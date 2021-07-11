Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7

1917-20-е... Ч.1 1917-20-е... Ч.2 1917-20-е... Ч.3

1917-20-е... Ч.4 1917-20-е... Ч.5 1917-20-е... Ч.6



Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

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Junkers F-13. Скорее всего в Белозерске, 1928 г.

Начальница станции на Московско-Казанской железной дороге. 1928 год.

Физкультура. Фотография С. Фридлянда. Москва. 1928 год.

Н. Новгород. Здание ОГПУ. 1928 г.

«Мы – за колхоз!». Фотограф Аркадий Шишкин. Нижегородский край, деревня Родыгино. 1929 год

«На промысел в Москву. Крестьяне на перроне Казанского вокзала». Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1929 год

5 ноября 1929 г. В Москве открылся первый в СССР планетарий







«Памятка советскому школьнику», изданная в 1929 г.









«Враги Пятилетки», Виктор Дени, СССР, 1929 г Слева недобитки из среды «бывших людей».Справа эмигранты - «продажный журналист», капиталист, «меньшевичок» и «вояка белый».



Строитель Магнитки Калмыков, 1929 год, г. Магнитогорск

Здание управления Турксиба в Алма-Ате. 1929г. Проект, из книги С.О. Хан-Магомедова Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Москва. 1996

Агитационные ткани 1920-х — 1930-х годов:



















Маслов Владимир И. (неизв.–1928) Сатин декоративный, конец 1920-х годов.

Американский пистолет-пулемёт Томпсона (Томми-ган) в войсках ОГПУ (фото из коллекции ветерана внутренних войск МВД России Павла Петрова).

СССР. 20-е годыАмериканский пистолет-пулемёт Томпсона (Томми-ган) в войсках ОГПУ (фото из коллекции ветерана внутренних войск МВД России Павла Петрова). СССР. 20-е годыЗахваченные у белогвардейцев английские танки, используемые вместо тракторов. Совхоз на Дону, начало 1920-хРынок-толкучка у Мальцевской улицы. Ленинград, середина 1920-х годовДиректриса ленинградской фабрики "Пролетарский труд" принимает рапорт чиновника по охране. 1929 годЖизнь и быт деревни. В страду. 192919 июля 1929 года. Первый поезд. Впереди плакат с изображением строителей Турксиба и надписью "Есть Алма-Ата. Даешь Сибирь". Фотограф Аргунов19 июля 1929 года. СССР. Первый поезд. Впереди плакат с изображением строителей Турксиба и надписью Есть Алма-Ата. Даешь Сибирь. Фотограф АргуновБывшие белогвардейцы на китайской службе. На разведке у границы с СССР, 1929 год.Во внутреннем дворе ОГПУ. Москва, Лубянка, 1929 годДемонстрация химических и физических процессов на улице. Ташкент. Узбекская Советская Социалистическая Республика. 1929 год.Учеба на слесаря, 1929 годРадиоприёмник под иконой. Нижний Новгород. 1929 год.Портрет мужчин. Туркменская ССР. 1929 год.Мордвин за направкой пилы. Фотография А. Каспия. Самара. 1929 год.Рабочий на строительстве металлургического завода в Магнитогорске. Уральская область. 1929 год.Портрет красноармейца, 4 августа 1929Портрет В.И.Ленина нашит на занавеску (1929 год)Красноармейцы рассматривают первый советский трактор. 1929 год.

Авангардная посуда Государственного фарфорового завода, 1920-е годы:





















Фарфоровая скульптура «Суббота», созданная на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова (бывш. Императорский фарфоровый завод) в 1929 г.

Фарфоровая скульптура «Суббота», созданная на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова (бывш. Императорский фарфоровый завод) в 1929 г.

Советский Союз в 20-е и 30-е годы глазами фотографа Макса Пенcона:





















Плакат . 1920-е

Неизвестный художник. Кострома. 1920—1921 год.

Художник Михаил Черемных, Москва, 1920 год.

Освобождение женщин Востока. Плакат 1920 - 1924 гг..

