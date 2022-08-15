Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским

Сегодня расскажу еще об одном чудовищном преступлении нынешних героев Украины: Львовской резне.

До начала Второй мировой Львов был в составе Польши, но с сентября 1939-го и до конца июня 1941 года он управлялся советской властью и вошел в состав УССР. 30 июня 1941-го, .И на тот момент во Львове было более 200 000 евреев — 100 000 из них бежали из оккупированной немцами Польши.Более трети жителей города

В ночь на 30 июня 1941 года части Красной армии покинули Львов, а около 4:30 утра в городе появились первые подразделения гитлеровцев, в числе которых украинский батальон «Нахтигаль»,который находился в составе абвера и был укомплектован из украинских националистов, сторонников ОУН Степана Бандеры.Также в город зашел отряд националистов во главе с Ярославом Стецько-нынешним героем Украины.

На некоторое время во Львове образовался вакуум власти, поскольку немецкая администрация сформирована не была, чем воспользовались украинские националисты и начали еврейские погромы.Немцы не вмешивались.

Формальным поводом к развернувшемуся погрому стал расстрел заключённых в тюрьме НКВД, проведённый перед отступлением Красной армии.Но ни поляки ни еврей к этому отношения не имели.

Шанс на террор упускать было нельзя и так называемые «украинские милиционеры» начались сводить счеты с евреями , поляками и русскими.

За первый день было убито около 4000 человек.Преимущественно евреи

Людей выводили на улицы: избивали и истязали, насиловали женщин.Делали это не только ''украинские полицаи'', но и обычные жители.

Евреи прятались на чердаках, в подвалах, спускались в канализационные коллекторы. Кто не нашел убежища, становился жертвой травли. Их грабили, заставляли ходить на коленях с поднятыми руками, убирать улицы, мыть тротуары, переносить мусор во рту. С женщин срывали одежду.

Профессор Мауриций Аллерханд записал в своём дневнике в день погрома, он видел около двадцати украинцев, которые били евреев палками и плетьми: «То, что они были украинцами, видно не только по голубовато-жёлтым повязкам на левых руках, но и по проклятиям евреев на украинском языке». Особенность погрома во Львове заключается в том, что после него сохранилось достаточное количество фотодокументов. На фотографиях видно, как на улицах Львова «борцы за Украину» истязают и унижают женщин и стариков, раздевая их донага, подвергая издевательствам и избиениям.

«Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле», — вспоминали свидетели погромов.

После первого дня погромов во Львове лидеры националистов расклеили листовки, в которых говорилось: «Народ! Знай! Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их! Знай! Твоё руководство — это ОУН. Твой вождь — Степан Бандера». Из 135–150 тысяч евреев, проживавших во Львове к моменту оккупации города гитлеровцами, до освобождения его Красной армией дожило всего 823 человека.

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