Мы из Советского Союза

13 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lira Tantabaeva
    Советского солдата.Вспомним всех пои...
  • Александр Семенов
    ..... к сожалению.Что написал Путин...
  • Ostapkovich Petro
    Сколько их таких было - никакой бумаги не хватит все подвиги русского солдата описАть... Жаль только автор малограмот...Вспомним всех пои...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7

1917-20-е... Ч.1     1917-20-е... Ч.2       1917-20-е... Ч.3
1917-20-е... Ч.4     1917-20-е... Ч.5       1917-20-е... Ч.6

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
________
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Junkers F-13. Скорее всего в Белозерске, 1928 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Начальница станции на Московско-Казанской железной дороге. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Физкультура. Фотография С. Фридлянда. Москва. 1928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Н. Новгород. Здание ОГПУ. 1928 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7«Мы – за колхоз!». Фотограф Аркадий Шишкин. Нижегородский край, деревня Родыгино. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7«На промысел в Москву. Крестьяне на перроне Казанского вокзала». Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1929 год

5 ноября 1929 г. В Москве открылся первый в СССР планетарий
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7«Памятка советскому школьнику», изданная в 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
«Враги Пятилетки», Виктор Дени, СССР, 1929 г Слева недобитки из среды «бывших людей».Справа эмигранты - «продажный журналист», капиталист, «меньшевичок» и «вояка белый».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Строитель Магнитки Калмыков, 1929 год, г. Магнитогорск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Здание управления Турксиба в Алма-Ате. 1929г. Проект, из книги С.О. Хан-Магомедова Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Москва. 1996
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Агитационные ткани 1920-х — 1930-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Маслов Владимир И. (неизв.–1928) Сатин декоративный, конец 1920-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Американский пистолет-пулемёт Томпсона (Томми-ган) в войсках ОГПУ (фото из коллекции ветерана внутренних войск МВД России Павла Петрова).

СССР. 20-е годыЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Американский пистолет-пулемёт Томпсона (Томми-ган) в войсках ОГПУ (фото из коллекции ветерана внутренних войск МВД России Павла Петрова). СССР. 20-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Захваченные у белогвардейцев английские танки, используемые вместо тракторов. Совхоз на Дону, начало 1920-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Рынок-толкучка у Мальцевской улицы. Ленинград, середина 1920-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Директриса ленинградской фабрики "Пролетарский труд" принимает рапорт чиновника по охране. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Жизнь и быт деревни. В страду. 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
19 июля 1929 года. Первый поезд. Впереди плакат с изображением строителей Турксиба и надписью "Есть Алма-Ата. Даешь Сибирь". Фотограф Аргунов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.719 июля 1929 года. СССР. Первый поезд. Впереди плакат с изображением строителей Турксиба и надписью Есть Алма-Ата. Даешь Сибирь. Фотограф Аргунов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Бывшие белогвардейцы на китайской службе. На разведке у границы с СССР, 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Во внутреннем дворе ОГПУ. Москва, Лубянка, 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Демонстрация химических и физических процессов на улице. Ташкент. Узбекская Советская Социалистическая Республика. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Учеба на слесаря, 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Радиоприёмник под иконой. Нижний Новгород. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Портрет мужчин. Туркменская ССР. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Мордвин за направкой пилы. Фотография А. Каспия. Самара. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Рабочий на строительстве металлургического завода в Магнитогорске. Уральская область. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Портрет красноармейца, 4 августа 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Портрет В.И.Ленина нашит на занавеску (1929 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Красноармейцы рассматривают первый советский трактор. 1929 год.

Авангардная посуда Государственного фарфорового завода, 1920-е годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Фарфоровая скульптура «Суббота», созданная на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова (бывш. Императорский фарфоровый завод) в 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Фарфоровая скульптура «Суббота», созданная на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова (бывш. Императорский фарфоровый завод) в 1929 г.

Советский Союз в 20-е и 30-е годы глазами фотографа Макса Пенcона:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Плакат . 1920-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Неизвестный художник. Кострома. 1920—1921 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Художник Михаил Черемных, Москва, 1920 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Освобождение женщин Востока. Плакат 1920 - 1924 гг..
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Идите на курсы красных командиров. 1920-1921 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Середина 1920-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Переименования, а не хотят жители этих деревень восстановить "исторические" названия?
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.71928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Золотая молодёжь, Александр Дейнека, 1928 год. Прям, современные персонажи
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.712 августа 1928 года в Москве открылся Парк культуры и отдыха (чуть позже – имени Горького). Руководила им 25-летняя Бетти Глан (Мандельцвайг), деятель французской секции Коминтерна. На этой записке:

«Когда я умру для капитализма и снова воскресну в советских небесах, то я хотел бы проснуться непосредственно в Парке культуры и отдыха».
Герберт Уэллс, 23 июля 1934 года.

(У нас была великая эпоха – когда ранний СССР задавал всему миру идеологические тренды)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.71928 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Первый перелёт СССР - США  с 23 августа по 1 ноября 1929 года, всего 21 242 км
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Парад на Красной площади, 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Нижкрайкартофельплодоовощьсоюз - одно из самых длинных сокращений в СССР. (Фото из журнала "Чудак", 1929 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Кулаки, обвинённые в проведении террора по отношению к работникам кооперации. Фотограф Аркадий Шишкин. Абхазская АССР, село Цебельда. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Колхозники, 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Колонна тракторов направляется на площадь Урицкого (ныне Дворцовая площадь). Ленинград, 1 мая 1929 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Булочная на Большой Дорогомиловской улице. 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Автобус на остановке в Ростокино. Сейчас здесь Проспект Мира. Маршрут №9 пл. Свердлова - Лосиноостровская 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Автомобиль «Золотая стрела», который установил рекорд скорости 373 км/час, 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Cоветские школьники отмечают Международный день птиц. 1 апреля 1929 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Детская антирелигиозная демонстрация. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Детская антирелигиозная демонстрация, 1920-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Дети в детском саду рисуют плакат к празднованию 12-й годовщины Октября, 1 октября 1929 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Детский лагерь. Состязание в стрельбе из лука. Фотограф Михаил Смодор. Ивановская промышленная область, Галич. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Цветочный рынок на Арбатской площади. 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины, Аркадий Шайхет. 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7На спортплощадке. Фотография Д. Давыдова. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Москва. Асфальтирование Ленинградского проспекта. Фотограф А. Родченко. 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Газетный киоск. Москва, 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Экипаж советского самолета после разведывательного полета во время советско-китайского конфликта вокруг КВЖД, 1929 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Танковая часть в Лефортово. Группа техники на построении 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Эмблема "Кулак" 19 ОАО Дальне-Восточный Ультиматум. Конфликт на КВЖД. 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Митинг узбекских батраков, наделённых землёй. Фотография П. Шлепнёва (Ташкент). 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Модоров Федор Александрович (1890-1967). «Октябрьские торжества на Севере». 1929 г. Картон, масло
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Михаил Климентов, «Каток на Патриарших прудах», 1929
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Художник Александр Викторович Моравов (1878-1951). «Жилище рабочего в период военного коммунизма». Время создания 1928 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Значок общества трезвости, конец 1920-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Статья «Долой Буржуазную ёлку». Журнал «Друг детей» №3, 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Художник Янг Черномордик. Текст Владимир Маяковский. Москва, государственное издательство «Вопросы труда», 1929 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Таджикский коммунистический плакат 1929 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7«Зима». Лубок. Художник А. А. Дейнека. 1920-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Платья 1928 года. Из Женского журнала.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Пионерская правда, 1929 года. Как цивилизовали туземцев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Реклама зубной пасты. 1929 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.7Когда Мурзилка был собакой. Рисунок К.Ротова, Издательство Рабочая газета, Москва, 1929 год
_______

На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх