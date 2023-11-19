Коллекция открыток Владимира Семёнова о Москве и москвичах

Мы из Советского Союза

Представляем вам открытки известного московского художника и графика — Владимира Семёнова. Во второй половине 1970‑х годов он потрудился над оформлением открыток о Москве и москвичах.

Всего было создано три набора:

Первый посвящён истории города в XII–XVII вв.

Второй набор рассказывает о истории XVIII — начале XX века.

В третьем изображена «Москва советская».

На работах Владимира Семёнова история Москвы прослеживается сквозь столетия — от времён основания города к концу 1940‑х годов.

XII–XVII века







XVIII — начало XX века

Москва советская

Ольга Черемных

https://vatnikstan.ru/archive/semyonov-moskva/

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