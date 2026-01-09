Заброшенные усадьбы России

По всей России можно найти десятки величественных развалин – всё, что осталось от некогда богатых усадебных домов известных купцов, фабрикантов и общественных деятелей.

Подборка из нескольких красивых заброшенных усадьб страны.

Усадьба архитектора А. С. Хренова в Заключье, Тверская область Усадьба построена в конце XIX века.

Усадьба Семеновское-Отрада, Московская область. Усадьба основана в XVIII веке графом В.Г. Орловым. Орловы оставались собственниками усадьбы до 1917 года. После революции Дом-Дворец служил зданием для санатория КГБ, но после того, как санаторий был перемещен в другое здание, усадьба ветшает в бесхозном состоянии.

Усадьба Виноградово, Дмитровское шоссе, 165, корп. 2, Москва Усадьба Виноградово — памятник истории начала XVII века, с 1623 по 1729 год принадлежала дворянам Пушкиным. Первый хозяин — Гавриил Пушкин.

Около 1650 года на территории появилась деревянная Владимирская церковь, а в 1696 году построили каменную. В 1729 году усадьба перешла к генерал-фельдмаршалу князю Василию Долгорукову, затем продана княжне Марии Вяземской.

В 1760–1770 годах владение принадлежало генерал-прокурору Сената при Петре III Александру Глебову.

В 1905 году усадьба пострадала при революции; с 1911 года купчиха Эмма Банза провела реконструкцию. Сохранилась планировка, появились элементы неоклассицизма и эклектики.

Сегодня Виноградово заброшено и остро нуждается в реставрации.

Усадьба Барышниковых в Алексино, Смоленская область. Строительство усадьбы началось в конце XVIII века. Поместьем владел дворянский род Барышниковых. В 1920 году здесь был открыт музей усадебного быта, директором которого некоторое время был писатель М.М. Пришвин. Во время Великой Отечественной войны усадьба сильно пострадала, продолжает разрушаться и сейчас.

Усадьба Степановское-Павлищево, Калужская область.

Усадьба основана во второй половине XVIII века. После революции в усадьбе находились санаторий и другие лечебно-профилактические заведения. В 1980-е годы усадьба была заброшена после сильного пожара.

Усадьба Талдыкина, Липецкая область. Усадьба была построена в XIX веке и принадлежала семье богатого купца И.А. Талдыкина. В советское время территорию усадьбы использовали как базу отдыха. С 1990-х годов она заброшена. (Фото Сергей МАМЦЕВ):

Усадьба Альбрехтов, Ленинградская область. Усадьба была жалована именным указом императрицы Анны Иоановны в 1730 году за помощь в воцарении на престол. После революции усадьба была национализирована и передана совхозу «Котлы». В годы войны немцы взорвали усадебный дом. В 1980-е года здание было покинуто и с тех пор разрушается.

Усадьба Демидовых в Тайцах, Ленинградская область. Строительство усадьбы началось в 1774 году, когда земля стала собственностью заводовладельца А.Г. Демидова. Усадьба серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. В 2017 году должна была начаться ее реставрация.

Усадьба Чернышёвых в Яропольце, Московская область. Усадьба возведена в 1760-х З.Г. Чернышевым, который намеревался превратить свою усадьбу в «Русский Версаль». В 1917 году усадьба национализирована. В ней размещались сначала больница, затем санаторий, в годы войны — госпиталь. Во время войны усадьба неоднократно подвергалась бомбардировкам, дом-дворец был сожжен — остались одни стены. С 1960-х усадьба находится в ведении Московского авиационного института.

Усадьба Врангелей в Торосово, Ленинградская область.

Строительство усадьбы завершилось в 1870 году. В 1918 году революционные матросы и солдаты ворвались в усадьбу и расстреляли хозяина – барона Георгия Врангеля, имение было отобрано «в общую собственность». После революции в усадьбе размещалась сельская школа, однако после ее переезда здание разграбили.

Усадьба Храповицкого в Муромцеве, Владимирская область. Строительство главного дворца усадьбы началось в 1884 году. После отъезда Храповицких в эмиграцию во Францию в 1921 году, усадьба была расхищена. В том же году в здании был основан лесной техникум, который находился там 56 лет. Переезд техникума в 1970-х годах определил судьбу усадьбы в последующее время – будучи бесхозным, оно продолжило расхищаться и разрушаться. В настоящее время усадьба охраняется, планируется отреставрировать её и превратить в музей.

Усадьба Строгановых «Красная горка», Псковская область. Главный дом усадьбы был построен в 70-80-х годах XIX века. После революции имение было превращено в районную больницу. Во время войны большинство построек усадьбы было разрушено.

Усадьба Пущино-на-Наре, Московская область. Архитектурный ансамбль усадьбы Пущино был создан в 90-х годах XVIII века. Первым хозяином усадьбы был сенатор С.И. Вяземский. В 1918 году усадьба была национализирована. В годы советской власти здесь находилась поселковая школа. С 1970-х годов усадьба находится в запустении и разрушается. На реставрации с 2014 года.

Усадьба Зендиково Зендиково известно с XVI века, и по легенде его название связано с Зендиком Тимирязевым.

Усадьбу основал князь Николай Барятинский в конце XVIII века. Позже здесь жили профессор-ботаник и ректор МГУ Иван Двигубский, а затем помещики Гороховы и Рядцевы. Главный дом был построен в духе Палладио: двухэтажный, с мезонином, белокаменной отделкой, изящными портиками и «итальянским» окном в мезонине. Когда-то усадьба считалась образцом архитектурной гармонии, а парк — украшением имения.

Сегодня дворец — лишь живописные руины, а некогда ухоженный парк утонул в запустении.

Московская область, городской округ Кашира, посёлок Зендиково

Необычная заброшенная Россия в фотографиях

На просторах России за всю ее долгую историю было построено и оставлено бесчисленное множество домов, фабрик, церквей, деревень, военных баз и других сооружений: дворцы императорской эпохи, срубы первопроходцев на Дальнем Востоке, христианские церкви, массивные советские бетонные дома, шахтерские лагеря и многое другое. В течение многих лет фотографы путешествуют по бескрайним просторам и до сих пор находят что-то новое и доселе неизвестное. Классический пример — заброшенный дом в Подмосковье. (Фото Okunin). Заброшенный японский маяк на мысе Анива в южной части острова Сахалин. Координаты: 46.018887, 143.414159. (Фото Gribov Andrei Aleksandrovich). Форт «Император Александр I» («Чумный») — одно из оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. Существует проект строительства в форте развлекательного комплекса с театральной сценой, музеем, кафе, баром, рестораном, торговой зоной. Стоимость реконструкции форта оценивается примерно в 43 млн долларов. (Фото Godot13). Сейчас, к счастью идут реставрационные работы. Старый заброшенный завод. Санкт-Петербург. (Фото Vladimir Mulder). Курильские острова. (Фото Janelle Lugge). Купол радиолокационной антенны в Наро-Фоминске. (Фото Saoirse2013). Ховринская больница — ныне снесенное здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино. (Фото A.Savin). Фото как память. Брошенный корабль. Бухта Моржовая, Камчатка. (Фото Janelle Lugge). Деревянный дом в Архангельске. (Фото Mikhail Varentsov). Заросший, но от этого не менее красивый кирпичный мост в Кирицах, Рязанская область. (Фото Vladimir Mulder). Усадьба «ГрЕбнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД. (Фото Andrei Borodulin). Церковь Рождества Христова в Крохино, Вологодская область. Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. Если в начале 1970-х во время съемок фильма «Калина красная» целостность здания еще сохранялась, то к 1980-м годам была разрушена кровля колокольни и трапезной, начали рушиться стены. С 2011 года к церкви организуются волонтерские поездки, задачей которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. (Фото Kemal Kozbaev).

Вот такая ныне у нас подборка.