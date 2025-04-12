Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Рядовой Косов Сергей В ходе специальной военной операции оператор БПЛА рядовой Сергей Косов выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.

При ведении воздушной разведки с помощью беспилотника рядовой Сергей Косов обнаружил танк и пехоту противника, которые двигались в направлении позиций российских подразделений. Сергей оперативно передал на командный пункт информацию об обнаружении танка и украинских боевиков, и их координаты.

На основании данных, переданных Косовым, российскими артиллерийскими подразделениями был нанесен огневой удар, в результате чего танк, а также большое количество живой силы противника были уничтожены.

Благодаря мужественным и грамотным действиям рядового Сергея Косова удалось защитить позиции подразделения от вражеской атаки.

https://t.me/rabotaembrat/9651

Рядовой Захлебин Александр Рядовой Александр Захлебин в ходе наступления российских войск, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по овладению опорным пунктом украинских боевиков.

Скованный огнем российских штурмовиков, противник поднял в воздух дроны-камикадзе, чтобы снизить атакующий потенциал наших бойцов.

Александр быстро сориентировался в обстановке и открыл огонь по приближающимся беспилотным летательным аппаратам противника. В результаты меткой стрельбы из штатного оружия рядовой Захлебин уничтожил два вражеских дрона.

Подобравшись к вражеским позициям, действуя смело и решительно, российские штурмовики атаковали противника. Александр в числе первых ворвался в опорный пункт и стрелковом бою уничтожил несколько боевиков. Противник, не в силах сдержать атакующий натиск группы российских военнослужащих, неся потери, отступил.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Александра Захлебина удалось не допустить поражения российских военнослужащих дронами, а также овладеть опорным пунктом противника.

https://t.me/rabotaembrat/9660

Сержант Ислахов Альфар Командуя группой штурмовиков, сержант Альфар Ислахов выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.

Группа под командованием Ислахова выдвинулась на усиление позиций, освобожденных от украинских боевиков.

В ходе передвижения группа попала под артиллерийский огонь противника, в результате чего несколько российских бойцов получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на непрерывный обстрел вражеской артиллерии, сержант, рискуя собственной жизнью, немедленно выдвинулся в участок поражения и приступил к оказанию медицинской помощи своим товарищам. Применив навыки тактической медицины, Альфар оказал раненым необходимую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

После эвакуации раненых Ислахов скорректировал маршрут движения с учетом вскрытых секторов обстрела вражеской артиллерии. Прибыв на заданный рубеж, Альфар незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности.

Благодаря смелости и профессионализму сержанта Альфара Ислахова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9653

Старший лейтенант Онацкий Кирилл Старший лейтенант Кирилл Онацкий выполнял боевую задачу по штурму укрепленных позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

В ходе боя Онацкий лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными.

Активными наступательными действиями подразделение Кирилла Онацкого начало вытеснять боевиков с занимаемых позиций, вклиниваясь в оборону врага. Противник, осознавая риски быть зажатым в клещи, спешно отступал.

В разгар боя противник применил дрон-камикадзе по наступающим российским военнослужащим, в результате чего Кирилл получил осколочное ранение. Несмотря на это, находясь в тяжелом состоянии, Кирилл, получив необходимую помощь, продолжил управлять боем. Не выдержав напора российских штурмовиков, враг отступил, бросив на позициях убитых и раненых.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму старшего лейтенанта Кирилла Онацкого подразделение выполнило поставленные задачи по взятию укрепленных позиций противника, не допустив при этом потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9654

Старшина Викулов Сергей Старшина Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов в районы расположения войск.

Российские штурмовики заняли новые позиции, и для закрепления на них было необходимо подкрепление и дополнительный боекомплект. Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы на новые позиции.

В ходе движения автомобиль с личным составом и боеприпасами был обнаружен противником при помощи БПЛА. Противник предпринял попытку уничтожить автомобиль Сергея с применением артиллерии и миномётного огня.

Но несмотря на плотный обстрел, Викулов вывел грузовик из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы.

Оперативная высадка передовой группы, которая поддержала штурмовиков огнём, способствовала занятию более выгодных позиции и закрепления на них.

Проявленные профессионализм и мужество старшины Сергея Викулова способствовали дальнейшему продвижению российских войск.Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов в районы расположения войск.

