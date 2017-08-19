ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМ ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ?

(Выступление на Четвертом Предсоборном Совещании православно-монархических сил, 26-го октября 2012 г.)

Прежде всего, я хочу поблагодарить устроителей за предоставленную мне возможность выступить в столь авторитетном собрании.

Начну с очевидного. Ни для кого не секрет, что ныне Россия находится в крайне тяжелом состоянии, просто на грани бытия. Развал экономики, несправедливость социальной структуры, упадок культуры, бытовой разврат, кризис национальной жизни, провал демографии – все это хорошо известно. И причина этого тоже очевидна: несвойственный русской цивилизации социальный строй – капитализм. Попросту говоря, мы гибнем от рынка, делающего из русского человека эгоиста и морального урода.

Капитализм был навязан нам Западом – нашим всегдашним, наиболее злым и сильным противником. Именно примат личной выгоды перед общими интересами, провоцируемый капиталистическим рынком, разрушает глубинные основы русской жизни и делает Россию беззащитной перед западной экспансией. И выскочить из этого капкана, оставаясь в рамках капитализма, у нас шансов нет. Поэтому, чтобы выжить, Россия должна отбросить губящий ее социальный строй, выработать и реализовать иной образ социального бытия. Какой?

Прежде всего, опирающийся на традицию, на многовековую историю русской цивилизации. Наша история показывает, что наиболее успешные ее периоды были связаны не с развитием рынка, а с утверждением идеи служения (Богу, царю, отечеству, народу, общине), которая требует иной, нерыночной, модели экономики. Таковы периоды Московского царства (XVI-XVII века) и советского социализма (XX век). В то же время периоды, когда Россия втягивалась в рыночную стихию (вторая половина XIX в., XXI век), приводили к быстрой потере хозяйственной независимости (а ныне – фактически и государственной независимости).

Далее, необходимо, чтобы чаемый социальный строй был морально выше навязываемого нам капитализма. Только более высокое целеполагание общества может обеспечить победу. Раньше мы всегда это понимали, и недаром наши предки называли себя Святой Русью, т.е. ставил самую высокую планку, какую только может поставить перед собой народ как целое. Иначе говоря, будущее России связано с нравственно более высоким экономическим строем, чем капитализм.

Наконец, в национально-государственную идеологию должна быть введена религиозная составляющая. В случае России – Православие, поскольку именно оно исторически явилось государственно-образующей религией России. И неудивительно, что по данным социологических опросов, более 70% населения России считает себя православными. Но дело не только в этом. Православие – подтвержденная веками, проверенная истина, и потому следование ей является нашей святой обязанностью. Православие же говорит со всей определенностью, что культ мамоны несовместим с верой в Бога. «Не можете служить Богу и мамоне» (Мф.6,24) говорит Спаситель. Но именно на это – на служение деньгам, наживе, прибыли, в общем, на служение мамоне и толкает нас рыночная экономика. Разумеется, не все этому нажиму поддаются, но таковые оказываются идущими против течения и потому подвергаются опасности быть выброшенными из социума. Большинство же выбирает мейнстрим, а вместе с ним и культ мамоны. Отсюда ясно, что капитализм – социальный строй, удаляющий человека от Бога. О том же говорит и история человечества, в которой наступление капитализма как правило было связано с упадком веры и маргинализацией религии.

России необходим православный социализм. Что это такое? Если сказать одной фразой, то это – социалистическая экономика, поддерживаемая православной идеологией. Конечно, этот тезис требует расшифровки

Под социалистической экономикой подразумевается экономический строй, основанный на общественной собственности на средства производства. Причем, было бы точнее сказать – государственной собственности. Частный сектор, как и сектор кооперативно-общинной собственности остаются, но они не играют первостепенной роли. Причем частный сектор находится под жестким ценовым контролем государства и фактически представляет собой отстойник для людей, которые иначе как частными предпринимателями себя мыслить не могут. Локомотивом же социалистической экономики являются государственные предприятия, работающие по единому государственному плану. Прообразом такой экономики служит экономика «сталинского» периода 30-х –50-х годов XX в.

