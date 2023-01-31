Пригожин отвечает

Эксклюзивное фото. Евгений Пригожин во время перелёта из Анапы в Санкт-Петербург в Ил-76.

На борту ещё несколько бойцов ЧВК «Вагнер», 6 раненных парней летят на протезирование. Вся группа, включая Пригожина, ест холодную курицу и бургеры из фастфуда. Все спят на матрасах по лавкам грузового самолёта, смотрят кино. Евгений Пригожин играет на планшете в шахматы.

Это всё было невозможно представить ещё несколько месяцев назад. Маски сброшены: кто в частном джете на Мальдивах, а кто в грузовом между Питером и передовой. Кто с нами. А кто против нас.

https://t.me/pridybaylo_k/857

Сегодня ночью советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об оперативном окружении силами РФ города Бахмута.

Публикуем заявление главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева:

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен – мы вам сообщим.

Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер» нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение».

https://t.me/concordgroup_official/265

Публикуем запросы СМИ:

Сетевое издание «Ридус» обращается в пресс-службу Евгения Пригожина с просьбой о комментарии. В ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Соледар еще не взят, а только блокирован подразделениями ВДВ с юга и севера, а штурмовые отряды российской армии ведут бои в городе.

Это не соответствует заявлению Евгения Викторовича о том, что его бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара.

- Почему информация от Минобороны отличается от данных, озвученных Евгением Викторовичем?

- Действительно ли в штурме Соледара принимали участие озвученные Конашенковым подразделения вместе с бойцами ЧВК?

- Как обстоит ситуация в Соледаре на данный момент?

Здравствуйте

Мы видели официальные заявления об успехах CVK Wagner в Soledar. Можно ли поговорить с руководителем группы на земле в Соледаре - всего 5 минут по телефону, чтобы понять ситуацию на земле? Это запрос для VICE News, документальных СМИ. Пожалуйста, дайте мне знать, спасибо.

Добрый день, меня зовут Дарья, я продюсер Телеканала 360. Просим Вас ответить на ряд наших вопросов. Заране благодарю.

- Почему Соледар так важен – в чем его стратегическая ценность?

- Как освобождение Соледара повлияет на ход СВО? Денис Пушилин уже назвал этот момент переломным. Как Вы видите этот момент?

- Для ЧВК «Вагнер» городские бои в Соледаре имели какую-то новую специфику, или работали по уже известной вашим подразделениям методике на основе предыдущего опыта? Другими словами: опыт Соледара позволит быстрее и эффективнее работать далее по задачам СВО?

- В чем была основная трудность этих боев?

- Каких ошибок стоит избегать в будущем, чтобы закрепить успех?

- Есть ли риск, что увеличение западных поставок – по количеству и качеству, вплоть до танков, – позволит ВСУ попытаться перехватить инициативу у нас? Насколько этот риск серьезный?

- Какова вообще роль западных поставок вооружений и живой силы? На примере Соледара – приходилось больше драться с ВСУ или с западными наемниками?

Здравствуйте! Меня зовут Арина, я продюсер телеканала «Крым 24». Хотели бы обратиться к Евгению Викторовичу за комментарием по таким вопросам:

Ожесточенные бои за Соледар. За тяжелой оперативной обстановкой следили все. Каждые взятые метры обороны врага - это двойной подвиг бойцов Вагнера. Всё усложняет, как вы отмечали «система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов». ЧВК взяли под контроль всю территорию, шахты, идут городские бои. О сложности этой операции, как бы вы ее оценили, если глубина стволов шахт предприятия «Артемсоль», которое стало подземным убежищем для ВСУ, достигала до 300 метров? Штурм Соледара сравнится по сложности со штурмом «Азовстали»? Благодарю за обратную связь.

Добрый день! Вопрос для Евгения Викторовича. В части югорских СМИ пишут, что на территории под Сургутом ведутся курсы по боевой подготовке на базе сургутского отделения ЧВК Вагнера. Скажите, пожалуйста, такая подготовка как-то курируется со стороны ЧВК «Вагенра» или это частное начинание бывших бойцов ЧВК?

Есть ли у вас в планах открывать такие подготовительные центры в ХМАО или другие городах России? Если да, то когда?

https://t.me/concordgroup_official/266

Меня зовут Зоуи Строзевски и я репортер Newsweek.

Я хотела бы сделать журналистский запрос о Евгении Пригожине и хочу узнать, возможно ли сделать это через компанию Конкорд? В противном случае, куда можно его направить?

Если я могу здесь связаться с господином Пригожиным или его командой, Newsweek готовит статью о выводах Института Изучения Войны (ISW) что “Пригожин продолжит использовать мнимые и истинные успехи группировки Вагнер в Соледаре и Бахмуте, чтобы продвигать Вагнер как единственную группировку российских войск в Украине, способную на успешные действия.

