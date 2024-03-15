Зигзаги судьбы Елены Драпеко

Елена Драпеко если и появляется на экранах в последние годы, то лишь для того, чтобы обсудить политическую повестку. Известная актриса, прославившаяся благодаря роли Лизы Бричкиной в военной драме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…», на протяжении двух с лишним десятилетий остаётся депутатом Государственной думы. К моменту выхода картины на экраны Елене Драпеко исполнилось 24 года, а сегодня она празднует свой 76-летний юбилей. Оглядываясь на пройденный путь, актриса признаётся: ей не в чем укорить себя. И единственное, чего ей не хватило в жизни, так это простого женского счастья.



Родом из детства

Свой довольно жесткий характер и внутренний стержень будущая актриса обрела ещё в детстве. Её отец был кадровым военным, человеком, для которого слова «честь» и «совесть» были вовсе не пустым звуком. Под стать ему была и мама Елены Драпеко, женщина строго нрава и правильных устоев. Отец отдал армии всю свою жизнь, по долгу службы часто переезжал с места на место, а вместе с ним путешествовала и его семья, жена и дочь.

Родилась Елена Драпеко в Уральске Казахской ССР, росла в Уфе, а в подростковом уже возрасте оказалась в Ленинградской области. Поначалу семья жила в Павловске, а потом отца перевели в Пушкин.

И вскоре после этого отец Елены Драпеко скончался. Ей тогда было всего 16 лет, она отчаянно переживала и не хотела мириться с утратой. Но она сумела взять себя в руки, ведь она хотела быть достойной памяти своего отца, а для этого надо было не только хорошо окончить школу, но и поступить в институт.

К этому времени Елена Драпеко уже определилась с будущей профессией. Она играла в народном театре, занималась танцами и посещала литературный кружок. В будущем она хотела заниматься творчеством, правда, её привлекала не только актёрская профессия, но и режиссура. Поэтому и поступила она после окончания школы на факультет режиссуры народных театров Ленинградского института культуры. Но после нескольких семестров решила, что этого ей будет недостаточно, и отнесла документы в ЛГИТМиК, который окончила с красным дипломом.

Её сразу же приняли в штат киностудии «Ленфильм», а вскоре на экраны вышел первый фильм с участием актрисы – «А зори здесь тихие…», которому было суждено стать культовым. Для множества известных сегодня актёров, в том числе и для Елены Драпеко, военная драма Станислава Ростоцкого стала настоящей путёвкой в творческую жизнь. Молодую актрису стали узнавать на улицах, а от режиссёров поступало всё больше предложений. На экраны каждый год выходили по несколько фильмов с её участием. И пусть роли далеко не всегда были главными, каждый раз она играла вдохновенно, создавая запоминающиеся яркие образы.

«Крах инженера Гарина», «Вечный зов», «Белая дорога», «Мужество» – это только крохотная часть фильмов, в которых снялась в начале своей карьеры Елена Драпеко. А роль Ольги Муровцевой в драме Владимира Шамшурина «Безотцовщина» принесла актрисе премию Ленинского комсомола.



В 1990-е актриса стала всё реже появляться на экранах. Не только потому, что настали сложные годы и отечественный кинематограф находился в то время в упадке. Тот период в жизни Елены Драпеки ознаменовался началом её политической карьеры. К тому же она занялась педагогической работой, разработала свой авторский курс, стала профессором и преподавала в университете риторику, методику ведения переговоров и теорию информационных войн. Затем 7 лет она была деканом факультета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В профессии и в политике у актрисы всё складывалось успешно, а вот на личной жизни она в какой-то момент просто поставила крест, решив, что уже провела достаточно экспериментов в этой сфере.



Спор как повод для брака

В первый раз Елена Драпеко отправилась под венец по молодости и глупости. Только в те годы её можно было взять на «слабо» и заставить расписаться с давним поклонником на спор, в прямом смысле слова. Актриса очень не любит рассказывать о своём первом официальном браке, потому что он заставляет её вспомнить, какой глупой и бесшабашной она была в то время. Один раз она поспорила с друзьями о том, что ЗАГСы по вторниками работают только на выдачу свидетельств о смерти, и никакая сила не заставит сотрудников провести в этот день регистрацию брака.

