А посчитаем-ка сколько французов погибло за Гитлера, а сколько - против

Известная историческая байка гласит, что, когда на подписании нацисткой Германией капитуляции фельдмаршал Вильгельм Кейтель увидел представителей Франции, у него от удивления выпал из глаза монокль. «Неужели мы и им проиграли?» – с усмешкой спросил он. Фельдмаршалу было чему удивиться: несмотря на отдельных героев Сопротивления, Франция после сдачи страны немцам сделалась их верной союзницей. Среди ее граждан нашлось множество карателей, которые с радостью пошли служить нацистам.

Кроме фашистской Италии, финансовую помощь нацистским организациям оказывал «парфюмерный король» и тогдашний владелец крупнейшей французской газеты Le Figaro Франсуа Коти, крупнейшие французские концерны, в том числе «Рено» и «Ситроен». Причина их щедрости понятна: они боялись прихода к власти во Франции коммунистов. При таком обилии нацистов не стоит удивляться тому факту, что французская команда дружно зиговала, проходя мимо трибуны с Гитлером на открытии Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Разумеется, начало войны с СССР было с восторгом встречено правительством Виши и его официальных СМИ. Интересно, что они писали абсолютно то же, что и сейчас: про то, что после свержения диктаторского режима в России будет создана единая семья европейских народов, где Франция займет достойное место.

Уже 22 июня 1941 года бывший член Исполкома Коминтерна, а затем вождь нацистской Народной партии Жак Дорио призвал к созданию Легиона французских добровольцев против большевизма. Эту идею поддержали Марсель Бюкар и Эжен Делонкль. На следующий же день они встретились с послом Третьего Рейха во Франции Отто Абецем и получили полную поддержку. 5 июля пришло разрешение из Берлина, и началось создание легиона. Под его штаб и пункт рекрутирования немецкое командование выделило бывшее представительство «Интуриста» в Париже. За короткое время объявилось 13 тысяч добровольцев, но немцы разрешили принять только 6 тысяч. Легион Французских добровольцев планировали отправить на Восточный фронт – воевать с русскими. Всего за месяц в мобилизационные пункты обратились 13 тыс. человек, половину из которых отсеяли по здоровью. Желание выслужиться выразили и французские военнопленные. Француские добровольцы едут на восточный фронт

Массовый приток таких добровольцев привел к тому, что маршал Петен написал Гитлеру письмо, в котором предложил ему вернуть Франции Эльзас и Лотарингию, а за это она объявит войну СССР. Страшно и подумать, какие реки крови народов СССР и Франции пролились бы, если бы фюрер принял это предложение. К счастью, тогда он был уверен, что победит нас через несколько месяцев до возрождения французской армии, а в случае военной неудачи разрешить снова создать армию Франции было опасно — она могла ударить в спину. Да и отдавать Эльзас и Лотарингию со смешанным немецко-французским населением Гитлер не хотел.

Уже в сентябре 1941 года 630-й пехотный полк добровольцев под командованием полковника Роже Лабона прибыл в Польшу. В Дебице 12 октября 1941 года легионеры дали присягу Гитлеру. 6 ноября коллаборационисты прибыли в Смоленск, откуда двинулись дальше на восток – к Москве. Добровольцы со знаменем легиона. СССР, ноябрь 1941

Новое Бородино. Было ли оно? В советских фильмах показывали, что французы сражались на Бородинском поле. Однако это не соответствует действительности, так как, когда они прибыли на линию фронта 24 ноября, оно было уже в немецком тылу. Насчет того, принимали ли французы участие в боевых действия на Бородинском поле, существует два противоположных мнения.

Мнение о том, что потомки солдат Наполеона пытались повторить «подвиг отцов», основано на книге нацистского генерала Гюнтера Блюментрита The Fatal Decisions («Роковые решения»). В ней утверждалось, что французы принимали участие в боевых действиях под Бородино в составе 4-й армии Вермахта. Якобы в бой французов напутствовал сам фельдмаршал Ганс фон Клюге, который напомнил легиону «о славе отцов» и о том, что в 1812 году здесь «плечом к плечу немцы сражались вместе с французами».

Морально поддержал легионеров и маршал-коллаборационист Петен. Он направил послание, в котором заявлял, что ему радостно от того, что французы воюют на стороне немцев и просил не забывать, что легионерам «принадлежит часть нашей военной чести». «На следующий день, – писал Блюментрит, – французы смело пошли в бой». На рукавах германской униформы французы носили нашивку национальных цветов, обычно германского или, в ряде случаев, французского производства. Некоторые также помещали щит с триколором на касках.

