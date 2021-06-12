Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.1

Всё началось, как всегда, спонтанно. Просто люблю перебирать и пересматривать фотографии. Когда набралось достаточно много, начала их сортировать и тут поняла, насколько же мир на глазах менялся. Как же изменялись лица одних и тех же людей буквально по годам.

Надеюсь, и вы сможете это увидеть, просмотрев серии этих собранных мной фотографий.

Итак, начнём...

Москва, дни февральской революции 1917 года, летучий отряд по борьбе с полицией

Военнослужащие и гражданские лица читают листовки с текстом отречения царя. февраль 1917

Митинг на Знаменской площади в дни февральской революции. Петроград, 24 февраля 1917



Февраль 1917-го

Сожжение гербов в дни революции, февраль 1917-го

Похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле. Петроград, Российская империя 23 марта 1917

Там же

13 марта 1917 г. - Февральская революция. Кронштадтские моряки

Выборы полкового комитета после Февральской революции. 1917 год.

Киноафиши времён февральской революции. 1917 год:















Снятие царской символики со зданий в Томске. 7 марта 1917 года

Манифестация Сибирского сапёрного полка. Томск, 7 марта 1917 года

Демонстрация женщин, которые требуют повышения пайка для семей солдат. Петроград, 8 марта 1917 года

Солдаты приветствуют известие о падении монархии.

Западный фронт. Март 1917 г.Командир Гренадерского корпуса генерал-лейтенант Д.П. Парский зачитывает Акт об отречении Николая II. Крайний слева командир полка полковник А.И. Веригин. Полонечский лес, Западный фронт. 5 марта 1917 г«Парад революционных войск на Красной площади 4 марта 1917 года». Неизвестный художник, 1917.Свержение памятника П. А. Столыпину в Киеве во время Украинской манифестации 19 марта 1917 годаАрестованные городовые в Таврическом дворце, март 1917 годаДемонстрация у гостиницы «Метрополь».Москва,12 марта 1917.Царские эмблемы, выброшенные на лед Фонтанки, Петроград, 13 марта 1917 года.Жители Томска демонтируют царские гербы. Март 1917 года.Делегация петроградского комитета РСДРП на Марсовом поле, во время похорон жертв революции. Март 1917 года.Стилизованная под некролог открытка о гибели самодержавия. Такие были популярны в первые недели после падения монархии в марте 1917 года.Выступление министра временного правительства Гучкова на линкоре Севастополь. Балтийский флот. Март 1917 годаПетроградский советБольшевикиТоже большевикиВооруженный отряд большевиков во время неудачного июльского восстания. 1917 год.Манифестация 14 июня 1917 года в Томске

Плакаты эпохи Временного правительства, 1917 год:





















Манифестация солдат. Петроград. Российская империя. 18 июня 1917 года. Снимок из журнала «Искры» от 2 июля 1917 года.

Арест полицейских. Революционный Петроград. 1917 год.

Демонстрация рабочих Путиловского завода на Невском проспекте, 1917 год.



Дезертировавшие из российской армии солдаты идут с фронта. Лето 1917 года.

Список в Учредительное собрание

Избирательный бюллетень, 1917 год

Листовка к выборам в Учредительное собрание. 1917 год

Худ. А. Радаков, 1917 год.

Худ. А. Радаков, 1917 год.

1917 г

Арест городового в Минске. 1917 год.

Разрушенный полицейский участок, весна 1917 года.



Пасхальная открытка с текстом рабочей революционной песни. 1917 год.

Обложка британского журнала Punch. Эксплуатируется распространённый миф о сотрудничестве большевиков и немцев. 1917 год

Никольская улица. Москва, 1917 год.

На фото в цвете лица солдаток женского батальона смерти Марии Бочкарёвой, лето 1917 года, смотрятся совсем по-иному - прямо девочки-подростки

Мария Бочкарева обучает женщин-добровольцев. Петроград, 1917 год.

В первые дни Октябрьской революции. Петроград, 1917 год.

Владимир Георгиевич Ко́зел 1901-1957 г.г. Служил в охране Московского Кремля.

Красногвардейский патруль у костра на улице Петрограда, первые дни Октябрьской революции, 1917 год.

Свежепереименованный броневик (Остин-Путиловец с кормовым постом управления) «Лейтенант Шмидт», захваченный красногвардейцами у юнкеров. Октябрьская революция, Петроград, Россия, 25 октября 1917 года.

Эскадренный броненосец «Слава» после Моонзундского сражения. Балтийское море, октябрь 1917 года.

