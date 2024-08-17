Работаем, братья!

Обычно материалы этой тематики у меня выкладываются с месячной задержкой. Но решила немного отступить от такого освещения. Уж больно вопрос больной!

По некоторым причинам основная нагрузка при внезапной атаке врага на Курскую область легла на плечи пограничников и срочников, которые впоследствие показали, что они умеют защищать Родину и честь мундира ни чуть не хуже профессиональных военных.

Помимо этого сплоченные куряне оказывали и оказывают друг другу невероятную поддержку и помощь, рискуя своими жизнями.

Об этом случае рассказывают канала "Два майора", "Дневник десантника" и "МывместеКурск".

Итак, волонтёры Золотых Рук Ангела совместно с войсками спецназначения освободили срочника, который в последний момент смог уйти от ВСУ-шников и не попасть в плен...

Он бродил по местам, оккупированным бандеровцами... По нему прицельно били - и он ВЫЖИЛ!

Связался с матерью, она - к военным, и его буквально вытащили курские волонтёры под прикрытием спецподразделений...

Руководитель группы волонтеров Дарья, куда поступила мольба матери, передала информацию военнослужащим ВС РФ, участникам СВО, которые, будучи в отпуске в Курской области, вызвались добровольно и без поддержки вывести бойца.

Вот видео, волонтёры Золотых Рук Ангела едут по территории, занятой ВСУ. Срочник к ним бежит, до спасения секунды...

Скрины с видео

Связь была крайне неустойчива, парню объясняли маршрут по телефону и выводили по карте.

При этом противник вел прямой огонь, ответным огнем срочнику удалось убить две единицы живой силы врага.

Два дня выходил под руководством Тихого и Сибиль на точку эвакуации.

Тихий и Сибиль взяли РЭБ и помчали вытаскивать бойца, выбрали местность, где скорость автомобиля позволила бы уйти от дрона и забрали парня.

Потом они едут по занятой врагом местности, и - к нашим...

Видео спасенного паренька было вчера у матери на Урале...

Сам паренёк прям герой: убежать от бандеровцев, удачно скрываться под дронами и вернуться на контролируемые Россией территории...

Бойцы с позывным Тихий и Сибиль совместно с волонтёрами Золотых Рук Ангела совместно с данными бойцами освободили срочника

Кстати, это не первая операция бойцов. Всего Тихий и Сибиль совместно с руководителем Руки Помощи Дарьей вывели 22 срочника с начала вторжения хохлов в Курскую область.

Автомобиль для вывоза наших людей предоставил бойцам отец Милетий, который до этого вывозил людей из Горналя.

Курские волонтёры заменили на оккупированной территории власть, они вывозят мирных жителей, они спасают вот таких ребят...

Золотые Руки Ангела вытащили парня!

Работаем, братья!

"Дневник Десантника" опубликовал:

Срочники, оказавшиеся в Курской битве показали себя как настоящие мужчины, достойные защитники Отечества.

Но сколько же комментариев от мам, что как так, как же наших детей поставили на границу и теперь они в опасности.

Отвечу:

У каждого солдата есть мама, которая как и вы не хочет и не желает смерти своему сыну.

Но прекратите делать из мужчин инфантильных полупокеров в лосинах.

Русский мужик с детства ДОЛЖЕН уметь защищать свою семью и Родину!!!

Во временя всех военных конфликтов молодые парни становились в один ряд со старшими и уничтожали противника, а во время ВОВ даже дети были отважнее, чем многие современные взрослые.

Если мы сейчас не сделаем из своих сыновей мужчин, то завтра некому будет защищать нашу страну, все они будут покорять Верхний Ларс и Европу, как хохлы, а женщины, дети и старики будут беззащитными мирными, над которыми враг будет издеваться и расстреливать, как сейчас это делает в Курской области.

Берите пример с жителей Курской области, там подавляющее большинство населения оказывают помощь и мирным и военным.

В газете "Спецназ России". "Журнал разведчика":

ТГ-канал «Мест доброй воли»:

– Бой Суджанских пограничников в Курской области и их подвиг не должен быть забыт.