Однако такое участие в Битве под Бородино-2 можно поставить под большое сомнение. Во-первых, военные действия на Бородинском поле происходили раньше, чем французы прибыли под Москву - с 13 по 18 октября 1941 года. Даже речь Петена была послана только 5 ноября.

Во-вторых, цитата из книги Блюментрита имеет продолжение: французы «не выдержали мощной атаки противника, морозов и метели... легион был разгромлен, понеся большие потери... Через несколько дней легион был отведен в тыл и отправлен на Запад».

Но в начале октября 1941 года под Москвой не было ни сильных морозов, ни метелей. Однако всего этого французы могли хлебнуть позже, прибыв под Москву в ноябре. Командир II батальона майор Андрэ Жирардо и пропагандистский плакат, призывающий французов записываться в дивизию СС .

Первые потери они понесли до боев. 400 человек заболели, обморозились или дезертировали. Об остальных известно, что они в конце ноября находились в 80 км от Москвы в поселках Головкино и Новое Михайловское. Там их присоединили к 7-й пехотной дивизии немцев и бросили в бой у деревни Дьяково против бойцов 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Мороз к этому времени уже достиг –20C. Атака проводилась без артподготовки, и, разумеется, советские бойцы дали жару французам.

За 14 дней легион потерял 65 человек убитыми, 120 ранеными, еще 300 человек были обморожены и больны.

Немцам ничего не оставалось, как отвести деморализованный легион на запад, переформировать и использовать его против партизан. Так легионеры, «военная честь» Франции, стали палачами.

В Белоруссии легионеры проводили карательные операции наравне с немцами. Часть из них вступила в СС. С марта 1943 года 600 французов орудовали в городе Белыничи под Могилевом. В начале 1944 года их отвезли на отдых под Версаль, где пополнили часть уголовниками и парижскими рабочими, сформировав 638-й полк. Полк был отправлен в район Орши и подчинен 286-й немецкой охранной дивизии. Легионеров разместили отрядами по 50—200 человек в деревнях и усилили предателями-военнопленными. Легионеры прославились жестокостью. Они без сожалению расстреливали белорусов целыми деревнями, насиловали женщин и отбирали последнее. В июне 1944 года они сожгли деревни Вольница, Сикерка и Малые Шепелевичи.

Партизаны и контрразведчики мстили им. Так, в деревне Круча Славенского района Витебской области отряд Сергея Владимировича Гришина напал на французский гарнизон в 170 человек и уничтожил его полностью. Трофеями партизан стали 12 пулеметов, минометы, противотанковая пушка и стрелковое оружие.

Так что сейчас Франции надо бы не осуждать в чем-то Россию, и уж тем более Белоруссию, а – каяться! Каждый день! Французы ведь вообще сражались на стороне Гитлера до последнего.

22 июня 1944 года во время отступления фашистов легион был брошен прикрывать отход нацистов по Минскому шоссе, где его изрядно потрепали. Мобилизация во Франции была усилена, и на восток было отправлено 3 тыс. полицейских и студентов. Из них и легионеров была сформирована 8-я бригада СС, которую включили в дивизию «Хорст Вессель» и отправили в Галицию, где бригада была наголову разбита.

В сентябре 1944 года немцы сформировали еще одну французскую часть – бригаду СС «Шарлемань», которая в начале 1945 года превратилась в дивизию. В нее входило 7 340 человек. Дивизия воевала в Померании против частей 1-го Белорусского фронта, а ее остатки (700 человек) оказывали ожесточенное сопротивление во время взятия советскими войсками Берлина и даже защищали бункер Гитлера. По воспоминаниям немцев, французы дрались до последнего, защищая рейхсканцелярию совместно с датчанами и норвежцами из дивизии СС «Нордланд» и гордились тем, что помешали взять её русским к празднику 1 мая, как они не старались. 2 мая 1945 года в плен к советским бойцам попали 30 французов-эсэсовцев, защищавших рейхсканцелярию. Многие легионеры сдавались американцам, но те передали пленных французскому генералу Леклерку.

Согласно распространенной байке, генерал спросил пленных, не стыдно ли им носить форму нацистов? В ответ один из пленных с усмешкой спросил генерала, не стыдно ли тому носить американскую форму, чем подписал смертный приговор и себе, и товарищам. Леклерк приказал расстрелять всех, без суда и следствия.

