение порядка и законности в сфере трудовой миграции.
Например, в июне сего года на заседании Комитета по правам человека СНГ омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева попеняла жестокосердным россиянам, что мы по отношению к специалистам из Киргизии нарушаем все заветы Льва Толстого и Махатмы Ганди.
В частности, она заявила о необходимости улучшить положение мигрантов, например — обязательно обеспечить бесплатным медицинским обслуживанием не только самих мигрантов в стране пребывания, но и членов их семей. Ну и для полного «пакета» нужно выплачивать за них пенсионные взносы, чтобы ценные специалисты могли потом комфортно проводить старость на российскую пенсию.
Кроме того, защитница прав человека предложила пересмотреть российское законодательство, когда, например, «поводами для запрета на въезд в РФ иногда становятся (даже) незначительные нарушения мигрантами правил дорожного движения».
Резко возникшая обеспокоенность СНГ-омбудсменов понятна: они и поставлены для того, чтобы блюсти интересы своих национальных диаспор. Однако ни в одном из соответствующих заявлений не было ни слова о том, а что сами власти уважаемых стран трудовой миграции конкретно сделали или планируют сделать для того, чтобы решить многочисленные проблемы, накопившиеся в этой области.
А накопилось много чего.
В октябре прошлого года глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил: «Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание».
В начале октября уже этого года Следственный комитет России сообщил, что всего за восемь месяцев 2024-го иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений, а по сравнению с тем же периодом прошлого года число тяжких деяний приезжих увеличилось на 12%. Почти втрое возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами: с 2880 до 8059. Причем в этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности (годом ранее — 59).
Россия, которую правозащитники из Средней Азии обвиняют в ущемлениях, превышениях и недостаточной щедрости, до недавнего времени демонстрировала по отношению к мигрантам удивительную открытость, мягкость и терпимость, что в итоге было интерпретировано как слабость и повлекло за собой целый вал новых требований.
На самом деле требование ко всем иностранным работникам у нас одно — соблюдайте законы России, единые для всех. Все, других требований у нас нет.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности. И именно поэтому в центре внимания российской власти на данный момент — корректировка законодательства РФ с целью соответствия новым реалиям и вызовам.
В частности, в начале октября спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что для рассмотрения в профильные комитеты был отправлен ряд законодательных инициатив по совершенствованию миграционной политики. Законопроектами предлагается:
Признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны.
Отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.
Ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
Установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
По некоторой информации, также готовятся инициативы по аннулированию вида на жительство и разрешения на временное проживание в России для мигрантов, если они совершили преступления любой степени тяжести (с одновременной депортацией членов их семей), а также о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи.
Государственная безопасность России зависит от ситуации как на внешнем, так и на внутреннем фронте, и законодательный прорыв на нем для нас так же важен, как и исполнение соответствующих законов.
Ошибаться можно — врать нельзя.
К мигрантам и их защитникам это тоже относится.
Медицинское страхование мигрантов и их семей ощутимо бьет по российскому кошельку и не думает снижаться
Медицинское страхование стало отдельной статьей расходов не только для предпринимателей и различных организаций, трудоустраивающих выходцев из ближнего зарубежья, но и для страны в целом. Недешевая «копеечка» в оказании экстренной помощи была замечена в общей статистике по медицинскому страхованию иностранных граждан по всем субъектам Российской Федерации — данные, которые предоставил Readovka депутат ГД Михаил Матвеев, говорят об убытке при столь яростных попытках сэкономить. В той же Москве обеспечение мигрантов медицинской помощью по состоянию на 2018 год стоило около ₽5,6 млрд. В «ковидный» период затраты в целом увеличились по всей стране — начиная от ₽10,4 млрд в 2020 году и заканчивая ₽11,8 млрд в 2021.
На уровне регионов статистика колеблется от года к году, однако значения остаются примерно одни и те же. Краснодарский край потратил на мигрантов во время пандемии ₽155,3 млн, после чего в 2023 году сумма снизилась до ₽142 млн. Опираясь на данные за первое 6 месяцев 2024, можно спрогнозировать, что за текущий год оплата медицины обойдется в ₽124 млн. Тем временем у Калужской области расходы значительно увеличились — июльские значения уже достигли ₽18,5 млн, стремясь к повышению еще на ту же сумму, при прошлогодних показателях в ₽32,6 млн. Республика Алтай же отличилась, поскольку из всех регионов она потратила за полгода всего лишь ₽199 тыс.
Петербургу мигранты обходятся в чуть меньшую «копеечку», но стабильно увеличивающуюся — в сравнении с ₽375,5 млн в 2018 за текущие полгода иностранцы получили медицинскую помощь в размере ₽310,5 млн, что нельзя назвать радостной тенденцией. Вышеперечисленное не является поводом для гордости — уже было потрачено более ₽57,2 млрд за 5 лет. Не будь принятых мер по ограничению трудоустройства приезжих во многих сферах, то некоторым региональным бюджетам пришлось бы значительно потесниться. Тем временем за рубежом иностранные граждане обязаны приобретать медицинскую страховку за свой счет, а если ее нет, то платить придется даже за вызов скорой помощи.
Свободный въезд для мигрантов ограничат...наверное
«Минтруд предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантов»: Свободный въезд для иностранных рабочих ограничат, а уйти со стройки в таксисты будет сложнее.
«Патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль и сегодня этот институт нуждается в корректировке, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Минтруд совместно с МВД вырабатывает варианты, как настроить новую систему.
«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно», – считает министр. В такой модели есть риски и для бизнеса.
Работодатели платят за обучение и медобследование мигрантов, а работник берет и уходит на другое место работы — например, в таксисты со стройки. Поэтому предлагается обязать мигранта вернуть потраченные средства в случае ухода. А готовить документы, проходить медицинское обследование и обучение — за свой счет и на родине».
П.С. Сколько говорят об этих очевидных вещах, но воз и ныне там. А почему? А потому, что там лоббизм на огромные деньги. Представьте сколько экономят денет некоторые отрасли нанимая дешевую рабочую силу без всяких обязательств.https://masterok.livejournal.com/11354216.html
В России плохо относятся к мигрантам?
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов в России. По словам Умеда, из СМИ и соцсетей ему стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом якобы силовики используют жесткие методы обращения.Смешно, конечно, целый омбудсмен направил официальный запрос по факту просмотра роликов в сети. То есть ни обращений, ни заявлений в его адрес по факту не было? Ну да ладно, каждый работает так, как ему позволяют. Вопрос не в этом.
Господину Бобозоде, наверное, не объяснили, что те граждане Таджикистана, которые приехали в Россию именно работать, работать и соблюдать при этом российское законодательство, не испытывают на территории нашей страны никаких трудностей? А те, кого он видел в указанных роликах, либо нарушили миграционное законодательство, что уже является для некоторых мигрантов нормой, или подозреваются в совершении тяжких преступлений, таких как убийства, изнасилования, грабежи, разбои, похищение человека и нанесение тяжких телесных повреждений. Да, так тоже бывает, и, к сожалению, неприлично часто.
Быть может властям Таджикистана не слать в наш адрес запросы, а озадачиться тем, чтобы научить своих граждан уважать население, законы и традиции того государства, на территории которого им дают возможность зарабатывать? А если тот же самый Бобозода хочет поговорить о справедливости, пусть пообщается с представителями руководства Турции, Южной Кореи и ОАЭ, которые закрыли свои границы для жителей Таджикистана по причине их неоднозначного поведения и готовности принять участие в «любом кипише»?
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