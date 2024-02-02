Шаржи на знаменитостей в перестроечном «Крокодиле»

В конце 1984 года журнал «Крокодил» закрыл рубрику «Ба! Знакомые всё лица!..», посчитав, что шаржи и шуточные эпиграммы уже «приелись». Однако по настоянию читателей в августе 1986 года юмористические изображения известных людей вернулись на страницы издания.

В перестроечные времена шаржи стали более раскованными, появились зарубежные герои: Адриано Челентано, Диего Марадона, Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Pink Floyd и другие.

Художники и поэты посвящали свои работы актуальным международным новостям: так, в № 16 1990 года появился шарж на новобрачных — народного депутата СССР Роальда Сагдеева и внучки бывшего президента США Сьюзен Эйзенхауэр. В № 29 «Крокодил» опубликовал письмо «общественного деятеля, члена КПСС» Татьяны Ермаковой, которая заявила, что брак Сагдеева и Эйзенхауэр «несовместим с нынешним положением и не внушает доверия».

Мы уже публиковали работы из рубрики «Ба! Знакомые всё лица!..» 1983–1984 годов. Сегодня мы составили большую подборку шаржей и эпиграмм из «Крокодила» 1986–1991 годов. В коллекции — изображения актёров, режиссёров, учёных, писателей, спортсменов и политиков, среди которых Леонид Филатов, Георгий Данелия, Дмитрий Лихачёв, Владимир Познер, София Ротару, Жанна Агузарова, Никита Михалков, Анатолий Собчак и многие другие. № 23, 1986 год № 24, 1986 год № 25, 1986 год № 27, 1986 год № 29, 1986 год № 31, 1986 год № 32, 1986 год № 33, 1986 год № 6, 1987 год № 8, 1987 год № 11, 1987 год № 13, 1987 год № 14, 1987 год № 17,1987 год № 19, 1987 год (2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов) № 20, 1987 год № 21, 1987 год № 22, 1987 год № 24, 1987 год № 26, 1987 № 28, 1987 год № 30, 1987 год № 16, 1988 год № 17, 1988 год № 21, 1988 год № 25, 1988 год № 29, 1988 год № 32, 1988 год № 4, 1989 год № 5, 1989 год № 6, 1989 год Роман Карцев и Виктор Ильченко. № 8, 1989 год

Сегодня в нашей рубрике «Ба! Знакомые всё лица!..» целых два лица.

Поэтому Крокодил решил провести мини-конкурс-экспресс: заказать сразу двум художникам портрет популярного эстрадного дуэта. Заказ был выполнен. Кому же присудить пальму первенства? Крокодил ловко вышел

из затруднительного положения, предоставив читателям решать самим. Итак, выбирайте. Слева — работа И. Лососинова, справа — В. Мочалова. При таком раскладе несправедливо было бы поручать стихотворную подпись одному поэту. Эпиграмму сотворил поэтический дуэт в составе А. Сивицкого и Ю. Тимянского. Они известны всем наверняка,

Авторитет их на эстраде прочен.

Пусть оба не народные пока,

Но — о‑о-очень!..

№ 9, 1989 год № 10, 1989 год № 13, 1989 год № 15, 1989 год № 16, 1989 год № 20, 1989 год № 23, 1989 год № 26, 1989 год № 27, 1989 год № 29, 1989 год № 33, 1989 год № 34, 1989 год № 2, 1990 год № 3, 1990 год № 4, 1990 год № 7, 1990 год № 8, 1990 год (22 апреля 2022 года Минюст России внёс Александра Невзорова в список иностранных агентов) № 13, 1990 год № 14, 1990 год № 15, 1990 год № 16, 1990 год № 17, 1989 год № 23, 1991 год № 24, 1990 год № 25, 1990 год № 26, 1990 год № 28, 1990 год № 33, 1990 год № 35, 1990 год № 3, 1991 год № 8, 1991 год № 11, 1991 год № 12, 1991 год № 13, 1991 год № 15, 1991 год № 17, 1991 год № 23, 1991 год № 24, 1991 год № 25, 1991 год № 26, 1991 год № 27, 1991 год № 28, 1991 год

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-perestroyka/