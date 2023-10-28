Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Как вырастить детей, достойных   патриотов своей Родины и её незабываемых героев  при нашем  изуродованном  образован..."В одиночку спас ...
  • Светлана Митленко
    Понятно. Но если хочнешь - пришлю лмчно. Видимо либо выпущено джля своих, либо весьма малым тиражом.Замечательные раб...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Я не нашла, есть только материалы на презентацию этой книги...Замечательные раб...

Москва в объективе

История Патриарших прудов или по следам “Мастера и Маргариты”.

Москва в объективеДо 17 в. на этом месте было Козье болото: рядом с ним был Козий двор, с которого отправляли шерсть к царскому и патриаршему дворам. 
Затем здесь устроили резиденцию Патриарха Гермогена, а на месте болота появилась Патриаршая Слобода. В 1683-1684 г. по приказу Патриарха Иоакима вырыли 3 пруда для разведения рыбы к патриаршему столу.Москва в объективеКартина Петра Геллера, висящая в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. «До сих пор искусствоведы спорят, что именно изображено, и картина в разных источниках подаётся под двумя разными названиями: „Патриарх Иов отказывается признать в Лжедимитрии сына Ивана IV“ и „Патриарх Гермоген отказывается подписать грамоту о роспуске народного ополчения“»Москва в объективеПосле отмены патриаршества (при Петре I) пруды забросили, и они заболотились. А в начале 19 в. пруды зарыли — оставили только декоративный Большой Патриарший пруд. Вокруг него устроили сквер.Москва в объективеМосква в объективеМосква в объективеИменно тут начинается действие романа «Мастер и Маргарита». Здесь Берлиоз попадает под трамвай, который поворачивал с  Ермолаевского на Бронную.Москва в объективеБулгаковеды  выяснили, что вдоль Патриарших прудов шел дополнительный путь, который изредка все же использовали. Москва в объективеТеперь рядом с предполагаемым местом встречи Берлиоза и Бездомного с Воландом стоит знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами».

Как и где справляли нужду в дореволюционной Москве.Москва в объективеПроблема с общественными туалетами в Москве 19 в. была очень серьёзной: поначалу их просто не существовало и горожане делали свои дела где придется.Москва в объективеСложность в установке общественных туалетов состояла в том, что в Москве отсутствовала централизованная канализация.Москва в объективеС 1880-х г. начали ставить общественные писсуары. Они выглядели, как круглые сооружения, которые делились перегородками на пять частей. На полу были решётки, куда уходили нечистоты. В писсуарах не было крыши, поэтому люди, жившие на высоких этажах окрестных домов, могли лицезреть весь процесс.Москва в объективеНа рубеже 20 века в Москве начали появляться ретирады - надземные туалеты, а со временем и подземные. Именно в одной из таких на Театральной площади и поставили первые унитазы с сиденьями из красного дерева, а также умывальники с мылом и полотенцами.

Парадная доходного дома Анны Шугаевой на Садово-Самотечной улице, знакомого многим москвичам как "Дом с рыцарем".Москва в объективеСемиэтажное здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина в стиле северный, или скандинавский, модерн на Садовой-Самотёчной улице. Строение по форме напоминает букву Г.Москва в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеНе так давно получил статус памятника архитектуры. По проекту архитектора первый этаж и подвал были отведены под торговые помещения. В полуподвале и на остальных шести этажах располагались квартиры. В наши дни дом по-прежнему жилой: на первом этаже также размещаются магазины, а остальные шесть этажей жилые.

На фасаде павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ восстановили белокаменную облицовкуМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеСпециалисты расчистили сохранившийся белый камень, укрепили его и восполнили пробелы. Позже там ещё сделают подсветку.

Царская башня- самая молодая и маленькая башня КремляМосква в объективеВ 1680 г. в Москве построили Царскую башню, которая сейчас считается самой молодой и самой маленькой (16,7 метров) в ансамбле Кремля.Москва в объективеМосква в объективеЛегенда гласит, что раньше на месте этой башни стояла наблюдательная вышка, с которой Иван Грозный наблюдал за всем происходящим на Красной площади.

Трамваи на Красчной площади
Сейчас Красная Площадь - место пешеходное. Однако, так было не всегда. До 1963 г. здесь ездили машины, а ещё раньше - ходили трамваи. Началось это в  1909 г.Москва в объективеТрамвайный маршрут имел следующий  путь: Кремлёвский проезд - вдоль здания Исторического музея- вдоль Верхних торговых рядов (ГУМа) - поворот к собору Василия Блаженного - поворот на современный Васильевский спуск.Москва в объективеОднако, творческая интеллигенция оказалась недовольна стройкой. Архитекторы и художники говорили, что трамвайные провода уродуют сердце Москвы.Москва в объективеМестные торговцы же поддержали идею запуска трамвайной линии.Москва в объективеВ дискуссию вступали и случайные прохожие. Некоторые из них называли взгляды интеллигенции "отсталыми". Главное - удобство пассажиров.Москва в объективеОднако, в 1950 г.  трамвай исчез даже из окрестностей Красной Площади. В те времена этот вид транспорта считали морально устаревшим и для города не нужным.