9 мая 1945 года среди военнопленных, попавших в руки советских бойцов числилось 23 136 французов. Всего же на стороне нацистов против СССР воевали около 200 000 французских добровольцев. Кроме них, на стороне нацистов почти в полном составе воевали ВВС и ВМС Франции и еще 20 сухопутных дивизий.

Общие потери страны во время Второй мировой войны составили 253 тысячи человек убитыми. 84 тысячи были убиты при захвате страны немцами, 20 тысяч погибли в Сопротивлении. Но об оставшихся 150 тысячах во Франции предпочитают молчать. 150 тысяч погибших за Гитлера против 100 тысяч погибших – против Гитлера. А вот сколько французов воевало на нашей стороне фронта, известно точно — 96. Именно столько французов было в «Нормандии-Неман». Воевали они хорошо — сбили 273 немецких самолета, четверо стали Героями Советского Союза, а 42 — погибли. Вот только цифры французов по разным сторонам фронта очень несопоставимые.

Мы все, конечно, слышали о французском сопротивлении. Тот, кто более-менее углубленно изучал Вторую мировую войну, слышал о маки — французских партизанах. Но вот подробности их борьбы мало кто может рассказать, так как мало там героического.

За всю войну количество партизан во Франции не превышало 20 тысяч человек. Причем самой активной их частью были русские — как белоэмигранты и их потомки, так и бежавшие из лагерей советские военнопленные. К весне 1944 года во Франции действовали 35 советских партизанских отрядов общей численностью более 3000 человек. Это «Донбасс», «Железняк», «За свободу», «Ковпак», «Котовский», «Парижская коммуна», «Родина», «Севастополь», «Свобода», «Чапаев» и многие другие. Название Движению Сопротивления дал русский эмигрант Борис Вильде, который в 1940 году бежал из немецкого плена и создал первую ячейку борьбы с оккупантами в парижском Музее человека. Уже в 1940 году был издан номер газеты Resistance («Сопротивление»), который и дал название всему движению. В ячейку был внедрен агент СД Альбер Гаво, и в марте 1941 года Вильде был арестован. Расстрелян 23 февраля 1942 года вместе со своим соотечественником Анатолием Левицким.

Гимн Движения Сопротивления — «Песня партизан» — была написана в 1942 году русской эмигранткой Анной Марли (урожденной Бетулинской) и только позже переведена на французский язык.

Тысячи испанских республиканцев после поражения от Франко бежали во Францию и ушли в подполье после оккупации. Самая большая победа французских партизан произошла 22 августа 1944 года в районе города Ла Мадлен, где была атакована немецкая колонна, отступающая из Марселя. В ее составе было около 1300 офицеров и солдат, 6 танков, 2 САУ и 60 грузовиков. Партизаны блокировали ее, взорвав мост и дорогу, а затем целые сутки обстреливали немцев из пулеметов, меняя позиции. В результате боя немцы потеряли убитыми 110 человек, а партизаны — только трое. При этом партизан было всего 36 человек, и из них только четверо французов, а остальные — испанцы.

Активно участвовали в борьбе с оккупантами во Франции также евреи, поляки и даже немцы, эмигрировавшие из Германии после прихода к власти Гитлера. Внесли свой вклад в партизанскую борьбу во Франции даже США и Великобритания, забросив туда соответственно 375 и 393 агентов. Французы тоже активно включились в эту борьбу... летом 1944 года, когда во Франции высадились войска союзников, и исход войны был предрешен. Даже украинские националисты, которые сожгли Хатынь, перебежали тогда на сторону французских партизан. А до этого картина была обратной. Вот, например, такой факт: уже в октябре 1940 года немцы прекратили вербовку осведомителей, так как никакой борьбы против оккупации не было, а осведомителями уже согласились быть 32 тысячи французов.

Во Франции любят вспоминать, что на севере страны, в Нормандии, вместе с американо-британскими войсками высадилась 2-я французская бронетанковая дивизия под командованием генерала Филиппа Леклерка. Правда, союзники высадились 6 июня 1944 года, а французская дивизия — 31 июля. Именно эта французская дивизия официально первой вошла в Париж 25 августа 1944 года, но об этом де Голль договорился с Рузвельтом и Черчиллем еще в апреле 1944 года. На юге Франции в ходе операции «Драгун» 15 августа 1944 года в первом эшелоне высадилась только 5-я французская бронетанковая дивизия, а остальные войска 1-го и 2-го французских корпусов высаживались уже во втором эшелоне.

