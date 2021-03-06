Москва. Путешествия во времени - 5

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Открывающийся с высоты колокольни Страстного монастыря вид на Москву самого конца 19-го века заставляет произнести сакраментальное "Лепота!". На линии горизонта возвышаются тогдашние доминанты: слева Храм Христа Спасителя, справа поскромнее Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. На переднем плане в кадре слева храм Дмитрия Солунского (христианский святой великомученик, казненный в 306-м году н.э.) у Тверских ворот.

На нынешней Пушкинской площади находились ворота Белого города, стены которого опоясывали столицу по окружности современного Бульварного кольца. У ворот в 1625-м году была возведена каменная церковь, подвергавшаяся несколько раз серьезной перестройке. В 1933-м году во время реконструкции Тверской улицы храм был уничтожен.

На фото 6 августа 1941-го года происходит процесс возвращения на пьедестал памятника К.А. Тимирязеву, пострадавшего от авианалёта, случившегося накануне. На площади Никитских ворот разорвался 1000-килограммовый фугас, который оставил воронку глубиной 12 м и диаметром 32 м. Подобные боеприпасы предназначались немцами для важных военных и промышленных объектов.

Взрывной волной памятник смахнуло с пьедестала, как пушинку, а оторвавшуюся при этом голову унесло в соседние дворы. Однако на следующий день памятник с головой вернули на место. На эхо войны в виде следов от осколков на скульптуре в самом низу у левой ноги можно взглянуть и сегодня.

Нечасто встретишь снимок 72-летней давности, на котором изображение 1947-го года не принципиально отличается от современного взгляда. В этом году отметит своё 150-летие Белорусский вокзал, открывшийся шестым по счету в столице. Прежде, чем в 1936-м году назваться Белорусским, он успел сменить четыре имени. Площадь перед ним тоже переименовывалась четырежды, сделав круг вернулась к изначальному Тверская застава.

Похожий круг сделал и вид площади, вернувшись к советским истокам, и позаимствовав у дореволюционной России организацию кругового трамвайного движения. Ещё одним участником круговорота является и памятник А.М. Горького, убранный с площади в 2005-м году и вернувшийся на своё место в 2017-м.

Комплекс Триумфальных ворот на площади Тверской заставы включал в себя еще и две кордегардии, помещения для караульной службы по обе стороны от арки. Изящная в стиле ампир западная кордегардия попала в объектив снимка 1925-го года. Тверская застава была одним из 18 контрольно-пропускных пунктов, установленных на въезде в Москву по периметру 37-километрового земляного вала 1742-го года.

Вал выполнял роль таможенной границы, на заставах контролировали ввоз товаров, облагая их пошлинами. Однако вскорости внутри имперская таможня была отменена, но вал простоял еще более 100 лет, став официальной границей города. На заставах происходила проверка документов и учёт в книгах въезжающих и выезжающих из города. Ворота и кордегардии были снесены в 1936-м году.

Московский зоопарк в 1939-м году отмечал своё 75-летие, чему предшествовали масштабные работы на территории, а также замена прежней входной группы на ту, что вы видите на снимке. Несмотря на то, что зоопарк является одним из старейших в Европе, его судьба с 1864-го года до прихода к власти большевиков по большей части была чередой испытаний: долги, пожары, наводнения, вновь долги.

После национализации московские власти включили зоопарк в городской бюджет и с 1923-го года начали выделять значительные средства на восстановление. Дальнейшее развитие этого проекта привело к тому, что зоопарк стал любимым местом отдыха москвичей. В 1938-м году количество посетителей перевалило отметку 3 млн, что немногим меньше современных показателей.

Нынешний центральный вход в московский зоопарк на этом месте четвертый по счёту за свою более, чем полуторавековую историю. Я не беру в расчет первый примитивный деревянный вход в тогдашний зоосад. Взгляните на фото в левом верхнем углу, где вход выполнен в виде массивной арки с двумя башнями из кирпича и декора а-ля итальянский грот в Александровском саду.