Идите на курсы красных командиров. 1920-1921 гг.

Середина 1920-х

Переименования, а не хотят жители этих деревень восстановить "исторические" названия?

1928 год.

Золотая молодёжь, Александр Дейнека, 1928 год. Прям, современные персонажи

12 августа 1928 года в Москве открылся Парк культуры и отдыха (чуть позже – имени Горького). Руководила им 25-летняя Бетти Глан (Мандельцвайг), деятель французской секции Коминтерна. На этой записке:

«Когда я умру для капитализма и снова воскресну в советских небесах, то я хотел бы проснуться непосредственно в Парке культуры и отдыха».

Герберт Уэллс, 23 июля 1934 года.

(У нас была великая эпоха – когда ранний СССР задавал всему миру идеологические тренды)

1928 год.

Первый перелёт СССР - США с 23 августа по 1 ноября 1929 года, всего 21 242 км

Парад на Красной площади, 1929

Нижкрайкартофельплодоовощьсоюз - одно из самых длинных сокращений в СССР. (Фото из журнала "Чудак", 1929 год)

Кулаки, обвинённые в проведении террора по отношению к работникам кооперации. Фотограф Аркадий Шишкин. Абхазская АССР, село Цебельда. 1929 год

Колхозники, 1929 год

Колонна тракторов направляется на площадь Урицкого (ныне Дворцовая площадь). Ленинград, 1 мая 1929 года

Булочная на Большой Дорогомиловской улице. 1929 г.

Автобус на остановке в Ростокино. Сейчас здесь Проспект Мира. Маршрут №9 пл. Свердлова - Лосиноостровская 1929

Автомобиль «Золотая стрела», который установил рекорд скорости 373 км/час, 1929 г.

Cоветские школьники отмечают Международный день птиц. 1 апреля 1929 года

Детская антирелигиозная демонстрация. 1929 год.

Детская антирелигиозная демонстрация, 1920-е.

Дети в детском саду рисуют плакат к празднованию 12-й годовщины Октября, 1 октября 1929 года

Детский лагерь. Состязание в стрельбе из лука. Фотограф Михаил Смодор. Ивановская промышленная область, Галич. 1929 год

Цветочный рынок на Арбатской площади. 1929

Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины, Аркадий Шайхет. 1929 год.

На спортплощадке. Фотография Д. Давыдова. 1929 год

Москва. Асфальтирование Ленинградского проспекта. Фотограф А. Родченко. 1929 г.

Газетный киоск. Москва, 1929 год.

Экипаж советского самолета после разведывательного полета во время советско-китайского конфликта вокруг КВЖД, 1929 год.

Танковая часть в Лефортово. Группа техники на построении 1929

Эмблема "Кулак" 19 ОАО Дальне-Восточный Ультиматум. Конфликт на КВЖД. 1929

Митинг узбекских батраков, наделённых землёй. Фотография П. Шлепнёва (Ташкент). 1929 год

Модоров Федор Александрович (1890-1967). «Октябрьские торжества на Севере». 1929 г. Картон, масло

Михаил Климентов, «Каток на Патриарших прудах», 1929

Художник Александр Викторович Моравов (1878-1951). «Жилище рабочего в период военного коммунизма». Время создания 1928 г.

Значок общества трезвости, конец 1920-х



Статья «Долой Буржуазную ёлку». Журнал «Друг детей» №3, 1929 год

Художник Янг Черномордик. Текст Владимир Маяковский. Москва, государственное издательство «Вопросы труда», 1929 г.

Таджикский коммунистический плакат 1929 года

«Зима». Лубок. Художник А. А. Дейнека. 1920-е годы.

Платья 1928 года. Из Женского журнала.

Пионерская правда, 1929 года. Как цивилизовали туземцев

Реклама зубной пасты. 1929 год

Когда Мурзилка был собакой. Рисунок К.Ротова, Издательство Рабочая газета, Москва, 1929 год

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На этом пока остановимся... продолжение следует