Тролль - новый психотип в интернете

Тролль (швед. Troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии: карлик, великан, ведьма. В компьютерных играх тролли представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку.

Пробуя себя как начинающий автор с одной стороны, имея достаточный профессиональный и жизненный опыт с другой, я начала изучать различные площадки для публикации своих работ. Поскольку автору очень важна обратная связь с читающей его аудиторией, часто в соответствующих формах под статьей или очерком предлагается оставить отзывы или комментарии. Важность состоит в том, что автор может понять, интересна и востребована ли предложенная им тема, стоит ли ее развивать, насколько глубоко представлено освещение вопроса. Пожелания, конструктивные замечания - все это дает возможность увидеть, в каком направлении следует идти дальше, качественно улучшить предложенную информацию и понять свое место в данной сфере услуг.

Неожиданно, просматривая работы "коллег по перу", я столкнулась с ситуацией, которой захотелось дать профессиональную оценку. Речь идет об поведении людей, чьи отзывы или комментарии вызывают, мягко говоря, недоумение. Ясно, что интернет можно сравнить с перенаполненной людьми улицей, где можно встретить как хорошего друга, так и человека не совсем здорового. Но есть особая категория пользователей, которые пытаются решить свои психологические проблемы абсолютно не цивилизованным методом, используя для этого полузапрещенные, а, зачастую, не принятые в человеческом обществе приемы. Более обширно я вернусь к этой теме в другой раз, сегодня же, раздумывая над этой проблемой, хотела бы сосредоточиться именно на поведении эмоциональных интернет-вампиров. И, как часто это бывает, задала себе вопрос: только ли я озадачена происходящим? Только ли меня задела тема неадекватного поведения полуздоровых "критиков"? Почему люди, чувствуя себя безнаказанными, позволяют себе портить воздух даже в интеренет-пространстве? И, как говорится, на ловца и зверь бежит. Я наткнулась на тему, освещенную журналисткой и сценаристом Еленой Смирновой, которая, на мой взгляд, достаточно четко уловила суть происходящего и представила это в своей статье "Анонимный серфинг в Интернете – тролли ловят волну":

"Сегодня интернет-тролли позиционируют себя специалистами по работе в социальных медиа. Такие гадят особенно изощренно – формируют нужное общетвенное мнение! Астротерфинг – так называется современный и оплачиваемый вид троллинга.

Рекрутинговые интернет-ресурсы для троллей сегодня процветают в буквальном смысле слова. Возможность безнаказанно обливать грязью, да ещё и за деньги, превращает этот род деятельности в некий разрастающийся ареал наподобие лягушиного болота.

“На постоянную работу требуется специалист по работе в социальных медиа (фейсбук, вконтакте, твиттер, ЖЖ и др. блоги). График работы гибкий/свободный. Оформление по ТК. Обязанности: работа в комментариях – требуется оперативная реакция на изменяющуюся ситуацию в блогах, способность поддержания дискуссии и перенаправление ее в требуемое русло; создание виртуалов, написание постов от их имени, раскрутка; мониторинг социальных медиа. Требования: опыт использования социальных сетей и блогов как продвижение чего-либо, понимание механизма их работы и психологии пользователей. Знание популярных блогеров, их основных позиций приветствуется.”

Специалисты широкого профиля

Тролли работают на форумах и в блогах, в социальных сетях, оставляют отзывы на интернет-аукционах. Многофункциональны: элементарно сведут на нет эффективность ресурса, продвинут или дискредитируют услугу, профессионально уведут от предмета обсуждения. В общем, решают любые задачи – от развлекательных до коммерческих.

Допустим, блоггер разместил на своем ресурсе статью о своем отдыхе в Египте. В частности, поместил фото, где его катают рикши. И вот приходит тролль.

Т: Что это за статья? Какова её познавательная цель – самоутверждение белой расы?

Вы: Да вы что! Дело вовсе не в рикшах! Просто я в качестве примера показала одну из предоставляемых услуг.

Т: А другой пример найти не могли? Это же расизм какой-то!

Вы: Бог с Вами, какой расизм… Там дальше в статье я описываю традиции народа.

Т: Ваша статья нарушает заповедь “Люби ближнего”!

Вы: Вы что-то путаете!

Т: Помните, что сказал писатель Шейлок: “Когда нас колют, разве у нас не идет кровь, когда нас щекочут, разве мы не смеемся, когда нам дают яд, разве мы не умираем?..”

Вы: Да, но это никакого отношения к статье не имеет! Я обыкновенная домохозяйка, веду блог о путешествиях.