В пылу дискуссии Елена Драпеко пообещала выйти замуж, если в этот день учреждение откроют. Друзья актрисы не только добились открытия ЗАГСа, но ещё и заставили актрису сдержать слово и поставить свою подпись в Книге регистрации актов гражданского состояния. Через 3 дня Елена Драпеко одумалась и побежала подавать заявление о разводе. Официально развестись она смогла лишь через полгода и навсегда усвоила урок о том, что нужно хорошенько подумать, прежде чем давать какие-то обещания.



Предательство

Во второй раз актриса выходила замуж уже вполне осознанно и по большой любви. Её избранником стал актёр Олег Белов. Однажды они оказались вместе на гастролях, Елена Драпеко влюбилась и с присущей ей настойчивостью стала обращать на себя внимание Белова. Ему симпатия коллеги явно льстила, однако актёр надеялся закончить гастрольную интрижку и не переносить её в Питер. До этого он уже был женат и после развода вовсе не торопился снова обременять себя семейными узами. Но однажды Елена Драпеко заявилась к нему домой, и он сам готов был умолять её остаться, настолько она была соблазнительна. Вскоре Олег Белов и Елена Драпеко стали мужем и женой. Актриса очень любила мужа, старалась исполнять все его желания. В семье родилась дочь Анастасия, казалось, все были счастливы. Позже Елена Драпеко признается: она даже представить себе не могла развода с супругом. У них на самом деле всё складывалось прекрасно. Единственное, что огорчало Елену Григорьевну в то время, так это ревность мужа. Он ревновал её к славе, потому что ему самому не удавалось долгое время добиться успеха, также он не терпел внимания к жене других мужчин.



Олег Белов.



Даже при том, что актриса видела все недостатки Олега Белова, она готова была с ними мириться, но откровенного предательства она простить ему так и не смогла. Тогда у Елены Драпеки очень болела мама, и она проводила рядом с ней каждую минуту, видя, как от онкологии угасает самый дорогой человек. А однажды за завтраком актриса получила повестку в суд, где должно было слушаться дело о разводе. Елена Драпеко опешила, ведь жили они с мужем вполне нормально, никаких предпосылок к расставанию не было.

И лишь в ответ на её недоуменный взгляд Олег Белов соизволил рассказать о том, что решил оформить фиктивный развод, дабы не упустить из рук квартиру умирающей мамы жены. Елена Драпеко к такому готова не была, ведь он даже не предупредил её ни о чём, не поставил в известность до того, как подал заявление.



Елена Драпеко с дочерью.



Она согласилась на развод, вот только не фиктивный, а самый настоящий. Подписывая необходимые документы, она не могла сдержать слёз. Она ушла от мужа, забрав с собой только дочку и паспорт. Её жизнь после развода началась с чистого листа. Олег Белов с дочерью, которая носит фамилию матери, не общается вот уже много лет. Он винит в этом бывшую жену, но не испытывает при этом ни малейшего желания наладить отношения с дочерью. Он говорил об Анастасии Драпеко: «… неудавшаяся, мерзопакостная ветвь моя…»



Конец экспериментам

Фамилию своего третьего мужа Елена Драпеко никогда не называла. Рассказывая о нём, актриса говорила, будто он из тех людей, кто не представляет себя вне управленческого аппарата. С третьим мужем она прожила несколько лет, а развелась по политическим мотивам. В те самые 1990-е, когда народ находился в растерянности и не понимал происходящего, актриса несколько раз резко высказалась о Борисе Ельцине.

После она в течение нескольких месяцев ждала того, что её арестуют. Именно в тот период она и предложила мужу расстаться, чтобы не портить ему карьеру. С третьим мужем актриса осталась в прекрасных отношениях, она знакома с его женой и дочерью. Но именно после расставания с ним она поняла: что с экспериментами в личной жизни пора завязывать, и решила больше никаких поползновений в сторону брака не делать.

Она поняла всё про себя в первую очередь. Елена Драпеко осознала, что крепкое плечо ей в этой жизни не нужно, она и сама способна устоять без посторонней помощи. А вот стоически выдерживать бури и невзгоды с дополнительным грузом, когда мужчина сам старается на неё опереться, уже гораздо сложнее. Впрочем, она не скрывает: в своей неудавшейся личной жизни виновата она сама. Сначала она жалеет мужчин, гладит по голове и поддерживает, а потом, когда они привыкают к такому отношению, сама же их и выгоняет.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93844&hl=

https://kulturologia.ru/blogs/291023/57968/