По данным французского историка Жана-Франсуа Мураччоля, во французских войсках, принявших участие в освобождении своей страны, воевало 73,3 тысячи человек, но французов среди них было только 39,3 тысячи, 3800 были бойцами Иностранного легиона, а остальные — арабы и негры, набранные в Африке. Таким образом не только на советском фронте, но и на западном на стороне Гитлера воевало больше французов, чем против него. Правда, там положение быстро изменилось благодаря мобилизации. Уже в сентябре 1944 года под командованием де Голля было 560 тысяч человек, а к концу войны — 1,35 миллиона.

После войны французы не стеснялись писать мемуары. «Последний солдат Третьего рейха» был написан не немцем, автором этой книги является француз Ги Сайер, который весьма красочно описал свои «подвиги» под Сталинградом, на Курской дуге, в боях за Польшу и Восточную Пруссию. Эта книга интересна мироощущением Сайера, который даже в 1943 году свято верил, что Франция во 2 мировой войне воевала против СССР вместе с Германией.

Французское правительство вынесло ряд смертных приговоров и тюремных сроков участникам Легиона. Первый командир полка, полковник Лабонн, был приговорен к пожизненному заключению, а член центрального комитета легиона Шарль Леска был приговорён к смертной казни в мае 1947 Верховным судом в Париже, но, несмотря на запросы выдачи из Франции, никогда не был выдан правительством Аргентины.



Не удивительно, что фашисты были удивлены при подписании капитуляции, что они и против Франции воевали.

Франция вошла в блог Антигитлеровской коалиции исключительно благодаря Сталину, который надеялся таким образом снискать расположение де Голля после войны. Ни американцы, ни англичане не собирались включать Францию в число стран-победительниц, а англичане собирались оккупировать страну. Но в дело вмешался Сталин, и Франция даже получила свою оккупационную зону в Германии. Сталин понимал, что после Второй мировой войны начнется советско-американское противостояние, а у де Голля были совсем непростые отношения с американцами. Поэтому он всячески поддерживал французского лидера и его государство. С другой стороны, США и Великобритании было важно уменьшить влияние СССР в послевоенном мире, а в случае включения Франции в число главных стран-победительниц территории Германии и Австрии пришлось бы делить не на три, а на четыре части с уменьшением в том числе и советской оккупационной зоны. Сталин, разумеется, эту хитрость понял, но в обмен на согласие с его мнением о западной границе Польши принял предложение. Сталин думал о будущем и оказался прав. Пришедший к власти генерал де Голь долгое время вел самостоятельную политику и мало считался с США.

Теперь другие времена…

Во Франции любят вспоминать, что их страна подписала Акт о безоговорочной капитуляции Германии вместе с другими великими державами-победительницами. При этом всегда умалчивают тот факт, что подписала она этот документ всего лишь в качестве свидетеля, о чем и говорится в последней строчке.

Еще более обидно для французов звучит шестая статья акта:

«Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».

Хочу привести напоследок слова европейского обозревателя ФАН (специализация – Балканы, Ближний Восток, Западная Европа) Владимира Тулина:

В заключение хочу напомнить еще одну цифру, характеризующую участие Франции во Второй мировой войне — 665 тысяч французов погибли на ней из 41,3 миллиона, проживающих в стране в 1939 году. Из них 253 тысячи — это военнослужащие, но в это число входят и погибшие в боях с советской армией, с армиями союзников и белорусскими партизанами. 412 тысяч погибло мирных жителей, и в это число включены и 83 тысячи убитых евреев, и 20 тысяч французов, убитых в ходе американо-британских бомбардировок. Для сравнения: потери Франции в Первой мировой войне составили 1,56 миллиона человек. Как же удалось Франции отделаться такими сравнительно небольшими потерями в следующей мировой войне? Наверное, за счет того, что она, мягко говоря, не приложила все усилия для борьбы с нацизмом. И пришлось прилагать эти усилия другим странам, и платить за это жизнями своих граждан. И в первую очередь это относится к СССР. Но это не мешает современной Франции в качестве «благодарности» именно СССР бездоказательно обвинять в развязывании вместе с нацистской Германией Второй мировой войны.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43159905284/A-teper...

http://militera.lib.ru/memo/german/sajer/index.html

https://feed.riafan.ru/1469480-na-chei-storone-byla-franciya...

https://pantv.livejournal.com/1179869.html