Территория Героев...(168)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Рядовой Косов СергейВ ходе специальной военной операции оператор БПЛА рядовой Сергей Косов выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.
При ведении воздушной разведки с помощью беспилотника рядовой Сергей Косов обнаружил танк и пехоту противника, которые двигались в направлении позиций российских подразделений. Сергей оперативно передал на командный пункт информацию об обнаружении танка и украинских боевиков, и их координаты.
На основании данных, переданных Косовым, российскими артиллерийскими подразделениями был нанесен огневой удар, в результате чего танк, а также большое количество живой силы противника были уничтожены.
Благодаря мужественным и грамотным действиям рядового Сергея Косова удалось защитить позиции подразделения от вражеской атаки.
https://t.me/rabotaembrat/9651
Рядовой Захлебин АлександрРядовой Александр Захлебин в ходе наступления российских войск, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по овладению опорным пунктом украинских боевиков.
Скованный огнем российских штурмовиков, противник поднял в воздух дроны-камикадзе, чтобы снизить атакующий потенциал наших бойцов.
Александр быстро сориентировался в обстановке и открыл огонь по приближающимся беспилотным летательным аппаратам противника. В результаты меткой стрельбы из штатного оружия рядовой Захлебин уничтожил два вражеских дрона.
Подобравшись к вражеским позициям, действуя смело и решительно, российские штурмовики атаковали противника. Александр в числе первых ворвался в опорный пункт и стрелковом бою уничтожил несколько боевиков. Противник, не в силах сдержать атакующий натиск группы российских военнослужащих, неся потери, отступил.
Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Александра Захлебина удалось не допустить поражения российских военнослужащих дронами, а также овладеть опорным пунктом противника.
https://t.me/rabotaembrat/9660
Сержант Ислахов АльфарКомандуя группой штурмовиков, сержант Альфар Ислахов выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.
Группа под командованием Ислахова выдвинулась на усиление позиций, освобожденных от украинских боевиков.
В ходе передвижения группа попала под артиллерийский огонь противника, в результате чего несколько российских бойцов получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на непрерывный обстрел вражеской артиллерии, сержант, рискуя собственной жизнью, немедленно выдвинулся в участок поражения и приступил к оказанию медицинской помощи своим товарищам. Применив навыки тактической медицины, Альфар оказал раненым необходимую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.
После эвакуации раненых Ислахов скорректировал маршрут движения с учетом вскрытых секторов обстрела вражеской артиллерии. Прибыв на заданный рубеж, Альфар незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности.
Благодаря смелости и профессионализму сержанта Альфара Ислахова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу.
https://t.me/rabotaembrat/9653
Старший лейтенант Онацкий КириллСтарший лейтенант Кирилл Онацкий выполнял боевую задачу по штурму укрепленных позиций противника на важном направлении наступления российских войск.
В ходе боя Онацкий лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными.
Активными наступательными действиями подразделение Кирилла Онацкого начало вытеснять боевиков с занимаемых позиций, вклиниваясь в оборону врага. Противник, осознавая риски быть зажатым в клещи, спешно отступал.
В разгар боя противник применил дрон-камикадзе по наступающим российским военнослужащим, в результате чего Кирилл получил осколочное ранение. Несмотря на это, находясь в тяжелом состоянии, Кирилл, получив необходимую помощь, продолжил управлять боем. Не выдержав напора российских штурмовиков, враг отступил, бросив на позициях убитых и раненых.
Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму старшего лейтенанта Кирилла Онацкого подразделение выполнило поставленные задачи по взятию укрепленных позиций противника, не допустив при этом потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9654
Старшина Викулов СергейСтаршина Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов в районы расположения войск.
Российские штурмовики заняли новые позиции, и для закрепления на них было необходимо подкрепление и дополнительный боекомплект. Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы на новые позиции.
В ходе движения автомобиль с личным составом и боеприпасами был обнаружен противником при помощи БПЛА. Противник предпринял попытку уничтожить автомобиль Сергея с применением артиллерии и миномётного огня.
Но несмотря на плотный обстрел, Викулов вывел грузовик из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы.
Оперативная высадка передовой группы, которая поддержала штурмовиков огнём, способствовала занятию более выгодных позиции и закрепления на них.
Проявленные профессионализм и мужество старшины Сергея Викулова способствовали дальнейшему продвижению российских войск.Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов в районы расположения войск.
Российские штурмовики заняли новые позиции, и для закрепления на них было необходимо подкрепление и дополнительный боекомплект. Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы на новые позиции.
В ходе движения автомобиль с личным составом и боеприпасами был обнаружен противником при помощи БПЛА. Противник предпринял попытку уничтожить автомобиль Сергея с применением артиллерии и миномётного огня.
Но несмотря на плотный обстрел, Викулов вывел грузовик из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы.
Оперативная высадка передовой группы, которая поддержала штурмовиков огнём, способствовала занятию более выгодных позиции и закрепления на них.
Проявленные профессионализм и мужество старшины Сергея Викулова способствовали дальнейшему продвижению российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9646
Военнослужащий Иванов БогданГранатомётчик Богдан Иванов на СВО с 2023 года.
Сперва был добровольцем, затем подписал контракт с Министерством обороны РФ, и сегодня продолжает выбивать врага с территории Донецкой Народной Республики. Служит в гвардейском мотострелковом соединении, которое сейчас придано в оперативное подчинение группировке «Центр».
«Я сам родом с Донбасса, так что сражаюсь тут за свою землю. И мы эту землю обязательно отобьём. У нас преимущество на поле боя - и в людях, и в технике, и в подготовке, и в боевом духе, так что тут без вариантов. Чужого нам не надо — но своё, родное, мы никому не отдадим», — говорит Богдан.
https://t.me/specnazAlpha/35564
Сержант Быстрых ДмитрийПодразделение, в составе которого действовал сержант Дмитрий Быстрых, находилось в оборонительных порядках на одном из наиболее вероятных направлений наступления противника.
