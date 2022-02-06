Таинство анимации - как зарождался «Союзмультфильм»?

Почему первые мультфильмы рисовали в храмах Москвы? Как развивалось это искусство и почему оно изначально создавалось совсем не для детей? Могли ли советские аниматоры догнать и перегнать западных мэтров индустрии?

«По упрощенной технологии Диснея использовались прозрачные листы целлулоида, на которых рисовался персонаж. Если он стоит, а движется только его рука, то зачем его рисовать 150 тыс. раз? На одном слое рисуешь тело, а на другом - только руку, которая движется», - рассказывает историк анимации Сергей Капков.

Почему именно герои «Союзмульфильма» имели свой неповторимый стиль? Что такое метод ротоскоп? Как зарождалась самая лучшая студия анимационных фильмов, смотрите в программе «Рожденные в СССР».