Три олигарха против России. Сколько стоит предательство?

Кто хочет поражения России? Кому виллы на Лазурном Берегу и вложения в западных банках дороже Родины? Царьград вывел пораженцев на чистую воду.

На втором году спецоперации на Украине стали окончательно ясны две вещи. Во-первых, происходящее можно и нужно называть настоящей войной - вслед за президентом России Владимиром Путиным, который так и сказал на параде 9 Мая. А во-вторых, вся политика страны и все люди, причастные к ней, разделились именно по этому принципу: по тому, как они относятся к СВО и противостоянию с Западом. В России появилась "партия похабного мира" и "партия русской Победы". Осталось лишь разобраться, кто к какой принадлежит.

Списки готовы

Дискуссию на тему того, кто готов сдать Родину ради собственных корыстных интересов, разожгли опубликованные в Telegram списки "предателей". Согласно им, за "похабный мир" выступают Роман Абрамович, Владимир Потанин, Владимир Мединский, Юрий Борисов, Виктор Вексельберг, Вячеслав Кантор, Александр Волошин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Павел Дуров, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов и Михаил Прохоров.

Легко увидеть, что, за редким исключением, эта "партия" формируется в первую очередь из представителей крупного и сверхкрупного бизнеса, чьи интересы сосредоточены за пределами России. Часть из них отчаянно хотят остаться на Западе и быть там "своими", даже несмотря на наложенные на них санкции, такие как Фридман. Часть старается "не отсвечивать", опасаясь обвинений в непатриотической позиции.

Специальное расследование

Аналитическая группа Царьград решила внимательно приглядеться к этим людям и отделить зерна от плевел, а мух - от котлет. С помощью экспертов, политиков, общественных деятелей Царьград разберёт деятельность того или иного коммерсанта и его высказывания с начала спецоперации. На основании этого анализа "Первым русским" будет дана оценка, кто работает в интересах страны, зачастую не афишируя этого, а кто планирует своё будущее вне России. В рамках этого проекта будет составлен список "Партии русской Победы" и список "Партии позорного мира".

Три олигарха против России

Если обратиться к уже опубликованным в Telegram спискам, то особо выделяются три фамилии: Владимир Лисин, Михаил Фридман и Виктор Вексельберг. Пожалуй, с них и можно начать составление списка.

Досье на Лисина

Олигарх Владимир Лисин занимает третье место в списке Forbes-2023. Его главный актив, группа НЛМК, является крупнейшим металлургическим предприятием России. По итогам 2021 года компания заработала 371 млрд рублей чистой прибыли. Такого результата не смогло достичь ни одно предприятие чёрной металлургии.

НЛМК Владимира Лисина структурирован через офшоры. В частности, через Кипр, паспорт которого у Лисина имеется наряду с российским. 79,3% принадлежат Fletcher Group Holdings Limited, на которую до начала СВО отправлялись сотни миллиардов рублей дивидендов, последовательно выводящихся из экономики нашей страны.

Владимир Лисин зачастую вступает в полемику с представителями правительства России, употребляя не самые лицеприятные выражения. Например, олигарх приписал первому вице-премьеру Белоусову "синдром красных глаз" за желание последнего изъять сверхприбыль металлургов в государственный бюджет.

Примечательно, что Лисин не попал под санкции Европы и США (в отличие от своих коллег по металлургическому цеху). А НЛМК получил право поставлять продукцию (слябы) в Европу аж до конца 2024 года.

В конце 2022 года НЛМК объявила о выплате дивидендов. Притом что редомициляцию компания не провела. То есть основная часть дивидендов вновь направилась бы в пользу кипрского офшора. Выплаты чуть позже, правда, отменили, но факт остаётся фактом.

Лисин - образец российского крупного бизнесмена, который не мыслит российскую экономику и деятельность собственного бизнеса иначе, как периферийную по отношению к Западу,

- указывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, олигарх виновен, как минимум, по двум статьям. Во-первых, он незаконный собственник и будет таковым в глазах даже собственных рабочих. Во-вторых, Лисин - компрадор, то есть тот, кто на отечественном рынке обслуживает внешние интересы и выводит деньги из страны, вместо того чтобы вкладывать их в её развитие.

Досье на Фридмана

Уроженец Львова Михаил Фридман имеет российский и израильский паспорта, является налоговым резидентом Великобритании, а также пользуется большой структурой офшорных компаний, созданных в основном на Кипре и на Британских Виргинских островах.

Наиболее известным детищем и самым крупным бизнесом Фридмана является Альфа-банк. Сам банк зарегистрирован на территории России, однако учредителем является кипрская ABH Financial Limited, которая, в свою очередь, принадлежит люксембургскому ABH Holdings.

В своё время "Альфа" Михаила Фридмана не просто закрыл отделения в Крыму, но и прямым текстом поддержал позицию украинской стороны по этому вопросу:

Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку на Украине. Альфа-банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и в Донбассе.

А в 2017 году компании "Альфы" оказали финансовую помощь съёмкам на Украине фильма "Киборги", повествующего о "доблестных" бойцах АТО, "защищавших" Донецкий аэропорт. Кстати, украинский сотовый оператор "Киевстар" вполне официально стал генеральным партнёром кинокартины.

Как только началась СВО, Фридман в самый первый день направился в Лондон. 27 февраля Фридман, обращаясь к сотрудникам лондонского офиса LetterOne, заявил, что уверен, "война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесёт ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет". Однако подобная позиция особо олигарху не помогла, и уже 28 марта против Фридмана были введены санкции со стороны ЕС, а 15 марта последовали и санкции Великобритании.

Тот же Альфа-банк выступал базовым банком для ФБК*, для его деятельности, для деятельности его субъектов, тем более нижестоящих. И этот банк был одним из самых доверительных, у ФБК* была принципиальная позиция - обслуживать всю свою деятельность именно в этом банке,

- рассказал юрист и общественный деятель Виталий Серуканов.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан в России иноагентом, а также включён в список террористов и экстремистов.

Досье на Вексельберга

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг сделал своё состояние в России на алюминии и нефти. Сейчас уроженец Львовской области является также и гражданином Кипра.

Бизнесмен всегда входил в обойму олигархов первого уровня, совмещая в себе просвещённого металлурга и интеллектуала, не чуждого глобалистской повестки,

- рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

Он добавил, что триада Вексельберг - Блаватник - Чубайс сформировалась давно. Но если Чубайс выступал, как правило, как одиозный либерал, занимающий высокую окологосударственную должность, то Вексельберг действовал по более изощрённой модели, оставаясь в крупном бизнесе, но будучи проводником либеральных ценностей во власти с серьёзным уровнем влияния.

Однако данные действия не помогли Вексельбергу избежать западных санкций. Ещё несколько лет назад Вексельберг искренне удивлялся, отмечал, что не понимает, почему это произошло, подчёркивая, что "не имеет отношения к присоединению Крыма и вмешательству России в американские выборы 2016 года".

В середине 2022 года Вексельберг сменил Анатолия Чубайса на посту сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Задачами организации является стимулирование привлечения инвестиций в сектор так называемой зелёной энергетики.

Зелёная повестка активно продвигается коллективным Западом. Причём её реальной целью является не забота об экологии нашей планеты и снижении вредных выбросов, а управляемое под этими внешне благовидными предлогами сдерживание промышленного развития стран-конкурентов. Нам сейчас нужно в условиях беспрецедентного санкционного давления не заниматься всей этой "зелёной чубайсятиной", а направить эти финансовые ресурсы на развитие российского энергомашиностроения,

- прокомментировал секретарь федерального совета "Партии дела" Алексей Лапушкин.

Что с того?

Для победы в войне с Западом и для достижения целей СВО России необходимо единство всего народа. Необходима мобилизация русского общественного мнения и всех элит. Необходимо, чтобы каждый работал на победу, а те, кто на победу работать не хочет, были оценены по достоинству и изолированы. Если мы хотим этого добиться, изучение политического поля и элит страны совершенно необходимо. Нам нужно знать, кто есть кто.

https://tsargrad.tv/news/tri-oligarha-protiv-rossii-skolko-s...

Вдогонку.

Что общего у Чубайса с Вексельбергом? Ограбили в 90-е, продают сейчас. Пополнение в проекте «Царьграда» В спецпроекте «Царьграда» солидное пополнение. Ряды «Партии позорного мира» пополнила фигура Виктора Вексельберга еще недавно входившая во всякие списки «Форбса» с суммами с 9-ю нулями. По сути подельник Чубайса в лихие 90-е так знатно ограбил страну, что хватило бы и еще несколько десятков поколений маленьких вексельбергов. И, если бы он сбежал в начале нулевых за океан, сейчас бы не попал под санкции и аресты активов за рубежом. Но таким людям всегда мало.

И сейчас с лицом «а меня-то за шо» Вексельберг удивляется: «Для меня санкции стали потрясением, я никогда не мог предположить, что этот цивилизованный мир, исходя из своих взглядов и позиций, может принимать такие решения, как говорится, без суда и следствия».

«Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира... Я перевез всю семью в США, — рассказал Вексельберг. — Я никогда бы не смог предсказать, какой будет ситуация, в которой я теперь оказался».

Сейчас этот престарелый гасконец пытается всеми силами повлиять на сдачу страны, на прекращение СВО. За это заморский дядя ему пообещал дать еще поиграться награбленным в России.

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