Я обсудила с ними это заключение, и они сказали мне, что от заметности успехов группировки Вагнер в Украине зависит то, продолжит ли господин Пригожин получать финансирование. Мне также сказали, что политический капитал господина Пригожина поставлен на результаты сражений в Бахмуте и Соледаре.

Может ли господин Пригожин прокомментировать выводы ISW или свидетельства экспертов о том, что его финансовое и политическое будущее зависит от успехов группировки Вагнер в Украине?

Меня зовут Сэм, я корреспондент западноафриканского отделения Associated Press. Сейчас я занимаюсь статьёй о присутствии ЧВК Вагнера в Мали спустя год после их прибытия и хотел бы попросить вас ответить на некоторые предположения (обвинения в адрес ЧВК), возникшие в ходе моей работы.

В нашем репортаже говорится о том, что ЧВК Вагнера обвиняли в угрозах мирным жителям, несанкционированных арестах, пытках и убийствах. Также были предположения, что силы "Вагнеровцы" не имели существенных военных достижений в Мали с момента прибытия и ЧВК неспособна подавить восстание джихадистов, а ситуация с ними только ухудшилась.

Также имеются обвинения в адрес ЧВК Вагнера в попытках убедить малийскую армию не допускать миротворческую миссию ООН к расследованию нарушений в некоторых частях страны.

Не могли бы Вы отреагировать на данные заявления?

Уважаемый Евгений Викторович,

Искренне благодарю вас за возможность с Вами связаться.

Я журналист норвежского издания Tønsbergs Blad и я хотел бы задать вам пару вопросов о солдате, которого связывают с ЧВК Вагнер.

Солдата зовут Ян Петровский. Ранее он жил в норвежском городе Тонсбергс, и, насколько я понимаю, сейчас участвует в сражениях на Украине в составе группировки Русич.

Вопросы следующие:

Находится ли группировка Русич под командованием Вагнер?

Какие цели преследуют Русич в Украине?

Какое положение мистер Петровский занимает в Русиче?

Есть свидетельства того, что солдаты Русич разделяют крайне правые политические взгляды. Соответствует ли это действительности?

Добрый день, снова беспокоит Дмитрий Никитин из RTVI.

Прошу Евгения Викторовича прокомментировать сразу две новости:

1. Министерство обороны в своей сводке опровергло ваши заявления о том, что в штурме Соледара принимали участие только бойцы ЧВК «Вагнера». В ней говорится: «Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе». С чем связана такая рассинхронизация относительно версий об участниках штурма, настаиваете ли вы, что Соледар штурмовали исключительно бойцы ЧВК «Вагнера» и как вы оцениваете собственные риски быть привлеченным к ответственности по статье УК РФ о фейках про ВС РФ?

2. Сегодня командующим Объединенной группировкой войск стал начальник Генштаба Валерий Герасимов, заменив на этой должности Сергея Суровикина. Последний же занял должность заместителя Герасимова. Как вы оцениваете данную рокировку, с чем она связана и поможет ли эффективнее выполнять поставленные цели в рамках СВО?

https://t.me/concordgroup_official/267

Я репортер исландской газеты Fréttablaðið. Мы заметили, что г-н Евгений Пригожин недавно ответил на вопросы норвежской газеты Aftenposten, которая позже опубликовала его комментарии в статье о группе Вагнера. Нам было интересно, не могли бы вы ответить нам на несколько подобных вопросов?

Если да, то вот вопросы:

В вашем недавнем интервью Aftenposten вы заявили, что несколько норвежцев были членами группы Вагнера. Работает ли в группе кто-нибудь из исландцев? Если да, то сколько?

Общались ли вы с кем-нибудь из потенциальных сторонников в Исландии? Обращался ли к вам кто-нибудь из исландцев?

В своих ответах Aftenposten вы отметили, что норвежские члены группы Вагнера считают, что Норвегия “принадлежит викингам, а гомосексуалистам там не место”. Есть ли у них какие-либо схожие взгляды на Исландию.

Добрый день!

К нам в редакцию обратилась мать татарстанца, который, как она утверждает, заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Ее сын не выходит на связь с 29 октября, никакой информации у нашей собеседницы о нем на сегодняшний день нет.

Просим вас для публикации на нашем портале предоставить следующую информацию:

1. Заключал ли контракт с ЧВК "Вагнер" Фомин Юрий Юрьевич из Татарстана 26.03.1994 года рождения?

2. Если да, жив ли сейчас этот солдат? Если да, просим также сообщить о его состоянии здоровья.

