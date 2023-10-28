Москва в объективе

История Патриарших прудов или по следам “Мастера и Маргариты”.

До 17 в. на этом месте было Козье болото: рядом с ним был Козий двор, с которого отправляли шерсть к царскому и патриаршему дворам.

Затем здесь устроили резиденцию Патриарха Гермогена, а на месте болота появилась Патриаршая Слобода. В 1683-1684 г. по приказу Патриарха Иоакима вырыли 3 пруда для разведения рыбы к патриаршему столу. Картина Петра Геллера, висящая в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. «До сих пор искусствоведы спорят, что именно изображено, и картина в разных источниках подаётся под двумя разными названиями: „Патриарх Иов отказывается признать в Лжедимитрии сына Ивана IV“ и „Патриарх Гермоген отказывается подписать грамоту о роспуске народного ополчения“» После отмены патриаршества (при Петре I) пруды забросили, и они заболотились. А в начале 19 в. пруды зарыли — оставили только декоративный Большой Патриарший пруд. Вокруг него устроили сквер. Именно тут начинается действие романа «Мастер и Маргарита». Здесь Берлиоз попадает под трамвай, который поворачивал с Ермолаевского на Бронную. Булгаковеды выяснили, что вдоль Патриарших прудов шел дополнительный путь, который изредка все же использовали. Теперь рядом с предполагаемым местом встречи Берлиоза и Бездомного с Воландом стоит знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами».

Как и где справляли нужду в дореволюционной Москве. Проблема с общественными туалетами в Москве 19 в. была очень серьёзной: поначалу их просто не существовало и горожане делали свои дела где придется. Сложность в установке общественных туалетов состояла в том, что в Москве отсутствовала централизованная канализация. С 1880-х г. начали ставить общественные писсуары. Они выглядели, как круглые сооружения, которые делились перегородками на пять частей. На полу были решётки, куда уходили нечистоты. В писсуарах не было крыши, поэтому люди, жившие на высоких этажах окрестных домов, могли лицезреть весь процесс. На рубеже 20 века в Москве начали появляться ретирады - надземные туалеты, а со временем и подземные. Именно в одной из таких на Театральной площади и поставили первые унитазы с сиденьями из красного дерева, а также умывальники с мылом и полотенцами.

Парадная доходного дома Анны Шугаевой на Садово-Самотечной улице, знакомого многим москвичам как "Дом с рыцарем". Семиэтажное здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина в стиле северный, или скандинавский, модерн на Садовой-Самотёчной улице. Строение по форме напоминает букву Г. Не так давно получил статус памятника архитектуры. По проекту архитектора первый этаж и подвал были отведены под торговые помещения. В полуподвале и на остальных шести этажах располагались квартиры. В наши дни дом по-прежнему жилой: на первом этаже также размещаются магазины, а остальные шесть этажей жилые.

На фасаде павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ восстановили белокаменную облицовку Специалисты расчистили сохранившийся белый камень, укрепили его и восполнили пробелы. Позже там ещё сделают подсветку.

Царская башня- самая молодая и маленькая башня Кремля В 1680 г. в Москве построили Царскую башню, которая сейчас считается самой молодой и самой маленькой (16,7 метров) в ансамбле Кремля. Легенда гласит, что раньше на месте этой башни стояла наблюдательная вышка, с которой Иван Грозный наблюдал за всем происходящим на Красной площади.

Трамваи на Красчной площади

Сейчас Красная Площадь - место пешеходное. Однако, так было не всегда. До 1963 г. здесь ездили машины, а ещё раньше - ходили трамваи. Началось это в 1909 г. Трамвайный маршрут имел следующий путь: Кремлёвский проезд - вдоль здания Исторического музея- вдоль Верхних торговых рядов (ГУМа) - поворот к собору Василия Блаженного - поворот на современный Васильевский спуск. Однако, творческая интеллигенция оказалась недовольна стройкой. Архитекторы и художники говорили, что трамвайные провода уродуют сердце Москвы. Местные торговцы же поддержали идею запуска трамвайной линии. В дискуссию вступали и случайные прохожие. Некоторые из них называли взгляды интеллигенции "отсталыми". Главное - удобство пассажиров. Однако, в 1950 г. трамвай исчез даже из окрестностей Красной Площади. В те времена этот вид транспорта считали морально устаревшим и для города не нужным.