Телефонисты за работой. Петроград, октябрь 1917 года.

Зимний дворец после штурма. Ныне - музей «Эрмитаж». Петроград. Октябрь 1917 г.

Московская гостиница Метрополь после октябрьских боев между большевиками и сторонниками Временного правительства. Ноябрь 1917 года.

Фотографии П.П. Павлова, сделанные в ноябре 1917 года, сразу после артиллерийского обстрела Московского Кремля:











Никольская башня московского Кремля после боёв большевиков и сторонников Временного правительства в ноябре 1917 года.





Революция во Владивостоке. Японская открытка. 1917 год

На центральной телефонной станции Петрограда. Ноябрь 1917 год

Очередь за продуктами во время революции. Москва. 1917 год

Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», 10 ноября 1917 г.

У ворот Смольного

Знамя принадлежит боевой бригаде тов. анархиста Коцюры, которая действовала отдельно от махновцев на Черкащине.

20 декабря 1917. Исторический документ за подписью Ленина о созданиии первых советских органов госбезопасности (комиссии ВЧК)

Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введён в Советской Рocсии.

27 ноября 1917 года Советом народных кoмиссapoв был принят Декрет «О пособии по беременности и родам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпycк»-

Художественные открытки. Серия, посвященная детским играм. Неизвестный художник. 1917 год.

Сатирический плакат Владимира Маяковского о царствовании Николая II. Петроград, 1917 год.

Худ. В. Маяковский. Изд-во Парус. Петроград, 1917 г.

Картина Николая Рериха "Покаяние". 1917 год.

После революции второй и третий этажи ГУМа были отданы под коммуналки

"...А из нашего окна Площадь Красная видна...."

Артист фронтовой труппы даёт уроки выразительного чтения красноармейцам. Между 1917 г. и 1920 г.

Молот для сбивания шишек с кедра, Прибайкалье, 1917 год.

Белые и красные генералы, служившие ранее в Императорской армии

Демонстрация в защиту Учредительного собрания. Петроград. Январь 1918 года

Заседание СНК. 29 января 1918 г

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 5.02.1918

Новая петроградская газета, 10 марта 1918 года

Группа военнослужащих Чехословацкого корпуса. Сибирь, лето 1918 года.

Чехословацкие добровольцы на Бузулучской дороге. 1918 год.

Чехословацкий эшелон. Лето 1918 года

Чехословацкая плавучая тюрьма с 400 пленными красноармейцами на Каме близ Сарапула. 1918 год.

Безработные штурмуют Петроградскую биржу труда. 5 апреля 1918 года.

Самолет, врезавшийся в крышу во время показательного полета, Петроград, 1 мая 1918 года.

В Москве скинули памятник генералу Скобелеву, 1 мая 1918 года

Дети Якиманского района на первомайской демонстрации. Москва, 1918 год.

На Красной площади в дни пасхальных праздников. Москва. РСФСР. 5 мая 1918 года.

Празднование Дня авиации в 1918 году. Фотографии -отца российского фоторепортажа- Карла Булла. 26 мая 1918 года

Там же

Взрыв украинского склада снарядов в Киеве. 6 июня 1918 год

Колчак расстрелян, но колчаковские агенты ещё остались. Живут и империалисты, пославшие их. июнь 1918

Снос памятника Александру III в Москве у храма Христа Спасителя. 1918 год. Простоял он всего 5 лет.



















Лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова заходит в Большой театр, где проходит 5-й Всероссийский съезд советов, июль 1918 г. Тогда в состав советского правительства входили не только большевики

Последствия подавления левоэссеровского восстания в Ярославле. Конец июля 1918 года

В июле 1918 г. в Ханое был сформирован Колониальный сибирский батальон. В августе 1918 г. вьетнамцы были переброшены французами в Сибирь для участия в интервенции против России



5.09.1918г. СНК РСФСР введён декрет «О красном терроре», официально предоставляющий ВЧК право расстрела представителей «враждебных классов».

Бывшие царские офицеры на принудительных общественных работах в Петрограде, 1918 год.

Девушки из российского женского батальона. Первая мировая. 1918 г.

Китайцы из национальных частей охраняют Смольный, Петроград, Гражданская война в России, 1918 год.

Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.

Яков Христофорович Петерс, помощник председателя ВЧК. Петроград, 1918 г. Пулемет в окне наглядно демонстрирует, в какой обстановке работали чекисты.

Повестка из московской ЧК - «Допрос будет последний...» 1918 г.

Большевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.

Мальчик с гантелями. Петроград, 1918-1920 гг

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На этом пока остановимся... продолжение следует