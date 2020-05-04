Операция "Немыслимое", или как США и Британия готовили нападение на СССР

В связи с эпидемией COVID-19 президент России Владимир Путин отложил проведение парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, уже сегодня в СМИ активно обсуждается другая возможная дата этого мероприятия – 24 июня.

24 июня 1945 года на Красной площади Москвы прошел парад войск Красной Армии в честь победы над "Третьим рейхом".

Об одной истории, связанной с этим парадом, и пойдет речь в данном материале.

Начать же ее следует с 25 июля 1944 года. В этот день представители Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании согласовали документ под названием "Условия капитуляции Германии". Затем он был утвержден лидерами трех союзных стран, а еще позже к нему присоединилась Франция. В этом документе был четко оговорен порядок действий на случай капитуляции "Третьего рейха". Прежде всего, необходимо было оформить акт или иной документ о принятии капитуляции. В него следовало включить положения о выдаче нацистских преступников, ликвидации германского государства и установлении на его территории прямого управления трех стран. Это было необходимо для того, чтобы затем на основе документа о капитуляции приступить к учреждению нового государства Германия. mil.ru