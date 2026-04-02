Поворотный момент

О «деле уфимской пятёрки» в левых СМИ сказано уже немало. Но всё же есть множество людей, которые ещё не знают о ней. Официальные и провластные СМИ об этом деле или молчат, или отделываются сухими отписками – чтобы не нарушать так тщательно выстраиваемый ими же стереотип «раз оппозиционер, да ещё и преследуемый – значит, против России, за Запад, и вообще иноагент!

Напомню, «уфимская пятёрка» — члены кружка по изучению и пропаганде марксизма. Им вменили абсурдное обвинение – в подготовке к захвату власти с помощью сапёрных лопаток, и посадили на драконовские сроки – за убийство меньше дают:

Павел Матисов (ветеран Донбасса, воевал в бригаде «Призрак») получил 22 года лишения свободы.

Дмитрий Чувилин (депутат Курултая) и Алексей Дмитриев (врач) - 20 лет лишения свободы.

Юрий Ефимов (пенсионер) — 18 лет лишения свободы.

Ринат Буркеев — 16 лет лишения свободы.

Кроме того, все они – ещё до решения суда – зачислены в перечень экстремистов и террористов. Понятно, что в списки «иноагентов» их даже российские власти внести не могут – помощь от Запада никто из них получать не может, а Китай и Северную Корею обвинить в том, что у них есть агенты в России – неудобно. Так власти добьются того, что скоро ярлык «террориста» перестанет пугать и ещё и привлекать людей будет…

Мотивы власти, устроившей позорное судилище, понятны. Они хотят запугать левых, чтобы они держались в рамках, установленных буржуазным государством. Чтобы как можно меньше народа знало, что патриотизм – это не про сплочение вокруг правящего класса. Чтобы, если завтра наступит революционная ситуация – не было партии, способной организовать народ.

«Уфимская пятёрка», по всей вероятности, только первая ласточка. Власть прощупывает почву – готовы ли левые отбросить свои разногласия по поводу войны, и сплотиться? Таким образом, для левых противников войны это – проверка: смогут ли они понять, что отношение к СВО – не то, что определяет, коммунист человек или нет.

Интересно, что среди российских эмигрантов левых убеждений в Европе, которые уехали именно из-за неприятия СВО, возмущение судилищем есть. Несмотря на то, что Павел Матисов воевал на Донбассе, а Ринат Буркеев – занимался волонтёрской деятельностью в пользу дончан.

В мире же левые, если поддерживают Россию (а таких много!) – то только потому, что в ней терпимо относятся к коммунистической пропаганде. «Семейные ценности», будто-бы защищаемые Россией, их не особо волнуют. Геноцидную идеологию, которая действительно есть у украинской власти, они не замечают, потому, что она направлена против русских. Русофобия тут ни при чём – просто в мире существует такой стереотип, будто геноциду могут подвергаться только народы малые, слабые, отсталые. По этой же причине не замечают и дискриминации русских в Прибалтике. Да и то не надо сбрасывать со счётов, что для российской буржуазии и прислуживающих ей чиновников «защита русских на Донбассе – лишь повод, настоящая причина СВО – другая: борьба за контроль над нефтяной трубой и над литиевыми месторождениями.

Дело «Уфимской пятёрки» отвратит от России многих её союзников. Нет, они не станут поддерживать Украину, они будут ни за кого. Есть даже мнение, что прокуроры и судьи, которые провели это дело, сознательно работают на врага, за деньги или идейно. Вряд ли это так – без высшего одобрения такие дела не делаются. Таким образом, мы видим, что буржуазия открыто признаёт, что классовая борьба против пролетариев (а коммунисты представляют в политике пролетариев) для неё важнее, чем победа над своими конкурентными врагами (а украинская буржуазия для российской – не враг, а просто конкурент).