Письмо из Киева всем русским — «Мы готовы ради этого умирать»

«Письмо из Киева всем русским.

Брат, передай всем в России — долбите гадов день и ночь, бейте по ним без разбору, жгите и уничтожайте!

Не надо думать о нас, русских, выживающих здесь. Мы как-то протянем. Вы главное их уничтожьте.

Не будет света, еды и тепла, они все сдрыснут в свою „омрiяну“ Европу. Останемся здесь только мы и наши надзиратели.

Киев стал гнилым и вонючим. Прав ты был, когда ещё в 14-м говорил мне, что теперь вся Украина станет одним большим свинарником, каким был их майдан. Но ты себе даже представить не можешь, насколько озверели и оскотинели люди. Все живут ради гешефта, все решают, все стараются встроиться в тему. Нет здесь никого, кто был бы чистым, белым и пушистым. Все замараны. Кто был чистым, тот сидит в тюрьме.

Все эти типа пророссийские политики в таких же схемах и договорняках, как и все, только помасштабнее. Сейчас, правда, они перестали существовать в политике. Кто сбежал, как Мураев. Кого арестовали, как Медведчука. Кто сам стал нацистом, как Добкин. Эта ситуация многих, очень многих проявила.

Для меня стала открытием персона Новинского. Мало того, что он послал Ахметова куда подальше, так он и с Онуфрием, ушедшим в раскол, поругался. Правда, говорят, сейчас он где-то в Европе, едва ли не в Германии приземлился. Это, конечно, поднимает вопросы.

А так, можешь забыть о каких бы то ни было пророссийских политиках здесь. Их и раньше не было, а сейчас и подавно. Люди русские есть, нас много, а лидеров нет. Все преданы этими Иудами. Переданы и запуганы. Но мы есть, нас много. Мы ждём вас.

Юра, вы главное не опускайте руки и не прекращайте сражаться. Мы поддержим, мы встретим, мы пойдём, если доживём. Вы только не останавливайтесь и не бросайте нас. Мы здесь — заложники. Нами прикрываются, нас используют, нас убивают. Те, кто у вас обвиняет нас здесь в нерешительности и пассивности, могут обвинять, оскорблять, унижать нас. Это их право. Только спасите нас. Вы не представляете, как мы русские здесь выживаем.

Киев же русский, как и твой родной Житомир. И Ровно, и Одесса, и Харьков, и Чернигов. Это всё наши русские города, оккупированные украинскими нацистами, украинством, как ты говоришь.

Мы с ребятами читаем и слушаем всё, что ты и твои коллеги пишете и говорите. Передаём по закрытым каналам, лучше в личной беседе и только доверенным людям. Стучат все, кто считает себя украинцами. Здесь мир поделился на агрессивный, тупой и подлый украинский и честный, справедливый и правдивый наш — русский.

Ты себе не представляешь, какое наслаждение наблюдать, как эти крысы, возомнившие себя сверхчеловеками, бегут от ваших-наших ракет по подвалам. Это непередаваемое ощущение. Они отталкивают друг друга, скандалят, дерутся за место в подвале или метро. Они уже пакуют свои баулы и на своих дорогих иномарках шуруют в Европу, понимая, что зима будет холодной, голодной и кровавой. Плевать им на эту страну. Украину они предпочитают любить издалека, желательно из Америки или Канады, на худой конец Германии или Англии.

Зеленкин чуть что — сразу бежит, подбирая портки, во Львов. Там у него запасной бункер с телестудией с хромакеа и килограммы кокаина. Его держат за бейцы англичане. Рядом с ним английская, типа, охрана, которая может его в любую секунду кончить. А его бабки, жена и дети у них в Лондоне. Так что Зеля на жёстком кукане. Косят капусту со своими квартальцами по-черному. Схемы запредельные. Каждый разобрал по направлению и стригут. Кто на ремонте дорог, кто на перепродаже оружия, кто на наркоте, кто на чем. В общем, не страна, а сплошной бизнес-проект.

Очень много боевиков-иностранцев. Такого никогда не было. На майдане бегали грузины, словаки, хорваты, евреи и прибалты. Сейчас же вместе с прежними снуют напудренные англичане, немцы, американцы, канадцы, австралийцы… В общем, проституки без работы не остались.

У меня лично и наших ребят к тебе большая просьба. Передай, что надо бить больше и сильнее. Русские ракеты должны уничтожить Вышгородскую ГЭС, запасной штаб армии по Житомирской трассе, Киевскую ТЭЦ и Трипольскую ТЭЦ, все узлы на Оболони и в Обухове, Дарницкую ТЭЦ и в Вишневом. Главное, Конча Заспа должна остаться без электричества. Там вся эта мерзость обитает: и старая времен Кучмы, и новая зелёная.

Юра, передай нашим. Киев — русский город. Когда вы придёте, мы будем этих нацистов рвать на куски голыми руками. Вы главное — придите. Придите, чтобы закрыть проект Украина раз и навсегда, чтобы вылечить русских людей от болезни украинства.

Когда это произойдёт, ты не представляешь, сколько русских людей вернутся в своё естественное русское состояние. Это так важно. Ради этого стоит жить. А мы готовы ради этого, если надо, умирать. Работайте, братья.

Как ты говоришь, быть добру».

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