Находясь на наблюдательном посту, Дмитрий первым обнаружил два вражеских дрона-камикадзе, приближающихся к позициям российских войск. Верно оценив расстояние до цели, Быстрых меткими выстрелами из стрелкового оружия сбил оба дрона, которые, потеряв управление, упали на подлете к наблюдательному посту и сдетонировали, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям.
Благодаря смелости и самоотверженности сержанта Дмитрия Быстрых не было допущено атаки на позиции российских войск и предотвращены потери среди личного состава подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/9640
Ефрейтор Кужахов МурадЕфрейтор Мурад Кужахов, возглавляя эвакуационную группу, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от украинских боевиков.
Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. В ходе артиллерийского обстрела несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Мурад, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки fpv-дронов со стороны противника.
В ходе боя Кужахов лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двоим военнослужащим, получившим ранения и не способным самостоятельно выбраться из зоны поражения противником. Ефрейтор Кужахов грамотно организовал погрузку раненых и доставил их в точку эвакуации.
Смелые и решительные действия ефрейтора Мурада Кужахова способствовали сохранению жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9634
Ефрейтор Клюев ВладиславЕфрейтор Владислав Клюев командуя группой российских военнослужащих выполнял задачу по охране и обороне расположения российских войск.
Заняв оборону вблизи линии боевого соприкосновения, Владислав со своей группой вели визуальное наблюдение воздушного пространства в своей зоне ответственности.
Обнаружив беспилотник самолетного типа, корректировавший огонь артиллерии противника, Клюев, доложил о нем командиру и прицельным огнем из стрелкового оружия подбил его.
После Владислав принял решение сменить точку воздушного наблюдения группы. Спустя некоторое время по первоначальному месту расположения группы был нанесен артиллерийский удар со стороны украинских боевиков.
Профессионализм и умение вовремя принимать решения ефрейтора Владислава Клюева лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.
https://t.me/rabotaembrat/9647
Рядовой Пономарев КириллРядовой Кирилл Пономарев в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по штурму опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.
В ходе движения по лесополосе к опорнику противника группа Кирилла Пономарева попала под артиллерийский обстрел украинских боевиков, в результате которого двое российских военнослужащих получили осколочные ранения. Кирилл быстро оценил обстановку и направление ударов артиллерии врага, скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков.
Находясь в укрытии, рядовой Пономарев лично оказал помощь двум раненым товарищам и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь.
После окончания обстрела группа продолжила скрытное перемещение к вражескому опорнику.
Кирилл вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага. Понеся значительные потери, украинские боевики отступили.
Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Кирилла Пономарева удалось выполнить задачу по штурму опорного пункта противника и сохранить жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9664
Младший сержант Мединцев ЮрийРасчет самоходного артиллерийского орудия, в составе которого действовал младший сержант Юрий Мединцев, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.
Противник в попытке остановить продвижение российских штурмовых групп вел непрерывный артиллерийский огонь по российской пехоте и позициям артиллерийских расчетов.
Несмотря на постоянное огневое воздействие, Мединцев обеспечил непрерывную боевую работу своего самоходно-артиллерийского орудия, а также взаимодействие и координацию с российскими подразделениями разведки. Орудием расчета был уничтожен артиллерийский расчет врага и большая часть пехоты противника.
Затем Юрий, лично действуя в составе расчета, скрытно переместился на более выгодный рубеж и продолжил вести огонь по позициям врага. Противник, не заметивший перемещения, был застигнут врасплох и предпринял попытку отойти на запасные позиции, однако в результате огневого воздействия потерял еще одну артиллерийскую установку с личным составом.
Грамотные действия главного младшего сержанта Юрия Мединцева позволили российским штурмовикам выбить противника с занимаемых позиций, продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах для развития дальнейшего наступления.
https://t.me/rabotaembrat/9635
Ефрейтор Абрамов АлексейЕфрейтор Алексей Абрамов, находясь на наблюдательном посту, вскрыл передвижение группы пехоты противника во время ротации на передовых оборонительных.
Передав координаты на пункт управления, Алексей своевременно обеспечил обработку разведывательных данных для дальнейшей работы артиллерийского расчета в комплексе со средствами воздушной разведки.
После уточнения координат местонахождения пехоты противника расчет самоходной артиллерийской установки метким залпом уничтожил группу украинских боевиков.
Благодаря профессиональным и точным действиям ефрейтора Алексея Абрамова была пресечена попытка украинских боевиков совершить ротацию на линии боевого соприкосновения, что лишило его возможности провести контратакующие действия на данном участке.
https://t.me/rabotaembrat/9672
Младший сержант Коннов ДмитрийВ ходе специальной военной операции младший сержант Дмитрий Коннов, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения российских войск.
Он первым увидел беспилотный летательный аппарат самолетного типа, приближающийся к позициям наших подразделений.
Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Дмитрий получил задачу уничтожить дрон противника. Коннов открыл прицельный огонь по вражескому беспилотнику и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, дрон упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим.
Благодаря своевременным действиям младшего сержанта Дмитрия Коннова удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских военнослужащих и избежать потерь личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/9650
Ефрейтор Васин ИванПодразделение, в составе которого действовал ефрейтор Иван Васин, выполняло боевую задачу по поиску скрытых огневых позиций противника с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.
В ходе ведения разведки при помощи дрона Иван Васин обнаружил полуразрушенный дом, где находилась скрытая огневая позиция с пулеметным расчетом противника.
Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный беспилотник к вылету, Иван незамедлительно отправил его в район позиций украинских боевиков. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Васин верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Ивана Васина противник лишился скрытой огневой позиции, что в дальнейшем способствовало продвижению российских штурмовых подразделений вглубь обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/9639
Рядовой Бердышев ЕвгенийРядовой Евгений Бердышев, действуя в составе штурмового отряда, выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков.
