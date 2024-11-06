Боролись с недругами и получаем счет от друзей

Виктор Анисимов

Многие наши парламентарии и чиновники совершенно искренне полагают что те же таджики или азербайджанцы это братские нам народы, жили ведь когда то в одном государстве, вели общее хозяйство, и так далее, и даже теперь можем жить вместе, в обновлённой России обогащая своей культурой друг друга.

Они все исходят из постулата "братских народов", а их никогда и не было.

Некоторые из них сами в это верят, верят в то что в России можно построить некий аналог Советского Союза в котором все будут жить в мире и согласии. Они не понимают простого, даже той эфемерной "дружбы народов" что была в Союзе построить не возможно, республики Средней Азии и Закавказья впали в своё средневековье, живут по Шариату, продают своих дочерей, и так далее.Все эти среднеазиатские и закавказские республики жили за счёт РСФСР, и безбедно жили. Такая уж проводилась "генеральная линия партии" сперва большевиками, а позже при Сталине, и ВКП(б).И во времена "развитого социализма" было тоже самое - национальные республики богато жили за счёт нищей и полуголодной России.И надежды этих депутатов на то что "братские народы" Закавказья и Средней Азии могут органично вписаться в российское общество и легко ассимилироваться в него беспочвенны.Мигранты не настроены вписываться в наше общество, образуют свои этнические анклавы - национальные диаспоры построенные на принципах ОПГ, то есть обычной мафии и пользуются теми же методами, подкупом должностных лиц, ликвидацией неугодных, и просто мешающих им жить по своим правилам.Более того, мигранты всерьёз настроены создать на территории России свои области компактного поселения, своеобразные таджикистаны, азербайджаны, и т.д, а со временем по мере роста своей численности превратить Россию в свой мусульманский халифат.Уже сейчас подавляющее большинство мигрантов предпочитают жить в нашей стране не по российским законам, а по шариату и своим средневековым правилам.

О какой интеграции и ассимиляции мигрантов в наше общество тогда ведут разговоры наши депутаты, если уже сейчас национальные диаспоры пытаются подмять под себя силовые структуры России требуя разрешение от властей на создание своих патрулей для контроля полиции, ФСБ, и СК России?

СССР кстати, просуществовал всего лишь чуть более 70 лет. Если я не ошибаюсь, это своеобразный рекорд краткости существования Империи, которой так гордятся наши неокоммунисты и прочие почитатели Советского Союза, и ставить его в пример как "общий дом братских народов" несколько опрометчиво.

И кликушеские завывания о том что "воевали плечом к плечу", тут вовсе неуместны, тех кто воевал давно уже нет, а те кто есть ненавидят Россию и наш народ, и желают жить за счёт ограбления нас, превращения нашего многонационального народа в своих рабов, как это они пытались сделать в начале 90х, после распада СССР.

Неужели эти товарищи всерьёз считают что привыкшие жить за счёт России народы национальных республик станут охотно работать для общего блага?

Или здесь нечто другое? А именно прямое предательство интересов России и российского народа?

https://diletant-ik.mirtesen.ru/blog/43047778790/Migrantyi-p...

Россия боролась с недругами и получила счет от друзей Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль ситуацию с соблюдением прав таджиков в России. По его словам, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов (а это плохо?- прим. ред.), при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы.

Интересно, что за несколько дней до этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании таджикско-российской межправительственной комиссии, также заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой «обеспечение безопасности», то есть телодвижение г-на Бобозоды было очевидно не спонтанным, а вполне запланированным и целенаправленным.