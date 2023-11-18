Как Карл Булла снимал последние дни Российской империи

Этого фотографа называют отцом российского фоторепортажа. Он оставил более 200 потрясающих снимков страны, которой больше нет. Это сегодня каждый, у кого есть смартфон, уже может считать себя фотографом-документалистом, снимая одним легким нажатием окружающую действительность. Карлу Булле в конце XIX века приходилось таскать за собой огромное количество тяжелейшей техники.

Карл Булла Карл Булла

Хроники Петербурга

Карл Освальд Булла был немцем, он родился в 1855 году в прусском местечке Леобшютц (город Глубчице современной Польши). Как он попал в Россию - неизвестно, но в возрасте 20 лет юноша открывает свое фотоателье на Невском проспекте в Петербурге. Изначально оно располагалось в здании Пассажа, который также попал на фото Буллы. Карл Булла

А потом фотограф покупает ателье побольше, также на Невском, недалеко от Гостиного двора. Поэтому фотографий Невского проспекта в коллекции Буллы огромное количество. Карл Булла

На некоторые из таких фото попали и приметы времени - например, вот такой омнибус на Невском (обратите внимание на белую вывеску - на ней написано «Фотография К.К.Булла»). Карл Булла

В ателье к нему приходило множество людей для студийной съемки, и на этих старинных фотокарточках мы наблюдаем фирменную подпись «К. Булла. Санкт-Петербург». Карл Булла

Но студийной съемкой Булла не ограничивался, тем более, что получил от властей разрешение фотографировать где угодно - «на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга». Карл Булла

В рекламном буклете своих услуг он писал, что всегда готов к выезду куда бы то ни потребовалось, готов снимать в любое время, даже вечернее, портреты умерших, групповые портреты, интерьеры, архитектуру, рабочих, железные дороги, городские виды... в общем все, что угодно. Карл Булла

Булла стал настоящим фотосвидетелем целой эпохи и благодаря ему мы можем сегодня наблюдать царскую Россию на исходе и видеть реалии, которые безвозвратно утрачены.

Оставил Булла в частности множество фотоснимков Петербурга - будь то уличные торговцы. Карл Булла

Или мусорщики. Карл Булла

Или столовая для бедных. Карл Булла

Или, наоборот, бар в дорогом ресторане «Медведь». Карл Булла

Или книжный магазин самого известного издателя - Алексея Суворина. Карл Булла

Или праздничная забава на Масленицу - катальная горка, из-за которой подобные аттракционы в Европе до сих пор называются «русскими горками». Карл Булла

Уникальный снимок конного трамвая на Николаевском мосту (в советское время он был серьезно перестроен и теперь называется Благовещенским). Карл Булла

Запечатлевал Булла и многочисленные петербургские наводнения. Карл Булла

А вот петербуржцы наблюдают солнечное затмение 4 апреля 1912 года. Карл Булла

Побывал недалеко от Петербурга на Ладожском озере и задокументировал быт Коневского монастыря. Карл Булла

Сделал удивительные портреты монахов-схимников. Карл Булла

Яркие приметы времени

На фото Буллы мы видим и интересные приметы времени. Например, вот такой военно-санитарный автомобиль. Карл Булла

Испытание бензинового мотора (на фоне Медного всадника, памятника Петру I). Карл Булла

А как вам такое устройство коек в вагоне поезда? Карл Булла

Запечатлел Булла и взлет на новом самолете «Фарман-4» (1910).

Карл Булла

Портреты известных людей

Современник Льва Толстого, Булла не мог не оставить в своей коллекции фото самого известного писателя рубежа веков. Карл Булла

Фотограф приезжал в усадьбу Толстого Ясная Поляна и сделал снимки дома и семьи писателя. Карл Булла

Нередко бывал Булла в усадьбе художника Ильи Репина «Пенаты», где он делал фото знаменитых гостей - например, тут на фото критик Владимир Стасов, писатель Максим Горький и сам Репин. Карл Булла

А вот Булла сфотографировал, как Максим Горький и его любовница актриса Мария Андреева позируют Репину. Карл Булла

В репинской усадьбе застало Буллу и сообщение о смерти великого Толстого, и он сделал исторический кадр, как Репин читает сообщение о смерти в присутствии писателя Корнея Чуковского (за заднем плане портрет Толстого работы самого Репина). Карл Булла

Запечатлел Булла и петербургского священника, известного на всю Россию пастыря Иоанна Кронштадтского, которого в 1990 году Русская православная церковь причислила к лику святых. Карл Булла

Сделал он и портрет «великого и ужасного» Григория Распутина. На фото он с офицерами из царского дворцового управления. Карл Булла

Фотограф Его Величества

Фотографии Карла Буллы уже с 1890-х годов печатали в журналах - и он стал известным на всю страну. Теперь его приглашали фотографировать и высочайших лиц, он сделал в том числе и редкие фото самого императора. Вот он приезжает в Кострому на празднование 300-летия Дома Романовых. Карл Булла

Вот ему по старой русской традиции гостеприимства вручают хлеб-соль. Карл Булла

А вот Николай II беседует с крестьянскими старшинами. Карл Булла

А вот торжественно празднует 200-летие Петербурга в 1903 году. Карл Булла

А вот спешит (со своей матерью) на спуск на воду новой яхты «Александра». Карл Булла

А вот императрица Александра Федоровна с детьми смотрит парад с крыльца Екатерининского дворца в Царском Селе. Карл Булла

Свидетель революции