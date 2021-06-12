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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1

Всё началось, как всегда, спонтанно. Просто люблю перебирать и пересматривать фотографии. Когда набралось достаточно много, начала их сортировать и тут поняла, насколько же мир на глазах менялся. Как же изменялись лица одних и тех же людей буквально по годам.

Надеюсь, и вы сможете это увидеть, просмотрев серии этих собранных мной фотографий.

Итак, начнём...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Москва, дни февральской революции 1917 года, летучий отряд по борьбе с полицией

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1

Военнослужащие и гражданские лица читают листовки с текстом отречения царя. февраль 1917
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Митинг на Знаменской площади в дни февральской революции. Петроград, 24 февраля 1917
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Февраль 1917-го
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Сожжение гербов в дни революции, февраль 1917-го
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле. Петроград, Российская империя 23 марта 1917
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Там же

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1 13 марта 1917 г. - Февральская революция. Кронштадтские моряки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Выборы полкового комитета после Февральской революции. 1917 год.

Киноафиши времён февральской революции. 1917 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Снятие царской символики со зданий в Томске. 7 марта 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Манифестация Сибирского сапёрного полка. Томск, 7 марта 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Демонстрация женщин, которые требуют повышения пайка для семей солдат. Петроград, 8 марта 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Солдаты приветствуют известие о падении монархии.

Западный фронт. Март 1917 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Командир Гренадерского корпуса генерал-лейтенант Д.П. Парский зачитывает Акт об отречении Николая II. Крайний слева командир полка полковник А.И. Веригин. Полонечский лес, Западный фронт. 5 марта 1917 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1«Парад революционных войск на Красной площади 4 марта 1917 года». Неизвестный художник, 1917.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Свержение памятника П. А. Столыпину в Киеве во время Украинской манифестации 19 марта 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Арестованные городовые в Таврическом дворце, март 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Демонстрация у гостиницы «Метрополь».Москва,12 марта 1917.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Царские эмблемы, выброшенные на лед Фонтанки, Петроград, 13 марта 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Жители Томска демонтируют царские гербы. Март 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Делегация петроградского комитета РСДРП на Марсовом поле, во время похорон жертв революции. Март 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Стилизованная под некролог открытка о гибели самодержавия. Такие были популярны в первые недели после падения монархии в марте 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Выступление министра временного правительства Гучкова на линкоре Севастополь. Балтийский флот. Март 1917 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Петроградский совет
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Большевики
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Тоже большевики
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Вооруженный отряд большевиков во время неудачного июльского восстания. 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Манифестация 14 июня 1917 года в Томске

Плакаты эпохи Временного правительства, 1917 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Манифестация солдат. Петроград. Российская империя. 18 июня 1917 года. Снимок из журнала «Искры» от 2 июля 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Арест полицейских. Революционный Петроград. 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Демонстрация рабочих Путиловского завода на Невском проспекте, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Дезертировавшие из российской армии солдаты идут с фронта. Лето 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Список в Учредительное собрание
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Избирательный бюллетень, 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Листовка к выборам в Учредительное собрание. 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Худ. А. Радаков, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Худ. А. Радаков, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.11917 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Арест городового в Минске. 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Разрушенный полицейский участок, весна 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Пасхальная открытка с текстом рабочей революционной песни. 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Обложка британского журнала Punch. Эксплуатируется распространённый миф о сотрудничестве большевиков и немцев. 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Никольская улица. Москва, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1На фото в цвете лица солдаток женского батальона смерти Марии Бочкарёвой, лето 1917 года, смотрятся совсем по-иному - прямо девочки-подростки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Мария Бочкарева обучает женщин-добровольцев. Петроград, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1В первые дни Октябрьской революции. Петроград, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Владимир Георгиевич Ко́зел 1901-1957 г.г. Служил в охране Московского Кремля.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Красногвардейский патруль у костра на улице Петрограда, первые дни Октябрьской революции, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Свежепереименованный броневик (Остин-Путиловец с кормовым постом управления) «Лейтенант Шмидт», захваченный красногвардейцами у юнкеров. Октябрьская революция, Петроград, Россия, 25 октября 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Эскадренный броненосец «Слава» после Моонзундского сражения. Балтийское море, октябрь 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Телефонисты за работой. Петроград, октябрь 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Зимний дворец после штурма. Ныне - музей «Эрмитаж». Петроград. Октябрь 1917 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Московская гостиница Метрополь после октябрьских боев между большевиками и сторонниками Временного правительства. Ноябрь 1917 года.

