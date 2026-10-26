Российская империя, ч.98

В ресторане Крынкина, Москва, 1916 год

Степан Васильевич Крынкин открыл этот ресторан в 1891 году. Здание ресторана было построено в 1903-1904 годах по проекту архитектора Иллариона Александровича Иванова-Шица на месте прежнего деревянного строения.

Священник Георгий Гапон и градоначальник Иван Фуллон на открытии Коломенского отдела "Собрания Русских фабрично-заводских рабочих г.

Санкт-Петербурга". 1904 год

Фотография Карла Буллы

Автопробег Владивосток-Петербург на автомобиле "Руссо-Балт С 24/40" штабс-капитана Головачева, 1914 год.

Министр Императорского двора барон В.Б.Фредерикс и председатель Совета министров П.А.Столыпин. Финляндия, 1910.

Наставник федосеевской моленной, Нижегородье, 1980 год

Сборная Российской империи по футболу, Стокгольм, 1912 год

Портрет солдата и женщины в русском костюме

Александр Александрович Половцов в костюме боряина XVII века. Костюмированный бал во дворце великого князя Владимира Александровича 25 января 1883 года.

Фотограф: Карл Иванович Бергамаско

Bыcтaвкa Kaзимира Малевича, 1915 гoд.

Анастасия Михайловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская с племянницей Княжной императорской крови Ириной Александровной. 1913 г.

Студент Института инженеров путей сообщения. Начало ХХ века.

Великий князь Дмитрий Константинович с племянником Князем императорской крови Иоанном Константиновичем. 1890-е годы

Генерал-лейтенант в отставке и офицер лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка

Беловежская пуща. Олени и зубры, убитые на царской охоте, 1901 год.

Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был поставлен на гусеничный ход.

Конструирование подобных автомобилей началось ещё до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом.

Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты.

Император Николай II, Императрица Александра Феодоровна и другие за осмотром колокола Федоровского собора в Царском Селе, 1913 г.

Каторжники Алгачинской тюрьмы на работах под добыче серебряно-свинцовых руд. 1891 год.

Князь Феликс Феликсович и княгиня Ирина Александровна Юсупова с дочерью. 1916 г.

Крестный ход с участием Императорской семьи. Киево-Печерская лавра, 29 августа 1911 г.

Александр Сергеевич Боткин

Александр Сергеевич Боткин (1866–1936) - военно-морской врач, гидрограф, изобретатель и лейтенант российского флота (1896). Он занимался исследованием Северного Ледовитого океана и озера Байкал. Родился в Петербурге в семье известного русского врача Сергея Петровича Боткина. Его братом был лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, который был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году.

В 1890 году Александр окончил Императорскую Военно-медицинскую академию, при этом его имя было внесено на мраморную доску. В 1892 году он получил степень доктора медицины и был переведен в Морское ведомство с назначением младшим судовым врачом на крейсер «Рында». В 1893 году во время плавания сдал экзамен на звание мичмана.

Много лет его жизнь была связана с военно-морским флотом, где он участвовал во многих экспедициях не только как врач, но и как гидрограф.

В 1895–1896 годах он был помощником начальника Гидрографической экспедиции по изучению устьев рек Енисея и Оби и части Карского моря под руководством А.И. Вилькицкого. В этой экспедиции он исполнял обязанности штурмана, старшего врача и заведующего коллекциями по естественной истории. За отличия в службе получил звание лейтенанта 6 декабря 1896 года. Был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени.

В 1897–1899 годах был помощником начальника Гидрографической экспедиции на Байкальском озере под руководством Ф.К. Дриженко.

В 1898 году был помощником начальника Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под руководством А.И. Вилькицкого. За это награжден орденом Святой Анны 3-й степени. В честь Боткина назван мыс в бухте Находка Обской губы Карского моря.

В этот день, 4 сентября (22 августа) 1826 г., в Москве в Успенском соборе Кремля, состоялась коронация императора Николая I и его супруги императрицы Александры Федоровны

Накануне коронации при большом стечении народа состоялась торжественная церемония перевоза императорских регалий: процессия из 9 карет проследовала от здания Оружейной палаты вдоль кремлевской стены, мимо здания Манежа через Иверские ворота, на Красную площадь, а затем через Спасские ворота к зданию Николаевского дворца.

Коронацию, по желанию императора, проводил архиепископ Московский Филарет. На церемонии в качестве ассистента при государе присутствовал отказавшийся от престола великий князь Константин Павлович, который был одет в генерал-адъютантский мундир и принял шпагу, когда император подходил к святому причастию.