Однако православный социализм кардинально отличается от советского социализма другой идеологией – православной. Под православной идеологией понимается система государственно-образующих идей, в основе которых лежит православная вера. В частности, православная идеология дает обоснование того, что именно социалистическая экономика не только согласуется с догматами православной веры, но и является гораздо ближе к идеалам христианства, чем рыночная (капиталистическая) экономика.

Другое важное положение православной идеологии – православное государство, с одной стороны владеющее мощным комплексом государственных предприятий, а с другой стороны, – признающее авторитет Православной Церкви и сотрудничающее с ней в государственных делах. Тем самым Православная Церковь получает статус выделенный, государственный. Разумеется, Церковь в текущих делах управления не участвует, но она определяет общий курс и влияет на наиважнейшие, судьбоносные для России решения. В смысле политического устройства крайне желательна православная монархия.

Тут необходимо разъяснение. Дело в том, что не бывает монархического социального строя. А есть строй капиталистический и есть строй социалистический. Монархия – лишь форма власти, и для нее, как и для любой власти, решающую роль играет то, какой строй она поддерживает. Однако сочетание монархии и социализма оказывается чрезвычайно органичным. Ибо только при государственной собственности на средства производства самодержавие являет свое подлинное величие. При капитализме производительными силами владеет буржуазия. Поэтому она фактически и правит. Отсюда все эти кукольные, ничего не решающие и ничем не управляющие монархии на Западе. При социализме же Государь действительно реально владеет богатством страны и потому обладает огромной властью. И следовательно, – может успешно поддерживать православный социализм, и, несмотря на сопротивление, вести наш народ по этому спасительному пути.

Такова в самых общих чертах социальная конструкция православного социализма. Конечно, это только самая общая схема, которая порождает массу вопросов. Например.

Совместим ли социализм с православием? Зачастую высказывается мнение, что такое совмещение – абсурд, «круглый квадрат», и потому в жизни реализовано быть не может. По этому поводу заметим, что Несовместимы православие и ислам, несовместимы социализм и капитализм, поскольку это идеи, занимающие одну и ту же нишу и конкурирующие между собой. А вот православие и социализм – сущности разнородные: они указывают на разные стороны бытия. И именно поэтому они в принципе могут быть совместимы.

Другое обычное возражение: православный социализм – это современный вариант хилиазма, построения Царства Божия на земле. Должен сказать, что это еще более дурацкое соображение. Дело в том, что в Царстве Божием нет смерти, там нет болезней и печалей, нет греха. Таких целей православный социализм ни в коем случае не ставит – они недостижимы социальными средствами в нашем падшем мире. Цель иная – выстраивание социума, где соблюдается социальная справедливость. А это в свою очередь невозможно без исполнения заповедей Божиих – люби Бога и люби ближнего. Именно в рамках православного социализма установление справедливости вполне возможно. Конечно, сама по себе государственная собственность справедливости не гарантирует – для этого нужно, чтобы государство поставило социальную справедливость в качестве главного приоритета. Но таким и должно быть православное государство.

Какова мотивация труда в православном социализме? Православный социализм не отрицает необходимость материального обеспечения жизни человека. Но все же религиозная мотивация главенствует. Работать ради Бога, ради любви к ближнему, ради спасения в вечности – вот мотивы, как представляется, наиболее сильные для верующего человека. В то же время мотив наживы, стяжания как можно больше богатства православный социализм не приемлет. И именно в этом – в мотивации труда – можно усмотреть его основное моральное преимущество перед рыночной экономикой.