Подвиг пограничников, которые сами мутили себе тяжелое вооружение, потому что соседи боялись лишний раз применить арту, дабы не запалить позиции.

Подвиг пограничников, которые отправили под огнем кассет и ракетами хохла свои семьи из Суджи уже в самый последний момент.

Подвиг пограничников, которые по чьей-то указивке сначала покупали и ставили по телику на каждый опорник, а потом по другой указивке их убирали.

Подвиг пограничников, которые сами скидывались и покупали себе и своим бойцам РЭБ, мавики, теплаки.

Подвиг пограничников, которые сражались до талого в Суджанской комендатуре с двумя десятками АК и двумя ПК против хохла на танках и бредли, потому что с Москвы не было приказа на отход.

Подвиг пограничников, которые попали в плен и по некоторым данным были расстреляны фашистами.

Подвиг пограничников, сражавшихся в окружении сутки и вызвавших огонь на себя.

Этот подвиг, возникший в очередной раз по всей видимости из-за чьих-то прое**в не должен быть забыт.

Как и подвиг срочников, и мотострелков, и всех, кто не съе***я и стоял до конца.

Помним.

/

Я не считаю себя политиком и великим стратегом, расскажу лишь то, что видел лично я.На данный момент я служу в одном из развед подразделений и так сложились обстоятельства, что в момент наступления пиз... в Курской области я находился там по работе.Основной работой моего подразделения является разведка.Скажу так, о надвигающимся звиздеце мы предупреждали за 2-е суток, погранцы же от своих источников знали минимум дней за 5.Заходили они на наши территории них... не малыми группами, как сейчас пытаются это выставить,Лично я наблюдал, как заходила колонна, растянутая на 3 километра.Встречали их пограничники и небольшое количество солдат, чьих сил попросту не хватило для сдерживания.Враг несомненно будет разбит и выгнан с наших территорий, но придется набраться терпения, быстрого исхода ожидать точно не стоит.Быть воином - жить вечно.Критиковать действия ответственных за это может каждый, но не сейчас, сейчас время объединиться и дать им пиз..., а уже после, когда все наладится, будем разбираться.- цинк

Курское направление

Депутат Госдумы Гурулев подробно рассказал о порядке организации войскового прикрытия Государственной границы.

"События в Курской области для меня, наверное, очень близкие, моя супруга родом из тех краев. В среду пришлось брать руки в ноги, ехать туда, чтобы забрать оттуда стариков.

Мы здесь, на этой площадке много говорили о том, что происходит вдоль нашей границы. Так или иначе, нас услышали, появились вторые эшелоны, резервы. Войска прикрытия госграницы, даже находясь в окопах, должны ежедневно заниматься подготовкой, постоянно тренироваться."

На тайминге 2:30 он сообщил, что на Курском направлении не оказалось второго эшелона наших войск. Резервы были отозваны на другие направления.

"Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьёзно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьёзные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск.

Если есть исходные данные о противнике, то, наверное, надо задумываться о происходящем. К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым.

У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят все слышать, что все хорошо.

Надо просто взять и посмотреть все директивы, боевые распоряжения и донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что нет ничего, как это было ещё 10 лет назад, к сожалению, никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность. Это не только на войне, это и на гражданке, это касается и регионов."

https://t.me/SolovievLive/273443

Вот поэтому пограничники и срочники были вынуждены драться первые дни в окружении и вызывать огонь на себя. Им просто некому было прийти на помощь.

Газета "Спецназ России" "Журнал разведчика" опубликовал на своем ресурсе мнение Заместителя Главы управления Росгвардии по Донецкой народной республике Александра Ходаковского («Скиф»):

ЛИШИВШИЕСЯ ТРЕЗВОМЫСЛИЯ.

Каждые десять километров новой гиперактивной ЛБС высасывают порядка пяти тысяч военного контингента.

– Статус у ситуации не рядовой – ставки были сделаны серьезные, и поэтому пришлось нырнуть с головой. Сейчас очевидно, что Украина завязла. Удлинив линию фронта на десятки очень горячих километров, она стала заложницей собственной смелости.