Российские штурмовики заняли новые позиции, и для закрепления на них было необходимо подкрепление и дополнительный боекомплект. Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы на новые позиции.

В ходе движения автомобиль с личным составом и боеприпасами был обнаружен противником при помощи БПЛА. Противник предпринял попытку уничтожить автомобиль Сергея с применением артиллерии и миномётного огня.

Но несмотря на плотный обстрел, Викулов вывел грузовик из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы.

Оперативная высадка передовой группы, которая поддержала штурмовиков огнём, способствовала занятию более выгодных позиции и закрепления на них.

Проявленные профессионализм и мужество старшины Сергея Викулова способствовали дальнейшему продвижению российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9646

Военнослужащий Иванов Богдан Гранатомётчик Богдан Иванов на СВО с 2023 года.

Сперва был добровольцем, затем подписал контракт с Министерством обороны РФ, и сегодня продолжает выбивать врага с территории Донецкой Народной Республики. Служит в гвардейском мотострелковом соединении, которое сейчас придано в оперативное подчинение группировке «Центр».

«Я сам родом с Донбасса, так что сражаюсь тут за свою землю. И мы эту землю обязательно отобьём. У нас преимущество на поле боя - и в людях, и в технике, и в подготовке, и в боевом духе, так что тут без вариантов. Чужого нам не надо — но своё, родное, мы никому не отдадим», — говорит Богдан.

https://t.me/specnazAlpha/35564

Сержант Быстрых Дмитрий Подразделение, в составе которого действовал сержант Дмитрий Быстрых, находилось в оборонительных порядках на одном из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, Дмитрий первым обнаружил два вражеских дрона-камикадзе, приближающихся к позициям российских войск. Верно оценив расстояние до цели, Быстрых меткими выстрелами из стрелкового оружия сбил оба дрона, которые, потеряв управление, упали на подлете к наблюдательному посту и сдетонировали, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям.

Благодаря смелости и самоотверженности сержанта Дмитрия Быстрых не было допущено атаки на позиции российских войск и предотвращены потери среди личного состава подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9640

Ефрейтор Кужахов Мурад Ефрейтор Мурад Кужахов, возглавляя эвакуационную группу, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от украинских боевиков.

Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. В ходе артиллерийского обстрела несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Мурад, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки fpv-дронов со стороны противника.

В ходе боя Кужахов лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двоим военнослужащим, получившим ранения и не способным самостоятельно выбраться из зоны поражения противником. Ефрейтор Кужахов грамотно организовал погрузку раненых и доставил их в точку эвакуации.

Смелые и решительные действия ефрейтора Мурада Кужахова способствовали сохранению жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9634

Ефрейтор Клюев Владислав Ефрейтор Владислав Клюев командуя группой российских военнослужащих выполнял задачу по охране и обороне расположения российских войск.

Заняв оборону вблизи линии боевого соприкосновения, Владислав со своей группой вели визуальное наблюдение воздушного пространства в своей зоне ответственности.

Обнаружив беспилотник самолетного типа, корректировавший огонь артиллерии противника, Клюев, доложил о нем командиру и прицельным огнем из стрелкового оружия подбил его.

После Владислав принял решение сменить точку воздушного наблюдения группы. Спустя некоторое время по первоначальному месту расположения группы был нанесен артиллерийский удар со стороны украинских боевиков.

Профессионализм и умение вовремя принимать решения ефрейтора Владислава Клюева лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/9647

Рядовой Пономарев Кирилл Рядовой Кирилл Пономарев в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по штурму опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

В ходе движения по лесополосе к опорнику противника группа Кирилла Пономарева попала под артиллерийский обстрел украинских боевиков, в результате которого двое российских военнослужащих получили осколочные ранения. Кирилл быстро оценил обстановку и направление ударов артиллерии врага, скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков.

Находясь в укрытии, рядовой Пономарев лично оказал помощь двум раненым товарищам и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь.

После окончания обстрела группа продолжила скрытное перемещение к вражескому опорнику.

Кирилл вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага. Понеся значительные потери, украинские боевики отступили.

Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Кирилла Пономарева удалось выполнить задачу по штурму опорного пункта противника и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9664

Младший сержант Мединцев Юрий Расчет самоходного артиллерийского орудия, в составе которого действовал младший сержант Юрий Мединцев, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Противник в попытке остановить продвижение российских штурмовых групп вел непрерывный артиллерийский огонь по российской пехоте и позициям артиллерийских расчетов.

Несмотря на постоянное огневое воздействие, Мединцев обеспечил непрерывную боевую работу своего самоходно-артиллерийского орудия, а также взаимодействие и координацию с российскими подразделениями разведки. Орудием расчета был уничтожен артиллерийский расчет врага и большая часть пехоты противника.

Затем Юрий, лично действуя в составе расчета, скрытно переместился на более выгодный рубеж и продолжил вести огонь по позициям врага. Противник, не заметивший перемещения, был застигнут врасплох и предпринял попытку отойти на запасные позиции, однако в результате огневого воздействия потерял еще одну артиллерийскую установку с личным составом.

Грамотные действия главного младшего сержанта Юрия Мединцева позволили российским штурмовикам выбить противника с занимаемых позиций, продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах для развития дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9635

Ефрейтор Абрамов Алексей Ефрейтор Алексей Абрамов, находясь на наблюдательном посту, вскрыл передвижение группы пехоты противника во время ротации на передовых оборонительных.

Передав координаты на пункт управления, Алексей своевременно обеспечил обработку разведывательных данных для дальнейшей работы артиллерийского расчета в комплексе со средствами воздушной разведки.

После уточнения координат местонахождения пехоты противника расчет самоходной артиллерийской установки метким залпом уничтожил группу украинских боевиков.

Благодаря профессиональным и точным действиям ефрейтора Алексея Абрамова была пресечена попытка украинских боевиков совершить ротацию на линии боевого соприкосновения, что лишило его возможности провести контратакующие действия на данном участке.

https://t.me/rabotaembrat/9672

Младший сержант Коннов Дмитрий В ходе специальной военной операции младший сержант Дмитрий Коннов, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне расположения российских войск.

Он первым увидел беспилотный летательный аппарат самолетного типа, приближающийся к позициям наших подразделений.

Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Дмитрий получил задачу уничтожить дрон противника. Коннов открыл прицельный огонь по вражескому беспилотнику и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до охраняемых объектов, дрон упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда российским военнослужащим.

Благодаря своевременным действиям младшего сержанта Дмитрия Коннова удалось не допустить поражения вражеским дроном позиции российских военнослужащих и избежать потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9650

Ефрейтор Васин Иван Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Иван Васин, выполняло боевую задачу по поиску скрытых огневых позиций противника с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе ведения разведки при помощи дрона Иван Васин обнаружил полуразрушенный дом, где находилась скрытая огневая позиция с пулеметным расчетом противника.

Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный беспилотник к вылету, Иван незамедлительно отправил его в район позиций украинских боевиков. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Васин верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Ивана Васина противник лишился скрытой огневой позиции, что в дальнейшем способствовало продвижению российских штурмовых подразделений вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/9639

Рядовой Бердышев Евгений Рядовой Евгений Бердышев, действуя в составе штурмового отряда, выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков.

В результате непрерывного артиллерийского и минометного огня со стороны обороняющегося противника рядовой Бердышев получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил выполнение поставленной задачи. Грамотно используя условия местности, Евгений скрытно подобрался к опорному пункту врага. Метким броском ручной гранаты Бердышев уничтожил двух боевиков, после чего пробрался в опорный пункт и приступил к его зачистке. Опорный пункт противника был взят.

Враг предпринял попытку вернуть опорный пункт под свой контроль. В ходе атаки украинских боевиков Бердышев вместе с товарищами умело и мужественно удерживали опорный пункт до прибытия усиления, тем самым способствовал успешному выполнению боевой задачи, возложенной на подразделение.

Грамотные и самоотверженные действия рядового Евгения Бердышева позволили успешно выполнить поставленную задачу и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9661

Сержант Малютин Александр Сержант Александр Малютин, командуя экипажем танка, выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.

В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов экипаж Малютина сходу сосредоточенным огнем уничтожил долговременные огневые точки противника и прорвал его оборону.

Продвигаясь далее, Александр, умело маневрируя танком между противотанковыми заграждениями и минными полями, установленными противником, уничтожил 2 минометных позиции противника вместе с расчетами.

Развивая наступление, экипаж танка под командованием Александра Малютина сковал действия обороняющихся боевиков, чем обеспечили проход основных сил группы в глубь обороны врага.

Решительные действия сержанта Александра Малютина, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9657

Военнослужащий Кириллов Кирилл «Если ничего не делать, война может прийти к нам домой»

Кирилл Кириллов, помощник заместителя командира роты по военно-политической работе в оренбургском гвардейском мотострелковом соединении, признаётся: о том, чтобы заключить контракт с Министерством обороны, он думал долго - а решился быстро.

«У меня был хорошая работа, достойная зарплата. Жизнь была налажена. А боевые действия шли где-то далеко. Казалось, напрямую меня этот конфликт будто бы и не касался».

Всё изменилось, когда ВСУ атаковали не приграничные территории, а регионы в глубине России - нанесли удар по Энгельсу и Саратову.

«Я тогда вдруг отчётливо понял - если ничего не делать, война может прийти к нам домой. Из абстрактной и далёкой может стать очень близкой и конкретной, чем-то, что напрямую коснётся и меня, и моих родных, всех нас. И решил - значит, пора. Через два дня я уже стоял у дверей военкомата».

https://vk.com/uralskie_vesti?w=wall-204653748_5605

Рядовой Ковалёв Даниил Рядовой Даниил Ковалёв в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе наступательных действий Даниил обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника на подступах к поселку.

Грамотно используя рельеф местности, Ковалёв скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага ворвался на опорный пункт. Воспользовавшись эффектом неожиданности, рядовой Ковалёв уничтожил часть боевиков, удерживающих оборону опорного пункта с фланга.

Воспользовавшись брешью в обороне вражеского опорного пункта, группа российских военнослужащих выбила врага с занимаемых позиций и закрепилась там.

Рядовой Ковалёв грамотно организовал огневую позицию и, действуя на самом сложном участке, удерживал опорный пункт, отражая атаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции до подхода основных сил.

После того как со стороны ВС РФ на опорный пункт прибыло усиление, противник окончательно отступил.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Даниила Ковалёва опорный пункт противника был взят под контроль наших войск, что в дальнейшем привело к освобождению населенного пункта

https://t.me/rabotaembrat/9658

Рядовой Пузанов Виктор Рядовой Виктор Пузанов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

В ходе боя украинские боевики были практически выбиты с занимаемых позиций, однако противник начал вести минометный обстрел опорного пункта, за который шел бой, нанося удары как по своим, так и российским бойцам.

Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Виктор незамедлительно выдвинулся на помощь к своему товарищу. Пузанов оказал первую помощь раненому бойцу и на себе вынес его в безопасное место, после чего организовал эвакуацию раненого товарища в медицинское подразделение.

Благодаря мужеству и решительности рядового Виктора Пузанова были сохранены жизнь и здоровье российского военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/9677

Гвардии рядовой Комаров Виктор Гвардии рядовой Виктор Комаров, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом расчетом Комарова, и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций подразделений российских войск.

Несмотря на огонь вражеской артиллерии, Виктор, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и большое количество пехоты противника.

В ходе заряжания установки гвардии рядовой обнаружил FPV-дрон противника, двигающийся в направлении расчета его орудия. Быстро оценив обстановку, Комаров меткими выстрелами из штатного оружия уничтожил дрон боевиков, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда расчету.

Совершив противоогневой маневр, Виктор занял новую огневую позицию и, ведя огонь по противнику, подавил позицию вражеской артиллерии.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии рядового Виктора Комарова врагу был нанесен существенный урон, что воспрепятствовало его выдвижению к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9665

Гвардии ефрейтор Голубцов Павел Гвардии ефрейтор Павел Голубцов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь на автомобиле, Голубцов осуществлял подвоз личного состава и боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей наступательные действия в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобиль Павла подвергся атаке двух FPV-дронов противника.

Голубцов, обнаружив воздушную опасность, резко остановил машину и отдал команду личному составу укрыться в лесополосе. Заняв удаленную позицию, используя автомат, Павел меткими выстрелами сбил первый беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу и грузу. Сменив позицию, гвардии ефрейтор Голубцов точными выстрелами из штатного оружия уничтожил второй дрон. Убедившись в отсутствии воздушной угрозы, Павел продолжил движение в заданный район и своевременно доставил подкрепление и боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии ефрейтора Павла Голубцова группа усиления и груз были доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9673

Гвардии младший лейтенант Байгушкин Руслан Штурмовые группы мотострелкового взвода под командованием гвардии младшего лейтенанта Руслана Байгушкина получили задачу выбить противника с укрепленной позиции.

Проведя разведку местности и путей отхода, группы скрытно выдвинулись в направлении врага. Руслан лично возглавил одну из них.

В ходе продвижения группа под Байгушкина подверглась минометному обстрелу. Трое бойцов группы получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на продолжающийся обстрел, Руслан, используя навыки тактической медицины, оказал первую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место, после чего сумел вывести из-под огня штурмовую группу и атаковать позиции противника.

По итогам боя группа выбила украинских боевиков с занимаемых территорий и закрепилась на новых рубежах. Выстроив оборону, Байгушкин организовал эвакуацию раненых в медицинское учреждение.

Смелые и профессиональные действия гвардии младшего лейтенанта Руслана Байгушкина способствовали улучшению положения российских войск по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/9678

Военнослужащий Долгов Сергей Старший оператор взвода операторов FPV-дронов Сергей Долгов на СВО с ноября 2023 года. За это время он записал на свой счёт уже не одну вражескую машину, в том числе тяжёлый американский танк M103, немецкий Leopard и американские Bradley.

«Дело было недалеко от села Волково. Боевики тогда активно контратаковали, пытались отбить этот «населённик», который мы перед этим освободили. Чтобы остановить их, мы минировали подходы к селу. Я сбросил со своего дрона штук восемь «огурцов» – так мы называли мины ПТМ за их продолговатую форму и зелёный цвет. Получилось небольшое минное поле, на котором сперва подорвался немецкий Leopard, – я сразу же добил его дронами, – а затем и американская боевая машина пехоты Bradley», – рассказал Сергей.

https://t.me/mod_russia/50710

Доброволец Захарченко Сергей Сергей Захарченко, первый секретарь Донецкого рескома ЛКСМ РФ, сын героически погибшего первого руководителя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко отправился добровольцем на фронта Специальной военной операции.

Сергей в должности старшего стрелка проходит службу в Добровольческом корпусе, а его подразделение успешно выполняет задачи на Донецком направлении.

https://t.me/kompartya/6544 Старший сержант Виктор Броздо переехал в 2014 году с матерью из Красного Лимана (пока подконтролен Киеву). С тех пор Виктор бьется за родную землю с оружием в руках, а мама отработала несколько лет до пенсии фронтовым медиком. Оба имеют заслуженные награды.

О тех знакомых и близких, кто еще в те годы не разделял их желания уехать в Россию, Виктор говорит так: «Время показало, кто прав, кто неправ. И дальше это будет только ясней становиться». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1466 «Делаем работу своих дедов: так же врага выгоняем со своей земли».

Младший сержант Дмитрий Бабота родом из Макеевки, большинство его боевых товарищей – земляки. За время участия в боевых действиях Дмитрий награжден медалями Суворова и «За боевые отличия». Но, по словам нашего героя, он сражается не за награды, а за мирное будущее для двух своих дочек. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1468 «Даже во время боевых действий есть место очень теплым отношениям. Например, на 8 марта ребята из пряников и сгущенки сделали девчонкам торт».

На кителе у врача-хирурга Валентины Гуды — медаль Министерства обороны РФ «За помощь в бою». Спецоперация для неё началась, как говорит сама Валентина, с первым раненым, и продолжается по сей день. Наша героиня знает: для того, чтобы лечение было успешным, важно и раненому сохранять боевой настрой, и персоналу заряжать пациентов уверенностью в том, что всё будет хорошо, несмотря на тяжесть травмы. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1469 Чем айтишник может быть полезен во время войны? Конечно, он может сам встать в строй с оружием в руках. А может поступить так, как туляк Андрей Иванов — помогать фронту своими знаниями и умениями. Например, разработать FPV-дрон, который будет чётко и безотказно бить врага.

В этом сюжете Андрей рассказывает, зачем в коробки с дронами «Овод» кладут тульские пряники. А также о том, кто придумал квадрокоптеры (спойлер: конечно же, русские!), и чем тульский дрон отличается от китайского с «Алиэкспресса». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1464

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!