По окончании церемонии Николай I (первым из российских императоров) повернулся лицом к народу и трижды поклонился в качестве приветствия. Собравшаяся толпа очень бурно отреагировала на такой жест и позже это вошло в традицию при коронации.

Коронация Николая I отличалась и масштабными празднованиями. В Большом театре был дан парадный спектакль, ставший впоследствии традиционным для таких торжеств, а все празднования завершились большим фейерверком.

Интересно, что Николай I был не только российским императором, но, и царем Польским, и великим князем Финляндским. В мае 1829 г. в Сенаторском зале Королевского замка в Варшаве состоялась коронация Николая I на Царство Польское, что стало уникальным случаем в истории России и Польши. На церемонии император предстал в одеянии генерала войск польских с мантией красного цвета, с горностаем и вышитыми орлами. Такая же мантия была у царицы.

Николай I не мог использовать традиционную польскую корону, потому что все они были уничтожены по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма III в 1795 г.

Николай I выбрал российскую корону, в которой в 1730 г. взошла на престол Анна Иоанновна (эта большая императорская корона с бриллиантами с того времени стала называться «Польской»). «Польская» коронация Николая I стала первой и последней для российских самодержцев.

Собрание черносотенцев в Макарьевской пустыни близ ст. «Любань». Слово присутствующим говорит Игумен Арсений.

5 сентября (23 августа) 1915 г., 110 лет назад, Император Николай II принял на себя Верховное главнокомандование всеми Вооруженными силами Российской империи. Государь принял на себя этот тяжкий Крест, когда русская армия отступала перед превосходящими силами противника. Именно Ставка, возглавляемая Императором Николаем II в 1915 г. Остановила врага, стабилизировала фронт, а в 1916 г. провела победоносную 4-ю Галицийскую битву и разгромила османскую армию на Кавказе. Впереди была неминуемая победа, но враги Царя и России не дали ей свершится.

Рынок в Москве

Фотография 1910 года - как иллюстрация эффективности реформ Петра Аркадьевича Столыпина. Москва, рынок. О голоде начала XX-го столетия забыто (1909 и 1910 годы стали самыми урожайными в истории Российской Империи). Сытые, чистые, отлично выглядящие крестьяне продают в Москве излишки своего урожая: картошка, капуста, зеленый лук, огурцы, репа, сливы. На заднем фоне - вывески многочисленных магазинов, в которых также идет бойкая торговля. Именно об этой изобильной, торговой России тосковали эмигранты первой волны и называли ее "Россией, которую мы потеряли".

Императрица Александра Федоровна с дочерьми Марией, Ольгой и Татьяной, 1900 год

Князь Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков-Эльстон, 1903 год

После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда на борту линкора «Мальборо» в ходе Крымской эвакуации 1919 года они выехали на Мальту и позднее перебрались в Лондон. На средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта (это было все, что семья успела вывезти из России в 1917 году), Юсуповы купили дом в Булонском лесу.

Барнаульское пожарное общество, 1910-е.

Доставка товаров на станцию «Курган» из степного края на верблюдах

Дата съемки: 1892 - 1898 гг.

Рядовой эскадрона Его Величества лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка

Встреча солдат Русского экспедиционного корпуса с французскими военными. Первая мировая война. 1916-1917 гг.

Романова Александра Федоровна. Несмотря на немецкое происхождение, прониклась русской культурой и народом, признавалась в любви к России. Очень активно занималась благотворительностью в разных сферах деятельности общества, особенно проявила себя во время Первой мировой войны. Её называли "сестрой милосердия". Под её попечительством было создано более 30 благотворительных организаций.

Перед расстрелом попросила стул для больного цесаревича Алексея. Села на стул рядом с ним. Тела императора и императрицы перед захоронением пытались максимально обезобразить во избежание идентификации.

Группа околоточных и городовых 4-го полицейского участка на Большой Зелениной, 27. Санкт-Петербург. 1913 год

Лечение алкоголизма по новейшей методике лошадиными дозами касторового масла. Российская Империя, 1916 год.

Тренировка женского «Батальона смерти» в Петрограде в сентябре 1917

Остатки отбитого донцами у большевиков броневика «Белый Калитвенец», 1918 г.

Министр внутренних дел Петр Столыпин с градоначальником Даниилом Драчевским и членами личной охраны на Елагином острове, 1906-1907 гг.

Прибытие императора Николая II в Кострому на празднование 300-летия дома Романовых, 1913 год.