В результате непрерывного артиллерийского и минометного огня со стороны обороняющегося противника рядовой Бердышев получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил выполнение поставленной задачи. Грамотно используя условия местности, Евгений скрытно подобрался к опорному пункту врага. Метким броском ручной гранаты Бердышев уничтожил двух боевиков, после чего пробрался в опорный пункт и приступил к его зачистке. Опорный пункт противника был взят.
Враг предпринял попытку вернуть опорный пункт под свой контроль. В ходе атаки украинских боевиков Бердышев вместе с товарищами умело и мужественно удерживали опорный пункт до прибытия усиления, тем самым способствовал успешному выполнению боевой задачи, возложенной на подразделение.
Грамотные и самоотверженные действия рядового Евгения Бердышева позволили успешно выполнить поставленную задачу и закрепиться на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/9661
Сержант Малютин АлександрСержант Александр Малютин, командуя экипажем танка, выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.
В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов экипаж Малютина сходу сосредоточенным огнем уничтожил долговременные огневые точки противника и прорвал его оборону.
Продвигаясь далее, Александр, умело маневрируя танком между противотанковыми заграждениями и минными полями, установленными противником, уничтожил 2 минометных позиции противника вместе с расчетами.
Развивая наступление, экипаж танка под командованием Александра Малютина сковал действия обороняющихся боевиков, чем обеспечили проход основных сил группы в глубь обороны врага.
Решительные действия сержанта Александра Малютина, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/9657
Военнослужащий Кириллов Кирилл«Если ничего не делать, война может прийти к нам домой»
Кирилл Кириллов, помощник заместителя командира роты по военно-политической работе в оренбургском гвардейском мотострелковом соединении, признаётся: о том, чтобы заключить контракт с Министерством обороны, он думал долго - а решился быстро.
«У меня был хорошая работа, достойная зарплата. Жизнь была налажена. А боевые действия шли где-то далеко. Казалось, напрямую меня этот конфликт будто бы и не касался».
Всё изменилось, когда ВСУ атаковали не приграничные территории, а регионы в глубине России - нанесли удар по Энгельсу и Саратову.
«Я тогда вдруг отчётливо понял - если ничего не делать, война может прийти к нам домой. Из абстрактной и далёкой может стать очень близкой и конкретной, чем-то, что напрямую коснётся и меня, и моих родных, всех нас. И решил - значит, пора. Через два дня я уже стоял у дверей военкомата».
https://vk.com/uralskie_vesti?w=wall-204653748_5605
Рядовой Ковалёв ДаниилРядовой Даниил Ковалёв в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.
В ходе наступательных действий Даниил обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника на подступах к поселку.
Грамотно используя рельеф местности, Ковалёв скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага ворвался на опорный пункт. Воспользовавшись эффектом неожиданности, рядовой Ковалёв уничтожил часть боевиков, удерживающих оборону опорного пункта с фланга.
Воспользовавшись брешью в обороне вражеского опорного пункта, группа российских военнослужащих выбила врага с занимаемых позиций и закрепилась там.
Рядовой Ковалёв грамотно организовал огневую позицию и, действуя на самом сложном участке, удерживал опорный пункт, отражая атаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции до подхода основных сил.
После того как со стороны ВС РФ на опорный пункт прибыло усиление, противник окончательно отступил.
Благодаря смелым и решительным действиям рядового Даниила Ковалёва опорный пункт противника был взят под контроль наших войск, что в дальнейшем привело к освобождению населенного пункта
https://t.me/rabotaembrat/9658
Рядовой Пузанов ВикторРядовой Виктор Пузанов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.
В ходе боя украинские боевики были практически выбиты с занимаемых позиций, однако противник начал вести минометный обстрел опорного пункта, за который шел бой, нанося удары как по своим, так и российским бойцам.
Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Виктор незамедлительно выдвинулся на помощь к своему товарищу. Пузанов оказал первую помощь раненому бойцу и на себе вынес его в безопасное место, после чего организовал эвакуацию раненого товарища в медицинское подразделение.
Благодаря мужеству и решительности рядового Виктора Пузанова были сохранены жизнь и здоровье российского военнослужащего.
https://t.me/rabotaembrat/9677
Гвардии рядовой Комаров ВикторГвардии рядовой Виктор Комаров, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.
Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом расчетом Комарова, и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций подразделений российских войск.
Несмотря на огонь вражеской артиллерии, Виктор, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и большое количество пехоты противника.
В ходе заряжания установки гвардии рядовой обнаружил FPV-дрон противника, двигающийся в направлении расчета его орудия. Быстро оценив обстановку, Комаров меткими выстрелами из штатного оружия уничтожил дрон боевиков, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда расчету.
Совершив противоогневой маневр, Виктор занял новую огневую позицию и, ведя огонь по противнику, подавил позицию вражеской артиллерии.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии рядового Виктора Комарова врагу был нанесен существенный урон, что воспрепятствовало его выдвижению к позициям российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9665
Гвардии ефрейтор Голубцов ПавелГвардии ефрейтор Павел Голубцов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Двигаясь на автомобиле, Голубцов осуществлял подвоз личного состава и боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей наступательные действия в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобиль Павла подвергся атаке двух FPV-дронов противника.
Голубцов, обнаружив воздушную опасность, резко остановил машину и отдал команду личному составу укрыться в лесополосе. Заняв удаленную позицию, используя автомат, Павел меткими выстрелами сбил первый беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу и грузу. Сменив позицию, гвардии ефрейтор Голубцов точными выстрелами из штатного оружия уничтожил второй дрон. Убедившись в отсутствии воздушной угрозы, Павел продолжил движение в заданный район и своевременно доставил подкрепление и боеприпасы наступающим российским подразделениям.
