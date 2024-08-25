Территория Героев...(144)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Список Героев России пополнился новыми именами.

Каждый из этих офицеров — гордость страны!

И все они, вместе со своими товарищами, отважно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Про Джумагалиева Мирлана мы уже писали, тогда он был старшим лейтенантом.

Про Муслимова Муслима мы писали, когда он был лейтенантом.

https://t.me/heroesofZ/1119 «Фашизм необходимо истреблять на корню. Чем и занимается наше подразделение».

Прапорщик Дмитрий Лисюхин с детства мечтал служить в ВДВ. С 2009 года и по сей день служит по контракту в Армии России, и в спецоперации принял участие с первого дня. Что чувствовал, когда заходили в зону СВО, смотрите видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1075 «Максимальная близость подсвета цели была 400 метров. После взрыва и по тебе прилетает...»

Такого героя у нас еще не было. Гвардии майор Заур Гурциев — авианаводчик. Его задача — подобраться как можно ближе к цели и «подсветить» её для удара армейской авиации. За руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя Заур награждён орденом Мужества, а за Авдеевку — орденом «За военные заслуги».

Он рассказал нам о своей работе на площадке образовательной программы «Время героев». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1083 вардии младшему лейтенанту Константину Карпову в сентябре исполняется 24 года. А у него уже четыре высоких награды: два ордена Мужества, две медали «За отвагу».

Сам Константин говорит, что поначалу и не думал о том, чтобы связать свою жизнь с армией. Он окончил колледж, получил диплом экономиста. Отслужив срочку, подписал контракт, а спустя некоторое время принял участие в спецоперации. В зоне СВО дважды был ранен. Второе ранение, минно-взрывное, было тяжёлым, после него Константин до сих пор восстанавливается.

Но несмотря на всё это, наш герой говорит, что никогда не сомневался в своём выборе. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1094

Ефрейтор Шкаров Егор Ефрейтор Егор Шкаров выполнял боевые задачи в составе экипажа танка в должности наводчика-оператора на одном из самых сложных участков фронта.

В ходе наступления на опорный пункт противника, находящийся на высоте, экипаж танка первым провел свою боевую машину сквозь проделанный проход в минно-взрывных заграждениях, установленных боевиками и молниеносным выпадом вышел на стрельбу прямой наводкой.

Точно определив указанные цели, ефрейтор Шкаров прицельными выстрелами уничтожил огневые точки украинских боевиков, застав их врасплох и обратив в бегство. Убедившись в нанесении огневого поражения по противнику, экипажем танка была поставлена дымовая завеса, позволившая штурмовикам пробраться к позициям противника и приступить к зачистке опорного пункта.

Благодаря четким и слаженным действия экипажа танка, а также высокому профессионализму, проявленному ефрейтором Егором Шкаровым при нанесении огневого поражения, опорный пункт противника был занят штурмовыми отрядами ВС РФ без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8598

Ефрейтор Плешаков Георгий Ефрейтор Георгий Плешаков выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту, при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе Георгий Плешаков обнаружил в небе вражеский беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям ВС РФ.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Георгий применил по беспилотнику антидроновое ружьё, в результате чего БпЛА потерял управление, упал в поле, не долетев до расположения подразделения, после чего сдетонировал.

Грамотные и своевременные действия ефрейтора Георгия Плешакова позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БпЛА.

https://t.me/rabotaembrat/8597

Капитан Воробьёв Александр Расчет зенитного ракетного комплекса под руководством капитана Александра Воробьева выполнял задачи по прикрытию позиций российских подразделений от средств воздушного нападения противника.

Враг, стремясь нанести урон российским войскам, предпринял попытку воздушной атаки с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на район, прикрываемый расчетом капитана Воробьева.

Оперативно оценив ситуацию, Александр, лично действуя в составе расчета зенитного ракетного комплекса, немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника.

В результате грамотных действий метким огнём расчета капитана Александра Воробьева все вражеские БпЛА были сбиты, не долетев до позиций российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8602

Старший сержант Ведиков Александр Старший сержант Александр Ведиков в составе штурмового взвода выполнял задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских боевиков.

Подразделение Александра вступило в бой с превосходящими более чем в два раза силами противника. В ходе боестолкновения командир взвода и отделения получили ранения.

Александр оказал первую помощь командирам, вынес их с поля боя, после чего, взяв командование взводом на себя, продолжил руководить боем.

Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке Александр грамотно рассредоточил личный состав, что позволило в бою подавить долговременные огневые точки и сковать действия противника.