"Невидимый" монастырь в центре Москвы. Высоко-Петровский монастырь, расположенный в самом центре Москвы, нередко остается незамеченным. Монастырь был основан в 1325 г. Во время правления Петра I монастырь приобрел тот облик, который мы видим сегодня. Местность рядом с монастырем принадлежала Нарышкиным с середины 17 в. В 1671 г. Нарышкины передали монастырю часть своих земель и палат, так что его территория увеличилась вдвое. После революции монастырь упразднили. В его стенах жили люди, был спортивный зал и различные учреждения. Сегодня по территории монастыря можно прогуляться, зайти в трапезную, а также пройтись под аркадами и подняться на галерею, чтобы полюбоваться древнерусскими каменными наличниками.

Самый красивый дом на Якиманке и плантации мандаринов. Где связь? 1851 г. Дом Игумнова - эксперимент наших предков, которые решили пойти против европейского влияния и в поисках новой эстетики обратились к исконно русской традиции. Однако, не все оценили эту красоту. Москвичи смеялись над этим домом, подчеркивая вычурность и вульгарность хозяина. Николай Игумнов - купец из Ярославля, владелец текстильной фабрики и нескольких золотых приисков в Сибири. В конце 19 в. очень хотел стать «своим» в Москве и решил построить дом, которых всех удивит. В итоге перестарался, с дизайном переборщил, да и ещё устроил скандальный бал (танцы на золотых империалах с ликом императора), за что был выслан в ссылку в Абхазию. В ссылке он не «поник», а, наоборот, стал благоустраивать дикие абхазские земли: закупил в Турции посадочный материал, разбил пруды, и, таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы.

С 1938 г. в доме Игумнова работало посольство Франции, а с 1979 г. это резиденция посла Французской республики. Здесь проходят дипломатические приемы, устраиваются праздники. В наши дни особняк на Большой Якиманке по праву считается одним из самых ярких шедевров московской архитектуры XIX столетия.

Закаты в Москве - это магия Фото ernstaslanian

А вы знали, что на Красной площади можно пожать руку Москве? Можно всю жизнь прожить в Москве, миллион раз съездить на Красную Площадь, но так и не увидеть дверную ручку в виде руки, держащей свиток.

Раньше у каждых ворот Кремля были бронзовые ручки в виде рук, которые показывали различные жесты. Их поставили по указанию Александра II, который в шутку предложил всем желающим «пожать руку» Москве.

В 90-е годы часть ручек украли, но осталась одна на воротах Никольской башни, с которой до сих пор можно поздороваться!

Храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот: главное венчание в его истории. Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот известен тем, что здесь венчались Александр Пушкин с Натальей Гончаровой. Торжественная церемония состоялась в 1831 г., но чуть не оказалась на грани срыва! А все из-за матери невесты. Из воспоминаний Екатерины Долгоруковой: «В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо отложить, что у нее нет денег на карету. Свадьба была на волоске от ссор жениха с тещей… Пушкин ей не уступал и, когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: «это дело вашей дочери, я на ней хочу жениться. Не на вас». Во время венчания упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Потом у поэта потухла свечка. Позже в тот же день у тещи разбилось зеркало. Наталья Ивановна воскликнула: «Добра не будет!» Но дело было сделано: из церкви Пушкин и Гончарова вышли мужем и женой.

Особняк Цветкова. Автор проекта: Владимир Мазырин. 1901 г. Особняк Цветкова является одним из самых известных исторических зданий города, выполненный в стиле модерн, внешне он напоминает терем. Заказчиком проекта был богатейший купец Степан Цветков, владевший одним из крупнейших банков Российской империи. Изначально здесь располагался дом купца Цветкова, который был известен своими богатыми собраниями искусства. В 1917 году, после революции, особняк был национализирован, и его богатые коллекции были переданы в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В советское время здание использовалось для различных государственных нужд, включая размещение различных министерств и ведомств. Сегодня особняк Цветкова является домом для Музея частных коллекций, который является филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Доходный дом полковника Смазина прячется в глубине Селивёрстова переулка. Дом в стиле западноевропейской готики построен архитектором Иллиодором Михайловским в 1903 году.

Изящные окна парадной потрясающей красоты, рамы оригинальные.

Помимо рам сохранены метлахская плитка и кованые ограждения лестницы и перила.

В здании расположены офисы.