Жизнь страны-бензоколонки

В России дешевеют продуктыКстати, с удивлением обнаружил, что цены на некоторые продукты понизились, причём существенно. Невиданное дело для российских торговцев. Гречку - та самая, которая взлетела под 100 рублей - сейчас можно купить по 50-60 в недорогих сетевых магазинах (мск). Прямо не крупа, а валютный барометр какой-то. Яйца тоже подешевели - по 60-70 рублей, хотя раньше дешевле 120 рублей нормальные было не найти. Ну и так далее - картошка и другие овощи, крупы, молочка. Даже мясо припало.
В принципе, это имеет свои основания. Во-первых, развивается сельское хозяйство и растёт объём отечественной продукции, а с другой стороны, во-вторых, платёжеспособность граждан снизилась - и по законам логики, чтобы сбывать скоропортящиеся товары большого объёма при снизившейся покупательной способности, торговцы должны понижать цены. Но это в теории, а на практике зачастую жадные продавцы, особенно посредники, на это не идут, искусственно завышая и не отпуская цены. Однако вот что-то, видимо, поменялось - и стоимость продуктов снизилась, что уникально для капиталистической экономики.
К слову, на этом фоне стали дорогими и кусающимся белорусские продукты, которые в 2000-е завоевали российский рынок за счёт высокого качества и дешевизны. Сейчас же "сделано в Белорусси" становится менее качестенным и более дорогим по сравнению с отечественным. Порой белорусские продукты стоят так, будто сделаны они во Франции. Причина тому наверняка в требовании Лукашенко продавать товары за доллары после падения курса рубля. Нормальный такой бизнес Минска в Союзном государстве.
Так или иначе, но тенденция подешевления продуктов замечена в России, оказывается, со второй половине 2016 года. И сообщения об этом в СМИ есть, но скромные новостные. Нет ни больших репортажей, ни расследований - как же так? что проклятые капиталисты решились на сниженице цен? То ли дело, когда греча взлетела словно доллар - вот это тема так тема!
http://russkiy-malchik.livejournal.com/813440.html
Возрождение лёгонькой промышленности РоссииРост промпроизводства в России происходит за счёт обрабатывающей промышленности, в том числе и в одной из самых проблемных отраслей - текстильной. Оказывается, отечественные производители научились делать качественную и дешёвую обувь, тёплую одежду, спорттовары и другие вещи, пусть пока и в отдельных сегментах. Возрождение лёгонькой промышленности России началось именно в кризис, но об этом мало говорят и почти ничего не известно людям. Алексей Гребцов газете "Взгляд" назвал конкретные примеры и компании:
1. "Например, Ярославская текстильная фабрика. Люди взяли умирающую текстильную фабрику и наладили производство термобелья высокого качества. Для этого они нашли производителей шерстяной нити и помогли им модернизировать производство. Плюс стали использовать самое современное синтетическое волокно. Там же, в Ярославле, работает фабрика по производству ботинок для беговых лыж Spine. Там был бывший завод по производству сапог для военных, который уже успели распилить на офисы. Но пришли молодые ребята, переоборудовали завод и начали производить беговые ботинки. Причем то, что вы видите в крупнейших торговых сетях, – это по большей части произведено на этой фабрике. Они производят также всякие сверхсовременные системы для конькового хода... И сейчас наша российская компания – один из крупнейших производителей беговых ботинок в мире... К ботинкам в России производят прекрасные беговые лыжи на фабрике STC в Балабаново. Так что даже в «Декатлоне» признают, что полный комплект – лыжи плюс ботинки плюс палки – лучше и дешевле нигде в мире не произвести.
2. "Или есть казанские ребята из фирмы «Заряд», которые тоже с нуля стали производить из нашего углепластика клюшки для хоккея мирового уровня. Им года три–четыре. Они достигли больших высот. Есть примеры производства в России современной обуви («Трек»), шапки («Сатила» и «Каное»), шелковые платки с изумительными принтами, горнолыжная одежда (Stayer) и многие другие".
3. "Ещё один интересный и показательный пример. Владельцы торгового центра мебели «Гранд» в Московской области решили вложиться в производство. Основной бизнес для них – это коммерческая недвижимость, сдача в аренду помещений в ТЦ. Производство – это же всегда головная боль. Однако ребята взяли и потратили деньги не на новую яхту, а на создание самого современного производства. Они купили закрытый завод и самое дорогое оборудование, и теперь производят все виды носков, от обычных до спортивных. Народ у нас все же старается о душе подумать, а не только о деньгах".
4. "Или ребята из «Тритона», которые стали выпускать титановые велосипедные рамы. Они варят их здесь, в Москве, в небольшом цеху. Остальные запчасти для велосипедов они покупают в Японии и Китае. Средняя стоимость их велосипедов – 5–10 тыс. долларов. Но это действительно высокотехнологичное производство. Кроме них, я не знаю никого, кто бы производил титановые рамы в России".
5. "Ещё одна хорошая новость – Россия полностью закрыла свои потребности по синтетическим утеплителям. В народе это называется «синтепон», хотя это, конечно, уже давно никакого отношения к синтепону не имеет. У нас в последние несколько лет появилось несколько фабрик, например «Весь Мир» или «Термопол». И это самые современные в мире заводы по производству синтетического утеплителя, потому что хозяева не пожалели денег и купили новейшее импортное оборудование".
6. "Ведь в крупнейших розничных сетях – «Декатлоне», «Спортмастере», «Адидасе» – еще пять лет назад 98% товаров были зарубежного производства, а это огромные обороты на десятки миллиардов. Теперь нашей продукции становится в рознице больше - 10-20%. В пример можно привести ИКЕЮ. Вы знаете, сколько в этой сети продается товара, произведенного на территории РФ? Целых 60%, и стремится к 70%. Это огромный показатель".
И вывод: "Западные товарищи, которые спешат отменить санкции, спинным мозгом чувствуют, что еще чуть-чуть – и их товары в России совсем не понадобятся. Они на самом деле находятся в панике. Я знаю это по нашим немецким партнерам. Россия для них реально большой рынок. Это большое заблуждение, что наша доля небольшая, по некоторым направлениям мы закрывали у них 40% товарных групп. А не производя эти 40% для нас, они не смогут и остальные 60% произвести. Так как при падении объемов сразу дорожают комплектующие".
P.S. Чуть не забыл - Россия деградирует и разваливается. Не рефлексируйте, оппозиционные хомячки, распространяйте чушь, пока реальность вас не нагнала и не прибила тапком.
http://russkiy-malchik.livejournal.com/814140.html
Ужасы бесплатной медицины страны-бензоколонкиМне регулярно приходится сталкиваться с ужасами разваленной российской медицины - бесплатными и качественными медицинскими услугами. Ранее уже рассказывал о знакомых, которые получили вне очереди бесплатную серию химиотерапии, которым делали операцию на сердце без копейки и по направлению местной больницы, о бесплатных процедурах для пенсионеров по ОМС (массаж, физиотерапия и прочее). Причём до недавнего времени не только в рамках реабилитации, а просто так, для укрепления здоровья и профилактики. После кризиса, говорят, вроде бы сократили только для тех пенсионеров, кто проходит восстановление.
На этот раз я столкнулся с кошмарными реалиями путинской эрэфии в виде бесплатного недельного общеоздоровительного курса для детей. Собственно, в том же самом центре медицины и реабилитации (частном) в рамках ОМС предлагается всем дошкольникам и младшим школьникам массаж, физиотерапия и гимнастика. Для детей, нуждающихся в реабилитации, предоставляется занятие в бассейне. Всё в современном и чистом помещении. Бесплатно, точнее за счёт государственного бюджета, который выделяет на это средства.Правда, существует одна загвоздка - им не хватает детей для полного комплекта. Об этих услугах мало кто знает - как среди родителей, так и среди пенсионеров. То есть понимаете, да, какой парадокс страшных реалий росийской медицины? Бесплатная услуга есть, а желающих в достаточном количестве нет. А знаете почему? Потому что нашим СМИ и блогерам интереснее рассказывать про ужасы медицины, которые тоже конечно, имеются и с которыми нужно бороться. Но вот когда побороли и создали что-то полезное и хорошее, то никому об этом не интересно - молчок. Вот люди и не знают. А рекламную кампнанию же на средства ОМС не проведёшь. Сотрудницы Центра смеются, мол, надо чуть ли не по детским площадкам ходить да рассказывать.
Да, в страшной стране живём, господа-товарищи.
Свежие комментарии