Секретное оружие СССР наносит отложенный удар

Мировые производители микросхем предупреждают о надвигающемся кризисе из-за сокращения поставок неона, основным производителем которого является Россия и Украина. Но мало кто знает, что это – следствие секретной программы СССР по разработке лазерного оружия. Спустя десятилетия оно опосредованно начало наносить удары по самой чувствительной сфере глобального производства. Разберём эту увлекательную историю, и не только в сегодняшнем выпуске.

Кризис

Запасов неона на складах у покупателей осталось на 1,5 – 2 месяца. Свыше половины мировых поставок обеспечивала Украина и Россия, а зависимость непосредственно США от нашего неона достигает и вовсе 95%. Когда запасы будут израсходованы, производители микросхем начнут сокращать производство, которое и без того едва оправилось от удара пандемии.

Многие думают, что неон используется лишь для красочной наружной рекламы, но 83% потребления этого газа приходится на полупроводниковую промышленность. Он необходим для работы эксимерных лазеров, которые, кстати, были изобретены советскими учёными в 1970 году. Сегодня с их помощью осуществляют операции по коррекции зрения и производятся микрочипы.

Сам неон добывается, буквально, из воздуха с помощью промышленных установок разделения, например, на сталелитейных предприятиях. В прошлом веке спрос на него был невысок, и он считался побочным продуктом. Однако в 70-ых годах СССР всерьёз занялся разработкой лазерного оружия, с помощью которого мы намеревались сбивать вражеские ракеты и слепить спутники. Неон в нашей стране стал считаться стратегическим продуктом, и были развёрнуты серьёзные мощности по его производству. На территории РСФСР он выделялся из газовой смеси, а на территории нынешней Украины проходил очистку, необходимую для использования в лазерной технике. Так мы стали главным производителем в мире.

Продолжим после краткой сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур и доставила на МКС новый экипаж.

К ходовым испытаниям приступило новейшее океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное на заводе «Янтарь».

Завод «Уральские локомотивы» представил грузовой электровоз нового поколения.

Предприятие ТМХ-Электротех приступило к выпуску новых асинхронных тяговых электродвигателей для тепловозов.

В Нижегородской области запустили новую линию нанесения антикоррозионных покрытий на железнодорожные колёса для высокоскоростного движения.

На прессово-рамном заводе «КАМАЗ» успешно прошел испытания российский робот-манипулятор «Эйдос».

Крупный модернизационный проект реализован на предприятии «Тольяттикаучук».

В Татарстане запустили производство комплектующих для газовых турбин.

В Калужской области – тепличный комплекс по выращиванию малины.

В Ярославской области открылся крупный молочный комплекс .

Ещё один – в Нижегородской области.

Новый тепличный комплекс открылся в Дербентском районе Дагестана.

Наследие

Распад Союза хоть и подорвал, но всё же не уничтожил полностью наш производственный потенциал. Россия сохранила статус главного производителя сырого неона, а Украина – лидера по его очистке. Два крупнейших украинских предприятия в этой сфере расположены в Одессе и Мариуполе, российское – в Москве. По мере роста спроса со стороны полупроводниковой промышленности производство неона стало развиваться и в странах ЕС. Но так как оно всегда являлось побочным производством металлургии, а металлургия попала под прессинг «зелёных», большинство установок в Европе было ликвидировано. Поэтому «евромайдан» 2014 года вызвал панику на рынке и рост цен на неон в 10 раз. Позже, когда стало понятно, что предприятия в Мариуполе и Одессе не остановили свою работу, паника улеглась.

Теперь же, как вы понимаете, сложилась принципиально иная ситуация. Оба завода не работают с конца февраля, и перспективы их возвращения на рынок весьма туманны. Иностранные покупатели пока используют накопленные запасы и ищут новых поставщиков. Но на строительство новых заводов неона в том же Китае уйдёт от 9 месяцев до нескольких лет. К тому же никто не спешит вкладывать средства в эти самые весьма недешёвые заводы, так как всё же шанс на то, что украинские (или уже бывшие украинские) заводы возобновят свою работу за этот срок – весьма велик.

Таким образом, хоть программа СССР по созданию лазерного оружия и не была в полной мере реализована, созданный с её помощью производственный задел сегодня стал весьма нелишним оружием в войне экономической.

Впрочем, кто сказал, что лазерная программа СССР не реализована?

Лазерный удар

Несмотря на развал СССР, работы по созданию лазерного оружия в нашей стране были продолжены, и весьма успешно. Хотя они относятся к категории секретных, кое-что уже известно. Например то, что на вооружении российской армии с недавних пор стоят лазерные комплексы «Пересвет», которые в 2020 году прошли обкатку в Сирии. Они способны перехватывать ракеты противника и, по всей видимости, даже уничтожать спутники на низкой орбите. Суммарная мощность импульса «Пересвета» оценивается в 3 МВт с перспективой увеличения до 10 МВт, что позволит уничтожать в воздухе даже ядерные боеголовки и спутники на высокой орбите.

Для борьбы с более мелкими и дешёвыми целями, например, беспилотниками и барражирующими боеприпасами создан мобильный лазерный комплекс на основе колесного тягача БАЗ-6910. Он работает на дальности до 7 км и имеет выходную мощность до 50 кВт. В данный момент проходит госиспытания.

Пока что это оружие не является массовым и относится к разряду экспериментального. Но, как вы сами видите, иногда оружию необязательно делать выстрелы, чтобы наносить урон противнику.

Завод зовёт!

На этой неделе свой первый полёт совершил очередной транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Его предшественник Ил-76 в советское время производился на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова в Узбекистане, но в 2010 году производство было перенесено в Россию на завод «Авиастар-СП» в Ульяновске. Новая модификация самолёта получила современные российские двигатели ПС-90А-76, новый пилотажно-навигационный комплекс, систему автоматического управления, комплекс связи и другие улучшения, значительно расширившие его возможности.

Сегодня в новых условиях востребованность российской авиации растёт. Ульяновский завод намерен увеличить производство до 18 машин в год, в связи с чем проводит набор персонала. Уже сейчас требуется 200 слесарей по изготовлению и доводке деталей. Всего же в ближайшее время завод намерен привлечь до 2000 новых работников. По итогам прошлого года средняя зарплата на предприятии выросла на 30%, а по некоторым производственным категориям на 40%.

Как мы и говорили в наших выпусках все последние годы – самыми востребованными в России будут квалифицированные представители рабочих специальностей и программисты. Поэтому снова обращаемся к нашей молодёжи – не тратьте время на ТикТок и осваивайте нужные стране профессии. Именно в них будет возможно в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. Следите за нашими выпусками, чтобы знать, на каких именно предприятиях начинается набор работников.

Теперь о героях.

Время Человека

В Казани местный житель Тимур Зиганшин прогуливался у озера с женой и ребёнком. В какой-то момент он услышал со стороны водоема крики – там находились две девочки, одна из которых провалилась под лёд. Тимур бросился на помощь, действуя грамотно, смог добраться до места происшествия, не провалившись, и вытащил ребёнка на твёрдую поверхность. Девочка успела замёрзнуть, поэтому он вызвал скорую и, дожидаясь прибытия медиков, согревал пострадавшую в автомобиле. Спасённого ребёнка увезли в больницу, а Тимур спокойно уехал домой. Лишь позже сотрудники МЧС смогли найти его, чтобы передать благодарность.

Пока мы не отворачиваемся друг от друга в сложной ситуации, пока готовы прийти на помощь по первому зову, ничего непоправимого с нами не случится. Берите пример с настоящих героев и берегите себя и своих близких!

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