Сорок лет – перемен нет

«Ощущение отсутствующих побед во внешней политике, сочетается со слабостью руководства, и создаёт фон для недавней волны политических судебных процессов. Хотя бы потому, что Брежнев и его коллеги наверху не могут пристально следить за всеми деталями, различные бюрократические группы приобрели новый размах и силу. Среди них, конечно же, тайная полиция или КГБ. Тайная полиция имеет больше свободы действий, потому что те, кто подчеркивает важность зарубежных связей Москвы, потеряли влияние».

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Джозеф Крафт

16 октября 1978 года, The New Yorker Небольшое предисловие от Егора Сенникова. Текст, который вы можете прочитать ниже, был опубликован в журнале The New Yorker в октябре 1978 года, здесь вы можете найти ссылку на оригинальную публикацию. Его автор — Джозеф Крафт, известный американский журналист и спичрайтер, который в 1970–1980-х годах написал несколько объемных репортажей из Москвы. Ранее я переводил другой его текст, опубликованный в 1983 году. Я не использую эти переводы для заработка, моя цель — дать возможность русскоязычным читателям прочитать интересный репортаж и, своего рода, исторический документ.

Иллюстрация, открывающая оригинальную статью.

Одним прекрасным утром, если верить популярному в Москве анекдоту, главный идеолог Коммунистической партии Советского Союза Михаил Суслов позвонил министру иностранных дел Андрею Громыко и сообщил новость. «Брежнев умер», — сказал он. Громыко сначала потерял дар речи. А затем спросил: «Лично?»

В этом вопросе выражена — и, возможно, объяснена — ситуация, в которой сейчас находится Советский Союз. Здесь начался транзит власти, и все заинтересованные стороны понимают, что происходит. Сейчас страна застряла в своих прежних политических решениях и стратегиях. И хотя эти стратегии успешно реализовываются, страна стремится достигнуть целей, которые устаревают быстрее, чем страна к ним приближается. Такие безумные несоответствия характеризуют экономические и международные отношения, и даже в большей степени недавнюю волну политических судебных процессов. Если даже события ещё не вышли из-под контроля, то поводья ужасно растянуты, а само положение в Москве — странное.



Фото: архив “ИЗВЕСТИЯ”/Сергей Косырев Празднование 60-летия ВЛКСМ. Парад на Красной площади в Москве. 20–25 октября 1978 годаФото: архив “ИЗВЕСТИЯ”/Сергей Косырев

Безусловно, Леонид Брежнев — как Генеральный Секретарь партии, а с прошлого года — председатель Президиума Верховного Совета, а значит, и глава государства, — хозяин положения. Он произнес большую речь — отчет о сельском хозяйстве — на летнем пленуме ЦК партии 3 и 4 июля. Он председательствовал на сессиях марионеточного советского парламента, Верховного Совета, которые проходили 5 и 6 июля. Он, и только он один, неоднократно цитируется — часто полностью — в выступлениях других советских руководителей. Например, Громыко в своем докладе по внешней политике Верховному Совету назвал Брежнева «общепризнанным лидером Партии советских коммунистов и нашего социалистического государства и выдающимся политическим деятелем мирового масштаба, каждое слово которого, приковывает внимание всех мировых столиц и всех народов мира».

Политбюро ЦК КПСС на 1975 год

Первенство Брежнева резко контрастирует со слабостью всех возможных соперников. Из двенадцати других членов Политбюро трое — все они, кстати, старше Брежнева, которому 71 год, — хотят получить больше, чем имеют сейчас. Это Суслов, ветеран Политбюро, ему 75 лет; премьер-министр Алексей Косыгин, 74; и Арвид Пельше из Комитета партийного контроля, которому 78 лет. Практически ровесник Брежнева А. П. Кириленко, которому только что исполнилось 72 года, кажется, действует как его заместитель во внутренних делах и, как многие полагают, может быть его временным наследником.

Часть более молодых политиков ограничены особым характером своего жизненного опыта. Среди них Андрей Громыко; министр обороны Дмитрий Устинов; руководитель КГБ Юрий Андропов; и московский партийный руководитель Вячеслав Гришин. Два других члена, которые считаются потенциальными кандидатами на высший пост, имеют региональную базу поддержки, но у них мало сторонников в Москве: первый секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий и 55-летний Григорий Романов — самый молодой полноправный член Политбюро, который занимает пост первого секретаря в Ленинграде.

Михаил Горбачёв и Фёдор Кулаков.

До лета прошлого года ключевое значение во внутренних делах страны было у шестидесятилетнего Федора Кулакова единственного члена Политбюро, который был моложе семидесяти лет, и который был — наряду с Брежневым, Сусловым и Кириленко — крайне высокопоставленным членом ЦК партии. Кулаков отвечал за сельское хозяйство. Брежнев в своем последнем докладе по этому вопросу не только изложил некоторые неприятные факты, но и заявил, что Политбюро в прошлом году сочло своим долгом «создать компетентную комиссию» для подготовки дискуссий по сельскому хозяйству в ЦК. Заявление о том, что «компетентная комиссия» вторглась, по сути, на территорию, подведомственную Кулакову, заставило «кремленологов», как выразился один дипломат, «понизить шансы Кулакова на лидерство». 17 июля, через две недели после доклада Брежнева, Кулаков скончался после инфаркта.

Его похороны лишь подтвердили предположения о том, что Кулаков выпал из фавора: Брежнева не было на похоронах; как не было ни Косыгина, ни Суслова. «Это показывает, что значат актуарные расчеты в качестве ориентира для определения того, кто будет преемником», — заявил один иностранный чиновник.

Но хотя превосходство Брежнева не оспаривается, самочувствие его только ухудшается. Леонид Замятин, бывший директор информационного агентства ТАСС, который сейчас работает на Брежнева в ЦК в качестве директора Департамента международной информации и сопровождал его во всех его недавних поездках, как по России, так и за границу, признался мне в разговоре, что его босс мучается как от постоянных простуд, так и от проблем с деснами и зубами. Большинство дипломатов-резидентов сочли ошибочными сообщения о якобы неизлечимой болезни Брежнева, поступившие из Парижа и Бонна во время его государственных визитов во Францию ​​в июне 1977 года и Германию прошлой весной.

Но теперь даже они признают, что здоровье Брежнева ухудшается. Например, перед отъездом из Москвы на летние каникулы в Крым он появился на телевидении на церемонии чествования польского космонавта.

«Поляк говорил по-русски лучше, чем Брежнев», — заметил один дипломат, давно находящийся в Москве. «Брежнев выглядел ужасно, а звучал ещё хуже. Я даже не мог его понять. Он говорил так, как будто находился под водой».

Не нашёл видео общения Брежнева с Гермашевским — так звали польского космонавта — но вот видео той же поры, можно посмотреть на Брежнева в тот момент.

Сенатор Эдвард Кеннеди, который видел Брежнева 9 сентября, на следующий день после того, как он вернулся из отпуска, отметил, что он выглядит загорелым и здоровым. Но Кеннеди также отметил, что Брежневу нужны подготовленные тексты, даже тогда, когда он говорил на такие знакомые ему темы, как контроль над вооружениями, Китай и диссиденты.

В какой-то степени болезнь Брежнева замаскирована все более раздувающимся штатом помощников. В группу, возглавляемую Георгием Цукановым, входят эксперт по США и спичрайтер Андрей Александров-Агентов; эксперт по Европе Анатолий Блатов; специалист по Азии Евгений Самотейкин; заместитель по внутрипартийным делам Константин Черненко; заместитель по сельскому хозяйству Виктор Голиков; и Леонид Замятин, бывший руководитель ТАСС, который описал мне свою работу как «пропаганду в хорошем смысле слова — выяснение того, что другие говорят о нас, и согласование наших ответов на чужие заявление».

Часть команды Брежнева: Георгий Цуканов, Андрей Александров-Агентов, Анатолий Блатов и Евгений Самотейкин.