Благодаря смелости и профессионализму гвардии ефрейтора Павла Голубцова группа усиления и груз были доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.
https://t.me/rabotaembrat/9673
Гвардии младший лейтенант Байгушкин РусланШтурмовые группы мотострелкового взвода под командованием гвардии младшего лейтенанта Руслана Байгушкина получили задачу выбить противника с укрепленной позиции.
Проведя разведку местности и путей отхода, группы скрытно выдвинулись в направлении врага. Руслан лично возглавил одну из них.
В ходе продвижения группа под Байгушкина подверглась минометному обстрелу. Трое бойцов группы получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на продолжающийся обстрел, Руслан, используя навыки тактической медицины, оказал первую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место, после чего сумел вывести из-под огня штурмовую группу и атаковать позиции противника.
По итогам боя группа выбила украинских боевиков с занимаемых территорий и закрепилась на новых рубежах. Выстроив оборону, Байгушкин организовал эвакуацию раненых в медицинское учреждение.
Смелые и профессиональные действия гвардии младшего лейтенанта Руслана Байгушкина способствовали улучшению положения российских войск по переднему краю.
https://t.me/rabotaembrat/9678
Военнослужащий Долгов СергейСтарший оператор взвода операторов FPV-дронов Сергей Долгов на СВО с ноября 2023 года. За это время он записал на свой счёт уже не одну вражескую машину, в том числе тяжёлый американский танк M103, немецкий Leopard и американские Bradley.
«Дело было недалеко от села Волково. Боевики тогда активно контратаковали, пытались отбить этот «населённик», который мы перед этим освободили. Чтобы остановить их, мы минировали подходы к селу. Я сбросил со своего дрона штук восемь «огурцов» – так мы называли мины ПТМ за их продолговатую форму и зелёный цвет. Получилось небольшое минное поле, на котором сперва подорвался немецкий Leopard, – я сразу же добил его дронами, – а затем и американская боевая машина пехоты Bradley», – рассказал Сергей.
Доброволец Захарченко СергейСергей Захарченко, первый секретарь Донецкого рескома ЛКСМ РФ, сын героически погибшего первого руководителя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко отправился добровольцем на фронта Специальной военной операции.
Сергей в должности старшего стрелка проходит службу в Добровольческом корпусе, а его подразделение успешно выполняет задачи на Донецком направлении.
https://t.me/kompartya/6544Старший сержант Виктор Броздо переехал в 2014 году с матерью из Красного Лимана (пока подконтролен Киеву). С тех пор Виктор бьется за родную землю с оружием в руках, а мама отработала несколько лет до пенсии фронтовым медиком. Оба имеют заслуженные награды.
О тех знакомых и близких, кто еще в те годы не разделял их желания уехать в Россию, Виктор говорит так: «Время показало, кто прав, кто неправ. И дальше это будет только ясней становиться». См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1466«Делаем работу своих дедов: так же врага выгоняем со своей земли».
Младший сержант Дмитрий Бабота родом из Макеевки, большинство его боевых товарищей – земляки. За время участия в боевых действиях Дмитрий награжден медалями Суворова и «За боевые отличия». Но, по словам нашего героя, он сражается не за награды, а за мирное будущее для двух своих дочек. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1468«Даже во время боевых действий есть место очень теплым отношениям. Например, на 8 марта ребята из пряников и сгущенки сделали девчонкам торт».
На кителе у врача-хирурга Валентины Гуды — медаль Министерства обороны РФ «За помощь в бою». Спецоперация для неё началась, как говорит сама Валентина, с первым раненым, и продолжается по сей день. Наша героиня знает: для того, чтобы лечение было успешным, важно и раненому сохранять боевой настрой, и персоналу заряжать пациентов уверенностью в том, что всё будет хорошо, несмотря на тяжесть травмы. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1469Чем айтишник может быть полезен во время войны? Конечно, он может сам встать в строй с оружием в руках. А может поступить так, как туляк Андрей Иванов — помогать фронту своими знаниями и умениями. Например, разработать FPV-дрон, который будет чётко и безотказно бить врага.
В этом сюжете Андрей рассказывает, зачем в коробки с дронами «Овод» кладут тульские пряники. А также о том, кто придумал квадрокоптеры (спойлер: конечно же, русские!), и чем тульский дрон отличается от китайского с «Алиэкспресса». См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Место смерти: н.п Красное (Луганская область)
Денис родился и вырос в Тюменской области, с. Исетское.
Рос в многодетной семье состоящей из 4 дочерей и 1 сына.
Окончив среднюю школу ушёл в армию. Срочную службу проходил в Ленинградской области, п. Большая Ижора в войсках ВВС с 2004 по 2006гг.
После армии, устроился работать в ПЧ.
В 2016 г. переехал жить в ХМАО-Югру, г. Покачи. Там же в 2018 г. и женился.
В 2023 г. в октябре месяце вступил в отдельское казаческое общество Тюменской области (казак)
В ноябре 2023 г. подписал контракт с МО РФ.
Был участником СВО 11 ОтдГвДШбрВДВ специальной группы «Чёрные волки» ( штурмовая группа)
Остались жена, пасынок, мать, отец, 4 сестры.
https://герои-сво.рф/geroi/unzhakov-denis-vladimirovich/Гвардии Старший сержант
Командир отделения
Позывной — ГАЛ
Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Погиб: г. Красногоровка ДНР
Награды:
Медаль Жукова
Медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу»
Медаль «За храбрость» II степени
Медаль «За освобождение Мариуполя»
Медаль «За воинскую доблесть» I степени
Медаль «За отличие в военной службе» II степени
Медаль «За отличие в военной службе» III степени
Медаль «Участника военной операции в Сирии»
Орден Мужества (посмертно)
Благодаря усилиям Виктора при сдерживании воиск ВСУ уничтожено два взводных опорных пункта и продвинут фронт на 2,5 км.
https://t.me/geroisvorf/2242Снайпер Гордиенко Максим Сергеевич 25 июля 2024 года скончался от ранений, полученных в боях за Херсонскую область.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Максим родился 29 января 1999 года в поселке Актюбинский в Оренбуржье. В 2017 году, через полгода после призыва в армию, заключил двухлетний контракт с Минобороны России.
