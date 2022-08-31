83 года назад началась Вторая мировая война

Ненужная война

Вторая мировая в цифрах и фактах

«Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.»

Эрнест Хемингуэй из предисловия к книге "Прощай, оружие!"

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. В ней принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.

Какую цену заплатило международное сообщество за то, что не смогло предотвратить Вторую мировую войну, и какие выводы были сделаны по ее итогам – в материале ТАСС.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ВОЙНЕ

Члены национал-социалистической партии приветствуют Гитлера в берлинском отеле "Кайзерхоф" после его назначения рейхсканцлером, 30 января 1933 года (AP Photo)

«Президент Рузвельт сказал мне однажды, что он публично просил вносить предложения относительно названия, которое должно быть присвоено этой войне. Я тотчас же предложил свое: "Ненужная война". Войну, которая совсем недавно разрушила то немногое, что уцелело от мира после предыдущей битвы, легче было остановить, чем любую другую. Несмотря на все усилия и жертвы, принесенные сотнями миллионов людей, несмотря на победу правого дела, мы все еще не обрели мира и безопасности и нам грозят опасности, большие чем те, которые мы преодолели.»

Уинстон Черчилль. "Вторая мировая война"

Приход Гитлера к власти в Германии

В 1930 г. в связи с мировым кризисом в Германии обострилась политическая и экономическая ситуация. Правительство социал-демократа Германа Мюллера не могло решить проблемы, связанные с растущей безработицей. На этом фоне укрепились позиции ультраправых партий, в первую очередь Национал-социалистической немецкой рабочей партии, возглавляемой Адольфом Гитлером. По итогам выборов в рейхстаг в сентябре 1930 г. нацисты оказались на втором месте после СДПГ. В июне 1932 г. президент Пауль фон Гинденбург назначил канцлером Франца фон Папена, который поддерживал нацистскую партию, вследствие чего по стране прокатилась волна фашистских выступлений. В ответ компартия развернула антифашистскую кампанию, ее влияние росло, что противоречило интересам крупного капитала. В итоге была ускорена передача власти нацистам. 30 января 1933 г. Гитлер был назначен рейхсканцлером. В стране установилась фашистская диктатура.

Гражданская война в Испании

17 июля 1936 года началась Гражданская война в Испании. В ходе этого конфликта сторонники военно-националистической диктатуры под командованием мятежного генерала Франсиско Франко, поддерживаемые фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, выступили против республиканского правительства страны.

Историки отмечают, что именно на примере испанской войны будущая гитлеровская коалиция смогла проверить, как далеко страны Запада могут пойти ради обеспечения безопасности в Европе.

США, Франция и Великобритания под видом "невмешательства" держали свои рынки оружия закрытыми для республиканцев, в то время как Франко через Португалию и порты, находившиеся в его руках, получал все новые военные грузы и войска из Германии и Италии.

«Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине - где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил.»

Джордж Оруэлл. "Вспоминая войну в Испании"

Сторонники Франко перед сражением за Мадрид (AP Photo)

Ввиду этого советское правительство 23 октября 1936 г. официально заявило, что оно не может считать себя связанным соглашением о нейтралитете.

• В 1936-39 гг. в Испании находилось около 600 военных советников; до 3,5 тыс. советских граждан непосредственно участвовали в испанских событиях.

• Коминтерн инициировал создание интернациональных бригад, в составе которых воевали около 40 тыс. иностранцев из 54 стран мира.

• Советский Союз оказал также испанскому народу значительную материальную помощь. По всей стране шел сбор средств для Испании. В течение нескольких дней июля 1936 года было собрано 12 млн рублей, а к концу октября эта цифра возросла до 47 млн.

• За три года войны в Испанию из Советского Союза было поставлено: 648 самолетов, 347 танков (по другим сведениям, 362), 60 бронеавтомобилей, 1 186 орудий, 340 минометов, 20 486 пулеметов, 497 813 винтовок, 862 млн патронов, 3,4 млн снарядов, 110 автомобилей, 4 торпедных катера.

Война в Испании завершилась 1 апреля 1939 г. В результате Испанская Республика была ликвидирована, в стране была установлена диктатура Франсиско Франко. В будущей Второй мировой войне Испания официально не участвовала – 4 сентября 1939 г. Франко подписал декрет о нейтралитете, однако 12 июня 1940 г. статус нейтралитета был заменен статусом "невоюющей стороны". Из сторонников правящей партии "Испанская фаланга" в июне 1941 г. была сформирована добровольческая дивизия (Голубая дивизия), которая воевала вместе с фашистами на территории СССР, в том числе участвовала в блокаде Ленинграда. Была расформирована в 1943 г.

Антикоминтерновский пакт

25 ноября 1936 г. Германия и Япония заключили в Берлине договор о совместной деятельности в борьбе против Коммунистического Интернационала (Коминтерна) с целью не допустить распространения коммунистической идеологии в мире.

В ноябре 1937 г. к пакту присоединилась Италия, в феврале 1939 г. - Венгрия и Маньчжоу-го (государство, образованное Японией на оккупированной территории Маньчжурии), в марте 1939 г. - франкистская Испания. В ноябре 1941 г. пакт был продлен на 5 лет, тогда же к нему присоединились Финляндия, Румыния, Болгария, а также существовавшие на оккупированных немцами территориях марионеточные правительства Хорватии, Дании, Словакии и образованное японцами на оккупированной ими части Китая правительство Ван Цзинвэя.

Присоединение Австрии к Германии (аншлюс)

Аншлюс стал частью официального внешнеполитического курса, проводимого Гитлером. В 1937 г. некоторые лидеры стран-победительниц в Первой мировой войне допустили возможность присоединения Австрии к Германии, что было запрещено Версальским договором и другими документами. Канцлер Австрии Курт Шушниг назначил на 13 марта 1938 г. плебисцит, на котором должен был быть поставлен вопрос: желает ли народ иметь "независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию". Гитлер в ответ отдал приказ о мобилизации армии для вторжения в Австрию. В ночь на 12 марта германские войска вошли на территорию страны, австрийская армия капитулировала, не оказав сопротивления. 13 марта 1938 г. был опубликован закон "О воссоединении Австрии с Германской империей", согласно которому Австрия стала германской землей.

Передача Германии Судет

Немецкие войска пересекают границу с Чехией после передачи Судет Германии, октябрь 1938 года (AP Photo)

К 1938 г. Судетская область была одной из наиболее экономически развитых в Чехословакии. В области проживали 2,8 млн этнических немцев, большая часть которых считала, что их притесняет славянское население. Под влиянием национал-сепаратистской Судетско-немецкой партии они требовали воссоединения с Германией. В феврале 1938 г. Гитлер обратился к рейхстагу с призывом "обратить внимание на ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии". 13 сентября в области вспыхнул мятеж, спровоцированный судетскими фашистами. 15 сентября в Баварии состоялась встреча британского премьер-министра Невилла Чемберлена с Гитлером, в ходе которой Чемберлен дал принципиальное согласие на присоединение области к Германии. 18 сентября на англо-французских консультациях была достигнута аналогичная договоренность. СССР был готов оказать Чехословакии помощь, однако 21 сентября президент Эдвард Бенеш принял ультиматум. 30 сентября в Мюнхене на встрече Гитлера с премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии Невиллом Чемберленом, Эдуардом Даладье и Бенито Муссолини было подписано соглашение, согласно которому Чехословакия должна была передать Судетскую область Германии с 1 по 10 октября 1938 г.; территориальные притязания Венгрии и Польши должны были быть удовлетворены в течение трех месяцев за счет Чехословакии. В 1939 г. Чехословакия была оккупирована Германией.

"Стальной пакт"

Германо-итальянский договор о союзе и дружбе, подписанный 22 мая 1939 г. в Берлине, содержал обязательства сторон о взаимопомощи и союзе в случае военных действий с любой третьей страной и договоренности о широком сотрудничестве в военной и экономической сферах. Второе название документа - "Стальной пакт" - было призвано показать нерушимость союза фашистских Германии и Италии.

Пакт Молотова-Риббентропа

После подписания пакта Молотова-Риббентропа в Москве. На фото (справа налево): Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин, Иоахим фон Риббентроп и Фридрих Гаусс (AP Photo)

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 г. председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. Стороны обязывались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств - участников договора.

Параллельно с переговорами о пакте СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи. Британская сторона при этом первоначально не имела официальных полномочий на ведение переговоров и затягивала процесс; кроме того, представители Великобритании и Германии втайне от советской стороны вели совместные переговоры в Лондоне. Подписание договора между СССР и Германией привело к концу советско-франко-британских переговоров.

К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае "территориально-политического переустройства". В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР. Граница интересов в Польше проводилась по рекам Нарев, Висла и Сан. Согласно протоколу, вопрос независимости Польского государства мог быть "окончательно выяснен в течение дальнейшего политического развития".

Текст договора о ненападении публиковался в советской прессе, но факт существования дополнительного протокола категорически отрицался Советским Союзом вплоть до конца 1980-х гг.

Пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе 28 сентября 1939 г. утратили силу 22 июня 1941 г. после нападения Германии на Советский Союз.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Немецкие солдаты сносят пограничные заграждения на германо-польской границе 1 сентября 1939 года (AP Photo)

После подписания пакта Молотова-Риббентропа и передачи Германии Судетской области Гитлер считал, что обезопасил себя от вмешательства СССР, а также Франции и Великобритании в войну против Польши.

31 августа 1939 г. Гитлер подписал секретную директиву № 1 "По ведению войны", в которой сообщалось: "На Западе важно, чтобы ответственность за начало военных действий падала полностью на Францию и Англию…"

Формальным поводом к войне стали организованные спецподразделениями СС провокации на польско-немецкой границе.

1 сентября в 4 часа 45 мин. немецкие войска без объявления войны начали наступление. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Вторая мировая война началась.

«Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика - целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади...»

Антуан де Сент-Экзюпери. "Военный летчик"

Дальневосточная версия начала войны

Танковая атака Красной армии. Халхин-Гол, август 1939 года (Фотохроника ТАСС)

В современной историографии появилось мнение, что началом Второй мировой войны следует считать не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937. В этот день расквартированные в окрестностях Пекина японские войска спровоцировали столкновение с китайскими частями.

Необъявленная война Японии против Китая началась еще в 1931 году, а к 1937-му под контролем Императорской армии оказалась не только Маньчжурия, но и провинции Северного Китая.

Сразу после провокации 7 июля японские войска перешли в наступление и до конца июля захватили Пекин и Тяньцзинь. На помощь Китаю пришел СССР, на Западе японскую агрессию проигнорировали.

За первые четыре года войны Китай получил от СССР свыше тысячи самолетов и артиллерийских орудий, десятки новейших танков Т-26, почти 10 тыс. пулеметов, 110 тыс. винтовок и другое вооружение. Весной 1938 года началось прямое участие советских военных специалистов и инструкторов в планировании и проведении боевых операций. С японскими пилотами сражались 2 тыс. советских летчиков-добровольцев, каждый 10-й из них погиб в боях. 14 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Операции Красной армии в 1938 году на советско-маньчжурской границе в районе озера Хасан и бои на границе Монголии с Маньчжоу-го в районе реки Халхин-Гол в 1939 году оказали существенную поддержку Китаю. В то же время непрекращающееся сопротивление китайских войск японцам стало одним из факторов, почему Япония так и не открыла боевые действия против СССР, несмотря на давление Берлина.

Берлинский пакт

27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали Берлинский (Тройственный) пакт, который предусматривал разграничение зон влияния между странами "оси" при установлении нового мирового порядка. Германии и Италии отводилась ведущая роль в Европе, а Японии - в Азии. Кроме того, договор закреплял взаимные обязательства сторон в оказании политической, экономической и военной помощи. В целом этот документ завершил формирование фашистского блока. В 1940-1941 гг. к нему присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Таиланд, марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-го и прояпонское правительство Ван Цзинвэя в Китае.

22 июня 1941 года после нападения Германии в войну официально вступил СССР, а 7 декабря после атаки на Перл-Харбор - США. Также с этого момента японо-китайская война считается частью Второй мировой.

«Когда началась война, прохожие на улицах Москвы стали разговорчивее друг с другом.

Под оркестр или молчащим строем, или с песней батальоны мужчин уходили вдоль по улице на войну. И все мы останавливались, застревали на этих прежних улицах под током высокого напряжения войны. Застигнутый на тротуаре старик в чесучовом, царского времени пиджаке, заслышав солдатский чеканный шаг, вздрагивал, остановившись, вскинув голову...

Остановленный на перекрестке мотоциклист, красивый малый, не слезая с седла, пережидал, когда пройдет колонна, и громко, беспечно, от души пел:

Фашисты отступа-али,

Мы двигались вперед…

Но вот на площади першит в репродукторе, и прихлынувшие к нему с тротуара люди смотрят в его черную пасть. Он заглатывает наше дыхание, наше сердцебиение и выталкивает из пасти: сегодня нашими войсками оставлен город…»

Военная переводчица и писательница Елена Ржевская. "За плечами XX век"

Основные сражения

За шесть лет войны выделяется 5 театров военных действий.

• Западноевропейский: Западная Германия, Дания, Норвегия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Великобритания (авиабомбардировки).

• Восточноевропейский: СССР (западная часть), Польша, Финляндия, Северная Норвегия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия (восточная часть), Восточная Германия.

• Средиземноморский: Югославия, Греция, Албания, Италия, средиземноморские острова (Мальта, Кипр и пр.), Египет, Ливия, Французская Северная Африка, Сирия, Ливан, Ирак, Иран.

• Африканский: Эфиопия, Итальянское Сомали, Британское Сомали, Кения, Судан, Французская Западная Африка, Французская Экваториальная Африка, Мадагаскар.

• Тихоокеанский: Китай, Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), СССР (Дальний Восток), Алеутские острова, Монголия, Гонконг, Французский Индокитай, Бирма, Андаманские острова, Малайя, Сингапур, Саравак, Голландская Ост-Индия, Сабах, Бруней, Новая Гвинея, Папуа, Соломоновы Острова, Филиппины, Гавайские острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй, Марианские острова, Каролинские острова, Маршалловы острова, Острова Гилберта.

Капитуляция Германии

30 апреля 1945 г. в Берлине в бункере под рейхсканцелярией покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер. Решение покончить с собой было принято им в ночь с 28 на 29 апреля, когда центр Берлина находился уже в достаточно плотном кольце советских войск.

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Ровно в полночь московского времени, как это было оговорено заранее, участники церемонии – представители СССР, США, Великобритании и Франции вошли в зал. Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Георгий Жуков открыл заседание словами: "Мы, представители Верховного главнокомандования советских вооруженных сил и Верховного командования союзных войск, уполномочены правительствами стран антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования". Затем в зал были приглашены представители немецкого командования.

«Выехав из города, еще на полдороге к штабу фронта мы сразу и услышали, и увидели отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами. И поняли, что война кончилась. Ничего другого это не могло значить. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить "виллис" и вылезти. У меня начались какие-то спазмы в горле и пищеводе, стало рвать слюной, горечью, желчью. Не знаю отчего. Наверное, от нервной разрядки, которая выразилась таким нелепым образом. Все эти четыре года войны в разных обстоятельствах я очень старался быть сдержанным человеком и, кажется, действительно был им. А здесь в момент, когда вдруг понял, что война кончилась, что-то стряслось - нервы сдали. Товарищи не смеялись и не подшучивали, молчали.»

Константин Симонов. "Разные дни войны. Дневник писателя"

Как советские войска освобождали Европу

Капитуляция Японии

Условия капитуляции Японии были выдвинуты в Потсдамской декларации, подписанной 26 июля 1945 г. правительствами Великобритании, США и Китая. Однако японское правительство отказалось принять их.

Ситуация изменилась после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также вступления в войну против Японии СССР (9 августа 1945 г.).

Но, даже несмотря на это, члены Высшего военного совета Японии не были склонны принять условия капитуляции. Некоторые из них полагали, что продолжение боевых действий приведет к значительным потерям советских и американских войск, что позволит заключить перемирие на выгодных для Японии условиях.

9 августа 1945 г. премьер-министр Японии Кантаро Судзуки и ряд членов японского правительства обратились к императору с просьбой вмешаться в ситуацию с целью скорейшего принятия условий Потсдамской декларации. В ночь на 10 августа император Хирохито, разделявший страх японского правительства перед полным уничтожением японской нации, обязал Высший военный совет пойти на безоговорочную капитуляцию. 14 августа была записана речь императора, в которой он объявил о безоговорочной капитуляции Японии и прекращении войны.

В ночь на 15 августа ряд офицеров министерства армии и служащих Императорской гвардии совершили попытку захватить императорский дворец, взять императора под домашний арест и уничтожить запись его речи с целью не допустить капитуляции Японии. Мятеж был подавлен.

В полдень 15 августа речь Хирохито была передана по радио. Это стало первым обращением императора Японии к простым людям.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури". Это поставило точку в самой кровопролитной войне XX века.



Американцы читают сообщение о готовности Японии принять безоговорочную капитуляцию. Нью-Йорк, август 1945 года (AP Photo/Harry Harris)

ПОТЕРИ СТОРОН

Союзники

• СССР

С 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 26,6 млн человек. Общие материальные потери - $2 трлн 569 млрд (около 30% всех национальных богатств); военные расходы - $192 млрд в ценах 1945 г. Разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий.

• Китай

С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне против Японии погибли от 3 млн до 3,75 млн военнослужащих и порядка 10 млн человек гражданского населения. Всего за годы войны с Японией (с 1931 по 1945 гг.) потери Китая составили, согласно официальной китайской статистике, более 35 млн военных и гражданских.

• Польша

С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли порядка 240 тыс. военнослужащих и около 6 млн гражданских лиц. Территория страны была оккупирована Германией, действовали силы сопротивления.

• Югославия

С 6 апреля 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 446 тыс. военнослужащих и от 581 тыс. до 1,4 млн гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовали отряды сопротивления.

• Франция

С 3 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли 201 568 военнослужащих и около 400 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовало движение сопротивления. Материальные потери - 21 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Великобритания

С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 382 600 военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. Материальные потери - около 120 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• США

С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 407 316 военнослужащих и около 6 тыс. гражданских лиц. Затраты на военные действия - порядка 341 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Греция

С 28 октября 1940 г. по 8 мая 1945 г. погибли около 35 тыс. военнослужащих и от 300 до 600 тыс. гражданских лиц.

• Чехословакия

С 1 сентября 1939 г. по 11 мая 1945 г., по разным оценкам, погибли от 35 тыс. до 46 тыс. военнослужащих и от 294 тыс. до 320 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией. Добровольческие части сражались в составе вооруженных сил союзников.

• Индия

С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 87 тыс. военнослужащих. Гражданское население прямых потерь не понесло, но ряд исследователей считает прямым следствием войны гибель от 1,5 до 2,5 млн индийцев во время голода 1943 г. (был вызван ростом поставок продовольствия британской армии).

• Канада

С 10 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 42 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. 600 моряков торгового флота. Материальные потери составили около 45 млрд долларов США в ценах 1945 г.

«Я видел женщин, они плакали о погибших. Они плакали, потому что мы слишком много врали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли не вернуться.»

Антуан де Сент-Экзюпери. "Цитадель"

Военное кладбище во Франции. 6 июня 1945 года (AP Photo)

Гитлеровская коалиция (страны "оси")

• Германия

С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 3,2 до 4,7 млн военнослужащих, потери гражданского населения составили от 1,4 млн до 3,6 млн человек. Затраты на военные действия - порядка 272 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Япония

С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 1,27 млн военнослужащих, небоевые потери - 620 тыс., ранены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; потери гражданского населения - 380 тыс. человек. Военные расходы - 56 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Италия

С 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих, пропали без вести 131 тыс. Потери гражданского населения - от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Военные расходы - порядка 94 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Венгрия

С 27 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 120 тыс. до 200 тыс. военнослужащих. Потери гражданского населения - около 450 тыс. человек.

• Румыния

С 22 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 520 тыс. военнослужащих и от 200 тыс. до 460 тыс. гражданских лиц. Румыния первоначально была на стороне стран "оси", 25 августа 1944 г. объявила войну Германии.

• Финляндия

С 26 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г. погибли порядка 83 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. гражданских лиц. 4 марта 1945 г. страна объявила войну Германии.

«Это те города, где мы наш "хайль"

Ревели в честь разрушителей мира,

И наши города теперь лишь часть

Всех городов, разрушенных нами.»

Бертольд Брехт

До сих пор достоверно оценить материальные потери, понесенные странами, на территории которых шла война, не представляется возможным.

За шесть лет тотальному разрушению подверглось множество крупных городов, в том числе и некоторые столицы государств. Масштаб разрушений был таков, что после окончания войны эти города строились практически заново. Многие культурные ценности были безвозвратно утрачены.

ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин (слева направо) на Ялтинской (Крымской) конференции (Фотохроника ТАСС)

Послевоенное устройство мира союзники по антигитлеровской коалиции начали обсуждать еще в разгар боевых действий.

14 августа 1941 г. на борту военного корабля в Атлантическом океане близ о. Ньюфаундленд (Канада) президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали т. н. "Атлантическую хартию" - документ, декларирующий цели двух стран в войне против нацистской Германии и ее союзников, а также их видение послевоенного устройства мира.

24 сентября 1941 г. к этой декларации присоединился СССР.

1 января 1942 года Рузвельт, Черчилль, а также посол СССР в США Максим Литвинов и представитель Китая Сун Цзы-вэнь подписали документ, который впоследствии стал известен как "Декларация Объединенных Наций". На следующий день декларация была подписана представителями еще 22 других государств. Были взяты обязательства приложить максимум усилий для достижения победы и не заключать сепаратный мир. Именно с этой даты ведет свою летопись Организация Объединенных Наций, хотя окончательная договоренность о создании этой организации была достигнута только в 1945 году в Ялте в ходе встречи руководителей трех стран антигитлеровской коалиции - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Было условлено, что в основу деятельности ООН будет положен принцип единогласия великих держав - постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето.

Всего в ходе войны состоялись три встречи в верхах.

Первая прошла в Тегеране 28 ноября - 1 декабря 1943 г. Основным вопросом стало открытие второго фронта в Западной Европе. Было также решено привлечь к антигитлеровской коалиции Турцию. Сталин дал согласие объявить войну Японии после завершения военных действий в Европе.

«Я считаю неизбежным, что Россия станет величайшей в мире сухопутной державой после этой войны, так как в результате этой войны она отделается от двух военных держав - Японии и Германии, которые на протяжении жизни нашего поколения наносили ей такие тяжелые поражения. Однако я надеюсь, что "братская ассоциация" Британского Содружества наций и Соединенных Штатов, а также морская и воздушная мощь могут обеспечить хорошие отношения и дружественное равновесие между нами и Россией, хотя бы на период восстановления. Что будет дальше - глазом простого смертного не видно, а у меня нет пока достаточных познаний о небесных телескопах.»

Уинстон Черчилль. "Вторая мировая война"

Следующая конференция проходила в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 г.

Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка. Фактически итоги Ялтинской конференции подтвердили, что Восточная Европа остается в советской, а Западная Европа и Средиземноморье - в англо-американской сфере влияния.

Решения Ялтинской конференции получили свое развитие в Потсдаме (17 июля - 2 августа 1945 года), где союзники окончательно решили вопросы мирного обустройства и раздела побежденной Германии. Неслучайно послевоенную систему международных отношений называют Ялтинско-Потсдамской.

Американскую делегацию в Потсдаме возглавил новый президент Гарри Трумэн (Рузвельт скончался 12 апреля 1945 года). А смена главы английской делегации произошла прямо в ходе конференции - 28 июля, после победы на парламентских выборах лейбористской партии, Черчилля сменил Клемент Эттли.

Центральное место в работе Потсдамской конференции занял вопрос о полном разоружении и демилитаризации Германии, предотвращении всякой нацистской и милитаристской деятельности или пропаганды в стране. Было принято решение о предании суду военных преступников.

КАК ДЕЛИЛИ МИР

Германия

На Тегеранской конференции делегации США и Великобритании выдвигали различные планы послевоенного устройства Германии, в частности, создание пяти германских государств и создание "Дунайской федерации" с включением в нее всех южных провинций Германии и придунайских стран Европы.

Лидеры СССР, США и Великобритании договорились о разделении Германии на оккупационные зоны. Позднее, в 1949 году, на территории американской, британской и французской оккупационных зон была создана Федеративная Республика Германия, а на территории советской оккупационной зоны - Германская Демократическая Республика. Участники конференции достигли согласия относительно порядка взимания и распределения репараций с Германии, однако не договорились об их общей сумме.

В Потсдаме была окончательно утверждена система четырехсторонней оккупации Германии (СССР, США, Великобританией и Францией). Союзники одобрили позональный принцип взимания репараций с Германии - каждой державой из своей зоны оккупации. Кроме этого, для СССР было предусмотрено частичное получение репараций из западных зон. СССР обязывался передать часть репараций Польше.

Определение границ Польши

На Ялтинской конференции восточная граница Польши была определена по так называемой "линии Керзона". Таким образом, было закреплено присоединение к СССР Западной Белоруссии и Украины.

Окончательное определение границ Польши состоялось на Потсдамской конференции. Новая польско-германская граница пролегла по линии Одер - Западная Нейсе.

Американская и британская делегации подтвердили также свое согласие на передачу СССР города Кенигсберга (с 1946 года Калининград) с прилегающими территориями, данное на встрече в Тегеране.

Япония и судьба Курил

В Ялте после того, как Советский Союз подтвердил обязательства начать войну против Японии после завершения военных действий в Европе, было получено согласие союзников на возвращение СССР контроля над южной частью Сахалина и Курильскими островами.

НОВЫЙ МИР ИЛИ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Строительство Берлинской стены (AP Photo/E.Reichert)

К моменту окончания войны сферы влияния в мире были поделены, и выработаны новые правила игры. Отличительной особенностью новой эпохи стала биполярность.

Милитаристские империи первой половины XX века - Германия и Япония - были повержены. Две другие колониальные державы - Великобритания и Франция - первые годы после войны сосредоточили усилия по удержанию своих владений, но антиколониальное движение обрело второе дыхание.

Многие государства мира обязаны своим появлением результатам Второй мировой войны. В некоторых случаях это привело к возникновению новых "горячих точек" планеты. В частности, ближневосточного конфликта, конфликта на Корейском полуострове, многочисленных войн на Африканском континенте.

За пять дней до вступления в силу Устава ООН (24 октября 1945 года), организации, призванной обеспечивать стабильность в послевоенном мире, впервые был употреблен термин "холодная война". Авторство термина принадлежит писателю и публицисту Джорджу Оруэллу.

Холодная война длилась с середины 1940-х до начала 1990-х гг.

США и СССР расширили свои сферы влияния, закрепив их военно-политическими блоками (НАТО и Варшавский договор). Противостояние социалистической и капиталистической систем сопровождалось гонкой обычных и ядерных вооружений. Кроме того, для многих стран это противостояние двух держав обернулось чередой революций и гражданскими войнами. В то же время биполярная система устанавливала некий баланс сил.

После развала СССР в 1991 году международное сообщество было вынуждено искать новые принципы существования.

https://tass.ru/spec/wwii

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