"Невидимый" монастырь в центре Москвы.Москва в объективеВысоко-Петровский монастырь, расположенный в самом центре Москвы, нередко остается незамеченным.Москва в объективеМонастырь был основан в 1325 г.Москва в объективеВо время правления Петра I монастырь приобрел тот облик, который мы видим сегодня.Москва в объективеМосква в объективеМестность рядом с монастырем принадлежала Нарышкиным с середины 17 в. В 1671 г.  Нарышкины передали монастырю часть своих земель и палат, так что его территория увеличилась вдвое.Москва в объективеМосква в объективеПосле революции монастырь упразднили. В его стенах жили люди, был спортивный зал и различные учреждения.Москва в объективеМосква в объективеСегодня по территории монастыря можно  прогуляться, зайти в трапезную, а также пройтись под аркадами и подняться на галерею, чтобы полюбоваться древнерусскими каменными наличниками.

Самый красивый дом на Якиманке и плантации мандаринов. Где связь?Москва в объективе1851 г.Москва в объективеДом Игумнова - эксперимент наших предков, которые решили пойти против европейского влияния и в поисках новой эстетики обратились к исконно русской традиции.Москва в объективеМосква в объективеОднако, не все оценили эту красоту. Москвичи смеялись над этим домом, подчеркивая вычурность и вульгарность хозяина.Москва в объективеМосква в объективеНиколай Игумнов - купец из Ярославля, владелец текстильной фабрики и нескольких золотых приисков в Сибири.Москва в объективеМосква в объективеВ конце 19 в. очень хотел стать «своим» в Москве и решил построить дом, которых всех удивит. В итоге перестарался, с дизайном переборщил, да и ещё устроил скандальный бал (танцы на золотых империалах с ликом императора), за что был выслан в ссылку в Абхазию.Москва в объективеМосква в объективеВ ссылке он не «поник», а, наоборот, стал благоустраивать дикие абхазские земли: закупил в Турции посадочный материал, разбил пруды, и, таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы.
С 1938 г. в доме Игумнова работало посольство Франции, а с 1979 г. это резиденция посла Французской республики. Здесь проходят дипломатические приемы, устраиваются праздники. В наши дни особняк на Большой Якиманке по праву считается одним из самых ярких шедевров московской архитектуры XIX столетия.

Закаты в Москве - это магия Москва в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеФото ernstaslanian

А вы знали, что на Красной площади можно пожать руку Москве?Москва в объективеМожно всю жизнь прожить в Москве, миллион раз съездить на Красную Площадь, но так и не увидеть дверную ручку в виде руки, держащей свиток.
Раньше у каждых ворот Кремля были бронзовые ручки в виде рук, которые показывали различные жесты. Их поставили по указанию Александра II, который в шутку предложил всем желающим «пожать руку» Москве. 
В 90-е годы часть ручек украли, но осталась одна на воротах Никольской башни, с которой до сих пор можно поздороваться!

Храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот: главное венчание в его истории.Москва в объективеХрам «Большое Вознесение» у Никитских ворот известен тем, что здесь венчались Александр Пушкин с Натальей Гончаровой.Москва в объективеТоржественная церемония состоялась в  1831 г., но чуть не оказалась на грани срыва! А все из-за матери невесты.Москва в объективеИз воспоминаний  Екатерины Долгоруковой: «В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо отложить, что у нее нет денег на карету. Свадьба была на волоске от ссор жениха с тещей… Пушкин ей не уступал и, когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: «это дело вашей дочери, я на ней хочу жениться. Не на вас».Москва в объективеВо время венчания упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Потом у поэта потухла свечка.Москва в объективеПозже в тот же день у тещи разбилось зеркало. Наталья Ивановна  воскликнула: «Добра не будет!» Но дело было сделано: из церкви Пушкин и Гончарова вышли мужем и женой.

Особняк Цветкова.Москва в объективеАвтор проекта: Владимир Мазырин. 1901 г.Москва в объективеОсобняк Цветкова является одним из самых известных исторических зданий города, выполненный в стиле модерн, внешне он напоминает терем.Москва в объективеЗаказчиком проекта был богатейший купец Степан Цветков, владевший одним из крупнейших банков Российской империи.Москва в объективеИзначально здесь располагался дом купца Цветкова, который был известен своими богатыми собраниями искусства.Москва в объективеВ 1917 году, после революции, особняк был национализирован, и его богатые коллекции были переданы в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Москва в объективеВ советское время здание использовалось для различных государственных нужд, включая размещение различных министерств и ведомств.Москва в объективеСегодня особняк Цветкова является домом для Музея частных коллекций, который является филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Доходный дом полковника Смазина прячется в глубине Селивёрстова переулка.Москва в объективеДом в стиле западноевропейской готики построен архитектором Иллиодором Михайловским в 1903 году.
Изящные окна парадной потрясающей красоты, рамы оригинальные. Москва в объективе
Москва в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеМосква в объективеПомимо рам сохранены метлахская плитка и кованые ограждения лестницы и перила.
В здании расположены офисы. 

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

Картина дня

наверх