Находясь на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и рискуя жизнью, Александр лично уничтожил часть боевиков и создал условия для прорыва обороны противника.

По итогам боя противник понес тяжелые потери и был вынужден оставить населенный пункт, при этом часть боевиков сложили оружие и сдались в плен.

Благодаря мужеству и самоотверженности старшего сержанта Александра Ведикова поставленная боевая задача по освобождению населенного пункта была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/8603

Рядовой Макаркин Константин Стрелок рядовой Константин Макаркин

Передвигаясь под прикрытием танкового огня и огня боевой машины пехоты, Константин одним из первых молниеносным рывком сократил дистанцию до окопов противника и атаковал врага. Прорвав оборону, Константин создал условия для проникновения штурмовой группы на позиции противника. В ходе последовавшей зачистки штурмовой группе занять опорный пункт украинских боевиков.

В дальнейшем штурмовая группа отбила три попытки противника вернуть утраченные рубежи. Действуя смело и решительно, Константин лично поразил из стрелкового оружия часть боевиков.

Понеся потери, противник оставил попытки восстановить контроль над опорным пунктом и отступил вглубь подконтрольных ему территорий.

https://t.me/rabotaembrat/8607

Капитан Аргодяев Риналь Капитан Риналь Аргодяев руководил обороной позиций наших подразделений на одном из важных направлений. Проводя разведку местности с помощью дрона, Раиль обнаружил скопление хорошо вооруженной группы украинских боевиков, готовящихся к атаке на позиции российских подразделений.

Грамотно оценив обстановку и определив координаты, капитан Риналь Аргодяев лично открыл огонь по противнику из автоматического гранатомёта АГС-17.

Застигнутый врасплох противник, неся потери, начал отступать.

Риналь, корректируя огонь, продолжил наносить точные удары по передвигающемуся противнику. Остатки группы боевиков бросив раненых, бежали вглубь подконтрольных им территорий.

Благодаря самоотверженным и отважным действиям капитана Риналя Аргодяева удалось предотвратить атаку украинских боевиков на позиции наших войск и избежать потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/8608

Младший сержант Летин Артур Младший сержант Артур Летин действовал в составе подразделения, ведущего наступательные действия на одном из тактических направлений. В ходе атаки подразделению наших войск удалось выбить противника с занимаемых позиций и закрепиться на новых рубежах. Противник предпринял попытку атаковать наши войска с помощью дронов-камикадзе, Артур грамотно оценив обстановку, занял выгодную позицию для ведения огня, успешно обнаруживал дроны-камикадзе еще на подлете и прицельным огнем уничтожал их.

Прикрывая перегруппировку своих сослуживцев, Летин меткой стрельбой уничтожил четыре квадрокоптера противника, не дав возможности атаковать новые позиции наших войск. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Артура Летина, подразделению удалось отразить атаки боевиков и удержать позиции до прибытия основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/8662

Младший сержант Матюгин Александр Заместитель командира штурмового взвода младший сержант Александр Матюгин выполнял боевую задачу по вытеснению украинских вооруженных формирований из лесного массива на важном направлении наступления российских войск.

В ходе продвижения группой был обнаружен опорный пункт украинских боевиков с выстроенной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками.

Проведя разведку местности с применением БпЛА, штурмовикам удалось незаметно подобраться к позициям противника. Обезвредив минные заграждения, а затем, используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, группа заняла удобную, обзорную огневую позицию в готовности атаковать.

Далее, проведя доразведку, младший сержант Александр Матюгин передал координаты выявленных средств поражения противника на командный пункт российского артиллерийского подразделения.

В результате удара российской артиллерии был уничтожен наблюдательный пункт боевиков, а также две замаскированные огневые точки, после чего штурмовики вступили в бой.

Внезапность действий штурмовой группы Александра Матюгина дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника.

В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировке огня артиллерии, противник был вытеснен с закрепленных позиций и обращен в бегство.

Своевременные и грамотные действия группы под командованием младшего сержанта Александра Матюгина обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи опорный пункт противника полностью перешел под контроль российских сил, а также были созданы условия для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/8610

Старший лейтенант Наркулов Азамат Командир штурмовой роты старший лейтенант Азамат Наркулов со своей ротой выполнял задачу по вытеснению противника из населенного пункта.

Враг в течение недели предпринимал попытки выбить подразделение Азамата, закрепившееся на окраине поселка.

В один из дней противник предпринял очередную попытку штурма позиций ВС РФ. Понеся потери, враг начал выводить остатки атакующей группы на подконтрольные ему районы поселка.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Наркулов оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично повел роту в атаку.

