"Так давай, Вагнер, играй, Оркестрантов своих поднимай".

Тактика ЧВК «Вагнер»: Война на истощение (прежде всего живой силы противника) Оставим украинских генералов с их проблемами и обратимся к нашему грозному оружию, которое вызывает законный трепет у наших врагов. Речь идет о ЧВК «Вагнер», с которым на поле боя нос к носу желающих встретиться в ВСУ не наберется и сотни рыл (остальные массово «заболевают» и всеми силами пытаются избежать этой участи, понимая, что после этой встречи у них будет только одна дорога – на кладбище).

Украинцы отмечают – у «вагнеровцев» особая штурмовая тактика, причем, судя по всему, она адаптирована под контингент, который вербуют в эту «частную армию», курируемую близким к президенту РФ бизнесменом Евгением Пригожиным (тут украинская сторона намекает на зэков, которые массово вливаются в ЧВК по последнему лагерному призыву Пригожина).

Впервые о частной военной компании «Вагнер» в СМИ заговорили осенью 2015 году, спустя два года после ее создания. ЧВК Moran Security Group

Если вкратце, то история «Вагнера» такова. В 2013 году российская ЧВК Moran Security Group, специализирующаяся до этого на защите торговых судов от пиратов, организовала новую компанию – «Славянский корпус», куда были набраны 267 сотрудников для охраны месторождений и нефтепроводов в Сирии (но впоследствии члены корпуса приняли активное участие и в местной гражданской войне). Командиром ЧВК стал бывший командир 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Генштаба ВС РФ, подполковник в отставке Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер». Этот позывной и дал впоследствии название ЧВК, породив также и неофициальные названия – «музыканты» и «оркестранты». Изначально, по данным российских СМИ, структура создавалась для работы в Сирии и в странах Африки, но события 2014 года на Украине резко поменяли эти задачи. Что же касаемо структуры ЧВК и применяемой ею тактики боя, то тут можно сказать следующее. Если в начале СВО «Вагнер» представлял собой пехотно-штурмовое подразделение, то к настоящему времени это уже полноценный армейский корпус – со своими танками, артиллерией, системами ПВО и даже авиацией. Канамат Боташев

На самолетах «Вагнера» летают исключительно военные пенсионеры из рядов ВКС, но воюют так, что действующим летчикам и не снилось – недавно подбитый экипаж вагнеровского Су-24 повторил подвиг Николая Гастелло, про подробности гибели генерал-майора Канамата Боташева вы тоже всё знаете (все трое посмертно представлены к званию Героя РФ, кстати, и основатель компании Пригожин тоже с прошлого года носит это звание).

Численность ЧВК достигла уже 35-40 тыс. чел. с тенденцией увеличения, поэтому она может проводить полномасштабные наступательные операции. Что сейчас «вагнеровцы» и делают в районе Бахмута, штурмуя город и пытаясь его окружить. Бойцы Оркестра в посёлке Опытное, где продолжается штурм украинских укрепрайонов.

При этом по оценке украинские военных экспертов, тактика «вагнеровцев» отличается от действий регулярной российской армии и более опасна. Сейчас под Бахмутом они перешли к ночным рейдам – вооруженные тепловизорами рейнджеры предпринимают ночные набеги (по предварительно разведанным с БПЛА целям) на позиции ВСУ, где, как волки в отаре ягнят, тупо вырезают ножами свои жертвы. Действуют при этом очень тихо и скрытно. Это такой ужас для противостоящего им противника, от которого у того жилы стынут. Стоит ли удивляться после этого, что попасть на вагнеровский участок фронта желающих в ВСУ нет. Бойцы Оркестра в посёлке Опытное, где продолжается штурм украинских укрепрайонов.

Вот, что пишет относительно применяемой «Вагнером» тактики главный редактор украинского «Цензора» Юрий Бутусов:

1) Применение круглосуточной аэроразведки, в том числе с дронов, оснащенных тепловизорами.