Т: Так вам просто заняться нечем! Сидите днями в сети и разжигаете национальную вражду!

Тролль делает всё возможное, чтобы бессмысленная беседа продолжалась. Он целенаправленно унижает человека, «кормится» не буквами, а эмоциями. К тому же, подобный разговор – реклама его «искусства» троллить. Эдакое портфолио! Пройдет немного времени и тролль, поднаторев и создав себе репутацию профессионального провокатора, будет развивать деятельность на других площадках. Коммерция, политика – вот где можно изощренно гадить!

Астротерфинг и искусственное формирование общественного мнения

Мы живем в мире информации. Чтобы получить совет, обращаемся не к соседям, а к форумчанам в сети. Мнение интернет-сообщества для нас важнее реальных слов! Но всегда ли оно объективно?

Интернет-троллинг сегодня выходит на новый уровень – искусственного формирования общественного мнения. Астротерфинг – так называется виртуальное «зомбирование» интернет-пользователей профессиональными троллями. Для внедрения нужных идей используют программное обеспечение, которое заглушает мнение реальных пользователей огромным количеством спам-комментариев.

Явление астротерфинга сегодня настолько процветает, что порой приходится сомневаться в реальном существовании собеседника по ту сторону экрана. Блоггер Джордж Монбиот в своем блоге на сайте Guardian (2011г.) привел рассказ одного астротерфера, который для формирования нужного общественного мнения работал под 70-ю никами! Параллельно с ним работали десятки других таких «бойцов»!

Сегодня армия астротерферов ведет настоящие информационные войны. В зоне «боевых» действий уже не виртуальные сообщества, а реальные люди с четко сформированным под действием грязных троллей мнением. Идет бескровная война – за умы людей. Это не только антиморально, существует реальная угроза деградации общества и даже распада государств.

Тактика тролля и методы борьбы с ним

Чтобы эффектно «испражняться» в сети, тролль действует по определенной методике:

Прикидывается авторитетом в какой-то области, не имеющей отношения к теме обсуждения, и даёт разнообразные советы.

Использует несколько ников и под каждым строит из себя дурачка. Зачем? Чтобы массовой глупостью опустить рейтинги ресурса.

Пишет исключительно о своих проблемах и пытается привлечь к их обсуждению комментаторов.

Привлекает к «вечным» темам – футбол, национализм и т.д. В итоге, настоящая тема ресурса теряет актуальность.

Использует придирки. При этом не уходит от темы беседы – просто акцентирует внимание на отдельных фразах.

Регистрируется под несколькими никами и массово продвигает определенную идею.

Зная тактику тролля, можно противодействовать ему. Вычислить «профессионала» непросто, поэтому необходимо всегда быть начеку.

Никогда и ни при каких условиях не вступайте с ним в беседу! Баньте сразу и без предупреждений! Тролль не настроен на конструктивный разговор, его цель – облить вас грязью. Это не человек, а анонимный ник, дырка, сквозь которую извергается грязь в виртуальное пространство подобно канализационным стокам в реальном мире. Можно ли словами остановить поток грязи и противостоять вони? Конечно, нет!

Психология тролля

Кто же они – люди, которые так «мастерски» владеют виртуальным словом? Почему не напишут роман, познавательную статью или просто не замолчат?!

Слог таких людей зачастую складен, а в высказываниях прослеживается четкая система! Их слова ранят очень болезненно. Почему? Потому что созданы по образу и подобию тролля, извергнуты из его нутра, изначально пропитаны грязной моралью.

Тролль – этот тот, кто не удовлетворен жизнью. Он не может себя реализовать в реальном мире: в личных отношениях, в работе. Это происходит в силу того, что человек не получает от жизни того, на что рассчитывал. Он живет по принципу "мне недодали ": мир - признания, мать - любви, учительница - внимания, начальник - зарплаты, жена – секса, секс – удовлетворения!

Тролль сам не понимает, что с ним происходит. Его недифференцированное либидо направлено как на мужчин так и на женщин! Его разрывает неопределенность! Произнося в интернете очередное «пид…», «сук…», «бл…», он тем самым говорит о своём вытесненном нереализованном желании. Потоки его грязи обозначают одно: «Я неудовлетворенный гомосексуалист! Хочу анального секса!» (вариант: «Я неудовлетворенный педофил! Хочу мальчика или девочку 6-ти лет!»)

Не получая желаемого, он копит чувство обиды. Не видит ничего хорошего – только плохое! Попав в виртуальное пространство, пытается выровнять ситуацию – очернить других, унизить, заставить чувствовать то, что чувствует сам. Трепыхаясь в грязи собственных комментариях, он испытывает удовольствие от того, что заляпывает других.

Методы «общения», которые выбирают тролли, пестрят разнообразием. Астротерфинг наиболее опасен, так как это интеллектуальный вид троллинга. Такие не просто обливают грязью, а делают это завуалировано, прикрываясь псевдонаучными построениями и доказательнейшими объяснениями. Интеллектуальный троллинг создает противостояния. Он востребован на просторах журналистики, политики, экономики. Однако какими бы аргументами ни оперировал тролль, суть его одна – гряземарание."

К слову, термин "тролль" происходит от английского to trawl, "ловить сетью". То есть современные тролли прочёсывают форумы сети, гадят, где могут, в поисках внимания (trawl for the attention). И если они его получают - сытный обед вы им обеспечили.

Итак, друзья, подведем итоги: встречайте, на арене интернет-пространства появился новый "психотип" - Тролль.

Бояться здесь некого и нечего. Относитесь к таким персонажам снисходительно и с юмором. В конце-концов - нездоровых людей счастливыми не назовешь. Гораздо грамотнее и безопаснее пройти мимо, сохраняя собственную энергию для успешного, плодотворного дня.

Будьте здоровы!

Материал был размещён некой Риммой Ватутиной на ресурсе, который сейчас по каким-то причинам не работает

Но актуальность самой темы, по-моему, с каждым днём только возрастает.

Виталина говорит:

Римма, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста — я работаю SMM-щиком, у нас в последнее время очень много троллей на страничке. К сожалению, политика компании такова, что мы не можем банить пользователей — принимаем любую критику. Все бы нечего — но тролли начали объединятся и «гадят» под всеми комментариями других участников, нормальные пользователи теперь не хотят ничего писать, а если пишут, то тролли только подогревают их недовольство. Подскажите, пожалуйста, как можно в такой ситуации правильно работать с троллями. Спасибо.

Mandala говорит:

Виталина, я никогда с таким не сталкивалась. Но задала себе вопрос: «Как бы лично я поступила в подобной ситуации?»

1. Придумала бы тематический банер-иконку (к примеру; «Тролль» или «Тролль-на выход!» или «Флуд и троллизм запрещен!») и под каждым некорректным высказыванием ставила бы такую отметину на всеобщее обозрение. Без всяких комментариев.

2. Собрать материал по троллизму (для аргументации) и выступить с предложением изменить политику компании — как это делают во всем мире. Если компания печется о чистоте мундира — цензура просто необходима. Если администрация не может доверить такую функцию одному человеку, пусть это будет группа модераторов.

3. Психически нездоровые люди буду всегда и, кстати, во все веках их старались держать на отдалении от общества. «Работать» с троллями малоэффективно и, более того, бессмысленно. Зачастую им нужен даже не психотерапевт, а психиатр (не будете же Вы упрашивать бешеное животное не нападать на вас!)

Надеюсь, мои размышления Вам помогут и выход будет найден. Терпени и силы Вам!

С ув.Р.Ватутина

Pushok говорит:

Рискую прослыть троллем, но рискну. В статье есть противоречие, когда автор говорит о мотивах. С одной стороны получается, что тролли — нездоровые люди, реализовывающие скрытые комплексы (сейчас принято везде искать педофилов и гомиков), а с другой стороны тролли — профессионалы и работают за деньги, люди. Думаю, одно с другим мало совместимо.

Mandala говорит:

Почему же несовместимо? Есть работа любимая, а есть «так-себе»… Есть хобби, превращенное в работу…(кому как повезет):-)

Прекрасно сосуществуют и, увы, процветают, разные варианты и комбинации.

Ваш пост, Pushok, не похож на троллизм, вы похожи на размышляющего человека…

Елена говорит:

Здравствуйте, Римма! Большое спасибо за полезную статью. Правильно Вы говорите, бояться таких комментариев не стоит. Мой муж участник одного форума по восточным единоборствам. На этом форуме тоже время от времени появляются тролли. Так вот, постоянные участники, реагируют на подобные комментарии следующим образом — А! раз в этой теме появился троль, то обязательно пойду читать! Никто не отвечает на такие комментарии. И, постепенно, этот любитель комментариев, не получив ответной реакции, исчезает из форума. Правда, через какое-то время, появляется другой. Но и он потом исчезнет. Совершенно с Вами согласна. Нужно игнорировать подобные проявления, проходить мимо. Тогда троллям нечем будет подпитываться. И, они исчезнут сами собой, от голода.