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Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским

Сегодня расскажу еще об одном чудовищном преступлении нынешних героев Украины: Львовской резне.

До начала Второй мировой Львов был в составе Польши, но с сентября 1939-го и до конца июня 1941 года он управлялся советской властью и вошел в состав УССР. 30 июня 1941-го, .И на тот момент во Львове было более 200 000 евреев — 100 000 из них бежали из оккупированной немцами Польши.Более трети жителей города

В ночь на 30 июня 1941 года части Красной армии покинули Львов, а около 4:30 утра в городе появились первые подразделения гитлеровцев, в числе которых  украинский батальон «Нахтигаль»,который находился в составе абвера и был укомплектован из украинских националистов, сторонников ОУН Степана Бандеры.Также в город зашел отряд националистов во главе с Ярославом Стецько-нынешним героем Украины.

На некоторое время во Львове образовался вакуум власти, поскольку немецкая администрация сформирована не была, чем воспользовались украинские националисты и  начали еврейские погромы.Немцы не вмешивались.

Формальным поводом к развернувшемуся погрому стал расстрел заключённых в тюрьме НКВД, проведённый перед отступлением Красной армии.Но ни поляки ни еврей к этому отношения не имели.

Шанс на террор упускать было нельзя и так называемые «украинские милиционеры» начались сводить счеты с евреями , поляками и русскими.

За первый день было убито около 4000 человек.Преимущественно евреи

Людей выводили на улицы: избивали и истязали, насиловали женщин.Делали это не только ''украинские полицаи'',  но и обычные жители.

Евреи прятались на чердаках, в подвалах, спускались в канализационные коллекторы. Кто не нашел убежища, становился жертвой травли.Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинскимИх грабили, заставляли ходить на коленях с поднятыми руками, убирать улицы, мыть тротуары, переносить мусор во рту. С женщин срывали одежду.Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским

Профессор Мауриций Аллерханд записал в своём дневнике в день погрома, он видел около двадцати украинцев, которые били евреев палками и плетьми: «То, что они были украинцами, видно не только по голубовато-жёлтым повязкам на левых руках, но и по проклятиям евреев на украинском языке».Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинскимОсобенность погрома во Львове заключается в том, что после него сохранилось достаточное количество фотодокументов. На фотографиях видно, как на улицах Львова «борцы за Украину» истязают и унижают женщин и стариков, раздевая их донага, подвергая издевательствам и избиениям.

«Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле», — вспоминали свидетели погромов.

После первого дня погромов во Львове лидеры националистов расклеили листовки, в которых говорилось: «Народ! Знай! Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их! Знай! Твоё руководство — это ОУН. Твой вождь — Степан Бандера».Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинскимЛьвовская резня или как украинские националисты делали Львов украинскимЛьвовская резня или как украинские националисты делали Львов украинскимИз 135–150 тысяч евреев, проживавших во Львове к моменту оккупации города гитлеровцами, до освобождения его Красной армией дожило всего 823 человека.Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским

Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским
Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским
Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским
Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским
Львовская резня или как украинские националисты делали Львов украинским

http://t.me/zloy_zhurnalist

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