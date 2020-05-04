Операция "Немыслимое", или как США и Британия готовили нападение на СССР

В связи с эпидемией COVID-19 президент России Владимир Путин отложил проведение парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, уже сегодня в СМИ активно обсуждается другая возможная дата этого мероприятия – 24 июня.
24 июня 1945 года на Красной площади Москвы прошел парад войск Красной Армии в честь победы над "Третьим рейхом".
Начать же ее следует с 25 июля 1944 года. В этот день представители Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании согласовали документ под названием "Условия капитуляции Германии". Затем он был утвержден лидерами трех союзных стран, а еще позже к нему присоединилась Франция. В этом документе был четко оговорен порядок действий на случай капитуляции "Третьего рейха". Прежде всего, необходимо было оформить акт или иной документ о принятии капитуляции. В него следовало включить положения о выдаче нацистских преступников, ликвидации германского государства и установлении на его территории прямого управления трех стран. Это было необходимо для того, чтобы затем на основе документа о капитуляции приступить к учреждению нового государства Германия.mil.ru
6 мая 1945 года правительство "Третьего рейха" во главе с Карлом Деницем приняло решение о безоговорочной капитуляции и направило генерала Альфреда Йодля для подписания соответствующего акта. Вечером того же дня он прибыл в штаб-квартиру Верховного главнокомандования англо-американских войск во французском городе Реймс. Но вопреки договоренности главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр предложил к подписанию не "Условия капитуляции Германии", согласованные в 1944 году, а собственный текст, подготовленный американскими юристами. В нем не было положений о ликвидации германского государства, о выдаче нацистских преступников. Не было речи даже о сдаче немецких войск. Речь шла только о том, что подразделения Вермахта должны "оставаться на месте".
Не удивительно, что реймский акт вызвал негодование главы советского правительства Иосифа Сталина. Тем более что в тексте документа, подписанного в Реймсе, говорилось: он аутентичен только на английском языке. Исходя из принципов оформления международных документов, это означало, что трактовать нормы реймского акта будут исключительно англо-американские военные юристы. Таким образом, США и Великобритания зарезервировали за собой статус арбитра в вопросах капитуляции Вермахта перед Красной Армией.соцсети
Все это выглядело как намеренная провокация. Но все дело было в том, что еще в апреле 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль пришел к решению о необходимости начала войны с СССР и сумел убедить в этом своего американского коллегу – Гарри Трумэна. Тогда глава британского правительства дал поручение о разработке плана предстоящей военной кампании. Его нисколько не смущал тот факт, что в это самое время Красная Армия, выполняя союзнические обязательства, наступала на Берлин. Не беспокоило, что неожиданное нападение на союзника, понесшего огромные потери в общей борьбе, является верхом подлости.
На протяжении всей войны англо-американцы финансировали Гитлера. Поэтому совершить очередную подлость ради для них являлось абсолютно естественным состоянием. И не важно, что при этом речь шла об объединении с нацистами, у которых руки были по локоть в крови.соцсети
Уже тогда, в апреле 1945 года Черчилль поручил Объединённому штабу планирования Военного кабинета подготовить план военной кампании против СССР, в рамках которого планировалось использовать 10 "переформированных и перевооруженных" дивизий Вермахта, а также "сохранившийся германский промышленный потенциал". В этом же поручении было определено, что Великобритания и США нападут на СССР без объявления войны и сделают это уже 1 июля 1945 года. Этот план получил кодовое название "операция "Немыслимое".
4 мая 1945 года премьер-министр Уинстон Черчилль направил министру иностранных дел Энтони Идену письмо, в котором поручил заняться подготовкой идеологического обоснования будущей операции – обоснования отказа от Ялтинских соглашений.
5 мая 1945 года на Сан-Францискской конференции англо-американская делегация выступила с резким заявлением в адрес СССР, заявив о возможности выхода из Ялтинских соглашений.соцсети
Наконец, 8 мая 1945 года США ввели эмбарго на любые поставки товаров СССР в рамках ленд-лиза. Были приостановлены даже те, которые советская сторона уже оплатила.
Все свидетельствовало о том, что новая война становится все более и более неизбежной и англо-американцы ищут повод к ней. Реймская провокация как раз и выглядела такой попыткой подтолкнуть СССР к конфликту. Тем более что в отношении Советского Союза никто не собирался выполнять акт о капитуляции. В момент подписания реймского документа глава правительства "Третьего рейха" Карл Дёниц отдал официальный приказ командующим группами армий "отвести на запад возможно больше войск, действующих на Восточном фронте, пробиваясь при этом в случае необходимости с боем через расположение советских войск". При этом он открыто сослался на наличие соответствующих договоренностей с генералом Эйзенхауэром.
Советский Союз не поддался на провокацию. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлхсхорсте был оформлен новый Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Этот документ также не соответствовал "Условиям капитуляции Германии" 1944 года. Но, по крайней мере, в нем были пункты о немедленной сдаче немецких подразделений, а также об аутентичности текста не только на английском, но и на русском языке.соцсети
Тем не менее, и после этого англо-американцы не отказались от своих планов. 22 мая 1945-го проект операции "Немыслимое" был готов. В нем речь шла не просто о военной кампании, а о ведении "тотальной войны". В военной науке этот термин подразумевает действия, направленные на полное уничтожение враждебного народа. Не случайно были подобраны и формулировки из "Майн кампф" — такие как "оккупация жизненного пространства". Под этим понятием подразумевался захват территорий с промышленной и ресурсной базой, необходимой для выживания советского народа. Соответственно, с этих территорий предполагалось выселить часть населения в регионы, где наши соотечественники были бы обречены на голодное вымирание. Это не что иное, как буквальная копия нацистского плана "Ост". Фактически проект геноцида советского народа.
Современной наукой доказано, что советское руководство было проинформировано об этом проекте разведывательной сетью под названием "Кембриджская пятерка". Также руководство СССР было проинформировано, что американцы согласны участвовать в этом проекте только при условии, если война не станет затяжной. Информация о таких настроениях правительства США, в частности, содержалась в заключении Объединенного комитета начальников штабов Великобритании от 8 июня 1945 года. В этих условиях крайне необходимо было продемонстрировать нашим так называемым "союзникам" такую готовность к сопротивлению, которая бы лишила их иллюзий в легком покорении нашей страны. Это и было осуществлено проведением парада на Красной площади 24 июня 1945 года, т. е. всего за несколько дней до начала операции "Немыслимое". В это же время на территории самой Германии по приказу советского командования наши войска были приведены в боевую готовность для возможного отражения агрессии с запада. Было очевидно, что понесшая огромные потери, полуразрушенная страна все равно окажет такое сопротивление, после которого любая победа окажется пирровой.соцсети
Расчет оправдался. Ведь для англосаксов любая операция – это бизнес. Они не берутся за проект, затраты на который рискуют превысить выгоды. Как следствие, 1 июля 1945 года американские войска вместо начала войны начали отходить с тех территорий Германии, которые, согласно Ялтинским соглашениям, должны были войти в состав советской оккупационной зоны.
Добавим к этому лишь одно. План операции "Немыслимое" до сих пор засекречен. Государственный архив Великобритании, рассекретив данные о его существовании лишь в 1998 году, тем не менее открыл для публичного доступа лишь отдельные выдержки. Видимо, слишком много в нем такого, что и в наши дни страшно признавать.
https://ren.tv/blog/iurii-gorodnenko/688527-operatsiia-nemyslimoe-kak-ssha-i-britaniia-gotovili-napadenie-na-sssr
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