В 2020-м поступил на работу в Главное управление обустройства войск (АО «ГУОВ»). Участвовал в реконструкции павильона медиахолдинга «Красная Звезда», в строительстве съёмочного павильона в Москве и детской полклиники № 1 в Кимрах.
Был мобилизован 30 сентября 2022 года.
У Максима остались жена и дочь.
Майор Тибилов МаратМайор Марат Тибилов, он же «Талиб», погиб при выполнении служебно-боевой задачи — командир огневой группы ЦСН Росгвардии, которая с первых дней вела бои с оккупантом в Курской области.
Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии. — сообщили в Росгвардии.
В феврале этого года президент России Владимир Путин вручил Тибилову высшую награду "Золотую Звезду" Героя России. Мы об этом писали в 166 выпуске
Гвардии ефрейтор Остапенко ЕвгенийКазак Евгений Остапенко — Герой России посмертно
Молодой казак, выпускник Тимашевского казачьего кадетского корпуса Евгений Остапенко ушел на передовую в июне 2024 года. Уже в сентябре 2024 года возле Красногоровки в ДНР он совершил подвиг, который останется в истории.
Он командовал группой, перед которой стояла задача – овладеть опорным пунктом противника.
На подходе к опорнику завязался бой. Евгений проявил смекалку, обошел противника и уничтожил шестерых врагов. Остальные бежали, точку взяли без потерь.
На следующий день во время разведки он обнаружил еще одну группу ВСУ. Снова – успешная атака под кружащим в небе дроном врага. Противник отступил.
Еще один день на передовой. Группа ВСУ пыталась зайти в тыл российским бойцам. Ефрейтор Остапенко смело вступил в бой. Двоих он уничтожил сразу, еще троих смогли уничтожить группой.
В тот злополучный день в укрытие казака попала граната. Будучи раненым, он продолжил вести бой под шквальным огнем: вычислил противника, передал координаты минометчикам. Враг отступил.
Но даже тогда Евгений Остапенко продолжал действовать: дождался подкрепления для ротации, вывел весь личный состав. Несмотря на множественные ранения, военнослужащий продолжал командовать подгруппой до эвакуации.
Благодаря умелым и самоотверженным действиям ефрейтора Евгения Остапенко с 22 сентября по 24 сентября 2024 года уничтожено до 17 военнослужащих ВСУ, взят опорный пункт противника, что позволило успешно выполнить поставленные боевые задачи, не допустить прорыва противника на позиции наших войск и избежать потерь среди личного состава.
Медаль «Золотая Звезда» Героя России вручили матери казака, гвардии ефрейтора Евгения Остапенко.
https://t.me/geroirossii/8202Гвардии ефрейтор Веселков Семён Алексеевич родился 18 сентября 1988 года в селе Парабель, Томская область. Здесь прошли его детство и юность.
В 2003 году окончил 9 классов Парабельской средней школы, а в 2007 году получил профессию тракториста-машиниста в Профессиональном училище № 28.
В 2007 году призван на срочную службу в Российскую Армию. Службу проходил в Спецназе Внутренних Войск в г. Калач-на-Дону, 22 ОБРОН «КОБРА». Участвовал в командировках на Северный Кавказ, награждён знаком «За отличие в службе» 2-й степени.
28.10.2022 г. был мобилизован Парабельским ВК. На линию боевого соприкосновения зашёл 31.12.2022 г.
Участвовал в боях:
- ЛНР, линия Сватово – Кременная,
- ДНР, Авдеевка, район Коксохима, направление Степовое.
Награды:
- «Зелёный Берет» – знак высшей воинской доблести разведчика, равнозначный по статусу медали «За Отвагу»,
- Четыре боевые награды,
- Грамоты командиров частей.
Полученные контузии:
Первая контузия – при прямом попадании артиллерийского снаряда в дом, где находился наблюдательный пункт.
Вторая контузия (тяжёлая) – при обстреле блиндажа танком «Леопард». Эвакуация была невозможна, ещё трое суток выполнял боевое задание.
Третья контузия – попал под сброс гранат с квадрокоптера «Баба Яга».
Боевое участие:
Выполнял задачи в составе подразделения и своей группы,
Несение службы в серой зоне на наблюдательных пунктах,
Разведпоиски, рейды по тылам противника (самый дальний заход – 9 км в глубь территории врага),
Выявление и уничтожение диверсионных групп противника, обнаружение мест скопления живой силы и техники врага, передача координат,
Эвакуация раненых, сопровождение других разведгрупп, взятие опорных пунктов,
Взятие в плен военнослужащих ВСУ, сопровождение групп БПЛА,
Осуществлял огневое воздействие по украинским позициям в серой зоне с применением РПГ, АГС, зенитных установок.
На счету разведроты и разведгруппы «Бумера» сотни уничтоженных военнослужащих ВСУ (по их координатам работала артиллерия и авиация), танки, БМП и другая техника врага, в том числе «Леопарды» и «Брэдли». Десятки спасённых раненых товарищей.
В составе своей бригады одним из первых подразделений перешёл в наступление в зоне СВО. При поддержке разведроты бригада форсировала реку Жеребец и заняла господствующие высоты.
На вопрос о личном боевом счёте врага Бумер ответил: «После 20 нет смысла считать».
24.12.2023 г. при выполнении боевого задания героически погиб в непосредственной близости от боевого расположения врага.
Сержант Харавинкин КонстантинГранатомётчик
Константин родился 10 декабря 1981 года в городе Ангарске, Иркутской области. Окончил Ангарское училище по профессии газоэлектросварщик.