Учения пожарных на Малой Дворянской улице (ныне Мичуринская улица). Санкт-Петербург. 1912 год

Великий князь Михаил Александрович. 1910-е годы

Император Николай II во время болезни тифом. Ливадия, 1900 г.

Оборона деревни, 1915 год.

Одно из крепостных орудий, оставленных противником на форту «Азисъ», 1916 год.

Хорунжий и сотник 1-го Кубанского пластунского батальона с девушкой. 1912 г.

Великий князь Георгий Александрович (слева) на корабле, 1899 год.

Будучи почётным председателем Русского астрономического общества, полностью финансировал из личных средств строительство первой горной астрономической обсерватории в России, получившей наименование «Георгиевская». 28 июня 1899 года в возрасте 28 лет скоропостижно скончался от туберкулёза.

Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна, Россия, 1899 год

Дом Осипова, угол Ольгинской улицы и Базарной площади. Город Георгиевск, Терская область

Перед Первой мировой войной Россия давала хлеба примерно столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой отрасли ведущими.

Извозчики в ожидании пассажиров поезда у станции Курорт, город Сестрорецк. 1908 год

Великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович. 1915 г.

Князь Феликс Юсупов и его жена княгиня Ирина. Фото ок. 1915 г.

Болгарский воевода из свиты Великого князя Николая Николаевича, октябрь 1877 г.

Статский советник с сыновьями. Сарапул, 1908-1915 гг.

Офицер Геннадий Остерн с супругой Александрой

Надпись на обороте: "Любите и вспоминайте нас в минуты свободы и отдыха"

Казаки Лейб-гвардии 6-й Донской Его Величества казачьей батареи

Русская булава, начало XVII века

Парад Енисейского полка в Пскове, начало ХХ века.

Захваченный немецкий самолет, Великая война

@RNIK_Drozdovsky

Вооруженный студент в патруле у полицейского участка в дни Февральской революции, 1917 г.

Фото казаков Русской Императорской армии. Неизвестный фотограф, 1914-1917 годы

Общий вид из лазарета Их Императорских Высочеств Великих Княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны при Фёдоровском Государевом соборе.

Офицеры флота с щенком. 1910-е

Пехотинец Русской Императорской Армии, Великая война

Граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон (1856-1928)

Издатель журнала "Автомобилист" Алексеев в своём "Роллс-Ройсе" у здания редакции на Тверском бульваре, 1913 г.

Русская батарея пересекает реку. Галиция, 1914 год.

Корректировка русской артиллерии самолётом. Первая Мировая война, 1914 год.

Принцессы Ирена Гессен-Дармштадтская (Irene von Hessen-Darmstadt, 1866-1953) и Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein, 1872-1918). Фото 1885 года.

Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская - будущая Александра Федоровна, супруга императора Николая II.

Офицеры 7-го Сибирского казачьего полка на фронте, Минск, 1917 г. Слева и справа - братья Николай и Леонид Тырковы

Похороны Эйгена ( Евгений Владимирович) Шаумана (террориста и убийцы генерал-адъютанта Николая Ивановича Бобрикова, генерал-губернатора Финляндии) в Порвоо, 1906.

Организаторы взрыва портрета Николая II в Муромском Реальном училище в 1907 году.

Княжна Софья Львовна Шаховская в наряде боярыни XVII века. Фрейлина Её Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце.

Он написал «Утро в сосновом лесу» и «Рожь». Репродукции его живописи есть всюду: от школьных учебников до некогда популярных настенных ковров.

На фото легендарный Шишкин. Фотопортрет художника был сделан в конце 1880-х годов в ателье Анаклета Пазетти в Санкт-Петербурге.

Офицеры 4-го и 1-го Восточно-Сибирского Саперного Батальона (крайний слева — из 4-го). 1900-е

Выпускник Елизаветградского кавалерийского училища

Петр Ткаченко. 3-й гусарский полк. Город Тамбов, 1916 год

Фотография Цаплинъ и сынъ

Император Николай II с Великими Княжнами Марией и Анастасией во время прогулки. Крым, 1914 год.

Николай II (в центре) осматривает трофеи после охоты в Беловежской пуще. Беларусь, 1913 год.

Для царя трофеи были красиво уложены.

Медаль "В память 200-летия морского сражения при Гангуте"

Была учреждена 12 июня 1914 года в ознаменование 200-летнего юбилея морской победы русского флота над шведским 27 июля 1714 года

И на сегодня все.