Письмо из Киева всем русским — «Мы готовы ради этого умирать»

«Письмо из Киева всем русским.
Брат, передай всем в России — долбите гадов день и ночь, бейте по ним без разбору, жгите и уничтожайте!
Не надо думать о нас, русских, выживающих здесь. Мы как-то протянем. Вы главное их уничтожьте.
Не будет света, еды и тепла, они все сдрыснут в свою „омрiяну“ Европу. Останемся здесь только мы и наши надзиратели.
Киев стал гнилым и вонючим. Прав ты был, когда ещё в 14-м говорил мне, что теперь вся Украина станет одним большим свинарником, каким был их майдан. Но ты себе даже представить не можешь, насколько озверели и оскотинели люди. Все живут ради гешефта, все решают, все стараются встроиться в тему. Нет здесь никого, кто был бы чистым, белым и пушистым. Все замараны. Кто был чистым, тот сидит в тюрьме.
Все эти типа пророссийские политики в таких же схемах и договорняках, как и все, только помасштабнее. Сейчас, правда, они перестали существовать в политике. Кто сбежал, как Мураев. Кого арестовали, как Медведчука. Кто сам стал нацистом, как Добкин. Эта ситуация многих, очень многих проявила.
А так, можешь забыть о каких бы то ни было пророссийских политиках здесь. Их и раньше не было, а сейчас и подавно. Люди русские есть, нас много, а лидеров нет. Все преданы этими Иудами. Переданы и запуганы. Но мы есть, нас много. Мы ждём вас.
Юра, вы главное не опускайте руки и не прекращайте сражаться. Мы поддержим, мы встретим, мы пойдём, если доживём. Вы только не останавливайтесь и не бросайте нас. Мы здесь — заложники. Нами прикрываются, нас используют, нас убивают. Те, кто у вас обвиняет нас здесь в нерешительности и пассивности, могут обвинять, оскорблять, унижать нас. Это их право. Только спасите нас. Вы не представляете, как мы русские здесь выживаем.
Киев же русский, как и твой родной Житомир. И Ровно, и Одесса, и Харьков, и Чернигов. Это всё наши русские города, оккупированные украинскими нацистами, украинством, как ты говоришь.
Мы с ребятами читаем и слушаем всё, что ты и твои коллеги пишете и говорите. Передаём по закрытым каналам, лучше в личной беседе и только доверенным людям. Стучат все, кто считает себя украинцами. Здесь мир поделился на агрессивный, тупой и подлый украинский и честный, справедливый и правдивый наш — русский.
Ты себе не представляешь, какое наслаждение наблюдать, как эти крысы, возомнившие себя сверхчеловеками, бегут от ваших-наших ракет по подвалам. Это непередаваемое ощущение. Они отталкивают друг друга, скандалят, дерутся за место в подвале или метро. Они уже пакуют свои баулы и на своих дорогих иномарках шуруют в Европу, понимая, что зима будет холодной, голодной и кровавой. Плевать им на эту страну. Украину они предпочитают любить издалека, желательно из Америки или Канады, на худой конец Германии или Англии.
Зеленкин чуть что — сразу бежит, подбирая портки, во Львов. Там у него запасной бункер с телестудией с хромакеа и килограммы кокаина. Его держат за бейцы англичане. Рядом с ним английская, типа, охрана, которая может его в любую секунду кончить. А его бабки, жена и дети у них в Лондоне. Так что Зеля на жёстком кукане. Косят капусту со своими квартальцами по-черному. Схемы запредельные. Каждый разобрал по направлению и стригут. Кто на ремонте дорог, кто на перепродаже оружия, кто на наркоте, кто на чем. В общем, не страна, а сплошной бизнес-проект.
Очень много боевиков-иностранцев. Такого никогда не было. На майдане бегали грузины, словаки, хорваты, евреи и прибалты. Сейчас же вместе с прежними снуют напудренные англичане, немцы, американцы, канадцы, австралийцы… В общем, проституки без работы не остались.
У меня лично и наших ребят к тебе большая просьба. Передай, что надо бить больше и сильнее. Русские ракеты должны уничтожить Вышгородскую ГЭС, запасной штаб армии по Житомирской трассе, Киевскую ТЭЦ и Трипольскую ТЭЦ, все узлы на Оболони и в Обухове, Дарницкую ТЭЦ и в Вишневом. Главное, Конча Заспа должна остаться без электричества. Там вся эта мерзость обитает: и старая времен Кучмы, и новая зелёная.
Юра, передай нашим. Киев — русский город. Когда вы придёте, мы будем этих нацистов рвать на куски голыми руками. Вы главное — придите. Придите, чтобы закрыть проект Украина раз и навсегда, чтобы вылечить русских людей от болезни украинства.
Когда это произойдёт, ты не представляешь, сколько русских людей вернутся в своё естественное русское состояние. Это так важно. Ради этого стоит жить. А мы готовы ради этого, если надо, умирать. Работайте, братья.
Как ты говоришь, быть добру».
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