2) Создание штурмовых групп пехоты для ночного боя, оснащенных ночной оптикой и тепловизионными прицелами, численностью до 10-20 боевиков, с лучшим уровнем подготовки и более слаженными.

3) Создание групп закрепления численностью до 50 боевиков, которые должны заходить на захваченные позиции и закрепляться на них в случае успешной атаки штурмовой группы.

4) Проведение предварительной артподготовки атаки.

5) Непосредственное огневое сопровождение атаки с применением автоматических станковых гранатометов, подтягиваемых близко к боевым порядкам. Малый калибр АГС позволяет пехоте противника близко прижиматься к разрывам. При этом противник пытается наладить максимально плотное взаимодействие с пехотой. Бойцы Оркестра в посёлке Опытное, где продолжается штурм украинских укрепрайонов.

6) Тактика:

• наблюдение с воздуха по нашим позициям, управление атакой через наблюдение с дрона;

• артиллерийские налеты на позиции с целью «размягчить» оборону, выбив тяжелое вооружение;

• применение противотанковых ракетных комплексов для поражения наших позиций, в том числе «Корнетов» с тепловизионным прицелом;

• скрытое сближение в темное время штурмовых групп к рубежу атаки;

• для сохранения бронетехники от поражения и обеспечения максимальной внезапности бронетехника не применяется для непосредственной поддержки пехоты;

• плотный обстрел позиций из АГС;

• при обстреле штурмовая группа сближается с нашими позициями, и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами из АГС;

• значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и АГСами для непосредственного огневого сопровождения атаки;

• подход на захваченную позицию группы закрепления, которая сразу усиленно зарывается в землю;

• бронетехника следует на расстоянии для огневой поддержки с дистанции, стараясь не подставляться под наши противотанковые ракетные комплексы;

• в случае неудачной атаки россияне моментально накрывают позиции своей артиллерией;

• дневные и ночные атаки могут находиться в одном направлении.

7) Цель противника уменьшить потери и достигнуть внезапности, чтобы использовать вероятное отсутствие ночной аэроразведки, недостаток ночной оптики и тепловизоров у наших бойцов. Враг пытается снизить большие потери пехоты, и не допустить срыва выдвижения штурмовых групп на рубеже сосредоточения.

8) Ключевым элементом русских являются дроны, через которые происходит весь цикл боевого управления.

9) Бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва в российской тактике, как это было на предыдущих стадиях войны. Основная нагрузка сейчас ложится на пехоту, которая должна действовать самостоятельно. Поэтому применение тактики ночных действий хоть и не приводит к уменьшению российских потерь, но позволяет добиться результатов там, где раньше значительное время дневные атаки к успеху не приводили.

10) Круглосуточные пехотные атаки малых групп пехоты становятся эффективным средством противодействия и захвата отдельных позиций там, где есть проблемы в организации обороны, разведки, связи, ночного боя, индивидуальной тактической и огневой подготовки наших бойцов и подразделений (конец цитаты). Бойцы Оркестра в посёлке Опытное, где продолжается штурм украинских укрепрайонов.

Важным моментом, на который обратили внимание наши враги, является собственный алгоритм обучения мобилизованных в ЧВК, который построен не на повышении уровня подготовки (это почти невозможно сделать при ограниченных сроках на обучение), а на модернизации системы управления боем. Для украинцев стало откровением, как в ЧВК планируют штурмовые операции. При этом план наступления рисуется в обычной навигационной программе. Наступающих разделяют на штурмовые группы, у каждой из которых свой маршрут и задача, которые также прописаны в навигаторе. Таким образом, сбиться с маршрута тяжело даже неподготовленным бойцам. Движение групп контролируют беспилотники, и штаб операции получает все данные в режиме онлайн, в том числе об обстановке на объекте атаки. И при необходимости группы получают команды на остановку или продолжение движения. Причем, даже попав под прицельный огонь, штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Самовольный уход без команды или без ранения карают расстрелом на месте – отмечает Бутусов.