Также очевидно, что каждый новый успех на выбранном направлении если и будет возможен, то очень большой ценой, и в целом прокормление ситуации стало теперь сродни "на десять тыщ рванул, как на пятьсот..."

Замысел, видимо, был обычным: попробовать на разных направлениях, а потом сконцентрироваться на том, где пойдет. Первоначальный успех на Курском направлении взвинтил ажиотаж до предела и лишил трезвомыслия, потребовав переброски значительных боеспособных сил. Таким образом, наступательных ресурсов для другого направления, скорее всего, не осталось.

Я считал, что каждый километр новой линии фронта должен осваивать в среднем до пятиста бойцов, способных на такой режим войны, — а этого товара в принципе не так и много, даже если на улицах наловили в избытке.

Итого: каждые десять километров новой гиперактивной ЛБС высасывают порядка пяти тысяч военного контингента. Не представляю, что в Украине в загашнике есть еще подобная заначка. А тем временем топка требует все новых дров – скоро "перемога" может стать такой "зрадой"...

Постараемся.

https://t.me/specnazAlpha/28260

А вот и ещё одна причина вернуть домой исторические земли России, не только Новороссию, но и Малороссию. США готовы взять под контроль запасы редкоземельных металлов на Украине, - заявил американский сенатор Линдси Грэм, побывав в Киеве.

«Президент Зеленский рад и готов к достижению стратегического соглашения с США в отношении редкоземельных металлов на сумму более триллиона долларов, принадлежащих Украине, и взял на себя обязательство создать рабочую группу с США», — говорится в совместном заявлении сенаторов США Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма.

Американские сенаторы также заявили, что "Украина богата значительным количеством лития*, титана** и других редкоземельных минералов, которые необходимы американской экономике. Соглашение с Украиной в этой области сделало бы США, менее зависимыми от иностранных конкурентов».

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* четыре месторождения лития расположены в Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях, разведаны ещё при СССР понятно.

** Крупнейшее месторождение титана на Украине – Селищанский участок с залежами титановых руд в Житомирской области. Суммарно на территории бывш УССР находится до 20% мировых запасов титана.

Отдавать всё это враждебным России США и гейсоюзу просто нецелесообразно, так как это стратегическое сырьё, и в частности для военки - США испытывают дефицит этого самого титана, а про литий все и так знают, насколько он востребован.

А самим украм от этих запасов всё равно пользы не будет - всё тупо отберёт США, в то время как когда будут в составе России, все эти запасы пойдут на пользу и самим украм,

Вот и поэтому тоже уничтожается население незалЭжной. Легче будет без населения прибрать к рукам. Надо четко олсознавать, что так просто деньги не выделялись бы укрорейху, не будь материальной составляющей.

https://t.me/ruspanorama/59194

Наши запорожцы столкнулись с ДРГ противника в Курской области. Банду уничтожили. У нас два раненых. На фото вы видите, как одного из них придерживает друг. Второй раненый лежит на БТРе. Ребята оказывают ему первую срочную помощь.

Парни просили передать всем пламенный привет и поблагодарить за высокопрофессиональную и самоотверженную работу работников скорой помощи. Буквально через 7 минут приехали две кареты и забрали наших раненых. Угрозы их жизни нет. Всё будет нормально.

Запорожцы на Курской земле продолжают боевую работу по изгнанию фашистов с нашей земли.

https://t.me/rogozin_do/6271

Инет-каналы заполнены фото зачищенных хохломразей. Вот одно из таких:

Морпехи 810 сожгли 11 единиц техники и положили большое количество личного состава ВСУ в Курской области. Основной план ВСУ по быстрому прорыву вглубь российской территории провалился, теперь ВС РФ методично уничтожают те резервы противника, которые он долгое время готовил.

Но бездыханные и кровавые ошметки я ставить не буду. Кому интересно, смотрите по ссылке:

https://t.me/belarusian_silovik/39244

Украинская колонна, разобранная нашими товарищами из 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Работа по сокращению поголовья нелегальных украинских мигрантов продолжается. Видеоролик боя ребята обнародуют лишь тогда, когда можно будет.

https://t.me/harry_homolsky/6772

Повреждения подбитого в Курской области украинского танка Challenger 2 британского производства. Попадание в лоб башни и башенку.

https://t.me/ChDambiev/31073

Обилие кадров с приунывшими контрнаступантами — решила не публиковать, а ценителям (с крепкой психикой), которые по какой-то причине их еще не видели, рекомендую полистать каналы, перечисленные ниже (пленных захватчиков также наблюдаем все больше).

https://t.me/belarusian_silovik

https://t.me/warhistoryalconafter

https://t.me/ukraina_ru

https://t.me/rosich_russia

Горькая история.

Стало известно, над кем издевались украинские нацисты, переодевшись в нацистов немецких

Дедушка, над которым глумился отморозок, это 74-летний Александр Гусаров, житель села Заолешенка, где и было снято ужасное видео. 38-летний упырь и его соплеменники встретили дедушку на дороге — он пытался найти русских бойцов, а нашёл террористов. После того как уроды сняли свой издевательский ролик, Александр Гусаров пропал. Его родные не могут найти дедушку. В телеграм-каналах пишут, что эти нелюди расправились с безоружным пенсионером.

Уже опубликованы данные любителя ролевых игр. Надеемся, что его поймают живым и накажут уже в ближайшее время.

Тот, кто выложил ролик в сеть, пишет:

Не переживайте, "русиш швайне не дошел до своей водки"

Добавляя, что пенсионера застрелили после окончания записи. Его внучка в это не верит.

https://t.me/tsargradtv/85816

Боевики ВСУ в Курской области назвали пенсионера, пытавшегося выбраться в безопасное место, русской свиньей. Один из них появился в кадре в каске с символикой СС. Им оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

https://t.me/ssigny/107317

Вэсэушники в Курской области воюют с могилами русских бойцов: Наши "вагнера" и вэдэвэшнки не дают врагу покоя даже на том свете. Приехали тут в Суджу итальянские журналисты и как начали там свои сюжеты снимать, о том, какие украинцы – молодцы. Благородные воины, которые не бомбят жилые дома и вообще радуют местное население одним своим присутствием. Кладбище во временно оккупированном районе Курской области.

Могила павшего бойца ЧВК «Вагнер» с двумя флагами — Компании и ВДВ.

Широкошароварной походкой мимо могил шагают две выруси.

Один берет знамя оркестра и швыряет его на землю, второй — делает то же самое с десантным, проходя по нему ногами.

В «Вагнере», к слову, к противнику всегда относились уважительно, особенно к мертвому. Потому что воевать с мертвыми — последнее дело. Но что-то мне подсказывает, что двое этих ублюдков на видео ни в Соледаре, ни в Бахмуте не были, а потому пока ведут себя как последние животные.

Что ж, встреча с живыми вагнерами, которых сейчас очень много в Курской области, будет у них совсем другой. Почему-то я так думаю.

https://t.me/yaremshooter/3312

Комиссар Яррик, админ тг-канала astramilitarum отреагировал:

Года два назад я вам рассказывал одну легенду, которую услышал от наших дорогих друзей из Сирии. Судя по всему, эти будущие мертвецы, что решили воевать с погибшими вагнерами, ее не знают.

Что ж, я напомню, мне не жалко.

Ребята из Сирии – парни хоть и светские, но не лишенные здоровой сельской суеверности – рассказывали, что «аскари руси» – это фактически неубиваемые ребята. По их словам, «вагнеровца» невозможно убить, поскольку он будет мстить своим палачам после смерти. Во всяком случае, в этом верили боевики ИГИЛ (запрещена законом и здравым смыслом на территории РФ) – люди в массе своей пришедшие из пустыни, и не имевшие широкого кругозора, который мог бы поколебать их уверенность в том, что мертвые приходят за своими убийцами после смерти.

