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Коллекция открыток Владимира Семёнова о Москве и москвичах

Представляем вам открытки известного московского художника и графика — Владимира Семёнова. Во второй половине 1970‑х годов он потрудился над оформлением открыток о Москве и москвичах.

Всего было создано три набора:

  • Первый посвящён истории города в XII–XVII вв.
  • Второй набор рассказывает о истории XVIII — начале XX века.
  • В третьем изображена «Москва советская».

На работах Владимира Семёнова история Москвы прослеживается сквозь столетия — от времён основания города к концу 1940‑х годов.

XII–XVII века



XVIII — начало XX века

Москва советская

Ольга Черемных
https://vatnikstan.ru/archive/semyonov-moskva/

Предыдущие материалы о Москве можно посмотреть ЗДЕСЬ

г. Москвагорода Советского Союзафотоностальгия

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