Согласитесь, что теперь становится понятно, от чего отталкивались, когда решили установить последнюю на текущий момент версию. Благодаря сохранившимся снимкам можно ретроспективно взглянуть на архитектурную эволюцию и выбрать наиболее удачный с вашей точки зрения. Слева направо 1891, 1938, 1964, 1997.

Площадь Ильинских ворот на снимке 1903-го года помогают опознать попавший краешек Политехнического музея справа и тогдашний Московский купеческий банк слева в кадре. Центром композиции снимающий выбрал башню Ильинских ворот Китайгородской стены. Законченная в 1538-м году являла собой фортификационное сооружение для защиты Китай-города. К середине 18-го века утрачивает своё военное значение.

Однако конкретно этому участку стены пришлось вновь выполнить свою функцию во время октябрьских событий 1917-го года. Здесь некоторое время удерживали оборону юнкеры, пресекая пулеметным огнём попытки красноармейцев прорваться, пока точки не были подавлены взрывами гранат. Средневековый памятник был демонтирован в первой половине 30-х прошлого века.

Впервые объезд парадного строя на Красной площади верхом был совершен 23 февраля 1925-го года. На верхнем фото в последний год своей жизни осуществляет смотр войск М.В. Фрунзе, бывший в то время народным комиссаром по военным и морским делам. В первые годы советской власти мостовая Красной площади переживала свои не лучшие времена. Разбитая, часто с отсутствующим твердым дорожным покрытием.

На нижнем снимке парада 7 ноября 1927-го года видно, что площадь приходилось посыпать песком для прохода войск. К ноябрьскому параду 1930-го года площадь вымостили хорошо знакомой нам брусчаткой из сверхпрочного камня, редкой магматической породы.

На снимке 1939-го года в точке современного пересечения Проспекта Мира и Третьего Транспорного Кольца увековечены Крестовские водонапорные башни. Строительство выполненных в стиле краснокирпичной эклектики башен было завершено в 1893-м году. Являлись частью системы Мытищенского водопровода в виде двух резервуаров общим объемом до 3700 тонн воды. Отсюда вода поступала в городские сети.

Между собой у основания были соединены ажурным мостом, на котором со стороны Москвы висела икона Божьей матери, а со стороны Ярославля образ Георгия Победоносца. С 1896-го по 1925-й год в одной из башен располагался Музей Московского городского хозяйства. Разобраны в 1939-м году в рамках реконструкции Ярославского шоссе.

На снимке с Крестовскими водонапорными башнями несколько подписчиков обратили внимание на автотранспортное средство весьма необычной формы. Предлагаю взглянуть на это чудо техники поближе, благо есть несколько снимков отличного качества её работы на Новинском бульваре 1938-го года. Перед вами первые модели отечественной подметально-уборочной техники на базе легендарной "полуторки".

Комплектовалась баком для технологической воды, имела три щётки и контейнер для собранного мусора. Дизайн тыльной части позволяет запросто спутать с бэтмобилем. В том числе по причине своей негабаритности и неповоротливости были заменены на более совершенную технику с привычной компоновкой узлов уборки.

На фото 1941-го года артиллеристский расчет на современной улице Косыгина. Точку и направление съемки для пущей наглядности отметил на нижней фотографии транспортной развязки площади Гагарина. Налево уходит нитка Калужского шоссе, справа деревья, высаженные вдоль Воробьевского.

На горизонте виднеются, построенные к этому времени корпусы общежитий Ленинского комвуза (впоследствии ВЦСПС). Силуэт орудия напоминает 76-мм полевую пушку образца 1902-го года, активно использовавшуюся во время второй мировой войны СССР, Польшей и Финляндией.

Переносимся в год 1959-й по нынешнему адресу: Ленинский проспект, 90/2с1. Могла ли представить женщина, доящая корову, что будет на этом месте через 60 лет?

И можем ли мы, в свою очередь, проезжая мимо заправки Лукойл, представить, что на этом самом месте в 1959 году мирно паслись коровки?

На фото 1939-го года из-за уничтожения застройки на углу современных Тверских улицы и бульвара возникает возможность взглянуть на первый небоскрёб Москвы. На нижнем фото склейки от самого высокого дореволюционного жилого здания видны только две декоративные арки-ограждения на крыше, так всё затем было застроено. Законченный в 1913-м году 9-этажный многоквартирный дом был задуман для холостых "белых воротничков", предлагая небольшие студии без кухонь. Подобное "неудобство" компенсировал ресторан в доме, а также кинотеатр, смотровая площадка и театр в подвале. Кстати, здесь М.А. Булгаков встретил свою будущую супругу, ставшую прообразом Маргариты. А на его крыше снималась одна из сцен "Служебного романа" с участием главных героев.

На верхнем фото склейки 1959-го года вовсю идёт строительство подземного тоннеля под тогдашней площадью Маяковского. Примечателен он тем, что является первым двухпутным автомобильным тоннелем в столице и вторым автомобильным после однопутного Дорогомиловского. Большая часть почти 200-метрового тоннеля по внешней стороне Садового кольца проходит под домом, который находится за фотографом.

Дом уникален тем, что это, пожалуй, единственное здание по ходу Садового кольца, которое сохранили в ходе расширения и реконструкции последнего в 60-е годы: уцелел по время реконструкции площади в 30-х, в 1941-м в левое крыло попала фугасная бомба, восстановили, на фото прокладка тоннеля открытым способом, но и здесь повезло. Короче говоря, везунчик по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1. Москва.

На этом автор закрыл свой канал, к сожалению.

А я добавлю для полноты кое-что из своей копилочки. Приятного просмотра!

103 года спустя: вид на Хамовники с Никольским храмом на снимке англичанина J. Mack (колоризация Ольги Klimbim) 1856г. и фоторепортёра ТАСС Валентина Хухлаева 1959г.

1950-е/2000-е годы. 1-й Сыромятнический переулок. Остановка «Курский вокзал».

1991/2019 годы. Тверская улица

Так могла бы выглядеть Пушкинская площадь со штаб-квартирой ТАСС на углу с современной Тверской

Было-стало, Ильинка. Фото 1880-е/2000-е годы.

«Высота» - кинотеатр в Москве, 1960-2020

Гостиница «Ленинградская», 1953/2015

Гостинца Ленинградская на Каланчёвской площади (она же - Комсомольская), 1960-2019

Уже при Хрущёве авторов этой высотки осудили за грандиозный перерасход средств на реализацию (именно авторов, а не заказчиков!). Всё-таки гостиница на 300 номеров, а по подсчетам можно было уместить все 1000 за те же деньги. Бедняг даже уволили из Моспроекта, и карьера архитекторов была окончена. Критика здания дошла до того, что о нём говорили, как об отрицательном примере сталинского ампира номер один.



Дом Страхового Общества "Россия". 1902 / 2016

Кузнецкий мост, 2000-е/2019

МГУ 1956 / наши дни

На верхнем фото склейки 1927-го года, местоположение которого помогают опознать гостиница "Националь" и здания МГУ на Моховой ул., в центре кадра Храм Параскевы Пятницы в Охотном ряду

На Цветном бульваре, 23. 1956 / 2016

Охотный ряд, 1950-е и 2010-е

Планы 30-х

Площадь Маяковского, 1954/2015

Площадь Яузские ворота, 1930-е/2018 годы

Овраг в селе Тропарёво / Проспект Вернадского, 1959 / наши дни

Село Алексеевское. Вид с крыши школы 279 им.Твардовского, на месте который сейчас эстакада, 1958/наши дни.

Проект 1934-го года Центрального дома Аэрофлота, который планировали возвести на противоположной Белорусскому вокзалу стороне нынешней Тверской

Здание «Хроматрона» на Щёлковском шоссе.

Тулинская / улица Сергия Радонежского. 1988 / 2018

Рецепты молодости от Московского Кремля 1980-е/2010-е



