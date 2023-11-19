Коллекция открыток Владимира Семёнова о Москве и москвичах

Представляем вам открытки известного московского художника и графика — Владимира Семёнова. Во второй половине 1970‑х годов он потрудился над оформлением открыток о Москве и москвичах.
Всего было создано три набора:
- Первый посвящён истории города в XII–XVII вв.
- Второй набор рассказывает о истории XVIII — начале XX века.
- В третьем изображена «Москва советская».
На работах Владимира Семёнова история Москвы прослеживается сквозь столетия — от времён основания города к концу 1940‑х годов.
XII–XVII века
Ольга Черемных
https://vatnikstan.ru/archive/semyonov-moskva/
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