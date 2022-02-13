Янки ударят по русскому гиперзвуку - у ракеты SM-6 внезапно открылись сверхспособности

Не так давно созданное в России гиперзвуковое оружие перевернуло всю геополитическую картину мира. Став его обладателем, Россия впервые за тридцать лет позволила себе разговаривать с американцами языком ультиматумов.

Американцы сначала опешили. Потом в ответ на ультиматум передали в МИД РФ какое-то закрытое письмо. Потом сами же «откупорили» его с помощью испанской утечки. После чего стали упрашивать Россию вторгнуться на Украину. Видно, им не терпелось посмотреть в реале, как будет бить российский гиперзвук по украинским штабам и узлам коммуникаций.

А на днях плеснул бензином в «костер тревоги нашей» вице-адмирал Джон Хилл. Он публично и «на голубом глазу» заявил, что ракета SM-6, принятая на вооружение американского флота семь лет назад, на сегодняшний день «является единственным средством, защищающим США от гиперзвукового оружия». «Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с манёвром на высокой скорости, — авторитетно просветил вице-адмирал уважаемую публику. — SM-6 — действительно реальная оборона против гиперзвука в нашей стране…»

Мы попросили прокомментировать адмиральскую филиппику двух человек, знакомых с этой темой не понаслышке.

— Идея создания гиперзвукового планера давно будоражила умы и воображение наших ученых, — вспоминает инженер-конструктор Виктор Хребковатый, работавший в НПО «Машиностроение».

— Мы хотели оснастить межконтинентальную баллистическую ракету боевым блоком, который на огромной скорости блуждал бы на высоте так, чтобы его не могло принять на себя ни одно современно средство противоракетной обороны.

Сказать, что этот путь был для нас мучительным — не сказать ничего. Это была какая-то непрерывная жертва многих фанатиков своего дела. И если бы не «Железный Герберт» (так мы называли главного конструктора предприятия) — не видать нам гиперзвука. Именно он в «ревущие девяностые» сумел сохранить технический и кадровый потенциал предприятия. Это был самый настоящий подвиг.

Для блока нужна была соответствующая ракета. Ещё до начала девяностых мы не вытащили её по финансированию. Но сам боевой блок нам развивать разрешили. Двадцать с лишним лет мы работали как исступленные. В 2013 года начались первые испытания блока. Каждое из них было увенчано катастрофичным провалом. Мы никак не могли решить проблему устойчивого управления аппаратом. Старые добрые гироскопы почему-то давали осечку.

Ситуацию резко усугубила смерть нашего ключевого партнера из НПО «Антей» — «гения гироскопов» Андрея Науменко. Он скончался при странных обстоятельствах в сорок с лишним лет. Незадолго до этого он вернулся из-за границы, где участвовал в каком-то международном научном семинаре. По одной из версий, его отравили западные спецслужбы. Замену ему быстро найти не удалось. Это на несколько лет заморозило наши разработки.

После неудачных пусков кремлевские кураторы несколько раз хотели задробить наш проект. И каждый раз «Железный Герберт» отстаивал его. Он чувствовал, что мы идём по правильному пути. «Не бойтесь, парни, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — говорил нам Герберт Александрович. Мы жили этим проектом, дышали, бредили им. В итоге после ряда экспериментов мы смогли-таки создать надёжную систему управления и жаропрочку. Это была победа.

За это время наши парни в Реутово сделали целый ряд открытий, достойных либо Нобелевки, либо госпремии. Но только одно из них вывело нас на боевой блок «Авангард», для которого вся противоракетная оборона всех стран мира стала обычным железом.

За пять дней до Нового года мы запустили межконтиненталку с блоком с военного полигона «Домбаровский» в Оренбургской области. Это было эпическое зрелище. Мы сидели в 700 метрах от места запуска, в специально оборудованном бункере, и наблюдали за пуском в щель между бетонными плитами. Медленно открылся зев шахты. Мы затаили дыхание. В небо из-под земли вырвались четыре рыжих языка пламени — так называемые «лисьи хвосты». Потом из шахты медленно вышел сам «Сармат» (ракета-носитель боевого блока — И.М.) и строго по вертикали взмыл в небо. Десятки тонн снега, клубясь, гигантским снежным валом полетели в разные стороны от шахты. Мы, не сговариваясь, закричали «Ура!» и бросились обниматься друг с другом. А потом нас накрыло снежным самумом. Целое отделение солдат откапывало нас более часа. Мы были уже пьяными от счастья. Умирать буду — вспомню тот пуск в далекой Домбаровке…

По словам Хребковатого, «Авангард» — поистине дьявольское оружие. Он летит к цели как ослепительный огненный шар. Причём этот блок может маневрировать по высоте и по курсу. Температура на его поверхности достигает 2000 градусов Цельсия. Мощность взрыва при достижении цели — до двух мегатонн. Этого хватит, чтобы оставить на месте Нью-Йорка или Лос-Анджелеса большую воронку, усыпанную дымящимися руинами…