Подобравшись к позициям противника, не успевшего перегруппироваться к отражению атаки, рота Азамата приступила к штурму.

В ходе боя враг, застигнутый врасплох, потеряв в бою большую часть боевиков, оставил населенный пункт.

Благодаря грамотным и умелым действиям старшего лейтенанта Азамата Наркулова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, населенный пункт был полностью освобожден от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/8611

Старший сержант Андрейченко Павел Старший сержант Павел Андрейченко выполнял задачи по охране и обороне позиций российских войск на важном участке линии фронта. Противник предпринял попытку наступления, сопровождая его артиллерийским обстрелом позиций, на которых находилось подразделение старшего сержанта Андрейченко.

Во время боя, находясь под плотным огнем артиллерии противника, Павел обнаружил вражеский дрон с помощью которого враг корректировал огонь по позициям наших войск. Грамотно оценив обстановку и правильно рассчитав расстояние до цели, старший сержант Павел Андрейченко метким выстрелом из штатного оружия сбил дрон-разведчик, лишив противника возможности вести воздушную разведку. Лишенный возможности вскрывать цели и корректировать артиллерийский огонь противник не сумел прорвать линию обороны и, понеся потери, отступил.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Павла Андрейченко позволили удержать занимаемые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8661

Ефрейтор Шутов Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Шутов в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Акация» выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники противника.

В ходе наступления при ведении воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата были вскрыты опорный пункты противника, а также места скопления военной техники.

Проявляя мастерство и профессионализм, ефрейтор Шутов, мгновенно сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей, в результате чего все выявленные объекты были уничтожены, в том числе взводный опорный пункт противника, в котором находилось до пяти украинских боевиков.

Нанесенное самоходным артиллерийским расчетом в составе которого действовал ефрейтор Дмитрий Шутов огневое поражение обеспечило превосходство над противником и способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8618

Сержант Сырченков Павел Подразделение сержанта Павла Сырченкова выполняло задачи на одном из направлений наступления наших войск.

Отделению Павла была поставлена задача по штурму укрепленных позиций врага.

Оценив обстановку и грамотно проведя разведку местности, сержант Павел Сырченков повел свое отделение в наступление.

Украинские боевики, стремясь не допустить прорыва обороны, атаковали наступающих штурмовиков силами артиллерии и минометов. Используя условия местности и умело руководя своими подчиненными, Павел Сырченков в числе первых пробрался на укрепленную позицию и уничтожил не менее пяти боевиков. Противник понес большие потери и, не выдержав натиска отделения сержанта Сырченкова, был вынужден бежать.

Смелые и решительные действия сержанта Павла Сырченкова, а также мужество и слаженные действия его подчиненных позволили выполнить задачу по взятию позиций боевиков и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8624

Гвардии сержант Валов Данила Гвардии сержант Данила Валов выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, гвардии сержант Валов обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, приближающийся к нашим позициям. По всем признакам Данила классифицировал цель как гексокоптер украинских боевиков, после чего открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения. Украинский дрон был поражен и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники, после чего сдетонировал.

Благодаря бдительности гвардии сержанта Данилы Валова и его грамотным действиям удалось своевременно обнаружить и уничтожить дрон противника, не допустив атаки российских позиций с воздуха, а также избежать потерь среди личного состава, вооружения и техники.

https://t.me/rabotaembrat/8619

Гвардии прапорщик Гильманов Ренат Командир стрелкового взвода мотострелкового подразделения гвардии прапорщик Ренат Гильманов, действуя в качестве командира штурмовой группы, получил боевую задачу закрепиться на вновь занятых рубежах обороны на окраине населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков.

Действуя уверенно и решительно, Ренат провел свою штурмовую группу в указанный район и организовал оборону.

Неся службу, группа под командованием Рената Гильманова отразила две попытки противника вернуть утраченные позиции. В ходе боевых действий Ренат своевременно передавал информацию о перемещениях противника, что позволяло, наносить огневое поражение боевикам с применением FPV-дронов, а также огнем танков и артиллерии. В ходе боя гвардии прапорщик Гильманов оказал первую помощь боевому товарищу, получившему ранение, и в дальнейшем лично эвакуировал его из зоны поражения вражеской артиллерии.

Смелые и решительные действия гвардии прапорщика Рената Гильманова позволили не допустить прорыва противником линии обороны.

https://t.me/rabotaembrat/8623

Гвардии младший сержант Чернышов Данил При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе гвардии младший сержант Данил Чернышов обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям российских подразделений.