Как следует из анекдота о смерти Брежнева, все большую и большую нагрузку берут на себя его помощники. Например, российская реакция на выступление президента Картера в Аннаполисе 7 июня о советских отношениях, как известно, была порождена советниками Брежнева. Ответ появился относительно быстро (он был опубликован в «Правде» уже 17 июня) и касался широкого круга вопросов (в том числе отношений с Китаем и развития событий в Африке). Он был глубоко проработан, с учетом внутренних американских споров и, лично атакуя Збигнева Бжезинского, советника президента по вопросам национальной безопасности, заявлял об отступлении от политики президента Картера и пресмыкании перед «представителями групп, которые хотели бы подорвать политику разрядки». В нём почти не было марксистского жаргона, текст был острым и наполненным яркими метафорами. «Советский Союз, — говорилось в нем, — не принимает американское приглашение присутствовать на похоронах разрядки».

СССР, 1978 год.

Впрочем, какими бы агрессивными и талантливыми ни были помощники, они не могут, тем не менее, принимать новаторские решения. Советское руководство сейчас продолжает следовать курсу, установленному в первые годы Брежнева, даже тогда когда такой подход явно не работает.

Хороший пример — сельское хозяйство. Брежнев начал свой последний доклад Центральному Комитету по этому поводу со ссылкой на доклад, который он сделал сразу после смены Никиты Хрущева. «Нынешняя аграрная политика нашей партии проистекает, как известно, из мартовского пленума 1965 года», — заявил он. Затем он привёл множество статистических данных, показывающих, что сельское хозяйство значительно продвинулось вперед в период с 1965 по 1978 год.

Однако, несмотря на улучшения, Брежнев заявил, что советское сельское хозяйство оказалось ещё дальше от целей, поставленных им ещё в 1965 году. Он отметил, что производство мяса и молочных продуктов — это центральная составляющую «всего экономического развития страны и неуклонного роста материального благосостояния людей». Он признал, что «несмотря на заметный рост производства мяса… нынешний уровень развития животноводства не отвечает стремительно растущим потребностям».

Доклад Брежнева о сельском хозяйстве.

Частично причина заключалась в плохом транспорте и неэффективном использовании техники. Но основная причина заключалась в том, что «дефицит зерна, особенно фуражного, все еще имеет место», потому что «спрос на него растет быстрее, чем производство». Каким бы разрушительным ни было это признание, Брежневу нечего было предложить. Политики, кроме развития того же, что он предлагал раньше. «Логический вывод, — сказал он, — [состоит] в том, что политика, сформулированная на мартовском пленуме 1965 года… должна быть продолжена».

Сельское хозяйство определяет внешнюю политику. Четыре из шести последних урожаев в России дали стране меньше зерна, чем она потребляет, что заставило руководство импортировать зерна всё больше — в основном из США и за твердую валюту.

В 1980 году США введут против СССР санкции (из-за войны в Афганистане), жертвой падут и поставки зерна. На обложке журнала Time заголовок, который гласит: “Зерно — это оружие”.

В период с 1 октября 1977 года по 30 сентября 1978 года русские импортировали 20 миллионов тонн зерна, в том числе 15 миллионов из Америки; общая стоимость импортированного зерна составила почти 2 миллиарда долларов.

Спрос на твердую валюту усиливается из-за замедления темпов роста советской промышленности (с ежегодных темпов роста с шести процентов в начале 1970-х годов он снизился до четырех процентов в настоящее время) и ее неспособности производить передовые технологии — например, современные компьютеры. Добавьте к этому обострение отношений с Китаем, и вы получите рецепт брежневской внешней политики.

Разрядка может казаться американцам нечеткой концепцией, но ее основные черты хорошо понятны. Акцент делается на избежание прямой конфронтации с Западом, чтобы способствовать укреплению советской экономики и дать России возможность развязать руки в отношениях с Китаем. За последние шесть лет русские подписали соглашения о торговом и технологическом обмене со всеми ведущими промышленными странами.

Ряд других соглашений касается сохранения статус-кво в Европе и сдерживает конкуренцию с США в области ядерных вооружений. В Московском договоре 1970 года Западная Германия согласилась не применять силу для возвращения территорий, захваченных во время Второй мировой войны. В Хельсинкском соглашении 1975 года Соединенные Штаты, Канада и все страны Европы — в обмен на советские обязательства в отношении передвижения войск и определенных прав человека — приняли принцип, согласно которому для изменения границ на континенте не должна применяться сила.

На московском саммите в 1972 году Брежнев и президент Никсон подписали договоры (известные как ОСВ-1), которые временно ограничили наступательное ядерное оружие и ограничили количество систем противоракетной обороны, которые две страны будут строить, тем самым гражданское население каждой страны становится заложником ракет другой страны. В 1974 году на саммите во Владивостоке Брежнев и президент Форд установили руководящие принципы для ОСВ-1, которая будет действовать до 1985 года и введёт равное количество пусковых систем для обеих сторон.

Президент США Джеральд Форд и генеральный секретарь Леонид Брежнев во Владивостоке.

Но, избегая прямой конфронтации с Западом, особенно в области стратегических вооружений, русские почувствовали, что разрядка дает им право конкурировать в остальном мире, особенно в Африке и Азии, и продолжать наращивание обычных сухопутных и военно-морских сил.

Как заявил Брежнев на XXV съезде партии в 1976 году, «мы не скрываем того факта, что рассматриваем разрядку как способ создания более благоприятных условий или мирного социалистического и коммунистического строительства».

Многие западные послы работающие в Москве, считают — некоторые из них гораздо сильнее убеждены в этом, чем даже правительства их стран, — что в прошлом году политика разрядки дала хорошие результаты для Советского Союза. Иностранные дипломаты ссылаются на советско-кубинские войска, размещённые в Анголе после того, как эта африканская страна получила независимость от Португалии в 1975 году; 17 тысяч кубинских солдат, переброшенных российскими самолетами в Эфиопию осенью 1977 года; перевороты, которые привели коммунистов к власти в Афганистане в апреле этого года и помогли укрепить власть над Южным Йеменом в июне; преимущество, которое сейчас есть у русских для использования внутренних проблем в Иране и на юге Африки.

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Некоторые местные послы даже видят в этой цепочке событий поэтапное развертывание генерального плана. Один западноевропейский посол говорит о советской внешней политике: «Художник-пуантилист в конце концов создаёт портрет». Однако советские чиновники не выказывают никаких признаков дерзости или триумфа.

Речь Громыко перед Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 26 сентября была примечательна в основном приступом головокружения, заставившим его остановиться на середине. Его июльский доклад Верховному Совету по внешней политике казался почти карикатурой на его обычный невозмутимый стиль. Из галереи, которая недавно была открыта для присутствия иностранных журналистов, я видел, как многие делегаты зевали, читали бумаги, рисовали, шептались, а иногда даже дремали, когда он говорил об отношениях с двумя историческими врагами — Западной Германией, которую Брежнев посетил в мае, и Турцией, премьер-министр которой Бюлент Эджевит приехал сюда в июне.

Пожалуй, наиболее примечательно то, что спустя 60 лет после революции, министр иностранных дел СССР по-прежнему говорил будто защищаясь, настойчивым тоном человека, желающего быть посторонним. Громыко назвал своим крупным достижением «разного рода связи» с «более чем сотней» государств. «СССР, — сказал он так, словно это было большим делом, — теперь является участником почти десяти тысяч существующих международных договоров и соглашений».

«Защищающаяся интонация» доминировала и в моем длинном интервью, которое я взял у пресс-атташе Брежнева Леонида Замятина. Он — высокий, красивый мужчина, с короткой прядью седых волос, которую он постоянно откидывает со лба. Замятин принял меня в просторном угловом офисе в штаб-квартире Центрального комитета КПСС.

После обмена формальными любезностями он погрузился в точечное опровержение обвинений в том, что Россия проводит агрессивную политику в Азии и Африке. Он утверждал, что перевороты в Афганистане и Южном Йемене были предприняты местными лидерами в порядке самообороны против попыток их уничтожить. Он утверждал, что русские и кубинцы поддержали одну сторону конфликта Анголе из-за того, что США и ЮАР поддержали другую. По его словам, русские пришли на помощь Эфиопии только после того, как США попытались подорвать влияние Советского Союза в соседнем Сомали и дали сомалийцам зеленый свет на вторжение в Эфиопию.



© Владимир Мусаэльян, Валентин Черединцев/ТАСС Леонид Митрофанович Замятин (1922–2019), член ЦК КПСС, в 1977–1978 годах являлся руководителем авторской группы, работавшей над воспоминаниями Брежнева. Фото — 1978 год© Владимир Мусаэльян, Валентин Черединцев/ТАСС

Советские офицеры в Анголе «Истории о советском вмешательстве в дела Африки — это просто пропаганда», — сказал он. «Мы всегда поддерживали деколонизацию в Африке. Когда наших консультантов приглашают для помощи, мы всегда их отправляем. Но администрация Картера преувеличивает эти усилия. Для нас невозможно серьезно отнестись к обвинениям в советском вмешательстве в дела Африки. Трудно поверить, что Картер верит в это. Либо у него ненадежные источники информации, либо он пытается подорвать процесс разрядки, заявляя о советском вмешательстве. Зачем ему это делать? Что ж, все это происходит в момент начала американской избирательной кампании. Администрации нужна радикальная линия, которая помогла бы противостоять требованиям правых, которые считают, что Картер должен энергичнее выступать против Советского Союза, поэтому помощники Картера теперь становятся большими католиками, чем Папа».

Замятин, конечно, по его собственному признанию, специалист по пропаганде. То, что он говорит — это официальная позиция Москвы. Тем не менее, в его словах была по крайней мере одна оговорка, которая подсказала мне, что российские чиновники придают делам в Африке не самый большой приоритет. Дважды Замятин говорил о Судане, имея в виду Сомали. Когда я указал на ошибку, он пожал плечами, как будто это не имело большого значения. Его пожатие плечами напомнило мне, как один мой русский друг пожал плечами, когда я сообщил ему об американские подозрениях на тему советских достижений в Африке. «Нас пригласили в Африку, — сказал мой друг, — а потом нас попросят оттуда».

Еще одна причина, по которой советские официальные лица не могут быть в восторге от успехов в Анголе, Эфиопии, Южном Йемене и Афганистане, заключается в том, что прогресс в одном регионе сопровождается неудачами на Ближнем Востоке и в трех наиболее важных странах в мире — Китае, Японии и США.

Советские ЗРК “Куб” на параде в Египте по случаю третьей годовщины арабо-израильской войны 1973 года. 1976 год. © AP Photo

Русские добивались возвращения на Ближний Восток с тех пор, как президент Анвар Садат изгнал их военных советников из Египта в 1972 году. Они ликовали, когда госсекретарь Сайрус Вэнс и Громыко, достигнув соглашения об основных принципах всеобъемлющего мира между Израилем и арабами, опубликовали 3 сентября прошлого года призыв вновь созвать Женевскую мирную конференцию. Но президент Садат отказался от этого предложения, согласившись, во время своего визита в Иерусалим 19 ноября, с предложениями о сепаратном мире с израильтянами.

Через год после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве президент Египта Анвар Садат посетил Москву. На фото: Алексей Косыгин, Михаил Суслов и Андрей Громыко встречают Садата во Внуковском аэропорту, 1972 год © Фотохроника ТАСС/Владимир Мусаэльян

Саммит в Кэмп-Дэвиде в прошлом месяце фактически обеспечил мир в регионе без участия русских. Сам Брежнев подтвердил представления о неудачах русских.

В своей речи в Баку 22 сентября Брежнев так сказал о саммите в Кэмп-Дэвиде: «Независимо от того, какие „рамки“ используются для отдельного договора, который прикрывает капитуляцию одной стороны и консолидирует результаты агрессии другой стороны — агрессию Израиля — он может только сделать ситуацию на Ближнем Востоке даже более взрывоопасной».

Что касается Китая, то ещё до того, как Мао Цзэ-дун умер, Москва опасалась, что его преемником станет г-жа Мао и ее соратники, которых позже окрестили «Бандой четырех». Эта группа, как мне однажды объяснил эксперт по Китаю в МИД СССР, не только наследует антисоветским предрассудкам Мао, но и может действовать «горячо и даже капризно».