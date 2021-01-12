В чём сила России, брат? В единстве!

Авторы постарались прикрыть лазейки для лиц и организаций, финансирующих экстремистов, пропагандирующих национальную и религиозную рознь. Под особый контроль попадают служители культа, обучавшиеся за рубежом – теперь они будут обязаны пройти аттестацию на базе российских духовных учебных заведений.

Таким образом, серьёзный удар будет нанесён по религиозным сектам, исламистским и псевдохристианским в первую очередь. Проект документа запретит возглавлять их иностранцам и лицам без гражданства, если судом было признана нежелательность их проживания или пребывания на территории РФ, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

Вся эта братия давно работает в связке с американскими структурами, осуществляющими подрывную информационную работу против России.

Яркий пример – спонсируемое Госдепом «Радио Свобода» с её многочисленными «дочерними» подразделениями под названиями «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Идель.Реалии» и т.п., нацеленными на расшатывание Крыма, Урала, Поволжья, Сибири, Северо-Запада.

Здесь любят предоставлять трибуну деятелям, разжигающим местечковый сепаратизм, или бросаются на защиту джихадистов и вождей деструктивных сект.

За потоки вранья эти региональные подразделения американской радиостанции уже окрестили «брехалиями».

Как работает «сетка» «Радио Свобода»? Берем для примера крымское подразделение, которое регулярно выдает материалы в защиту членов террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». При Украине «хизбы» активно и открыто действовали в Крыму, где вербовали джихадистов, впоследствии многие из которых оказывались в рядах борцов за всемирный халифат на Ближнем Востоке. Обо всем этом американское «Радио Свобода» умалчивает. Как и о том, что сейчас деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена не только в России, но и в целом ряде стран мира.

Ещё один приём – целый вал «негатива» о ситуации в России. Цель манипуляции – подвести читателя/слушателя к выводу: единственная возможность изменить что-то к лучшему – свержение власти, очередная «цветная революция». Всё это авторитетно «закрепят» нужные эксперты, или защитники упомянутых выше сектантов, джихадистов или сепаратистов.

Чтобы понять абсурдность ситуации, представим на минутку, что недовольные Сталиным и советской властью деятели летом 1941 года беспрепятственно трезвонят в ведомство Геббельса, чтобы вылить ушат жалоб в эфире.

Таким образом, новый закон призван компенсировать ряд серьёзных дефектов в моральном кодексе «правдорубов», ищущих трибуну и сочувствие по ту сторону идеологического фронта.

Так что деятельность различных «внештатных авторов, экспертов и корреспондентов» «брехалий» на территории России может быть серьезно затруднена – ведь ее можно будет рассматривать с точки зрения сотрудничества с организацией экстремистского толка.

Очевидно также, что не будет обойдён вниманием и популярный американский видеохостинг YouTube, обожающий раскручивать видеоролики с какой-нибудь отменной антироссийской дрянью.

Один из излюбленных приёмов видеопровокаторов – выводить в «топы» с видом крайней озабоченностью случаи этнической дедовщины в Российской армии, представляя зрителям отдельные инциденты в качестве общей картины, когда грязью мажутся целые этнические группы.

Провокаторы бьют наверняка, наступая на старые армейские мозоли, когда неуставные отношения были бичом российской армии. «ПолитНавигатор» уже сообщал, что последние годы ситуация, напротив, меняется к лучшему. А вот настоящий ад с дедовщиной был как раз в «святые девяностые», когда либералы были у власти.

Но интерес недругов к нанесению информационного удара по Вооруженным Силам России понятен – нашим «партнерам» нужна не сильная, а ослабленная и дискредитированная армия.

Между тем, ответом на старательное разжигание междоусобицы могут стать недавние страницы нашей военной истории.

Перед нами, гражданами России, есть наглядный и яркий пример. Дивизия генерала Панфилова, сформированная в Казахстане из казахов, киргизов, русских, татар, прибывшая на фронт защищать Москву в наиболее трудный час 1941 года.

Воспитание людей было поставлено так, что жители далёких окраин сражались за Москву, Ленинград, Севастополь, Сталинград с таким же упорством и самоотверженностью, как за свой родной аул. Потому что знали: за их родной дом так же храбро и не жалея себя будут сражаться их русские, белорусские, украинские, армянские братья.

Для полного понимания, что думали казахи о дружбе народов, защите Отечества и Москвы, очень рекомендуем прочитать одну из лучших книг о войне «Волоколамское шоссе» Александра Бека, где главный герой – реальный человек, Герой Советского Союза Баурджан Момыш-улы, командир стрелкового батальона дивизии генерала Панфилова.

Наше время выдвигает новых героев, для которых Родина, присяга и служебный долг выше любых религиозно-почвеннических мотивов.

Наиболее яркий – даргинец Магомед Нурбагандов («работайте, братья!»), убитый на камеру боевиками-исламистами. Каких братьев упоминал Магомед в последние секунды своей жизни? Всех работников правоохранительных органов, которых, по замыслу боевиков, он должен был отговорить от работы в силовых органах.

В сентябре 2016 года, во время спецоперации ФСБ, часть боевиков, принимавших участие в расправе над Магомедом и его родственниками, была ликвидирована, двое мерзавцев – Бекбулатов и Джамалудинов – предстали перед судом и получили длительные сроки заключения.

Надо полагать, что братья, отомстившие мразям за смерть Магомеда и его родных, были разных национальностей, религиозной и культурной принадлежности. Но призыв героя-даргинца они восприняли как общее дело чести, меньше всего думая о национальных, религиозных и культурных различиях.

В этом и состоит главная особенность России: нас много, мы все разные, но Родина у нас одна, и сила наша в единстве!

Александр Ростовцев

https://www.politnavigator.news/v-chjom-sila-rossii-brat-v-e...