Данил взял цель на сопровождение и при входе дрона противника в зону поражения уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки.

Благодаря профессионализму гвардии младшего сержанта Данилы Чернышова замысел противника по вскрытию огневых позиций российских войск был сорван.

Последовавшее за этим неподготовленное и лишенное воздушной разведки наступление боевиков было отбито российскими военнослужащими без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8628

Гвардии сержант Железных Руслан Гвардии сержант Руслан Железных, действуя в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом батареей гвардии сержанта Железных, и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций подразделений российских войск.

Несмотря на огонь вражеской артиллерии, Руслан Железных, действуя в составе расчета, уничтожил два пулеметных расчета и более 20 человек пехоты противника. Совершив противоогневой маневр, Руслан занял новую огневую позицию и, ведя огонь по противнику, подавил позицию вражеской артиллерии.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии сержанта Руслана Железных врагу был нанесен существенный урон, что воспрепятствовало его выдвижению к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8671

Ефрейтор Сащенко Роман Ефрейтор Роман Сащенко выполнял боевые задачи по охране позиций российских войск.

В ночное время наблюдательный пост, в составе которого нес службу Роман, был подвергнут атаке дронами-камикадзе.

Ведя наблюдение, ефрейтор Сащенко определил с какого направления летели дроны и сообщил об этом своим сослуживцам, после чего военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам.

Метким огнем из стрелкового оружия Роман лично уничтожил семь дронов. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. Оценив угрозу и рискуя жизнью, ефрейтор Сащенко лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БпЛА.

Смелые и решительные действия ефрейтора Романа Сащенко позволили отразить атаку противника и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8658

Военнослужащий Игнатьев Максим Участник СВО Максим Игнатьев награждён Георгиевским крестом

На фонте Максим уже два года. Георгиевский крест — четвертая его по счету награда за это время.

Ранее Игнатьев, уроженец Оренбургской области, дважды был удостоен медали «За отвагу», а также награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

https://t.me/specnazAlpha/28255

Лейтенант Рязанцев Дмитрий Подразделение, в составе которого действовал взвод лейтенанта Дмитрия Рязанцева, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками.

Взяв штурмом опорный пункт на подступах к поселку, Дмитрий организовал его оборону. Враг предпринял попытку вернуть утраченные позиции и, перегруппировавшись, атаковал опорный пункт. Грамотно распределив сектора стрельбы подчиненным, Дмитрий руководил обороной опорного пункта и прикрывал товарищей от атаки FPV-дронов. В ходе контратаки противник понес большие потери и был вынужден отступить. Лейтенант Дмитрий Рязанцев лично уничтожил более двух FPV-дронов и часть вражеских штурмовиков.

Удержание взводом лейтенанта Рязанцева опорного пункта способствовало созданию условий для развития наступления и последующего освобождения поселка от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/8629

Гвардии младший сержант Ганев Дмитрий вардии младший сержант Дмитрий Ганев выполнял боевую задачу по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения российских подразделений осуществлял подвоз продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов в район, расположенный в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на одном из важных тактических направлений.

Противник в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предпринял попытку уничтожения автомобильной техники, в составе которой следовал Ганев, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Ганев своевременно вывел свой автомобиль из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Грамотные и профессиональные действия гвардии младшего сержанта Дмитрия Ганева позволили, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений, которые продолжили выполнение боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/8635

Рядовой Дорофеев Максим Рядовой Максим Дорофеев в составе боевого дозора патрулировал оборонительные позиции российских войск.

Во время обхода позиций Максим обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении наших войск.

Дорофеев незамедлительно сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.

Выстрелом из гранатомета Максим лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем диверсантами. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Максима Дорофеева позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/8657

Гвардии рядовой Вагизов Руслан Механик-водитель самоходного артиллерийского орудия гвардии рядовой Руслан Вагизов, действуя в составе артиллерийского расчета, выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений.

При переходе с основной на запасную огневую позицию боевая машина была обнаружена и подверглась атаке артиллерии противника с нескольких направлений одновременно.

Вагизов оперативно отреагировал на изменение обстановки и не смотря на плотный вражеский огонь смог вывести орудие из-под обстрела, сохранив жизни боевым товарищам и не допустив уничтожения военной техники. Это позволило своевременно развернуть самоходное орудие и получить данные для стрельбы.

Благодаря быстрым и решительным действиям гвардии рядового Руслана Вагизова, а также слаженной работе экипажа, расчет САУ оперативно развернулся на огневой позиции и ответным огневым ударом по противнику уничтожил артиллерийскую установку иностранного производства вместе с расчётом.

https://t.me/rabotaembrat/8636

Рядовой Ларионов Андрей Рядовой Андрей Ларионов в должности водителя-электрика ремонтного отделения выполнял задачи по подвозу боеприпасов и продуктов питания личному составу подразделений российских войск, находящихся в районе линии боевого соприкосновения.

Под непрерывным артиллерийским огнем противника Ларионов осуществлял непрерывный подвоз боеприпасов и продуктов питания личному составу, действующему на передовой, обеспечивая тем самым планомерное выполнение поставленных задач.

При выгрузке имущества на переднем крае Андрей попал под артиллерийский обстрел со стороны противника, в результате которого автомобиль был поврежден осколками. Быстро сориентировавшись в обстановке и определив характер повреждений рядовой Ларионов сумел в кратчайшие сроки устранить неисправность и продолжить выполнение задачи.

Благодаря самоотверженным действиям рядового Андрея Ларионова перебоев со снабжением военнослужащих группировки российских войск допущено не было.

https://t.me/rabotaembrat/8647

Младший лейтенант Герасименко Андрей Штурмовая группа под командованием младшего лейтенанта Андрея Герасименко выполняла боевую задачу по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.

Продвигаясь в район выполнения задачи, штурмовики обнаружили опорный пункт, на котором вооруженные боевики удерживали оборону на важном направлении наступления российских подразделений.

Благодаря проведённой разведке и скрытным действиям, подразделение незаметно подобралось к позициям врага, после чего атаковало.

В результате завязавшегося боестолкновения, несмотря на интенсивный обстрел, Герасименко с подчиненными прицельным огнём уничтожили три укрепленные огневые точки и до десяти боевиков, прорвав их оборону.

В ходе боя младший лейтенант Андрей Герасименко был ранен, но от эвакуации отказался, продолжив руководить подразделением и выполнять боевую задачу.

Смелые и решительные действия российской штурмовой группы способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений на данном направлении. В результате выполнения боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8651

Младший лейтенант Булакин Иван Мотострелковый взвод младшего лейтенанта Ивана Булакина выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований противника.

Враг, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринимал постоянные атаки на поселок.

Во время отражения очередной попытки противника вытеснить наши войска с занимаемых территорий Иван Булакин обнаружил вражеские дроны, направляющиеся в район расположения долговременных огневых точек российских войск. Младший лейтенант Иван Булакин, быстро сориентировавшись в обстановке, открыл огонь по беспилотникам украинских боевиков. Правильно выбирая позиции и метко ведя стрельбу из штатного оружия, Иван ликвидировал вражеские дроны на подлете к позициям ВС РФ.

Благодаря смелости и решительности младшего лейтенанта Ивана Булакина вражеские беспилотники не смогли достичь линии обороны наших войск и атаковать позиции, что спасло жизни личного состава и не позволило боевикам вытеснить наши войска с занимаемой территории.

https://t.me/rabotaembrat/8670

Рядовой Полухин Александр Рядовой Александр Полухин, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям при освобождении населенного пункта от украинских боевиков.

Используя колейный минный трал, экипаж танка Полухина, проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку.

Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп ВС РФ.

Благодаря слаженным действиям и прицельному нанесению огневого поражения экипажем танка рядового Полухина, противник был вынужден оставить занимаемые позиции и обратиться бегство, бросив раненых на поле боя.

Смелые и решительные действия рядового Александра Полухина способствовали освобождению поселка от вооруженных формирований противника.

https://t.me/rabotaembrat/8652

Пенсионер Сухоруков Юрий Пенсионер из Курской области спас десятки односельчан.

Когда Юрий Сухоруков из села Гуево понял, что находиться в родном селе стало опасно, принял решение вывозить семью, а затем организовал эвакуацию односельчан. Под его руководством более 60 человек смогли выбраться из опасного района: Юрий по телефону помогал им сориентироваться на местности.

Кстати, Юрий — ветеран Афгана. Как говорится, бывших офицеров не бывает!

https://t.me/heroesofZ/1110

Глава посёлка Теткино Призенко Сергей Глава посёлка Теткино Глушковского района Курской области Сергей Викторович Призенко и его команда эвакуируют мирных жителей.

Бабушка, которая помнит ещё Великую Отечественную войну, знает, чем н

https://t.me/heroesofZ/1084

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Меньшиков Максим Николаевич.

28.01.1980 - 22.12.2023 г.

Ефрейтор.

Позывной: "Князь".

36 ОМСБр. ШТОРМ.

Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_100215 Уроженец Заларинского района Анатолий Вергин из села Владимир погиб во время спецоперации на Украине.

Ему было 24 года.

Он служил по контракту на Сахалине.

В спецоперации на Украине участвовал 15 дней.

В Приангарье у Анатолия Вергина осталась молодая жена и родители.

https://vk.com/wall-34686469_87048 10 мая в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Бурятии

Отто Александр Викторович,

гвардии сержант, старшина десантно-штурмовой роты.

Ему было 32 года.

Александр Отто родился 5 мая 1990 года. Вырос в Прибайкальском районе, в 2007 году окончил Ильинскую среднюю школу. В школьные годы проявил себя активным, любознательным учеником, занимался спортом.

В 2017 году окончил Бурятский государственный университет, факультет физической культуры, спорта и туризма.

Затем поступил на военную службу.

У Александра Отто остались жена и маленькая дочь.

https://vk.com/wall-2178627_192922 Комаров Александр Геннадьевич

24.07.1986 года рождения, родился в г. Нижнекамск Республики Татарстан.

Доброволец.

Погиб под Угледаром 6 февраля 2023 года.

Награждён Орденом Мужества.

Александр Комаров ушел на службу добровольцем именного батальона «Алга». Пойти на фронт и встать на защиту Родины журналист решил с самого начала спецоперации, а объявление о частичной мобилизации лишь усилило его желание. Александр упорно добивался своей цели – прошел собеседования, медкомиссию. И вот в октябре ему объявили о том, что берут в ряды добровольцев батальона «Алга».

https://vk.com/wall-157274059_608093 Герасимов Андрей Леонидович -

младший сержант старший стрелок сапер, 3 парашютно-десантной роты, парашютно-десантного батальона 11 отдельной Гвардейской Десантно-Штурмовой Бригады, войсковая часть 32364

Герасимов Андрей Леонидович родился 8 сентября 1980 году в Харьковской области Новодолажского района в с.Новоселовка. Вырос в многодетной семье и был старшим братом.

В 1988-1996 гг. учился в Илькинской школе. С 1998-2000 г. служил в рядах Российской Армии. Получил профессию водителя, тракториста. В 2003 году женился. Был хорошим семьянином.

В 2005-2021 гг. был индивидуальным предпринимателем. Занимался личным подсобным хозяйством.

Андрей Леонидович показал себя инициативным и небезразличным к жизни села гражданином. Неоднократно оказывал действенную помощь в благоустройстве села. Состоял в патрульно-маневренной группе по пожарной безопасности на территории МО СП «Илькинское». Участвовал в соревнованиях по футболу, хоккею. С 1 сентября 2015 г. являлся членом ТОСа «Парк Вдохновения» МО СП «Илькинское».

Активно выражал свою гражданскую позицию.

20 июля 2022 года Андрей Леонидович добровольно пошел на военную службу для участия в СВО на Украине.

27 июля 2022 года принял первый бой.

28 сентября 2022 года Герасимов Андрей Леонидович погиб в ходе выполнения боевых действий на территории Украины в Херсонской области.

У него остались жена и трое детей.

https://vk.com/wall-75325494_16713 В ходе специальной военной операции на Украине 01.02.2023 года погиб

Зайцев Алексей Владимирович.

Погиб, как Герой, взяв первый удар на себя!

Зайцев Алексей Владимирович, родился 31.03.1978 года в Закаменском районе, пгт Баянгол. Закончил полных 11 классов. После школы уехал в Северобайкальский район, пгт. Нижнеангарск, где проработал до армии на стройке плотником. В 1996 году женился и был призван на срочную службу в сосновый бор "ОДШБ" в должности командира БМП, в звании сержанта.

В конце срочной службы участвовал в боевых действиях Чечни, получил контузию на оба уха. После окончания службы вернулся домой и продолжил работу на стройке. В 2000 году поступил в Железнодорожный колледж в Северобайкальском районе, получил специальность "Проводника " проработав некоторое время на железной дороге, с семьёй переехал в город Улан-Удэ. Там проработал охранником в сети магазинов "Титан". В 2009 году с семьёй переехал в Хоринский район, улус Барун-Хасурта, гурт Тахьяша, работал вахтовым методом и на базе этого прошёл обучение в учебном центре "Профессионал", где получил специальность "Машинист бульдозера " 8 разряда, и прошёл полный курс подготовки по специальности "Водитель погрузчика" 7 разряда.

18 апреля 2022 года ушёл добровольцем от отряда "Барс-1", вернулся 31 мая 2022 года и был предоставлен к награде ветерана боевых действий СВО.

13.09.2022 года заключил контракт с батальоном "Байкал" на пол года.

За проявленное мужество и отвагу награждён Орденом Мужества посмертно.

У Алексея остались жена, пятеро детей и внук. Для своей семьи был надежной опорой и прекрасным семьянином.

https://vk.com/wall-2178627_241965 Рагимов Радик Адыгезал Оглы

родился 01 января 1981 года в с. Арчивань Астаринского района Азербайджана.

В 1988г. поступил в 1-й класс МБОУ "Боброводворская СОШ" Губкинского района Белгородской области, которую окончил в 1999 г.

15 июня 1999г. Рагимов Радик был призван в ряды вооруженных сил "Воинская часть 3034" г. Ростов-на-Дону. Трижды принимал участие в боевых действиях по разрешению конфликта в Чеченской народной республике в 2000г., 2001г., 2005г. После окончания службы в рядах вооруженных сил до 2006 года, Рагимов Радик служил в полиции г.Губкин Белгородской области.

Рагимов Радик имел 3 нагрудных знака: 1.За службу на Кавказе, 2.Участник боевых действий, 3.Отличник милиции.

С 2011 года Рагимов Радик работал в МУП "Автодор" г. Губкина Белгородской области.

В сентябре 2022 года Рагимов Радик заключил контракт с Министерством Обороны РФ и начал проходить военную службу в войсковой части №34670 на должности командира отделения. 23 июня 2023г. весь полк был отправлен в ожесточённые бои под Макеевкой Донецкой Народной Республики.

1 июля в ожесточенных боях, при наступлении украинских войс Рагимов Радик получил тяжелое ранение. 2 июля в 9:00 во время оказания медицинской помощи начался миномётный обстрел со стороны украинских войс. Во время атаки практически никто не остался в живых, за исключением нескольких человек. 2 июля 2023 года старший сержант Рагимов Радик Адыгезал Оглы погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший сержант Рагимов Радик Адыгезал Оглы награждён орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-212657241_105157 Ижбаев Ринат Радикович.

26.11.1995 - 08.02.2023 г.

Кавалер двух Орденов Мужества.

Гвардии младший лейтенант.

Командир штурмового отряда.

90-я танковая дивизия.

Героически погиб под Кременной, прикрывая огнем боевых товарищей, предоставив им драгоценное время на спасение.

Ринат Радикович награждён медалью "За участие военной операции в Сирии".

Ведомственной наградой: медалью "За Воинскую Доблесть II степени".

Указом Президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке награждён медалью "Жукова".

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу".

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.

Вторым посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_100821 Руднев Алексей Николаевич.

09.07.1988 - 19.02.2024 г.

Позывной: "Белый".

Гвардии рядовой.

Штурмовик.

Геройски положил свою жизнь во имя долга, пал при захвате опорного пункта ВСУ в Новомихайловке.

На третий день кровопролитного сражения отважная команда штурмовиков оказалась под смертоносным огнем вражеского танка.

Они погибли в полном составе, оставив после себя только память о своих подвигах.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_100576 Афроськин Александр Владимирович.

19.02.1986 - 05.08.2024 г.

Боец добровольческой бригады "Невский".

За спиной у него была срочная служба в воздушно - десантных войсках, которая закалила его дух и привила навыки, необходимые для преодоления любых испытаний.

Подписав контракт через БАРС, Александр Владимирович прошёл интенсивную боевую подготовку.

Героически пал в бою, выполняя задание в ходе специальной военной операции под Соледаром.

https://vk.com/wall-214486361_100403

Доброволец Макаров Дмитрий В ходе специальной военной операции погиб уроженец Баунтовского эвенкийского района

Макаров Дмитрий Михайлович.

Макаров Дмитрий Михайлович родился 8 февраля 1982 года в с. Багдарин.

Учился в Багдаринской средней школе.

В декабре 2022 года добровольно вступил в ряды штурмового отряда.

Погиб при исполнении долга 4 мая 2023 года при взятии Бахмута.

Дмитрий Михайлович посмертно представлен к награждению медалью «За отвагу».

https://ok.ru/bauntovsky.evenkiyskyrayon/statuses/156700580294830

Военнослужащий Пономарев Алексей В селе Тетеревятка Жирновского района Волгоградской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 34-летним старшим стрелком Алексеем Пономаревым.

Алексей родился и вырос в селе Тетеревятка Жирновского района, а контракт с Минобороны заключил 15 мая в Самаре.

Извещение о гибели военнослужащего семья получила спустя месяц — 16 июня.

Семья осталась, жена, ребенок. Хоронили его родители.

Он закончил педагогический институт, ипотека у него была. Как всегда, денег не хватало, хотелось что-то для семьи сделать. Прощание прошло со всеми воинскими почестями, посмертно он награжден орденом Мужества.

https://t.me/geroirossii/7282

Прапорщик Мокрецов Дмитрий Мокрецов Дмитрий Сергеевич. Родился 19 июля 1988 г. в обычной семье в р.п. Павловск, Алтайского края. Как и все закончил школу, но подрастая, твёрдо решил связать свою жизнь со службой в армии. При начале СВО оказался в числе первых, кто поехал защищать рубежи нашей Родины.

2 года назад, 12 августа 2022 прапорщик Мокрецов Дмитрий Сергеевич погиб.

Он был замечательным другом, надёжным товарищем. Его утрата это большая потеря не только для его близких, для меня, но и для нашей страны. Он обладал качествами настоящего мужчины, был отличным командиром, патриотом. Его заслуги и успехи в военном деле были отмечены медалями Жукова, Суворова и орденом Мужества.

https://t.me/art_arta/1550

Доброволец Шишов Евгений Перечень образов, созданных Евгением Шишовым на экране, можно объединить определением «человек с ружьем». В августе 2024 года брутальный актер погиб с оружием в руках в боях под Курском.

Будущий артист родился в последний февральский день 1982 года в Выборге. В юности он занимался спортом.

Уроженец Выборга гордился дедом — командиром зенитного орудия. Фото предка, защищавшего Ленинград и тяжело контуженного на Синявинских высотах, Евгений разместил на своей странице во «ВКонтакте» 9 мая 2022 года.

Фильмография уроженца Выборга открылась в 2015 году эпизодической ролью в сериале «Морские дьяволы. Смерч-2». В 20-серийном криминальном детективе Максима Бриуса «Канцелярская крыса. Большой передел» Шишов сыграл бандита, а в фильме «Шугалей», среди продюсеров которого был Евгений Пригожин, — американского наемника.

В феврале 2024 года актер сделал себе своеобразный подарок на день рождения, подписав контракт с министерством обороны. По словам жены, Евгений рвался защищать интересы России с начала СВО, однако долго не мог пройти фильтр медкомиссии.

На спецоперации артист, взявший позывной Сталкер, остался тем же позитивным и любящим животных человеком, каким был в мирной жизни. Евгений приютил черных щенка и котенка.

Жизнь уроженца Выборга оборвалась 18 августа 2024 года. Причиной смерти Евгения, погибшего в возрасте 42 лет, стало осколочное ранение, мужчина скончался во время эвакуации в госпиталь.

Кроме дочери и жены, у Евгения Сергеевича остались мать и брат.

https://24smi.org/celebrity/357788-evgenii-shishov.html

Рядовой Серяков Сергей На Украине на спец. операции погиб калужанин

Серяков Сергей Валерьевич.

Удостоен орденом Мужества.

https://vk.com/wall-81543912_189277

Капитан Ершов Артём На Харьковском направлении, в ходе выполнения боевой задачи в районе Волчанска 12 июля 2024 года погиб командир роты 2-й гв. ОБрСпН

капитан Артем Ершов.

После школы служил срочную службу в морской пехоте Северного флота. Во время службы решил поступать в РВВДКУ, которое окончил в 2018 году. После выпуска был распределен во 2-ю ОБрСпН.

За время выполнения боевых задач в зоне СВО капитан Ершов был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова.

Посмертно представлен к званию Герою России.

https://t.me/okspn/32114 Имя героя СВО впервые в Петербурге присвоили избирательному участку

Избирательный участок № 1592 будет носить имя героя специальной военной операции Григория Чубко, решение было принято на заседании городской избирательной комиссии.

Григорий Вячеславович возглавлял Участковую избирательную комиссию №1592 с 2020 года. Как и многие неравнодушные Петербуржцы, он не смог остаться в стороне и отправился на фронт добровольцем.



Чубко наградили Ореденом Мужества посмертно.

https://t.me/sp_1703/60215 Петербуржец погиб в марте прошлого года при выполнении боевых задач.Чубко наградили Ореденом Мужества посмертно.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !