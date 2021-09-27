Борьба с коронавирусом в Австралии путём расстрела на улицах городов потенциальных больных...

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Свыше 300 человек задержаны во время беспорядков в Мельбурне. По некоторым данным, уже есть первые жертвы. Несмотря на это, противники вакцинации и ограничительных мер готовятся снова выйти на улицы. Чем недовольны протестующие?

Добро пожаловать в Мельбурн – город Австралии, в котором свободные и бесплатные только трамваи. Так со злой иронией оценивают действия местных властей пользователи соцсетей. А вот самим протестующим, пострадавшим от рук полицейских, не до шуток.

"Мы шли небольшой группой, и тут из-за угла появился бронированный полицейский автомобиль. По нам без разбора начали стрелять. Затем службы безопасности вышли из машины и стали нас бить и валить на землю", – рассказывает один из участников акции.

Последствия жестких и даже жестоких действий правоохранительных органов разлетаются по соцсетям. Если верить пользователям, спасти жизнь этого молодого человека врачам не удалось: резиновая пуля пробила ему череп. Другие манифестанты делятся фотографиями со следами выстрелов и побоев. Говорят, что полицейские применяли силу без ограничений.

"Они буквально втоптали меня в землю, а брата ударили лицом об асфальт.Вот, посмотрите на его зуб", – возмущается другой пострадавший.

Впрочем, не все протестующие ведут себя мирно. Корреспондента местного телевидения Пола Даусли атаковали во время прямого включения. Сначала вербально, а спустя буквально полминуты ему в голову сзади прилетела полная железная банка. Репортаж пришлось остановить.

– Пол, с вами все в порядке? – заволновался ведущий.

– Не совсем. Это довольно больно. Майк. Сегодня меня уже хватали за горло, поливали мочой, а теперь вот еще бросили банкой энергетика, – перечисляет Даусли.

Поводом для массовых демонстраций в штате Виктория стало решение властей ввести обязательную вакцинацию для строителей. После первых стычек с полицией официальный Мельбурн на две недели приостановил все стройки в городе без сохранения заработной платы для работников.

"Я понимаю, что люди обеспокоены остановкой строительной отрасли. Это важные рабочие места, и они вернутся. Мы справимся с этим. Но протестная активность и то, что мы там видели, я думаю, очень тревожно. Это неподходящая реакция на попытку справиться со вспышкой такого рода", – сетует премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Эпидемиологическая ситуация в Австралии действительно далека от благоприятной. Крупнейшие города ставят новые антирекорды по приросту заболевших COVID-19. В Мельбурне за сутки выявили свыше 760 инфицированных, в Сиднее – более 1000. Единственным способом избежать новой волны пандемии власти видят массовую вакцинацию, в том числе принудительную. Непопулярная меры свои плоды принесла: за минувшую неделю как минимум один укол сделало два миллиона жителей страны.

https://www.vesti.ru/article/2...