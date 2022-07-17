Бремя личной и публичной ответственности

Основная задача нового этапа СВО РФ на Украине определена личным приказом министра обороны России, публичное объявление которого подчеркивает тот факт, что сам глава военного ведомства полностью уверен в успехе.

Источник: syria.mil.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу взял на себя личную ответственность за прекращение бандитских артиллерийских и ракетных обстрелов городов Донбасса и других освобожденных территорий со стороны бандформирований киевского режима .

«В завершении заслушивания [докладов командующих группировок «Юг» и «Центр»] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов»

Для тех, кто не вполне понимает, что это означает, поясню.

Во-первых, от лица высшего военного руководства отдан конкретный боевой приказ, краткая суть которого изложена выше. А приказы в армии, как известно, не обсуждают, а выполняют.

Во-вторых, с этим приказом теперь, совершенно однозначно, связана личность самого Сергея Шойгу, который, таким образом, взял на себя полную ответственность за его выполнение.

В-третьих, Сергей Кожугетович совсем не тот человек, которому свойственно недооценивать важность взятого на себя перед всей страной публичного обязательства. Тем более, в такой экстремальной ситуации. А это, в свою очередь означает, что министр принял достаточно взвешенное решение и у него есть твердая уверенность в выполнении поставленной войскам задачи.

Давайте оценим, на чем может быть основана такая уверенность.

Прежде всего, это, конечно же, оперативные успехи союзных войск на Донбассе, где уже полностью освобождена территория Луганской Народной Республики и в настоящее время успешно развивается операция по ликвидации вражеской группировки на пока еще удерживаемых противником территориях ДНР.

Судя по всему, оперативная обстановка на этом участке фронта оценивается министром обороны как благоприятная для завершения освобождения всего Донбасса в течение ближайших недель.

С учетом того, что именно с пока еще оккупированных территорий ДНР исходит самая большая ракетно-артиллерийская угроза для Донецка и других населенных пунктов этого региона, ликвидация данного стратегического плацдарма ВСУ неминуемо приведет к резкому уменьшению возможностей украинских бандформирований по огневому поражению гражданской инфраструктуры и местного населения.

Вытеснение противника с занимаемых им ныне позиций непосредственно возле столицы ДНР с дальнейшим отбрасыванием его сил на 100-150 км от границ республик полностью снимет угрозу их обстрелов с применением наземной артиллерии, РСЗО и оперативно-тактических ракет в той их номенклатуре, которая сегодня состоит на вооружение «ВСУ». Включая западные поставки. Даже «святой HIMARS» — по версии падкой на чудеса украинской публики, ситуацию в этом случае уже не спасет.

Источник: topwar.ru

Однако обеспечить, таким образом, полную безопасность освобождаемых территорий все равно не получится до тех пор, пока киевский режим будет контролировать хотя бы пядь территории Украины. Противник будет продолжать эти зверские обстрелы, на какой-бы рубеж не откатились его войска. И потому каждый новый освобожденный город, или деревня автоматически окажутся на линии огня. И будут разрушаться этой прокси-армией Вашингтона, для которого даже уничтожение всего живого на этой земле вполне приемлемо.

Частичное и, возможно, даже существенное продвижение к выполнению вышеозначенного приказа министра обороны РФ может быть связано со значительным расширением масштабов оперативно-стратегических мероприятий ВС РФ в глубине территории противника.

В первую очередь за счет координации всех видов разведывательной деятельности (космической, агентурной, радиотехнической) с целью выявления, в режиме реального времени, группировок ударных сил и средств «ВСУ», вплоть до отдельных командных пунктов, пусковых установок и пунктов складирования боекомплекта.

Очевидно, что соответствующие меры принимаются уже и сегодня. Однако по мере появления у противника высокоточного оружия большой дальности, соответствующие усилия должны быть увеличены кратно, пропорционально растущей угрозе.

Особую роль в ликвидации ударного потенциала «ВСУ» а также его оперативных командных центров могут и должны сыграть силы специальных операций воздушно-десантных войск РФ. Это именно те силы, которые в приоритетном порядке предназначены для решения боевых задач в глубоком тылу противника, выявления там особо важных военных объектов и уничтожения таковых.

Далеко не факт, что соответствующие спецоперации не ведутся уже сегодня. О таких сугубо секретных рейдах никогда не объявляют публично, даже в случае их полного успеха. Тем не менее, априори понятно, что участники таких операций, среди которых наверняка большинство добровольцев, люди исключительно героические и предельно самоотверженные. Поскольку боевая работа в тылу врага это всегда большой, подчас смертельный риск. Тем не менее, это война, и даже такой риск может быть оправдан, если на кону стоит безопасность целых городов и жизнь сотен и тысяч мирных граждан.

Одной из важнейшей задач всех видов Вооруженных Сил РФ, располагающих потенциалом для минимизации ударных возможностей противника, является целенаправленная и систематическая работа по выводу из строя его тыловых коммуникаций. И, особенно, тех путей подвоза, по которым на Украину перебрасывается западная военная техника. Вот вполне типичный пример:

Определенные усилия в этом направлении на предыдущем этапе СВО уже были предприняты. От разрушения отдельных стратегических мостов и тоннелей, до нанесения ударов по «центрам принятия решений», вроде недавней нейтрализации участников винницкого совещания представителей «ВСУ» и натовских поставщиков по вопросам поставок новых партий оружия.

Однако с учетом того факта, что проблема на решение которой направлен нынешний приказ Шойгу пока, явным образом, не решена, масштаб и интенсивность работы ВС РФ по парализации коммуникаций противника наверняка будут существенно увеличены.

Само собой разумеется, огромное сдерживающее влияние на характер и результаты боевого применения российских и союзных вооруженных сил оказывает, прежде всего, главная политическая особенность СВО. А именно то, что Россия в принципе не воюет и не собирается воевать с частью собственного народа, проживающего на исконно русской территории так называемой Украины.

Кстати, именно поэтому, 15 июля с.г. в ходе заседания назначенных на этот день законодательных органов власти РФ, не произошло ничего похожего на то, о чем заблаговременно раструбили в интернетах многие «эксперты». А именно объявления войны Украине. Российское государственное руководство слишком умно для того, чтобы так легко и просто попасть на удочку врага, которому только то и нужно, чтобы мы воевали сами с собой, причем в формате войны на уничтожение. Таких «подарков» спесивым, но недалеким западным «юберменшам» Москва делать точно не станет.

Но это, тем не менее, никак не отменяет той главной цели, которую диктует сама жизнь и формулирует в виде боевой задачи руководство Вооруженных Сил — а именно полное снятие военной угрозы для всего населения исторической России, включая и её «украинскую» часть. Чего без полной денацификации и демилитаризации всех этой завшивленной нацизмом территории достигнуть в принципе невозможно. И Сергей Шойгу только что подтвердил, что так оно и будет.