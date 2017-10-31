Почему в СССР люди не задумывались о цене за квартплату?

Сколько помню разговоры своих родителей на кухне, да и бабушек, даже в первые годы после краха СССР диалог велся сугубо о "достать сахар, колбасу и апельсины", то есть - беседы были о пище, о запчастях для машины, об одежде, но не о квартплате. Сейчас подошла к маме, спрашиваю: "Мама, какие цены были на квартплату при СССР?" - мама удивилась: "Копейки, мы не задумывались, незначительные, а сейчас - космические...".

Уважаемые мои красные друзья, прошу вас, не советуйте мне читать тома Маркса и Ленина, где "все ясно", я провела свое расследование и сейчас мы вместе многое узнаем. Начнем мы, казалось, с мелочи, наверное все слышали но не придали значения в западных фильмах таким словам "я не успеваю платить по счетам". Теперь ситуация с шикарным домом в США жены одного певца РФ, который ей "все оставил", а в итоге, через месяц ей стали угрожать из налоговой службы. Секрет Запада такой: чем богаче ты, тем ты - беднее, потому все богачи там занимаются инвестициями.



Инвестиция: у тебя есть 50 гривен, ты рискнул, вложил на каком нибудь сайте их в акции компании "Дуб", если "Дуб" пошел вверх, ты заработал 100 гривен, вниз - ты прогорел. А теперь возьмем миллион долларов и серьезную компанию в США, завтра богач удвоил свою сумму или обанкротился. Но дело в том, что их "миллионы" раскиданы по разным ячейкам, потому, там - банкрот, там - дважды барин. Потому их налоги не пугают, они с ними так же играют, мало того - имеют офшоры, тупо скрывая прибыль. Деньги работают на них.



Простой же народ - работает на деньги, опасаясь, что уволят, что не заплатят за счета. Потому в СССР была задействована система, которая полностью перечеркивала даже в сознании наших граждан систему Запада, потому государство само вкладывало в армию, на БАМ, на развитие производств, может, не давая нам достаточно мяса, но мы знали, что у нас есть свой дом и ни одна падаль из налоговой не скажет "плати или уходи". Потому мы о Западной системе практически ничего не знаем, когда на Украине уже второй год начинаем по ней жить! Дети богачей учатся в Лондоне, потому что там дают такое образование. Ты знаешь что такое деньги? Ты знаешь, как с ними работать? Нет. А детишки миллионеров - знают. Потому простой народ будет "пахать". Но ошибка народа, что они винят не себя, а банкиров, банкиры же считают, что ты "сам решил", ты принял решение работать на него.



К примеру, ты работаешь на частном предприятии, приходишь к шефу "я увольняюсь, у меня маленькая зарплата", обвиняя шефа и гордясь "что ухожу". Шеф же считает, что ты поступаешь, как сотни людей на этом предприятии, ты сам решил придти, сам решил - уйти. Но ты же винишь шефа? Шеф этого не понимает. Потому у народа выбора нет, как такового. Потому имя сему - Западный капитализм, где или рискуешь, инвестируя, и вылетаешь в бомжи или дамки, либо - следуешь системе, а именно - идешь утром на работу.



Обратите внимание, акции в размере 48,13% российского РУСАЛ принадлежат Олегу Дерипаске, он попросту когда-то инвестировал 100 рублей в алюминий, сориентировавшись на "трупе" советских устоев экономики, а теперь он - миллиардер. Конечно, давайте все пойдем на биржи, не имея на то образования, сейчас вложим по сотне рублей-гривен в "Дуб", прогорим, а работать кто будет? Мы не образованы, чтобы заниматься инвестициями. Кстати, банкиры очень потешно относятся к "бизнес-колледжам", потому что знают, что из них выходят отличные клерки, секретари, короче - все, кто будут на них работать, при этом, чем больше зарабатывая, тем больше погрязая в бесчисленных налогах. Яхта? Дом? - ты на крючке. Это и есть - Западный мир.



Кстати, один московский миллионер, когда спросили "а где вы живете", сказал "в съемном доме", "как??? а как же очаг, свой уголок???" - на что он ответил: "Это не выгодно, выгодно купить дом в Европе, где можно его вовремя продать". Это другой мир, ребята, эти богатые "на игле", они вечно стоят на беговой дорожке. Ибо, случись чего, ему нужно ПРОДАТЬ. А нам, простому народу, гораздо легче, как бы они ни считали. Да, мы платим налоги - на армию, на пенсии, на все государственные нужды, но мы живем с мыслями За Свою Страну. Только когда-то мы жили За Страну - по другим законам. Крепко жму руку лидерам СССР, несмотря не многие вещи, которые меня в политическом отношении не устраивают, но в экономическом - ТАК ДЕРЖАТЬ!



Хорошо было бы, если бы партия КПРФ создали компромисс с Единая Россия, ибо Империя и СССР - обе сильны, и Царь, уверяю, никогда не следовал западным стандартам жизни. Такого ужаса купцы и рабочие тех времен, как ведут дела в США еще со времен Золотой лихорадки, не ведали.



Россия зря сегодня жалуется, да никакая у вас не схема Украины! Зря вы сравниваете, какие продукты у нас дешевле! Мы живем В КРЕДИТ, мы должны 50 миллиардов за один майдан, а теперь - 3 кредита ВМФ, и не у вас, со всеми вашими святыми людьми - олигархами, А У НАС - начались реальные кадры из американских фильмов "не успеваю платить по счетам". "Да у нас то же самое" - нет, россияне, у вас не то же самое, вас вытащил из внешних долгов Владимир Путин. Потому не грешите обидами)



С любовью, из колонии-с, Виктория Киевская