Наступление ЧВК обычно сопровождается корректируемым через дрон минометным огнем. А если местность позволяет подойти ближе, то окопы могут брать даже без тяжелой артиллерии, с наскока, используя симбиоз АГС и минометов. При этом активно используются и ударные дроны «Ланцет».

Бутусов отмечает, что бронетехника «Вагнера» обычно движется на некотором удалении, поддерживая наступающих заградительным огнем, поскольку в ЧВК ее берегут, в отличие от людей (тут у Бутусова вопросов нет – чего зэков беречь, тем более что отступление в «Вагнере» подчас и не предусмотрено). Именно так «Вагнер» и решает поставленные перед ним задачи, и именно потому желающих воевать с ним в ВСУ нет.

К сказанному от себя могу лишь добавить, что нечто подобное я уже видел у штурмовиков зарекомендовавшего себя расстрелами наших пленных одиозно известного украинского спецподразделения «Кракен», которое вначале воевало на харьковском фронте, а сейчас переброшено на Донбасс в район Бахмута. Они, не стесняясь, выкладывали в инет свои набеги на наши позиции, где они вполне профессионально, вооружившись беспилотниками, на легкой броне врывались в расположение наших войск и частично вырезали их на камеру, а остальных, как баранов, брали в плен. По всему была видна рука британских учителей, натаскавших эту мразь основательно. Правда, эти «герои» работали днем. ЧВК «Вагнер» лишь переняли и творчески переработали их опыт, и ждут их для личной встречи.

Напомню, что «вагнеровцы» в плен никого не берут (имеется ввиду "кракененышей", простых в плен берут). На этом обзор состояния дел на фронте и итогов 10 месяцев СВО закончил. Впереди нас ждут самые тяжелые месяцы этих испытаний (которые мы сами избрали для себя), и дай бог нам всем их пережить (я вот за себя совсем не уверен, учитывая то, где я нахожусь). Ну, не будем о грустном.

Всем добра, ваш мистер Z.

https://topcor.ru/30747-rossija-vozvraschaet-sebe-strategich...



В Сети появилось видео с церемонии награждения бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Среди тех, кому вручил медали президент России Владимир Путин, был и представитель ЧВК «Вагнер».

Как заметили авторы Telegram-каналов, одним из тех, кого глава государства лично наградил 31 декабря медалью «За Отвагу», оказался член «Оркестра» Айк Гаспарян.

На кадрах, опубликованных в Сети, Путин прикалывает медаль на форму бойца, после чего жмет ему руку и вручает памятный подарок. Айк Арсенович Гаспарян - бывший заключённый рязанской колонии, а теперь боец "Вагнера", работающий в посёлке Опытное.

Получая награду, сказал Путину: "Служу России и ЧВК "Вагнер"

https://www.politnavigator.net/boec-chvk-vagner-poluchil-ot-...

Сбивай! Давай, братец! Бойцы "Оркестра" отрабатывают украинский штурмовик Су-25 из ПЗРК под Бахмутом. https://t.me/orchestra_w/4181

Друзья, внимание!

Будьте бдительны, активно действуют мошенники! Нашим резидентам и другим жителям города поступают звонки, представляются от имени «ЧВК Вагнер» и просят передать помощь через «ЧВК Вагнер Центр». Все это делается с целью дискредитации «ЧВК Вагнер Центра».

Мы не занимаемся сбором средств!

Если вам поступают звонки, сообщения или письма от лица «ЧВК Вагнер» на Viber - это мошенники!

Представители нашего центра могут связаться с вами в случае подтверждения вашей заявки на проект или резидентства. Всю достоверную информацию вы можете получить только на нашем официальном сайте https://wagnercentr.ru

или связавшись с нами по почте: info@wagnercentr.ru.