В июне 2000 года был призван в ряды вооруженных сил РФ. Службу проходил в Чеченской народной республики. Принимал участие в боевых действиях.
С 2003 по 2007 год служил по контракту. За время службы был 3 раза командирован в Чечню. За участие в боевых действиях, награждён нагрудными знаками «За отличие в службе 1 степени», «Ветеран боевых действий на северном Кавказе».
В сентябре 2022 года по частичной мобилизации был призван и направлен в зону СВО. В декабря 2023 года был ранен во время выполнения боевой задачи.
25 марта 2024 года при выполнении боевой задачи трагически погиб под г. Авдеевка.
Награждён медалью «За боевые отличия», медалью » За Отвагу».
Награждён «Орденом Мужества» посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/haravinkin-konstantin-markovich/
Гвардии старший лейтенант Кусков АлександрГвардии старший лейтенант Александр Кусков, офицер подразделения СпН Вооруженных сил России.
В 2020 окончил факультет спецразведки РВВДКУ, после чего был распределен в одно из подразделений армейского спецназа. Неоднократно выполнял боевые задачи.
Погиб в ходе боя с противником 28 ноября 2024 года.
Указом президента гвардии старший лейтенант Александр Кусков посмертно удостоен звания Героя России.
Также был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.
Гвардии рядовой Сутырин АндрейСтрелок
Андрей родился 28 января 2004 года в городе Ипатово Ставропольского края.
В 2019 году окончил МКОУООШ 3, после окончания школы получил специальность электрика, в 2022 году был призван в армию. Служил в городе Ставрополе ВДВ войсках.
28 июня 2023 года демобилизовался, вернулся в село Большая Джалга.
В сентябре этого же года уехал в Грозный. Пошел в Север-Ахмат.
23 декабря 2023 погиб в возрасте 19 лет в Клещеевке.
В 2024 году награжден Орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/sutyrin-andrej-anatolevich/
Младший сержант Пресняков ДмитрийПресняков Дмитрий Олегович родился 12.02.1995 г. в городе Новороссийске.
После того как он подписал контракт, он служил в военной части г. Новороссийска, ходил в море на боевом корабле «Ейск». Сопровождал торговые суда. После чего его перевели в пункт отбора также в г. Новороссийске.
Пытался перевестись в ВЧ 810 13140 в город Севастополь. Так и получилось. После двухнедельного пребывания в Севастополе он прошёл боевую подготовку, был отправлен в зону СВО снайпером-разведчиком. Выходил на связь не так часто, позже поступил приказ, что нужно пройти еще боевую подготовку, тогда Дима был на связи целых две недели.
В связи с происшествием в Курской области ребят вывезли в Курскую область, он также был снайпером-разведчиком.
Погиб в бою при освобождении Курской области 15.10.2024 г.
Награждён медалями Защитник Курской области и орденом Мужества.
Гвардии рядовой Печников ЕгорПечников Егор Александрович
28.02.2002 - 18.05.2024
Владивосток.
Подписал контракт проходя срочную службу в апреле 2023, с июля 2023 принимал участие в боевых действиях.
Рядовой Черников ДенисЧерников Денис Николаевич
Пулемётчик
Бузулук, Оренбургская область
Родился 22.12.1981
Погиб на СВО 09.07.2024.
Младший сержант Красавин МаксимКрасавин Максим Андреевич — участник СВО на Украине.
24 апреля 1992 года рождения, уроженец города Костромы.
Окончил школу № 18 и Костромской лесомеханический колледж.
Военную службу по призыву проходил в в/ч 6819 Кировской дивизии Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране особо важных государственных объектов, в должности командира стрелкового отделения.
После окончания службы работал на предприятиях г. Костромы и г. Кохма Ивановской области.
Принимал участие в Специальной военной операции на Украине в должности оператора взвода БПЛА разведывательной роты 57-го мотострелкового полка 20-ой гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 8-ой Армии Южного военного округа.
За время службы был дважды ранен.
Погиб при выполнении боевой задачи в н/п Константиновка Донецкой Народной Республики (Угледарское направление) 18.08.2024 года.
За проявленное мужество, отвагу и доблесть награждён Орденом Мужества (посмертно), медалью «Казачья доблесть» (посмертно).
Похоронен на Аллее Воинской Славы на Костромском кладбище.
https://герои-сво.рф/geroi/krasavin-maksim-andreevich/
Рядовой Жарков ИльяСтрелок
19.01.1991 - 19.10.2023
Илья был мобилизован 28.10.2022 года из города Ханты-Мансийск, настоящий патриот своей страны.
С первых дней пребывания в зоне специальной военной операции Илья с честью исполнял воинский долг.
Героически погиб при исполнении воинского долга в составе 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознамённой,ордена Богдана Хмельницкого бригады (21-я бригада, в/ч 12128) в районе н.п. Красногоровка (Коксохим).
Награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени, «Орденом Мужества» посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/zharkov-ilya-alekseevich/
Рядовой Рыжко ЯрославРыжко Ярослав Сергеевич
Старший стрелок, штурмовик
Село Шаровичи, Брянская область
02.10.1993 - 01.12.2023
Подписал контракт 21 августа 2023, 15 сентября 2023 был ранен в ходе боев под Андреевкой, Клещеевкой. Проходил лечение в Саратове, Туле.
С 11 ноября был командирован под Андреевку, Артемовского района, Донецкой области.
https://герои-сво.рф/geroi/ryzhko-yaroslav-sergeevich/
Младший сержант Сазонов ДанилСазонов Данил Олегович
Оператор БПЛА
Чебоксары, Чувашская Республика
24.12.2003 - 02.03.2025
Был лучшим расчетом БПЛА. Выполнял все поставленные задачи
Младший сержант Тынянских ПавелТынянских Павел Борисович
Снайпер
Апатиты, Мурманская область
06.06.1991 - 13.03.2023
Погиб около населённого пункта Авдеевка, направление Пески–Водяное.