Добрый день, меня зовут Эми Феррис-Ротман, я старший редактор американского журнала "New Lines Magazine".

Хотели бы обратиться к Евгению Викторовичу за комментарием по таким вопросам. Заранее благодарю.

- Скажите нам, пожалуйста, сколько бойцов из Африканских стран участвуют в действиях "ЧВК Вагнера" в Украине?

- Сколько из них сидели в тюрьме в РФ, и пошли на фронт в обмен на амнистию (как 23-летний Лемехани Ньиренда)?

Коллеги, добрый день. Возможно ли получить комментарий от Евгения Викторовича по ситуации с появившимся видео в штурмовых отрядах "Вагнер" в центре Соледара?

Евгений Викторович, добрый день. Меня зовут Людмила, редакция РИА ТВОИ Новости.

В сети появились видеокадры, говорящие о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» уверенно закрепились в центре Соледара, и в данный момент они ведут зачистку города. Вы говорили, что журналистам торопиться не стоит заранее писать, но так как есть данные кадры, можете ли вы подтвердить, что бойцы уже в центре и ведут зачистку города? Может быть есть возможность дать какие-то актуальные данные по противнику в данном направлении?

И еще вопрос, если можно. Буквально 9 января Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр написала пост, в котором буквально пожаловалась (если вы видели), что для наступательных действий в Соледаре было привлечено большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов ЧВК «Вагнер». Как вы думаете – это практически «белый флаг» в публичном пространстве, от имени Маляр, как признание превосходящей силы «Вагнера» или же они будут стоять до конца?

https://t.me/concordgroup_official/268

Реакция основателя ЧВК «Вагнера» Пригожин на запросы СМИ, в которых упомянули разницу между сводками Минобороны РФ по Соледару и его словами В пресс-службу компании «Конкорд» поступило множество запросов от различных СМИ. Нам удалось связаться с Евгением Викторовичем. Публикуем его комментарий:

«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается.

С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал».

https://t.me/orchestra_w/4339

Доброе утро! Меня зовут Мария Мельникова, выпускающий редактор RTVI.

Советник Госдепартамента Дерек Шолле во время своего визита в Сербию заявил, что ЧВК «Вагнер» вызывает у американских властей беспокойство, поэтому Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. По его словам, США рассчитывают «на сотрудничество с правительством в Белграде и в других местах, где «Вагнер» активен, чтобы положить конец его деятельности».

Евгений Викторович, как вы оцениваете заявление Шолле? И есть ли, по вашему мнению, у США инструменты для воплощения таких планов?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой. Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер». Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана.

У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем тем, кто ценит работу ЧВК «Вагнер». Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно».

https://t.me/concordgroup_official/269

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Дмитрия Михелаки. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/270

Добрый день, коллеги. Вас беспокоит редактор "Радио 1" Элина Позднякова. Просим дать комментарий уважаемого Евгения Пригожина на тему "вагнеризации армии России". Есть информация о предстоящей встрече Путина и Пригожина, на которой они обсудят развитие ЧВК "Вагнер" после успешного освобождения Соледара. В чем может заключаться "вагнеризация армии России"?

Кроме того, хотелось бы узнать мнение Евгения Пригожина по поводу назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

- стало ли это для него неожиданностью?

- для чего это сделано?

- что это изменит?



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

"Чепухой не занимайтесь, читайте мой комментарий"

https://t.me/concordgroup_official/271

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский назвал «преждевременными» свои слова о блокировании Артемовска.

Публикуем комментарий главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева:

«Спасибо Игорю Кимаковскому. Честная позиция помогает нам на фронте».

https://t.me/concordgroup_official/272

Пресс-служба Конкорд опубликовала краткое видео. Россияне, спасибо вам за поддержку от бойцов ЧВК "Вагнер".

https://t.me/concordgroup_official/273

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента».

https://t.me/concordgroup_official/274

Глава «Группы Вагнера» прокомментировал взятие Соледара.

Евгений Пригожин после того, как сопроводил в самолёте раненых «музыкантов» из своего реабилитационного центра в Анапе, которых транспортировали в Санкт-Петербург, снова прибыл в Соледар. Штурмовые подразделения, которым нет равных, с идеально отработанной системой управления.

Евгений Пригожин приехал на передовую, чтобы вручить участникам соледарской операции медали.

Руководитель отметил, что город был взят без жевания соплей за две недели: зажали в клещи, разделили на части, уничтожали тех, кто отказывался сдаваться в плен.

Кроме того, бизнесмен в очередной раз рассказал, чем вызвана эффективность ЧВК "Вагнер".

"Бойцы ЧВК "Вагнер" шли и будут идти вперед".

https://t.me/concordgroup_official/275

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