Под контроль ЧВК "Вагнер" 8 января перешел поселок Подгородное на северо-востоке Бахмута.

https://t.me/orchestra_w/4201

Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты со ссылкой на заявления бойцов ЧВК «Вагнер». Штурмовик Оркестра докладывает, что в Бахмуте ВСУ применили химическое оружие.

«Бойцы ЧВК Вагнер сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске», — написали военкоры в канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе». Уточняется, что по словам вагнеровцев, украинцы применяли неизвестное вещество, после которого на телах российских военных остались химические ожоги дыхательных путей.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10355

Второй выпуск завершивших контракт с ЧВК "Вагнер" бывших заключенных вернулся с фронта Несколько десятков бойцов проделали огромный путь, прошли полгода тяжелейших боевых действий и готовы начать новую жизнь. А кто-то нашел свое призвание именно здесь, "за ленточкой", и после отпуска вернется обратно на фронт. Среди них Сергей Левшунов, который в октябре стал первым из экс-заключенных, получивших звание Героя ЛНР.

https://t.me/riafan_everywhere/13545 «Я не думаю, что многие пойдут по старой стезе, потому что нам такой шанс дали. Никто не верит, что обратно едем свободными людьми, как не верили, что руководство взяло такую ответственность. Что побывали на спецоперации, в руках оружие. Но просто все на высшем уровне», — сказал он в интервью нашему корреспонденту Сергею Чемекову. Как выразился один из бывших бойцов: "Мужики, берите контракт. Вчитывайтесь. Оно того стоит. Есть резон, есть обязанность, цель видна" Проводил их домой Пригожин Евгений Викторович. "Это была лучшая работа в моей жизни. У меня был самый лучший командир. Позывной его "Ратибор. Благодаря ему я жив и все мои братишки тоже." "Немного отдохнуть и обратно вернуться. Война-то еще не закончилась!" "У меня возвращение, тлолько возвращение. Вот руку подлечу и обратно!" "Я счастлив, что попал в такую компанию. Жаль, что таким путем, но попал"

"Не жалеете?"

"Нет, ни капли!" "Откужда пёс-то?"

Да оставили его там, к нам и прибился." "А как звать?"

"Шухер. Все 4 месяца со мной. Помогал раненых искать. Рука не поднялась его оставить. Вместе воевали, вместе контузии получали и ранение. Теперь вот домой, тоже вместе"

https://t.me/riafan_everywhere/15890

Военкор ЧВК "Вагнер" Ярем пишет:

Абсолютно верно пишет канал "Старше Эдды"

Тылы врага работают на полную мощность (тылы Киева, это практически вся Европа и США), личный состав готовится в ускоренном темпе и скорее всего к апрелю корпуса будут переброшены на направление главного удара. Очень надеюсь,что мы сделали выводы из поражений осени и на этот раз утопим корпуса хохла в его же собственной крови.

Да, что бы там не говорили критики, но Вагнер под Бахмутом и Соледаром сейчас делает важнейшие вещи, а именно уничтожает личный состав противника,выбивая его воинские части и соединения. Бахмут,став точкой притяжения сил, стачивает в своей мясорубке украинские пополнения, которые в отличии от денег и даже техники, не бесконечны.

https://t.me/vysokygovorit/10454

Я всегда и везде говорил, что ЧВК «Вагнер» не бьется за Бахмут ради Бахмута. Главная цель музыкантов - уничтожение живой силы и техники противника. И ребята с этой задачей справляются, стянув на себя огромные силы (https://t.me/brussinf/5444) противника.

И да, здесь главное, чтобы когда три корпуса ВСУ будут сформированы и пущены в ход - остальные тоже свои задачи выполнили так же хорошо, как это делает оркестр.

Иначе смысла во всем происходящем нет никакого.

https://t.me/yaremshooter/726

Репортаж о Т-72Б3М у Оркестра, где этот танк стал основной рабочей лошадкой. "С нами он с 16 года. Основная рабочая лошадка"- рассказал боец ЧВК, член экипажа танка. Минусов у танка почти нет - работает безотказно, все «детские болезни» ранних версий разработчик «вылечил». Экипажу остается только вовремя обслуживать технику. "У нас есь еще Т-90. Но их мало. Всего 3 штуки.

https://t.me/c/1801542020/1947

Взял - никому об этом не говори. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии. 10 января Бойцы "Оркестра" замкнули котел в районе Соледарской амбулатории к западу от городской администрации.

Подтверждающее видео от музыкантов напротив здания административных услуг, которое находится по соседству с городской администрацией. Кстати из-за ведущегося боя бойцов почти не слышно.

https://t.me/brussinf/5521

"Вагнер" проводит зачистку центральной части Соледара. В частности, работа идет на улицах Карпинского, Парковой, Маяковского.

Первый "котёл" в новом году

https://t.me/orchestra_w/4261

У американцев есть такой военный термин как "взгляд на тысячу ярдов". Его наблюдают у солдат, которые пережили мощное эмоциональное потрясение во время боевых действий. Глаза смотрят вперед, куда-то далеко, будто сквозь тебя. Жуткое зрелище. Что интересно, я часто общаюсь с бойцами ЧВК "Вагнер" и ни разу ничего такого не встречал, хотя парни постоянно проходят через очень лютую жесть. Они работают спокойно, со знанием дела и это видно по тем фотографиям, которые мне удалось сделать.

https://t.me/zCephei/131

С места сообщили, что в ходе зачистки Соледара один из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» блокировал группу украинских военнослужащих в одной из пятиэтажек.

«Оркестранты» предложили ВСУ сдаться, но те отказались и после начала штурма дома начали выпрыгивать из окон пятого этажа, чтобы не попасть в плен. То самое здание, из которого выбросились украинские военнослужащие, которые не захотели сдаваться в плен "музыкантам". Как сказал музыкант, сильно нас боятся. Один из бежавшихнеудачно выпрыгнув из окна, повис на проводе и приземлился на решетку первого этажа. А вот такими баночками закидывали позиции вагнеровцев, конда было сообщение, что воспользовались химическим оружием. А вот англо-амерское оружие, которым накачивают укропов. Этот тоже хотел сбежать, но не сдаться в плен. Выбежал, но мы его опередили - спокойно комментирует снимающий музыкант. Мы, "музыканты", одержали победу. По-другому быть не может".

Видны и другие последствия ожесточенных боев за Соледар. По данным с мест, сейчас сопротивление противника полностью локализовано, ведется зачистка города и разветвленных подземных коммуникаций. Вскоре можно будет говорить о полном освобождении Соледара.

https://t.me/yaremshooter/748

https://t.me/yaremshooter/755

Обычно я не выкладываю ради хайпа тела убитых ни с одной из сторон на этой войне, только в случае обозревания той или иной ситуации боевых действий. Хотя очень много встречаю материалов. Просто в этот раз посмотрите на специально уиентшенные фото, сколько там было убитых с украинской стороны Это только возле одного дома.

https://t.me/grey_zone/16598

Евгений Пригожин, который всегда держит ситуацию на личном контроле и выезжает к своим подразделениям, прокомментировал ситуацию в Соледаре. Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/254

Евгений Пригожин и бойцы "Вагнера" в подземельях Соледара. "Оркестр" освободил соляные шахты.

https://t.me/orchestra_w/4268

Ну и, конечно, народ тут же троллит вовсю Штурмовики ЧВК Вагнер. Соледар, январь 2023

Тема Пригожин кратко, ёмко, хлёстко

пойдет без рассылки, поэтому чтобы ознакомиться со всеми ответами Пригожина Евгения Викторовича, пойдите по ссылке.

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок