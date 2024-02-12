Интервью Юнны Мориц Александру Гамову

Комсомольская правда 03.02.24. Великая Поэтесса - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, что вселяет в нас уверенность в Победе

Юнна Мориц о том, что вселяет в нас уверенность в Победе

…- России - быть! Она - одна,

Одна - единственная сила,

Чья не была страна сдана,

Когда сдавались все!.. Она,

Сражаясь, гитлерьё косила…

«России быть» - почему такая уверенность у Юнны Мориц и у подавляющего, абсолютного большинства наших с вами сограждан?

- Это, Саша, не уверенность, а это - Вера.

Между уверенностью и Верой - разница необъятная.

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить». Великий русский поэт Федор Тютчев.

- Понятно… Юнна Петровна, скажите, пожалуйста, а вот я же стараюсь ваши стихи читать и между строк тоже. Не всегда, правда, это удается, но - если все же случается такое - там очень трогают такие неологизмы, если я правильно выражаюсь, типа -«отсталинградить». Они помогают только гражданам -читателям, но и поэтам тоже, да? Понять - нашу суть?

- Они помогают не только понять нашу суть, но и впитать ее в себя как воздух, которым мы дышим.

Эту суть - вдыхать, выдыхать и снова вдыхать.

И я писала об этом, что, безусловно, надо вернуть… Вернуть России город Сталинград, а сталинградским гражданам – слово «сталинградцы».

- Ой, классно как!

- Это, Саша, очень важно для самосознания своей Победы, для чувства того света, который в нас включен для этой Победы.

Свет Победы включается в народе, в стране.

У нас великий народ.

- А вот о прогнозах я не буду спрашивать. Потому что, если я задаю вопрос - когда будет Победа, вы говорите: она всегда с нами. Это неизменное ваше объяснение…

- Она с нами. Она с нами, конечно, она с нами.

Победа в нашей Вере.

Победа в том, что мы не сдаемся и не сдаем свою страну, как это сделали все остальные страны Европы, когда там наступила гитлерячья демократия.

- Спасибо вам огромное, Юнна Петровна, за эти стихи. Стихи надежды…

Юнна Мориц. Январь, 2024.

РОССИИ - БЫТЬ!

Когда объявлена война

России, моему Отечеству, -

Когда настали времена,

Где пятьдесят одна страна

Грозит России Человечеству:

"Россию - истребить, убить!" -

Вопит нам пятьдесят одна

Страна чудовищных угроз,

Где русофобский гитлероз,

"Убить - Россию, истребить!"

Когда такие времена,

Победа наша всем должна

Ответить на один вопрос,

Громадна чья величина:

"России - быть или не быть?"

России - быть! Она - одна,

Одна - единственная сила,

Чья не была страна сдана,

Когда сдавались все!.. Она,

Сражаясь, гитлерьё косила,

Своей Победой разгромив,

Отсталинградив жуткий миф

О том, что Родину свою

Европы дружный коллектив

Не сдать не может гитлерью,

Когда сдаются все подряд, -

Пока не грянет Сталинград!

России - быть! Всего два слова

Победы нашей всех времён.

России - быть! Её основа -

Всего два слова, где знамён

Победы нашей льётся свет,

Где все знамёна всех Побед

России - это в двух словах

Один ответ, во весь размах -

Один-единственный ответ:

России - быть! Всего два слова,

России - быть! И нет иного

Ответа - главный наш секрет !

Александр Гамов Фото https://www.kp.ru/daily/27562.5/4886856/

СОВЕСТЬ ЕСТЬ ВЕСТЬ

В мае 1962 года была декада (слово греческое, означает – десять дней, десятидневка) русской поэзии в Грузии. В делегации (слово латинское, означает – собрание людей) были Твардовский, Тарковский, и меня, не члена Союза писателей, тоже включили в это собрание людей. Я оказалась в Грузии впервые, познакомилась там с прекрасным поэтом Симоном Чиковани, с прекрасным художником Ладо Гудиашвили, а молодой грузинский поэт Тамаз Чиладзе, чудесный лирик (я потом переводила его стихи на русский язык) путешествовал со мной по Тбилиси, рассказывая о судьбах грузинских поэтов, художников, музыкантов. Это было великое путешествие со всеми подробностями исторических страданий всех времён и народов, где истребляли поэтов, начиная с Орфея, который плыл с аргонавтами в Колхиду за руном золотым!

Тамаз Чиладзе показал мне издалека тюрьму, где истребили поэта Тициана Табидзе, - издалека была она очень близка звёздному небу той ночью, где играла шарманка и шли, с Тамазом здороваясь, весёлые люди из ресторана и в ресторан.

Мы от вас отличаемся тем, что для нас жизнь – это праздник, говорил главный редактор журнала "Литературная Грузия", который напечатал впервые моё стихотворение "Памяти Тициана Табидзе" в 1962 году. А в 1963 году напечатал это стихотворение журнал "Юность", и многие потом удивлялись: каким образом "такое пропустила цензура"? В те времена, если никто не настрочил в цензуру донос и если никто в редакции не назначал сам себя цензором, пропускали в печать то, что прошло цензуру в "Литературной Грузии", в любом отечественном издании

ПАМЯТИ ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ

На Мцхету падает звезда,

Крошатся огненные волосы,

Кричу нечеловечьим голосом –

На Мцхету падает звезда!..

Кто разрешил её казнить,

И это право дал кретину

Совать звезду под гильотину?

Кто разрешил её казнить,

И смерть на август назначал,

И округлял печатью подпись?

Казнить звезду — какая подлость!

Кто смерть на август назначал?

Война – тебе! Чума – тебе,

Убийца, выведший на площадь

Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.

Война – тебе! Чума – тебе!

На Мцхету падает звезда.

Уже не больно ей разбиться.

Но плачет Тициан Табидзе...

На Мцхету падает звезда…

По многочисленным доносам, после публикации этого стихотворения в "Юности", я попала в "чёрные списки", доносы настрочили члены писсоюза. А в 1999 году, когда союз демократических западных стран чудовищными бомбёжками истреблял Сербию, я написала в защиту Права сербов на Жизнь поэму "Звезда сербости", за что снова попала в "чёрные списки", члены писсоюза объявили меня "ужасным" поэтом, и где? – в журнале поэтов "Арион", в журнале "Знамя", главред которого в своей книге о русской поэзии включил моё имя в главу "Антиамериканизм", что является подлым подлогом – "продажей одного под видом другого", как писал о подлоге Владимир Даль. Подлость такого подлога – в том, что защита сербов от бомб с надписью "С Пасхой!" и "Ты всё ещё хочешь быть сербом?" – это не "антиамериканизм", это – защита Прав Человека, уточняю: Прав Человека на Жизнь!

Сегодня многие подлецы стонут, что когда-то я писала такие прекрасные стихи, как "Памяти Тициана Табидзе", а теперь пишу такие "ужасные" стихи, как поэма "Звезда сербости". Но именно из таких ужасных стихов, как "Памяти Тициана Табидзе" выросли все мои ужасные стихи в защиту Прав Человека, в защиту от преступной ненависти к России, от русофобщины гитлеровского фашизма, сжигающего живьём людей в Одессе, расстреливающего на улице Киева журналиста, писателя, философа Олеся Бузину – за то, что ему отвратительна ненависть к России, героизация фашистов, бандеровцев, где совместимы проспект Бандеры и Бабий Яр!..

Совесть есть весть о том, что Сопротивление истреблению совести, вклад в неистребление совести – святой труд, святое дело, святая честь. И только для подлецов, торгующих подлогами, это – ужас и кошмар под кличкой "антиамериканизм, патриотизм, антиевропейство".

Где были и чем занимались эти подлецы, когда я переводила лучших поэтов запада – Европы, Америки, а также писала стихи "Памяти Тициана Табидзе"? Они были там же, где и теперь: в средствах массовой информации, в руководящих органах творческих союзов, в кабинетах, где стряпали "чёрные списки" для отделов культуры ЦК КПСС, чьи партбилеты они сжигали потом и рвали в клочья, изображая себя жертвами режима, "оков тоталитаризма", диктатуры Гулага, и теперь продавая "один товар – за другой"!

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