Проходил контрактную службу в 2011–2013 гг.
Ушёл в ополчение добровольцем ДНР в сентябре 2014 – январе 2015 гг.
Мобилизован 25 сентября 2022 г.
Учился в 15-й школе, заканчивал уже вечернюю школу №1 г. Апатиты.
Также окончил ПТУ №11.
Награждён медалью "За отвагу" и орденом Мужества
Рядовой Зайцев ЕвгенийЗайцев Евгений Геннадьевич
Стрелок
г. Омск
Заключил контракт 04.04.2024г погиб 23.04.2024г.
Ему было 38 лет.
Награжден орденом мужества посмертно.
Рядовой Степаненко ВладимирСтепаненко Владимир Анатольевич
Он считал, что участие в специальной военной операции — это долг и честь каждого мужчины.
В новогоднюю ночь он выполнял свои боевые задачи, и, как водитель штурмового отряда, он выполнял их виртуозно уворачиваясь от вражеских дронов. В момент, когда дроны атаковали их колонну и попали в идущий впереди автомобиль, он спас своего боевого товарища — водителя: поставил турникет на раненую ногу и помог добраться в укрытие.
Когда на следующий день дроны повредили все их автомобили, он смог в дороге отремотрировать единственный уцелевший уазик, и с пробитым радиатором и без тормозов доставить бойцов на позиции без потерь.
Погиб 11.01.2025 в ДНР, Новоелизаветовка, с. Пустынка в результате миномётного обстрела.
Рядовой Шатоха НиколайШатоха Николай Иванович
Николай родился в 03.02.1993 года ПГТ Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, учился до 7 класса в средней школе поселка, 11 классов закончил в вечерней.
В свое время Николай не был призван в армию по состоянию здоровья. Работал слесарем в ЗабТЭК. Не был женат, детей не было.
После начала спецоперации Николай принял серьезное для себя решение, уйти на СВО в группе «Шторм–Z» в/ч – 22179.
При выполнении специальных задач, вследствие ранения, полученного при ведении боевых действий выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, был тяжело ранен и умер 17.09.2023 года в н.п. Андреевка Запорожская область.
Награжден государственной наградой «Орден мужества».
Рядовой Гречка КонстантинГречка Константин Викторович
Оператор разведчик
Азов, Ростовская область
07.08.2002 - 14.06.2024
Погиб в Донецкой народной республике
Рядовой постоянно стремился к навыкам, был заряжающим на Д-30, затем был переведён на САУ мста19 заряжающим. Попав по обстрел 29.02.24 продолжал под обстрелами заряжать орудие, что позволило расчёту выполнить задачу. Был переведён на миномёт Тюльпан 2С4 240мм, он с честью и достоинством выполнял свой долг с 24.02.22.
https://герои-сво.рф/geroi/grechka-konstantin-viktorovich/
Рядовой Губин МихаилГубин Михаил Иванович
Разведка
ПГТ Прогресс, Амурская область
02.01.1995 - 19.07.2024
Ушёл добровольцем
Рядовой Мельников АндрейМельников Андрей Викторович
Шадринск, Курганская обл.
Родился 17.02.1983
Мотострелковый полк.
29.11.2024 года ушел на СВО добровольцем.
30.12.2024 — боевое задание. Официальная дата смерти 03.01.2025г., но он звонил матери 29.01.25г.
Рядовой Комбалин СергейКомбалин Сергей Олегович
Красноярск
20.10.1985 - 28.10.2023
Героически погиб, на первой линии обороны ДНР.
Награждён орденом Мужества, посмертно.
Рядовой Мингазетдинов РинатШтурмовик
Новошахтинск, Ростовская область
29.11.1975 - 18.12.2023
Мингазетдинов Ринат Ривкатович, позывной «Мингаз». Родился 29.11.1975г. в г. Чусовой, Пермской области.
С 1993 по 1995 год проходил срочную службу в рядах ВС РФ, принимал участие в боевых действиях по разоружению НВФ на территории Чеченской республики. Награжден был государственной наградой — медалью «За отвагу».
В период с октября 2022г. по август 2023г., участвовал добровольцем от компании «Вагнер» в СВО, освобождая от нацистов жителей г. Артемовск (г. Бахмут) Донецкой народной Республики.
Награжден был государственной наградой — медалью «За Отвагу», а также внутренними наградами ЧВК «Вагнер» — медаль «За Отвагу», медаль «участника Бахмутской мясорубки», медаль «За взятие Бахмута», Черный окопный крест».
С 21.09.2023г. по 18.12.2023г. проходил службу в в/ч № 35555 в составе первого ОБСпН «ПРАГА» 81-й добровольческой ОБрСпН «МЕДВЕДИ» в качестве добровольца на основании контракта с ОО (РЦПС) «Редут», содействующей ВС РФ в выполнении задач в ходе СВО на территориях Украины, ЛНР и ДНР, а также на территории Запорожской и Херсонской областях. Был командиром взвода.
18.12.2023г. погиб при исполнении воинского долга в п. Крынки Херсонской области.
Награжден посмертно Орденом «Мужества».
https://герои-сво.рф/geroi/mingazetdinov-rinat-rivkatovich/
Старший сержант Пронин АлексейРазведка ГРУ
13.05.1980 - 10.03.2023
Пронин Алексей погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в поселке Невельское, ДНР.
Награжден орденом Мужества (посмертно)
https://герои-сво.рф/geroi/pronin-aleksej-sergeevich/
Рядовой Попов ВладимирПопов Владимир Петрович
Стрелок
Владимир 08.11.1990 г.р.
Родился и проживал в посёлке Карымское, Забайкальский край.
Владимир из многодетной семьи. Учился в МОУ СОШ 1 п. Карымское.
В декабре 2023 года заключил контракт.Служил в 155 бригаде.
Погиб при исполнении воинского долга 11.02.2024 в н.п Новомихайловка.
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/popov-vladimir-petrovich/
Военнослужащий Воронов АндрейАндрей Воронов родился в 2001 году в Прокопьевске, Кемеровская область.
После школы поступил в Томский аграрный колледж, выучился на ветеринарного фельдшера и мечтал открыть собственную ветеринарную клинику.
С октября 2021 года проходил срочную службу в Хабаровском крае, а с февраля 2022 года служил по контракту снайпером с позывным «Ворон». После начала СВО отправился выполнять свой воинский долг в ДНР.
Погиб 5 августа прошлого года западнее с.Покровское в результате артиллерийского обстрела.
https://герои-сво.рф/geroi/andrej-voronov/
Гвардии лейтенант Ищанов ДаниярГвардии лейтенант Данияр Ищанов, командир разведывательной группы 14-й гв. отдельной бригады армейского спецназа. Выпускник факультета разведки НВВКУ.
Данияр с раннего детства стремился к карьере военного, после 9 класса поступил в кадетскую школу-интернет им.Неплюева. Несмотря на две тяжелые операции, в следствии чего имел несколько сниженный слух, Данияр не отказался от своей мечты и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище в 2020 году. Училище он окончил досрочно в 2023 году в связи с идущей СВО.
После выпуска был направлен в 14-ю ОБрСпН на должность командира РГСпН. С марта 2024 года приступил к выполнению боевых задач на вверенном участке фронта.
23 июня того же года в ходе выполнения боевой задачи по захвату дороги Угледар-Константиновка группа лейтенанта Ищанова попала под удар БПЛА и артиллерии противника. В результате полученых ранений Данияр погиб.
13 июля в селе Междуречье Оренбургской области гвардии лейтенанта Ищанова с воинскими почестями проводили в последний путь.
Посмертно награжден орденом Мужества, медалью участника СВО.
Рядовой Паскарь АндрейПаскарь Андрей Васильевич
Гранатометчик
10.07.1998 - 19.12.2023
Андрей первенец в многодетной семье. Родился в г. Мурманске, вырос на Смоленщине. Мечтал стать военным, но травма глаза полученная в 13 лет, лишила его мечты. Закончил школу, отучился в строительном колледже. Работал в Москве.
Когда началось СВО, пошёл к «Вагнерам», но его не взяли. Пробовал в мин.оборону, на 6 мес контракт был, но не взяли. Говорил, семью, родину защищать… Пытался, очень хотел пойти и встать на защиту своей Родины.
Получилось, очень радовался и гордился, за предоставленный шанс. Несколько месяцев в учебке и Запорожье, Работино…
Первый бой у Работино-Новопрокоповка, и он навсегда остался на поле боя. Сослуживец рассказал, что когда его ранило, Андрей ценой своей жизни закрывал его антидроновой сеткой пока его раненого не эвакуировали. Еще два дня Андрей находился с раненым бойцом, который впоследствии лишился ног. Но сам Андрей не смог выжить.
Получил орден Мужества посмертно!
Гвардии рядовой Смирнов МаксимСмирнов Максим Алексеевич родился 17.05.1998 г. в г. Астрахань. Учился в школе №2 г. Нариманова. В 2014 году закончил 9 классов и поступил в АГКПТ на специальность автомеханик. В 2017 году успешно закончил учебу.
После работал по профессии в г. Астрахань, в Москве, был специалистом вентиляционных установок и систем.
В 2021 году переехал в Крым в Севастополь. Там же он повстречал свою любовь.
В 2023 году принял решение посвятить свою жизнь защите Родины и подписал контракт с МинОбороны, после подготовки, служил в разведке, защищал границы РФ. Участвовал в операции по поиску и захвату террористов Крокус Сити Холл в Брянской области.
Погиб 11 мая 2024 года при наступлении (Харьковская область п. Глубокое), в составе штурмовой роты, с оружием в руках мужественно сражался до самого конца.
Он был разведчиком- пулемётчиком.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Младший сержант Моисеенко СергейМоисеенко Сергей Владимирович
Водитель-гранатомётчик
г. Чехов, Московская область
18.04.1984 - 07.02.2025
Погиб: ДНР, Красноармейский район, Шевченко
Он был смелым и бесстрашным воином. Четко выполнял поставленные задачи и защищал свою Страну и Родину.
Рядовой Окладников ВикторОкладников Виктор Андреевич
Москва
09.01.1999 - 27.12.2024
Погиб: Суджанский район. с. Нижний Клин
Награжден орденом Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/okladnikov-viktor-andreevich/
Рядовой Еремич АнатолийЕремич Анатолий Сергеевич
(09.09.1978 – 19.09.2024).
Село Осовины, Республика Крым.
Участник специальной военной операции.
В феврале 2024 года добровольно выбрал путь защитника и воина.
Успешно работал в команде специалистов в составе пилотов различных типов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), инженеров, механиков, техников, сапёров, связистов. Ребята находили дроны, чинили машины, прошивали, изготовляли РЭБ (устройства радиоэлектронной борьбы). Выполняли непосредственно боевую работу там, где нужна была их помощь, где было сложно и опасно. Собирали информацию о целях и позициях противника, предотвращали атаки по территории России.
С июля 2024 года служил в штурмовой группе на одном из самых сложных участков наступления в зоне СВО. Был пулеметчиком.
19 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО, погиб, возвращаясь в район дислокации группы. Тяжелые травмы и увечья не оставили шансов выжить.
За проявленные мужество, смелость, решительность в ходе выполнения боевых задач представлен к государственной награде Российской Федерации – Ордену Мужества посмертно.
https://t.me/geroisvorf/2217Рядовой
Штурмовик
Никольск, Пензенская область
https://герои-сво.рф/geroi/zharmuhambetov-daniil-cagidanovich/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Николай Носков. Павшим друзьям
Предыдущие выпуски:
Свежие комментарии