Особую силу в этой легенде имел тот самый жетон бойца ЧВК «Вагнер». Согласно верованиям боевиков, если взять первую и последнюю цифры с его жетона, полученное двухзначное число будет обозначать, сколько противников должен уничтожить русский воин в бою. А если воин погибнет до того, как число убитых врагов сровняется с цифрами на жетоне – то добирать это число погибший «музыкант» будет уже после смерти.

Как рассказывали сирийцы, боевики ИГИЛ боялись убивать «вагнеровцев», у которых на жетонах оказывались большие числа, чтобы не накликать на себя беду.

Конечно, это всего лишь легенда. Однако практика подсказывает, что у любой легенды есть серьезная материальная база – описанная в витиеватой форме сказок и преданий. И на месте всех врагов Оркестра (особенно - представленных на видео с оккупированной территории РФ) я бы серьезно задумался о том, какие из этих легенд могут отозваться неминуемым возмездием…

https://t.me/astramilitarum/36594



А это для разрядки

И наконец:

УКАЗАНИЯ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ШТАБА:

- движение автомобильных колонн в ночное время осуществлять с применением штатных светомаскировочных устройств и приборов ночного видения на повышенных скоростях и увеличенных дистанциях;

- на маршрутах движения свести к минимуму время нахождения автомобильных колонн в местах остановок при обеспечении маскировки не позволяющей обнаружение колонн воздушными средствами наблюдения противника и рассредоточении ВВСТ на расстояние не менее 70-100 м. друг от друга, ВВСТ с ракетами и боеприпасами не менее 100 м.

- в состав колонн дополнительно выделять личный состав для развертывания постов воздушного наблюдения и борьбы с БПЛА;

- обязать командиров всех степеней перед отправкой каждой автомобильной колонны, при проведении инструктажей доводить всему личному составу требования по движению колонн;

Командирам подразделений принять к руководству.

https://t.me/rsotmdivision/19024

Прошло три года.... жареный петух наконец доклевал! УРАААА!

Вот, что бывает когда свиньи встречают на своем пути НЕ срочников

https://t.me/rosich_russia/64951 Результат боевой работы 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Уничтожено и повреждено 8 бронемашин: от американских HMMWV и Cougar H до канадских Roshel Senator и украинских "Козак-7". Судя по тому, что происходит, при отсутствии большого количества групп закрепления украинские рейдовые отряды либо оставляют легкобронированный транспорт и пытаются выходить, либо прячутся в посадках и неизбежно натыкаются на спецназ. Тяжёлая бронетехника после первых дней огневой поддержки встречается всё реже.

https://t.me/ssigny/107307 Апти Аронович сегодня (14.08) в хорошем настроении, рассказал, что, захватили секретные материалы, из которых стало известно, что хохлы, оказывается, к 11 августа собирались захватить АЭС и шантажировать Кремль.

https://t.me/proofzzz/24447

Корреспондент КП Александр Коц побеседовал с командиром легендарной "Пятнашки", которую перебросили на Курский плацдарм.

Защищать Отечество — высшая награда для воина

- В 2014-м году ты мог себе представить, что твое добровольческое подразделение будет воевать на территории Российской Федерации? — Спросил я Ахру Авидзбу с позывным «Абхаз», который и создал это подразделение.

- Брат, я ничего себе такого представить не мог. Потому что представлять – это, значит, фантазировать. Это не наше удел. Если так случилось, так и будет, будем защищать свое Отечество везде, не только в Курске, в Донецке. Надо будет, и во Львове. Нам без разницы. Потому что есть наши исторические земли, за которые мы будем стоять и бороться. Поэтому удивляться, что противник себя повел как-то гадко, подло… Слушай, он себя и до этого благородно не вел. Удел воина – защищать свое Отечество, это высшая его награда. Мы горды быть причастными к Курской битве номер два. Отец-основатель "Пятнашки", Ахра Авидзба, позывной "Абхаз". Александр КОЦ

- Много идет в интернете сейчас рефлексии по поводу произошедшего в Курской области...