Фотографии П.П. Павлова, сделанные в ноябре 1917 года, сразу после артиллерийского обстрела Московского Кремля:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Никольская башня московского Кремля после боёв большевиков и сторонников Временного правительства в ноябре 1917 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Революция во Владивостоке. Японская открытка. 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1На центральной телефонной станции Петрограда. Ноябрь 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Очередь за продуктами во время революции. Москва. 1917 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», 10 ноября 1917 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1У ворот Смольного
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Знамя принадлежит боевой бригаде тов. анархиста Коцюры, которая действовала отдельно от махновцев на Черкащине.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.120 декабря 1917. Исторический документ за подписью Ленина о созданиии первых советских органов госбезопасности (комиссии ВЧК)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введён в Советской Рocсии.
27 ноября 1917 года Советом народных кoмиссapoв был принят Декрет «О пособии по беременности и родам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпycк»-
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Художественные открытки. Серия, посвященная детским играм. Неизвестный художник. 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Сатирический плакат Владимира Маяковского о царствовании Николая II. Петроград, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Худ. В. Маяковский. Изд-во Парус. Петроград, 1917 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Картина Николая Рериха "Покаяние". 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1После революции второй и третий этажи ГУМа были отданы под коммуналки
"...А из нашего окна Площадь Красная видна...."
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Артист фронтовой труппы даёт уроки выразительного чтения красноармейцам. Между 1917 г. и 1920 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Молот для сбивания шишек с кедра, Прибайкалье, 1917 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Белые и красные генералы, служившие ранее в Императорской армии
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Демонстрация в защиту Учредительного собрания. Петроград. Январь 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Заседание СНК. 29 января 1918 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 5.02.1918
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Новая петроградская газета, 10 марта 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Группа военнослужащих Чехословацкого корпуса. Сибирь, лето 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Чехословацкие добровольцы на Бузулучской дороге. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Чехословацкий эшелон. Лето 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Чехословацкая плавучая тюрьма с 400 пленными красноармейцами на Каме близ Сарапула. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Безработные штурмуют Петроградскую биржу труда. 5 апреля 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Самолет, врезавшийся в крышу во время показательного полета, Петроград, 1 мая 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1В Москве скинули памятник генералу Скобелеву, 1 мая 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Дети Якиманского района на первомайской демонстрации. Москва, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1На Красной площади в дни пасхальных праздников. Москва. РСФСР. 5 мая 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Празднование Дня авиации в 1918 году. Фотографии -отца российского фоторепортажа- Карла Булла. 26 мая 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Там же
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Взрыв украинского склада снарядов в Киеве. 6 июня 1918 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Колчак расстрелян, но колчаковские агенты ещё остались. Живут и империалисты, пославшие их. июнь 1918

Снос памятника Александру III в Москве у храма Христа Спасителя. 1918 год. Простоял он всего 5 лет.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова заходит в Большой театр, где проходит 5-й Всероссийский съезд советов, июль 1918 г. Тогда в состав советского правительства входили не только большевики
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Последствия подавления левоэссеровского восстания в Ярославле. Конец июля 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1В июле 1918 г. в Ханое был сформирован Колониальный сибирский батальон. В августе 1918 г. вьетнамцы были переброшены французами в Сибирь для участия в интервенции против России

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.15.09.1918г. СНК РСФСР введён декрет «О красном терроре», официально предоставляющий ВЧК право расстрела представителей «враждебных классов».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Бывшие царские офицеры на принудительных общественных работах в Петрограде, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Девушки из российского женского батальона. Первая мировая. 1918 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Китайцы из национальных частей охраняют Смольный, Петроград, Гражданская война в России, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Яков Христофорович Петерс, помощник председателя ВЧК. Петроград, 1918 г. Пулемет в окне наглядно демонстрирует, в какой обстановке работали чекисты.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Повестка из московской ЧК - «Допрос будет последний...» 1918 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Большевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1Мальчик с гантелями. Петроград, 1918-1920 гг
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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