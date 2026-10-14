"Во глубине сибирских руд". Русское серебро

Истории об открытии месторождений драгоценных металлов и камней часто бывают связаны с приключениями и важными историческими событиями. История открытия серебра в Сибири — как раз одна из таких.

Как известно, у России долгое время не было своего серебра. Чтобы чеканить собственную монету, русские государи вынуждены были закупать драгоценный металл за рубежом.

Чаще всего в таком качестве выступали западноевропейские талеры. Власти стремились решить эту проблему и помогали в организации экспедиций по поиску серебряных руд. В XVII веке из Сибири в Москву стали поступать сведения о богатых серебром землях, что лежат за Байкалом. Так, в 1639 году землепроходец Максим Перфильев во время похода на Витим услышал от местных жителей, что на востоке течет таинственная река Силькари (Шилка), а на ее берегу находится гора, в недрах которой лежит серебро.

Серебряные украшения аборигенов, а также давно заброшенные в тайге и степях плавильни, построенные неизвестным народом, подтверждали правдивость рассказов о серебряной горе.

Это известие воодушевило якутского воеводу Петра Головина, он поспешил донести в Москву, что в Даурии можно найти серебро. В 1642 году Головин снарядил экспедицию во главе в Василием Поярковым, которому наказал идти на Зею, а потом на Шилку, отыскать там серебро и поставить острог. Однако Пояркову не посчастливилось найти загадочную серебряную гору. Столь же безуспешны были попытки и других отчаянных искателей. Нерчинский Завод на рисунке XVIII века

На помощь русским землепроходцам пришли эвенки Аранжа и Мани, которые совершенно случайно нашли серебряные руды.

В 1676 году о находке охотников стало известно нерчинскому воеводе Павлу Шульгину. Он тут же отправил на Аргунь разведывательный отряд Василия Милованова. Вернувшись, Милованов привез образцы руд, полученные в подарок от местного старейшины.

Вскоре вслед за ним поехал казак Филипп Свешников в сопровождении 10 служилых людей и тунгусских проводников. Их путь занял пять дней. Когда они добрались до слияния речек Тузяча, Мугнача и Алтача, то увидели давно заброшенные копи и плавильни. Казаки спрашивали у тунгусов, кто добывал это серебро, но так и не получили ответа.

Набрав руды, они вернулись в Нерчинск, где ее попробовал плавить приезжий бронный мастер Козьма Новгородец. Его опыты показали, что в рудах содержится олово и свинец. Серебра же выплавить у него не вышло. Нерчинский Завод, гора Крестовая (Култук). Здесь было добыто первое российское серебро

В 1680 году правительство направило за Байкал рудознатцев. Тогда же в Москве из нерчинских руд иностранным мастерам удалось-таки выплавить серебро. В 1687 году в Нерчинске прапорщик Лаврентий Нейдгарт выплавил несколько золотников серебра, а в Москве опыт Нейдгарта повторил рудоплавный мастер Яков Галкин. Именно Галкину было поручено отправляться в Даурию и начать строительство на Аргуни сереброплавильного завода. Вход в горную выработку, откуда было добыто первое российское серебро

В 1689 году был подписан Нерчинский договор, согласно которому граница между Россией и Китаем пролегла по реке Аргуни. Теперь появилась возможность воплотить замыслы по освоению рудных месторождений Приаргунья, не опасаясь военных столкновений с Китаем. Поэтому 13 апреля 1689 года вышел указ: «В Сибири в Нерчинском серебряной рудоплавной завод заводить и серебро плавить. И на реке Аргуни или где пристойно город или острог близ рудоплавных мест построить».

Указ предписывал применять на заводе подневольный труд 240 ссыльных с семьями, а снабжать их хлебом и добывать руду должны были 500 крестьян.

Впрочем, завод начали строить еще до получения указа. Уже в 1690 году на нем уже был рудоплавный горн, сарай, галида для разделения серебра и свинца. Правда, предприятие работало с перерывами — причинами тому были нехватка денег, специалистов и работников.

Регулярные поставки серебра начались с 1704 года. Поначалу завод назывался Аргунским, а позднее вошел в историю под названием Нерчинского. Он был первенцем сереброплавильного дела России.

Примечательно, что из нерчинских руд в 1714 году в Москве пробирный мастер купецкой палатки Иван Мокеев выплавил золото. С 1719 по 1730 год его технология добычи золота принесла казне не менее 7 тыс. рублей прибыли.

Вот так случайная находка двух охотников внесла свой вклад в российскую историю.