Узнав о домбаровском пуске, американцы заметались. Пентагон лихорадочно создавал какие-то программы, открыл финансирование, одно неудачное испытание чередовалось с другим… Наконец одно из них было признано успешным. В октябре прошлого года на Гавайях ВМС США провели испытания своего гиперзвукового блока, загруженного в баллистическую ракету. После чего министр армии США (аналог нашего министра обороны) Райан Мак-Карти заявил, что «после выхода на баллистическую траекторию гиперзвуковая ракета успешно поразила цель размером в шесть дюймов (чуть более 15 сантиметров)». Фактически попали в пачку сигарет. Это сообщение российские специалисты-ракетчики прозвали «гавайской гиперразводкой» и рекомендовали министру в следующий раз направить ракету в свой собственный разрез армейских брюк. С их точки зрения, попадание в эту «мишень» выглядело бы гораздо более правдоподобно.

Но есть ещё и субъективные причины, по которым американцам, по мнению наших специалистов, не оседлать пока гиперзвуковую тему.

— Американцы — непревзойденные международные шулера и в области геополитики, и в мире дезинформации, — так прокомментировал недавнее заявление вице-адмирала и министра обороны США бывший разведчик-нелегал Владимир Кондрашов.

— Мы все прекрасно помним, как талантливо они развели и кремлевских старцев, и наших высоколобых гениев разведки, сымитировав в одном из картонных павильонов Голливуда высадку американцев на Луну. Это был геополитический блеф века. Тем самым они спровоцировали очередной виток гонки вооружений и торпедировали всю советскую экономику. Это в итоге привело к обрушению Советского Союза. Этот «голливудский спектакль» калёным железом вписан в список роковых неудач нашей разведки. Но такие вещи удаются один раз в сто лет.

Самим американцам тот «голливудский трюк» понравился необычайно. А так как у них в разведке в последние десятилетия тоже наблюдается интеллектуальный коллапс (это прекрасно продемонстрировал тот же Афганистан и масса проколов на Украине), они наверняка захотели повторения пройденного и задействовали всё тот же стереотип.

Мы ожидали, что они начнут петь рулады про то, что противоядие у них уже есть. И тут у них было два пути. Первый — придумать свежую байку, что они буквально на днях после многих лет титанического труда придумали наконец противоядие клятому российскому гиперзвуку. Второй — скормить нам байку, что у «добрых старых ракет» внезапно открылись новые возможности, которые до этого по каким-то причинам мирно дремали в их чреве.

Первый вариант им показался не очень убедительным. Получается, водопад неудачных испытаний, на которые ушли десятилетия работы целых творческих коллективов и триллионов бюджетных денег, внезапно увенчался потрясающим успехом? Но так не бывает. Тем более что подготовка к испытаниям идёт три-четыре месяца, а с октября прошлого года они вообще не были заявлены. Остается второе.

Но тут вылезают новые белые нитки. Ракета SM-6 располагает скоростью в три с половиной маха. У «Авангарда» — двадцать восемь. И я в своей жизни что-то не видел, чтобы ишак обогнал на трассе «Мерседес». Идём дальше. Ракета была принята на вооружение американцами в 2013 году. Тогда её торжественно водрузили на палубу эсминца «Арли Берк». И все предыдущие годы даже самими американцами она не рассматривалась как эффективное противодействие нашему гиперзвуку. У ней что, внезапно прорезались новые возможности?

И третье. Создавая гиперзвук, наши конструкторы в первую очередь ориентировались именно на SM-6. Тактико-технические данные её нам были прекрасно известны. И в результате титанического многолетнего труда наших инженеров мы её «сделали». А теперь американцы нам говорят, что «в действительности» всё было не так, как на самом деле. Разрешите не поверить…

Правда, есть ещё одна версия. Возможно, вице-адмирала просто укачало. Ну подхватил морской волк морскую болезнь — с кем не бывает? Или штормило его после теплой встречи с личным составом в кают-компании. Тоже дело житейское. Тогда это вообще объясняет всё и сразу…

«Крестные отцы российского гиперзвука» в свою очередь убеждены, что за последние годы к заветной цели американцы не продвинулись ни на шаг. И для этого есть масса объективных и субъективных причин.

«Они — фанаты денег, мы — фанаты идеи, — убеждён Виктор Хребковатый. — Они служат доллару, мы — Истории и Космосу. Они — рабы накопления, мы — государевы люди на царёвой службе. Для нас деньги — вообще абстракции, особенно когда мы не стеснены в насущном. Всё равно их все жене отдаёшь. Себе оставляешь только на еду и сигареты. Ну ещё в кино сходить или в преферанс с друзьями в баньке перекинуться. Мы защищаем свое отечество, творим историю и входим в неё. Они создают оружие порабощения. Соответственно мозги у нас и у них работают по-разному. Поэтому им нас никогда не догнать. И не только в области гиперзвука».

Как бы то ни было, на этот раз «голливудско-гавайский» мыльный сериал, похоже, действительно так и не нашёл свою целевую аудиторию.

https://svpressa.ru/war21/arti...