- Брат, в интернетах всегда много разговоров. Я на эти вещи не реагирую. Это люди, которые на волне. И сейчас волна истерии, какого-то хайпа или военной тематики. Не то что они плохие, злые. Нет, просто есть запрос людей на эту тему, и они ее оседлали. Поэтому я не реагирую и скажу так: подождем, что вы будете говорить через неделю.

- Какие первые впечатления от новой зоны боев?

- У ВСУ сейчас свежие силы идут, до конца не понимая, куда и как. Потому что они даже под деревьями не прячутся. Встретим, развеселим. Тут и 80-я бригада есть, и 72-я. Первая – это наш оппонент в Часов Яре, вторая была против нас в Авдеевке. Все старые знакомые, но люди в них новые. Те, кто был раньше против нас, там и остались.

- Качество новых как оцениваешь?

- В начале СВО были люди, которые имели опыт восьми лет войны. Их не стало, сейчас идут новобранцы. Поэтому сказать, что мы как-то остерегаемся их… Да нет, плевать хотели на них. Даже если бы они имели опыт 100 лет, плевать хотели. За нами наша страна, наше Отечество. Поэтому, какой у него опыт, это для нас не показатель. Ты можешь всю жизнь заниматься карате, быть самым сильным в этом виде спорта, иметь олимпийские награды, но 9 граммов решают весь вопрос.

- Как ведет себя противник?

- Он не сидит на одном месте, он кочующий. Поэтому пока купируем, соединяемся с левыми, с правыми флангами и тихо движемся.

- Объясни, что означает «кочующий».

- Пришел, здесь укусил, пошел дальше, петлю сделал километров 15-20, там укусил. И всем кажется, что их много. Но это малые мобильные группы, человек по 20-30. Они просто растянуты. Но и на них найдем управу, не переживайте.

https://dzen.ru/a/Zrtmj5XBcXUI5hbG?utm_campaign=transit&...



Вот дало слабину государство -

И Отчизна столкнулась с войной.

Здесь нет линий ни белых, ни красных…

Здесь ведут пограничники бой.

В окружении стойко по-русски,

Всем стратегам сквозь зубы грубя,

Пограничники бьются под Курском,

Вызывая огонь на себя.

Кто-то важный в штабАх что-то знает.

Кто-то что-то доложит наверх.

А пока парни в землю врастают,

И врастут, если надо, навек.

Как обычно бывает по жизни:

Крепче громких, крутых и стальных

Парни насмерть стоят за Отчизну,

За себя и за всех остальных.

Позже лозунги будут и сводки,

Сколько техники, мол, сожжено.

И стратеги порвут свои глотки,

И солгут сотню раз всё равно.

Область Курская, область героев,

Весь народ стал сегодня тобой.

Мы до хруста в зубах вспомним стоя,

Как вели пограничники бой…

©️ Сергей Ефимов



Когда нибудь вы тоже узнаете имена этих героев

Быть воином-жить вечно

https://t.me/fireinstruktor/125

Дмитрий Медведев заявил, что нападение ВСУ в Курской области снимает «любые табу» с ответных действий России. Зампред Совбеза РФ назвал вторжение ВСУ «террористической вылазкой».

На совещании о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области он заверил, что украинские войска «понесут заслуженное наказание».

«Все оценки даны президентом РФ несколько дней назад и вчера, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что за то, что они сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима», — объявил Медведев.

Что изменится в СВО после атаки на Курскую область

Ранее в своем Telegram-канале Медведев указал на «важное политическое и правовое последствие» курской операции ВСУ.

«С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — объявил Медведев.

По его словам, не должно быть никаких ограничений в смысле кем-то признаваемых границ Украины.

«И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. <...> Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — объявил зампред Совбеза РФ.

Он пожелал светлой памяти погибшим военным и мирным жителям и выздоровления всем раненым. По словам Медведева, «лучшая память о них — это тщательно продуманное возмездие».

https://mpsh.ru/27397-ukraina-budet-nakazana-medvedev-prerva...

Конечно, это маленькая часть, но новости поступают ежедневно. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок