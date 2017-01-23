Жизнь страны-бензоколонки

В России дешевеют продукты Кстати, с удивлением обнаружил, что цены на некоторые продукты понизились, причём существенно. Невиданное дело для российских торговцев. Гречку - та самая, которая взлетела под 100 рублей - сейчас можно купить по 50-60 в недорогих сетевых магазинах (мск). Прямо не крупа, а валютный барометр какой-то. Яйца тоже подешевели - по 60-70 рублей, хотя раньше дешевле 120 рублей нормальные было не найти. Ну и так далее - картошка и другие овощи, крупы, молочка. Даже мясо припало.

В принципе, это имеет свои основания. Во-первых, развивается сельское хозяйство и растёт объём отечественной продукции, а с другой стороны, во-вторых, платёжеспособность граждан снизилась - и по законам логики, чтобы сбывать скоропортящиеся товары большого объёма при снизившейся покупательной способности, торговцы должны понижать цены. Но это в теории, а на практике зачастую жадные продавцы, особенно посредники, на это не идут, искусственно завышая и не отпуская цены. Однако вот что-то, видимо, поменялось - и стоимость продуктов снизилась, что уникально для капиталистической экономики.

К слову, на этом фоне стали дорогими и кусающимся белорусские продукты, которые в 2000-е завоевали российский рынок за счёт высокого качества и дешевизны. Сейчас же "сделано в Белорусси" становится менее качестенным и более дорогим по сравнению с отечественным. Порой белорусские продукты стоят так, будто сделаны они во Франции. Причина тому наверняка в требовании Лукашенко продавать товары за доллары после падения курса рубля. Нормальный такой бизнес Минска в Союзном государстве.

Так или иначе, но тенденция подешевления продуктов замечена в России, оказывается, со второй половине 2016 года. И сообщения об этом в СМИ есть, но скромные новостные. Нет ни больших репортажей, ни расследований - как же так? что проклятые капиталисты решились на сниженице цен? То ли дело, когда греча взлетела словно доллар - вот это тема так тема!