Почему такой строй сможет противостоять западной экспансии? Потому что он ближе к Божьим заповедям, чем строй наших противников, и следовательно, угоден Создателю. Потому что он предполагает возрождение России на основе деятельного труда, направляемого нравственно высокой мотивацией. Потому что народ наш из нынешнего разобщенного и развращенного населения превращается в единый социальный организм, исповедующий высокие христианские ценности. Наша русская история эту уверенность подтверждает. Советский социализм, даже имея атеистическую идеологию и крайне несовершенную мотивацию труда, долгое время противостоял превосходящим силам Запада, победил в страшной войне с гитлеризмом и построил великое государство. Имея более совершенную, истинную идеологию наш народ тем более сможет выстоять в этом новом витке противостояния. И более того, в православном социализме он сможет наконец-то достичь своей заветной цели – создания праведного социума. Россия дважды с разных сторон пыталась его реализовать – сначала со стороны христианства проектом «Третий Рим», а затем, со стороны социализма, Советским проектом. Достигнуть синтеза не удалось – оба проекта были лишь частичными реализациями православного социализма. Но история еще не кончилась, и Бог ждет от нас исполнения этой великой «русской идеи».

Разумеется, это далеко не все вопросы, которые можно задать. Автор не раз слышал: «ну а где же частная инициатива, чувство хозяина – ведь всего этого социализм не дает?»; «а где же свобода?», «не утопия ли все это?», или «не кажется ли автору, что это старый тоталитаризм, только в новой идеологической упаковке – разве мы этого не проходили?» Ответим – не кажется. Но в коротком выступлении обо всем не скажешь.

Укажем только, что главный враг, мешающий выстраиванию православного социализма, – людской эгоизм. Бороться с ним можно двумя способами. Первый способ – внутренняя работа над индивидуальными душами человеческими, искоренение в них греха и раскрытие их навстречу Богу-Любви. Это традиционный путь церковной жизни, покаяния и участия в таинствах Церкви. Но бороться с эгоизмом можно и иначе – путем выстраивания социальной среды, препятствующей проявлениям эгоизма и, наоборот, способствующей продвижению людей, думающих не о себе любимом, а о ближнем, о всех остальных, что выражается в патриотизме, коллективизме, самоотверженном труде на благо Родины, чувстве справедливости. Православный социализм сочетает в себе оба способа борьбы с эгоизмом, тем самым создавая главную предпосылку для спасения людей в вечности.

Если говорить о конкретике, то для реализации православного социализма необходимы следующие шаги.

Первый. Россия должна восстановить свой промышленный потенциал, поддержать собственную промышленность и аграрный сектор, ввести разумную автаркию (в этом смысле вступление в ВТО – шаг самоубийственный). Необходимо восстановить армию, оснастить ее новейшими видами вооружения.

Второй. Надо создать православную идеологию, т.е. план организации российского социума на основе христианских ценностей. В основу идеологии должна быть положена идея православного социализма. Эта идеология должна быть взята нашей Церковью на вооружение.

Третий. Надо переломить демографическое вымирание русской нации. Русский крест должен изменить свой вид, так чтобы кривая рождаемости пошла вверх, а смертности – вниз. Это можно сделать на основе широкой популяризации многодетной православной семьи.

Четвертый. По выполнении, хотя бы частичном, предыдущих шагов, следующей главной задачей становится возрождение православного государства. И думается, что именно православная монархия позволит наилучшим образом осуществить последующие шаги.

Шаг пятый. Необходимо воссоединение в единое государство православных славянских народов, прежде всего – русского, украинского и белорусского. Восстановление (пусть неполное) в географическом смысле Советского Союза – условие обязательное.

Шестой (самый трудный). Надо изменить экономический строй, национализировать предприятия (мирным путем), минимизировать частный сектор, возродить плановое хозяйство.

Наконец седьмой. Последний по порядку, но не по важности: создать сеть православных трудовых общин, «общин любви», в которых труд во славу Божию сочетался бы с братскими отношениями между людьми.

Каждый из этих шагов труден, проблематичен, поскольку и внешнее и внутреннее противодействие будет огромным. Хотя не невозможен – была бы воля к их осуществлению. Увы, пока все идет в обратном направлении, и мы летим в пропасть. Но главное – правильно поставить цель, определить главный вектор, по которому мы должны идти и начать движение. И тогда Бог поможет. И казалось бы невозможное станет реальностью.