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Парк Галицкого в Краснодаре — пожалуй, лучший парк России

парк галицкого, парк краснодар, фонтаны, с высотыОфициальное название парка — «Краснодар», но все знают его, как парк Галицкого. Известный меценат и предприниматель потратил на парк 4 млрд рублей — и развитие идет до сих пор. В результате пустырь рядом со стадионом превратился в большой современный парк, который теперь называют обязательной к посещению достопримечательностью и произведением искусства.

Парк действительно стоит того, чтобы в нем побывать, причем, как минимум, дважды: при свете дня и когда стемнеет. Днем посетителей радуют фонтаны, огромное количество зелени, красивые дорожки, зоны отдыха. Ночью — уникальная подсветка, которая полностью меняет облик парка. А еще в парке Галицкого почти нет углов — все дорожки выполнены в виде окружностей, которые плавно перетекают друг в друга.

1. Парк расположен на северо-востоке Краснодар рядом с крупнейшим в городе одноимённым стадионом. Разработкой необычного для России проекта занимались специалисты одной из лучших немецких архитектурных компаний GMP International.парк галицкого, парк краснодар, стадион2. Создатели отошли от классической концепции строительства парковых зон. Все объекты урбанистического природного комплекса состоят из спиралей, изгибов и полусферических линий, что особенно заметно с высоты. парк галицкого, парк краснодар, с высоты, подсветка3. В парке собрано более 2500 видов деревьев, включая редких и экзотических представителей флоры.

парк галицкого, парк краснодар, с высоты4. Освещение парка является неотъемлемой частью оригинального дизайн-проекта. Всего на территории парка расположено более 10 тыс осветительных приборов. Специальная подсветка имеет свои особенности для каждой из зон.парк галицкого, парк краснодар, с высоты5. Территория парка разбита на 30 зон для отдыха на любой вкус: от прогулок с детьми и просмотра кино под открытым небом до занятий активными видами спорта. Среди них летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, кафе, веревочный панда-парк, скейтпарк, скалодром, террасированный сад, фонтан, водоёмы, английский парк и многое другое.парк галицкого, парк краснодар, с высоты6. Домашний стадион футбольного клуба «Краснодар».

Стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА появился недавно — его строительство начали в 2011 г., а первый матч прошёл в октябре 2016 г. Его вместимость составляет 34652 места, из которых больше 3000 — категории VIP. Спортивная площадка получила множество наград и заняла лидирующие позиции в нескольких мировых рейтингах.парк галицкого, парк краснодар, стадион7. Здание выполнено в форме кольца, в центре которого — футбольное поле под открытым небом. Несмотря на это болельщикам были не страшны ни дождь, ни холод: вантовая крыша полностью закрывает трибуны, а инфракрасный обогрев обеспечивает комфорт даже зимой. парк галицкого, парк краснодар, стадион8. Стадион, как и прилегающий к нему парк, полностью построен на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов в России «Магнит». По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.парк галицкого, парк краснодар, с высоты9. Террасированный сад, аллеи которого плавно спускаются вниз.парк галицкого, парк краснодар, Террасированный сад10. Арт-объект «Геолокация». В зеркальном отражении инсталляции, изготовленной из нержавеющей стали, можно увидеть панораму местности.парк галицкого, парк краснодар, Геолокация11. На территории парковой зоны собраны не только типичные для регионов России зелёные насаждения, но и экзотические виды растительности, такие как тюльпановое дерево, бонсай и туи. Поскольку саженцы высаживались уже подросшими, парк имел законченный вид изначально.парк галицкого, парк краснодар12. Весной 2020 года в парке появился еще один нетипичный для местной флоры представитель – баобаб, или сейба великолепная. Благодаря стараниям сотрудников комплекса, дерево с мощным стволом хорошо прижилось в парке, а на зиму его укрывают под куполом искусственной среды.парк галицкого, парк краснодар, баобаб13. На вершине серпантинной спирали расположена смотровая площадка «Пирамида».парк галицкого, парк краснодар, пирамида14. В свете огней вечерней подсветки смотровая площадка похожа на круговой лабиринт. Подъем на ее вершину разрешен посетителям только пешком.парк галицкого, парк краснодар, пирамида15. Спиралеобразная пирамида.парк галицкого, парк краснодар, спираль, пирамида16. Летний амфитеатр, который может вместить до 200 человек. парк галицкого, парк краснодар, амфитеатр17. Также здесь проходят выступления музыкальных артистов, показы матчей и театральные представления под открытым небом. парк галицкого, парк краснодар18. В парке построены и другие места для активностей: детские площадки для разных возрастов, скалодром и скейт-парк.парк галицкого, парк краснодар, скейт-парк19. Французский сад.парк галицкого, парк краснодар, Французский сад20. Французский сад представляет собой собрание симметричных оазисов. Декоративные кадки с клёнами окружены изогнутыми лавочками, живыми изгородями и повторяющимися модульными элементами в разных комбинациях.парк галицкого, парк краснодар, Французский сад21. Через всю территорию парка проходит улица Разведчика Леонова.парк галицкого, парк краснодар, подсветка22. Парковый комплекс снабжен огромной бесплатной стоянкой, рассчитанной на 1800 мест. парк галицкого, парк краснодар23. Зеркальный лабиринт считается одной из самых популярных экспозиций комплекса. В центре него высажен королевский делоникс, привезенный с острова Мадагаскар, крона которого в период цветения покрывается огненными листьями.парк галицкого, парк краснодар, зеркальный лабиринт24. По задумке авторов проекта зеркала расставлены таким образом, чтобы создать у посетителей иллюзию нахождения в мадагаскарском тропическом саду. В вечернее время, лабиринт загорается огнями яркой подсветки.парк галицкого, парк краснодар, зеркальный лабиринт25. Парковые фонтаны являются неотъемлемой частью архитектурного пейзажа. Создатели активно задействовали водную стихию при создании ландшафта.парк галицкого, парк краснодар26. парк галицкого, парк краснодар27. Водоём «Кратер» по периметру окружен коридором из мелких струй-арок. Плавно спускающиеся к центру ступени ведут к небольшому пруду с разноцветными карпами.парк галицкого, парк краснодар, кратер28. В тени деревьев посетители отдыхают на ступенях фонтана, любуясь водоёмом с декоративными рыбами.парк галицкого, парк краснодар29. В ночное время парк закрыт для посещения. парк галицкого, парк краснодар30. Фонтан «Стремительная река» выглядит как высокая скала, по откосам которой вода стекает в неглубокий бассейн, огибающий фонтан. В его центре установлен подиум с плакучими ивами и скамейками для отдыха.парк галицкого, парк краснодар31. парк галицкого, парк краснодар32. Фонтан «Инфинити».парк галицкого, парк краснодар, инфинити33. В 2019 году парк «Краснодар» был удостоен международной премии в номинации Eurasian Park Awards как лучший рукотворный объект, появившийся за последнее десятилетие.парк галицкого, парк краснодар34.парк галицкого, парк краснодар
https://gelio.livejournal.com/261655.html

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